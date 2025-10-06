Az LG új partnerséget jelentett be a brit Nemzeti Képtárral

Az LG Electronics (LG) több évre szóló megállapodást kötött a brit Nemzeti Képtárral (National Gallery), amelynek értelmében a vállalat a múzeum modern és kortárs művészeti partnere lesz.

Az LG támogatja a galéria jelenlegi és jövőbeli projektjeit, amelyeket vezető művészekkel közösen valósítanak meg. A brit Nemzeti Képtár pedig rezidensprogramokkal, művészekkel folytatott beszélgetésekkel és az alkotóknak adott megbízásokkal igyekszik bemutatni a kortárs művészetet, saját történelmi gyűjteményét is felhasználva.

Az új partnerség az LG és a művészet világának hosszú távú együttműködésére épít. Az LG OLED ART révén a vállalat folyamatosan támogatja a művészeket és kulturális intézményeket a művészet és technológia metszéspontján, új utakat teremtve a kreativitás digitális korban történő megtapasztalására.

Az LG és a múzeumok, művészetek világa Magyarországon is közel áll egymáshoz. A közelmúltban zajlott le például Az élet szép! Keretezd újra! című fotópályázat, a Magyar Nemzeti Galériával együttműködve, ahol olyan fotókat vártak, amelyek megmutatják, hogy a hétköznapi pillanatok is lehetnek olyan szépek és értékesek, mint egy múzeumban kiállított műalkotás. Tavaly szintén a Magyar Nemzeti Galériával közösen egy gyermekrajz-versenyt hirdettek meg, korábban pedig LG OLED televíziókon elevenedtek meg Victor Vasarely, a világ legelismertebb op-art művészének remekművei az óbudai Vasarely Múzeumban.

A brit Nemzeti Képtár

A brit Nemzeti Képtár 1824-es alapítása óta több mint 200 éve szolgálja az emberek és a művészet találkozását, több mint 2400 darabból álló gyűjteményével, amelyből a legkorábbi alkotások a XIII. századból származnak. 2024-ben a világszinten is meghatározó intézmény 4,7 millió látogatót fogadott, az elmúlt években pedig több mint 295 millió művészetkedvelőt ért el a digitális csatornákon és a közösségi médián keresztül.

„Büszkék vagyunk, hogy támogathatjuk a Nemzeti Képtárat az átalakulásnak abban a szakaszában, ahol a modern és kortárs művészet találkozik a digitális határterületekkel” – mondta Kate Oh, az LG Média és szórakoztatóelektronika üzletágának élményalapú marketingért felelős vezetője. „Megtiszteltetés számunkra, hogy az LG OLED páratlan kijelzőtechnológiája révén együttműködhetünk jövőbe mutató művészekkel, és segíthetünk újragondolni a galéria-élményt az új generáció számára. Az elmúlt években a világ legnagyobb kortárs művészeivel dolgoztunk együtt installációkon világszerte, így az LG OLED ART a digitális művészet mércéjévé vált – izgatottan várjuk, milyen új csodálatos művek születhetnek ebből az új partnerségből.”

„Nagy örömmel jelentjük be együttműködésünket legújabb modern és kortárs művészeti partnerünkkel, az LG-vel. Az LG elkötelezettsége a művészek támogatása, a kulturális élmények gazdagítása és a globális közönség bevonása iránt minket is segíteni fog abban, hogy párbeszédet inspiráljunk múlt és jelen művei között, és ösztönözzük látogatóinkat arra, hogy új módokon kapcsolódjanak gyűjteményünkhöz. Közösen, az innovatív technológiák alkalmazásával új perspektívákat nyújtunk mesterműveinkhez. Izgalommal várjuk, hogy együtt keltsük életre a művészetet, és osszuk meg világhírű gyűjteményünket még több emberrel” – mondta Sir Gabriele Finaldi, a National Gallery igazgatója

A művészet és a képzelet személyre szabott galériája

Idén szeptemberben LG Gallery+ néven új szolgáltatást jelentett be az LG, amelynek segítségével az erre alkalmas televíziók olyan, a lakások enteriőrjét gazdagító digitális kijelzőkké válhatnak, ahol a felhasználók egyedi stílusát és hangulatát tükröző vizuális tartalmak jelennek meg. A több mint 4000, szakértők által gondosan válogatott képet, személyre szabási lehetőségeket és intelligens adaptív funkciókat is kínáló LG Gallery+ a művészet, a kreativitás és a hangulat révén segít megteremteni az otthonok minél kellemesebb atmoszféráját.

A képzőművészeti alkotásokat, ikonikus filmes pillanatokat, videojátékok által inspirált jeleneteket és fotográfiákat felvonultató gazdag gyűjtemény révén a képernyők közelében töltött idő akkor is vizuálisan inspiráló élménnyé válhat, ha éppen nem tévézünk, mozizunk vagy játszunk. A neves kulturális intézményekkel történő együttműködésnek köszönhetően a felhasználók olyan remekműveket fedezhetnek fel a brit Nemzeti Képtár gyűjteményéből, mint Vincent van Gogh: Búzamező ciprusokkal vagy Georges Seurat: Fürdőzők Asnières-ben című alkotásai.

A brit Nemzeti Képtárról

A National Gallery a világ egyik legjelentősebb művészeti galériája. A brit parlament által 1824-ben alapított intézmény a nemzet festészeti gyűjteményének ad otthont, amely a nyugat-európai hagyományt képviseli a 13. század végétől. A gyűjtemény olyan mesterek műveit tartalmazza, mint Artemisia Gentileschi, Giovanni Bellini, Paul Cézanne, Edgar Degas, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Raffaello, Rembrandt, Pierre-Auguste Renoir, Peter Paul Rubens, Tiziano, Turner, Van Dyck, Vincent van Gogh és Diego Velázquez. A galéria fő célkitűzése a gyűjtemény gondozása és gazdagítása, valamint a lehető legjobb hozzáférés biztosítása a látogatók számára. A belépés díjtalan.

LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.

