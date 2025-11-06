Az LG és az Ubisoft együttműködésében érkezik az ikonikus „Just Dance Now” játék az LG Smart TV-kre



Budapest, 2025. november 6. – Az LG Electronics (LG) és az Ubisoft együttműködésében az LG okostelevíziókon hamarosan elérhetővé válik az egyik legnépszerűbb zenés-táncos videójáték, a Just Dance Now. A hivatalos előzetest Franciaország legnagyobb videojáték-kiállításán, a 2025-ös Paris Games Weeken mutatták be, a játék pedig 2025 decemberétől fokozatosan válik majd elérhetővé Észak-Amerikában és Európában az LG Gaming Portalon keresztül. Az együttműködésnek köszönhetően az LG Smart TV tulajdonosok külön játékkonzol nélkül táncolhatnak kedvenc Just Dance koreográfiáikra.

A világszerte több mint 135 millió játékost megmozgató Just Dance Now több mint 500 slágerlistás dalhoz kínál koreográfiát. A webOS 22 vagy újabb rendszert futtató LG Smart TV-k egyszerű hozzáférést biztosítanak ehhez a hatalmas zenei könyvtárhoz. A bevezetés alkalmából az LG tévé tulajdonosok limitált ideig hozzáférést kapnak a világszerte több tízmillió lejátszást elérő Money Pull Up című szám koreográfiájához is, továbbá naponta meghatározott ideig ingyenesen játszhatnak a Just Dance Now-val, így lehetőségük nyílik kipróbálni a táncos élményt tévéképernyőiken. Akik pedig szeretnék meghosszabbítani a játékidőt, számukra elérhetőek lesznek előfizéses és zenecsomagos opciók is.

A játékosok külön kontroller vagy játékkonzol nélkül, az LG televíziók saját, mozgásérzékelős Magic Remote távirányítójának segítségével élvezhetik az órákon át tartó szórakozást családjukkal és barátaikkal. Az eszköz pontosan leköveti a mozdulatokat, és valós időben tükrözi azokat a képernyőre, ezáltal gördülékeny játékélményt biztosítva.

„Célunk, hogy az LG Gaming Portal a legfőbb játékplatformmá váljon” – mondta Chris Jo, az LG média és szórakoztatóelektronikai megoldások üzletágának webOS platformért felelős vezetője. „Az olyan vezető partnerekkel való együttműködések révén, mint az Ubisoft, folyamatosan bővítjük játékportfóliónkat és speciális funkcióinkat, hogy változatos, magával ragadó játékélményt biztosítsunk az LG Smart TV-ken.”

