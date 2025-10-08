We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ilyen lesz a jövő háztartása: leveszik a vállunkról a terhet a nagygépek
Képzeljük el, hogy a mosógépünk előre szól nekünk, amikor szüksége van egy kis törődésre, vagy a hűtőnk automatikusan spóroló üzemmódba áll, amikor nem vagyunk otthon. Az LG ThinQ mesterséges intelligenciájával ez nem csak filmben tapasztalható meg, de akár saját otthonunkban is. Bár a megoldás Magyarországon még nem elérhető, hamarosan ilyen lehet a mi háztartásunk is.
Az LG által fejlesztett mesterséges intelligencia, a ThinQ UP lehetővé teszi, hogy a háztartási nagyberendezéseink - például a mosógépünk, a szárítógépünk vagy a hűtőszekrényünk - folyamatosan tanuljanak a felhasználási szokásaink alapján, és olyan új funkciókat kapjanak, amelyek lekövetik az életritmusunkat. Az ehhez kapcsolódó ThinQ Care például előre jelzi a lehetséges meghibásodásokat, mielőtt még azok bekövetkeznének. A berendezések folyamatosan figyelik a használatot, és minden apró problémát észrevesznek, amelyek megszüntetésére egyszerű megoldásokat javasolnak.
Az energiahatékonyságra és könnyű használatra kihegyezett ThinQ AI platform kifejezetten az európai felhasználók igényei szerint lett kifejlesztve. A mosógépek Energy Saving Mode funkciója visszafogja az energiafelhasználást, míg a Fresh Keeper mód megakadályozza, hogy a mosás végeztével a készülékben hagyott ruhák gyűrődjenek vagy kellemetlen szagúvá váljanak. A mosógép emellett még azt is jelzi, ha elérkezett az idő egy dobtisztító ciklus elindítására.
A hűtőszekrényekben található AI Saving Mode intelligensen csökkenti az energiafogyasztást, a Night View funkció éjszaka automatikusan mérsékli a berendezés kijelzőjének fényerejét, míg a Smart Fill rendszernek köszönhetően a vízadagoló pontosan annyi folyadékot önt a poharunkba, amennyire szükség van.
Az LG a jövőben folyamatosan új ThinQ UP funkciók bevezetésére készül, amelyeket a felhasználók visszajelzései alapján fog fejleszteni. A ThinQ alkalmazásban ehhez akár mi is hozzátehetjük a magunkét, ha megosztjuk vele tapasztalatainkat.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
