Ilyen lesz a jövő háztartása: leveszik a vállunkról a terhet a nagygépek

Képzeljük el, hogy a mosógépünk előre szól nekünk, amikor szüksége van egy kis törődésre, vagy a hűtőnk automatikusan spóroló üzemmódba áll, amikor nem vagyunk otthon. Az LG ThinQ mesterséges intelligenciájával ez nem csak filmben tapasztalható meg, de akár saját otthonunkban is. Bár a megoldás Magyarországon még nem elérhető, hamarosan ilyen lehet a mi háztartásunk is.

Az LG által fejlesztett mesterséges intelligencia, a ThinQ UP lehetővé teszi, hogy a háztartási nagyberendezéseink - például a mosógépünk, a szárítógépünk vagy a hűtőszekrényünk - folyamatosan tanuljanak a felhasználási szokásaink alapján, és olyan új funkciókat kapjanak, amelyek lekövetik az életritmusunkat. Az ehhez kapcsolódó ThinQ Care például előre jelzi a lehetséges meghibásodásokat, mielőtt még azok bekövetkeznének. A berendezések folyamatosan figyelik a használatot, és minden apró problémát észrevesznek, amelyek megszüntetésére egyszerű megoldásokat javasolnak.

Az energiahatékonyságra és könnyű használatra kihegyezett ThinQ AI platform kifejezetten az európai felhasználók igényei szerint lett kifejlesztve. A mosógépek Energy Saving Mode funkciója visszafogja az energiafelhasználást, míg a Fresh Keeper mód megakadályozza, hogy a mosás végeztével a készülékben hagyott ruhák gyűrődjenek vagy kellemetlen szagúvá váljanak. A mosógép emellett még azt is jelzi, ha elérkezett az idő egy dobtisztító ciklus elindítására.

A hűtőszekrényekben található AI Saving Mode intelligensen csökkenti az energiafogyasztást, a Night View funkció éjszaka automatikusan mérsékli a berendezés kijelzőjének fényerejét, míg a Smart Fill rendszernek köszönhetően a vízadagoló pontosan annyi folyadékot önt a poharunkba, amennyire szükség van.

Az LG a jövőben folyamatosan új ThinQ UP funkciók bevezetésére készül, amelyeket a felhasználók visszajelzései alapján fog fejleszteni. A ThinQ alkalmazásban ehhez akár mi is hozzátehetjük a magunkét, ha megosztjuk vele tapasztalatainkat.

LG Electronics

