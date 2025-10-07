We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ezt árulják el rólunk a takarítási szokásaink a pszichológus szerint
Sokan tapasztalhatjuk, hogy a takarítás nem pusztán házimunka, hanem lelki, pszichés folyamat is: nemcsak a lakóterünket tisztítjuk meg és rendezzük el, hanem vele a gondolatainkat, a lelkünket is. Ez pedig nem véletlen: a lakásunkhoz, a rendhez vagy éppen a rendezetlenséghez való viszonyunk ugyanis jóval többet mond el rólunk, mint gondolnánk. Az LG Fuller Bianka pszichológussal járta körül, miről árulkodnak a szokásaink.
A pszichológia egyik alaptétele, hogy a külső környezet és a belső világunk szorosan összefügg. „Ha körülöttünk káosz van, az gyakran a lelkünkben is megjelenik, míg egy rendezett, tiszta tér megnyugtat, és segíthet összeszedettebbnek érezni magunkat” – mondta el Fuller Bianka pszichológus. „Ugyanakkor az is igaz, hogy mindannyiunknak más és más a viszonya a takarításhoz. Van, aki számára a napi rendrakás a biztonságérzet záloga, mások inkább csak akkor nyúlnak a porszívóhoz, ha már tényleg muszáj.”
A pszichológiában a személyiségtípusok egyik legnépszerűbb kategorizációja az úgynevezett Big Five modell, amely öt alapvető dimenzió mentén írja le, hogyan működünk: nyitottság, lelkiismeretesség, extraverzió, barátságosság és neuroticizmus. Ezek a vonások nemcsak a gondolkodásunkat és kapcsolatainkat, hanem a mindennapi szokásainkat, így például a takarításhoz való hozzáállásunkat is alakítják.
Lelkiismeretesség: a rendszeretők világa
A takarítási szokások legszorosabb kapcsolatban a lelkiismeretesség dimenzióval állnak. Az igazán lelkiismeretes személyiségek jellemzően precízek, szervezettek, és nagyra értékelik a tisztaságot. Számukra a rendezett környezet a biztonság, a stabilitás és a hatékonyság szimbóluma. A gyakori, aprólékos takarítás számukra nem teher, hanem a mindennapi működés természetes része.
Neuroticizmus: a rend, mint kontroll
Az érzelmileg érzékenyebb, szorongásra hajlamosabb emberek gyakran használják a takarítást feszültségoldó eszközként. Számukra a külső rend a belső kontroll élményét adja: ha a lakás tiszta és rendezett, kevésbé érzik magukat túlterheltnek. „A takarítás rutintevékenység, amely nem igényel jelentős kognitív erőbefektetést, így más rituálékhoz hasonlóan csökkentheti a szorongást és erősítheti a kontrollérzetet. Könnyen kerülhetünk általa flow állapotba, aminek során belefeledkezünk az adott tevékenységbe, megszűnik az időérzékelésünk, és egyfajta nyugodt, koncentrált állapotba kerülünk, ami javítja a hangulatot, csökkenti a szorongást, és erősíti az hatékonyság érzését. Ezért nem véletlen, hogy sokan épp stresszes időszakokban érzik szükségét annak, hogy kitakarítsák az életterüket” – mondta el Fuller Bianka. Ez a fajta hozzáállás sokszor segít megnyugodni, de olykor túlzott ragaszkodáshoz is vezethet a makulátlan környezethez.
Nyitottság: kreativitás a káoszban
Azok, akik magas pontszámot érnek el a nyitottság dimenziójában, jellemzően elfogadóbbak a rendezetlenséggel szemben. Számukra a kissé kaotikus környezet nem feltétlenül zavaró, sőt, gyakran inspiráló. A sokféle inger, a nem teljesen strukturált tér új asszociációkat hívhat elő, ami kedvez a kreativitásnak. Ezért fordulhat elő, hogy valaki lazábban kezeli a rendet, miközben kifejezetten ötletgazdag és alkotó. „Letisztult környezetben könnyebben hozunk jó, megfontolt döntéseket, jobban fókuszálunk, és nő az kontroll érzése is. A rendezetlenség ezzel szemben serkentheti a kreatív gondolkodást, mert a nem strukturált környezet új neurológiai kapcsolatokat hozhat létre és ez generálhat új ötleteket. Éppen ezért érdemes a rend kérdésére rugalmasan tekinteni” – magyarázza a pszichológus.
Extraverzió és barátságosság: a társas dimenziók
A magas extraverzióval rendelkezők számára a takarítás sokszor társas helyzethez kötődik. Inkább akkor szánják rá magukat, ha vendégeket várnak, vagy ha a közös élményhez fontosnak érzik a rendezett környezetet. A barátságosság pedig abban játszik szerepet, hogy valaki mennyire figyel mások igényeire: az empatikusabb, együttműködőbb emberek hajlamosabbak a közös tér tisztaságáért tenni, míg mások inkább a saját komfortjuk alapján döntenek.
A takarítási szokásaink visszatükrözik a személyiségünk alapvonásait és a belső világunkat. Van, akinek a rend a biztonság és stabilitás forrása, másnak a káosz a kreativitás tere, megint másoknak pedig a társas kapcsolatok alakítják a takarításhoz való hozzáállását. Bármelyik típusba tartozzunk is, nagyban csökkentheti a házimunkához kötődő szorongásunkat, ha megfelelő eszközökkel állunk neki a takarításnak. Egy állóporszívó például tökéletesen alkalmas arra, hogy 10-15 perc alatt tisztábbá varázsoljuk a lakást, így ideális választást jelenthet a gyakran takarító lelkiismeretes, de a házimunkára kevésbé fókuszáló nyitott típusoknak is. Az LG CordZero állóporszívói ráadásul még neuroticizmus esetében is minden igényt kielégítenek: elegáns kialakításukkal inkább lakberendezési tárgyként is megállják a helyüket, az ötlépcsős szűrőrendszerüknek és a prémium modellben megtalálható az automatikus tartályürítésnek köszönhetően pedig még a legapróbb porszemek sem fognak belerondítani a rendezettség érzésébe.
# # #
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
- Előző
- Következő
/content/lge/hu/hu/az-lg/sajtokozlemenyek/ezt-aruljak-el-rolunk-a-takaritasi-szokasaink-a-pszichologus-szerintisCopied
paste