Ilyen lesz a jövő háztartása: leveszik a vállunkról a terhet a nagygépek

CORPORATE10/08/2025

Képzeljük el, hogy a mosógépünk előre szól nekünk, amikor szüksége van egy kis törődésre, vagy a hűtőnk automatikusan spóroló üzemmódba áll, amikor nem vagyunk otthon. Az LG ThinQ mesterséges intelligenciájával ez nem csak filmben tapasztalható meg, de akár saját otthonunkban is. Bár a megoldás Magyarországon még nem elérhető, hamarosan ilyen lehet a mi háztartásunk is.

 

Az LG által fejlesztett mesterséges intelligencia, a ThinQ UP lehetővé teszi, hogy a háztartási nagyberendezéseink - például a mosógépünk, a szárítógépünk vagy a hűtőszekrényünk - folyamatosan tanuljanak a felhasználási szokásaink alapján, és olyan új funkciókat kapjanak, amelyek lekövetik az életritmusunkat. Az ehhez kapcsolódó ThinQ Care például előre jelzi a lehetséges meghibásodásokat, mielőtt még azok bekövetkeznének. A berendezések folyamatosan figyelik a használatot, és minden apró problémát észrevesznek, amelyek megszüntetésére egyszerű megoldásokat javasolnak.

 

Az energiahatékonyságra és könnyű használatra kihegyezett ThinQ AI platform kifejezetten az európai felhasználók igényei szerint lett kifejlesztve. A mosógépek Energy Saving Mode funkciója visszafogja az energiafelhasználást, míg a Fresh Keeper mód megakadályozza, hogy a mosás végeztével a készülékben hagyott ruhák gyűrődjenek vagy kellemetlen szagúvá váljanak. A mosógép emellett még azt is jelzi, ha elérkezett az idő egy dobtisztító ciklus elindítására.

 

A hűtőszekrényekben található AI Saving Mode intelligensen csökkenti az energiafogyasztást, a Night View funkció éjszaka automatikusan mérsékli a berendezés kijelzőjének fényerejét, míg a Smart Fill rendszernek köszönhetően a vízadagoló pontosan annyi folyadékot önt a poharunkba, amennyire szükség van.

 

Az LG a jövőben folyamatosan új ThinQ UP funkciók bevezetésére készül, amelyeket a felhasználók visszajelzései alapján fog fejleszteni. A ThinQ alkalmazásban ehhez akár mi is hozzátehetjük a magunkét, ha megosztjuk vele tapasztalatainkat. 

 

# # #

 

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.

