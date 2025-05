Az LG jövőbe mutató innovációkat mutat be a 2024-es CES kiállításon

Az LG Electronics (LG) a 2024-es CES-en mutatja be intelligens életmódmegoldásait, amelyek nemcsak az otthonokra, hanem többek között a mobilitásra és a kereskedelmi terekre is kiterjednek. Az LG "Újra feltalálni a jövőt" névre keresztelt kiállítása azt mutatja be, hogy a vállalat innovációi hogyan emelik magasabb szintre a vásárlói élményt. Ilyen például az átlátszó és vezeték nélküli 4K LG SIGNATURE OLED tévé, a mesterséges intelligenciával felvértezett okosotthon, az IoT- (dolgok internete) és egyéb kommunikációs technológiák, vagy az "Alpha-able" mobilitási koncepció is.





Lenyűgöző televíziós élmény innovatív technológiával és végtelen tartalommal

Az LG stand fő eleme a világ első átlátszó és vezeték nélküli 4K OLED televíziója, az LG SIGNATURE OLED T. A látogatókat egy hatalmas médiaművészeti kijelző fogadja, amelyet tizenöt darab 77 hüvelykes OLED T kijelző kombinálásával hoztak létre. A bemutató során a tökéletes feketét és életteli színeket megjelenítő képernyők fokozatosan átlátszóvá válnak, így megmutatva, hogy az OLED T milyen korszakváltást hoz a képernyőtechnológiában. Az OLED készülékek lebegő hatást keltő megjelenése még inkább hangsúlyozza, hogy az OLED T a video- és audiojeleket vezeték nélkül, egy külső eszközről kapja, ezáltal a telepítés is könnyebb, és a belsőépítészek számára is nagyobb szabadságot biztosít.





Egy dedikált zónában az LG külön bemutatja az LG SIGNATURE OLED T átlátszó és vezeték nélküli technológiáját, amely nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a tévé túllépjen a térbeli korlátokon, de a kijelző ezáltal a mindennapi élethez is jobban hozzáilleszthetővé válik. Az LG SIGNATURE OLED T egy olyan tévékészülék, amely bármilyen tér enteriőrjét kiegészíti, és futurisztikus életérzést kínál. Az átlátszó képernyő ráadásul a médiaművészeti alkotások megtekintésének élményét a mélység és a dimenzionalitás növelésével fokozza.





A következő zónába lépve a látogatók egy több mint 140 darab, 55 hüvelykes OLED-kijelzőt tartalmazó alagútszerkezettel találkoznak. Ez a webOS-élményzóna a különböző partnerekkel való együttműködés révén összeállított tartalmak széles skálájának bemutatására szolgál. A webOS zóna a platform által működtetett szórakoztató világ felfedezésére invitálja a vendégeket a legkülönbözőbb műfajokból származó videoklipek gyűjteményének bemutatásával, beleértve a várva várt sorozatokat, játékokat vagy sportműsorokat.





Okos életmódjavító megoldások mesterséges intelligenciával

Az "intelligens otthon" kiállítási zónában az LG azt mutatja be, hogy a mesterséges intelligencia (AI) milyen megoldásokat hozhat a jövőben ezen a területen. A vállalat AI-alapú intelligens otthona különböző szenzorok révén nem csak digitális szempontból növeli az emberek komfortérzetét, de proaktívan észleli is az igényeket, valamint személyre szabott megoldásokat javasol az ügyfelek szavait, cselekedeteit, sőt, érzelmeit monitorozva.





A házban elhelyezett érzékelők például képesek elemezni a felhasználók egészségi állapotát a szívritmus és a légzésszám alapján, és ennek megfelelően pedig automatikusan állítják be a beltéri hőmérsékletet és a páratartalmat.





A jövő intelligens otthonában az LG ThinQ összekapcsolja a lakásban elhelyezett szenzorokat és IoT-eszközöket, és olyan szolgáltatási platformként működik, amely autonóm módon, a felhasználók beavatkozása nélkül vezérli az eszközöket az ideális beállítások biztosítása érdekében.





Ha egy felhasználó például egy macskával állít haza, a háztartási eszközökbe épített mikrofonok, kamerák és mmWave-szenzorok érzékelik az állat jelenlétét, és automatikusan felajánlják, hogy letöltik az LG ThinQ UP platform "háziállat üzemmódját", vagy javaslatot tesznek kifejezetten háziállatoknak szánt kiegészítő készletek megvásárlására. Emellett a szenzorok még az energiahatékonyságot is előtérbe helyezik azáltal, hogy a használaton kívüli helyiségekben elhelyezett okos készülékeket energiatakarékos üzemmódba állítják, vagy épp kikapcsolják, ha senki sincs otthon. A szenzorok még a bűnmegelőzésben is segítenek, hiszen szokatlan tevékenység észlelése esetén értesítést küldenek az LG ThinQ alkalmazáson keresztül.





A zóna bemutatja a nemrég debütált intelligens otthoni AI-ügynököt is, amely a saját két kerekén közlekedve fogadja a látogatókat. Ez a megoldás sokoldalú háztartási asszisztensként és intelligens központként szolgál, amely a háztartási készülékek és IoT-eszközök összekapcsolása és kezelése révén átfogó támogatást nyújt az ügyfeleknek a mindennapi életben. Kamerával, hangszóróval és számos otthoni felügyeleti szenzorral felszerelve képes valós idejű adatokat gyűjteni az otthoni környezetről, hogy megkönnyítse a készülékek vezérlését. Elülső kijelzője segítségével különböző arckifejezések megjelenítését teszi lehetővé, ezáltal aktívan részt vesz a felhasználókkal történő kommunikációban.





A kiállítás kereskedelmi zónája a Las Vegas-i utazások témaköréhez kapcsolódó, személyre szabott szolgáltatások sokaságát mutatja be. Az egyik figyelemre méltó példa a mikro LED-képernyős, arcfelismerő funkcióval és AI hirdetési megoldásokkal kombinált LG MAGNIT kijelző, amely lehetővé teszi, hogy személyre szabott hirdetéseket juttassanak el a felhasználókhoz különböző helyszíneken, például szállodákban, kiskereskedelmi helyeken vagy közlekedési helyszíneken. A kereskedelmi zóna további érdekes megoldásai közé tartozik a hotelvendégeket útmutatásokkal segítő GuideBot, vagy az a technológia, amely például lehetővé teszi, hogy egy kávézóban arcfelismerés segítségével rendezzük a számlát.





Alpha-able: az LG jövőbeli mobilitási koncepciója

Az LG nemrégiben a jövő autóit "személyre szabott digitális barlangként" definiálta. Az Alpha-able névre keresztelt koncepciónak bemutatására a vállalat szintén egy külön zónát hozott létre az LG standon. Az Alpha-able az LG mobilitási víziójával kapcsolatban nyújt ízelítőt az utasoknak arról, milyen innovatív megoldások várhatók az ágazatban.

A mobilitási koncepció célja, hogy három téma – Átalakítható, Felfedezhető, Pihentető – alapján egyedülálló élményt nyújtson az ügyfeleknek. Az autó otthoni vagy irodai környezetre emlékeztető terekké alakításával az utasok útközben is pihenhetnek, illetve dolgozhatnak. Az Alpha-able a legmodernebb kijelzőtechnológiákat ¬– köztük a feltekerhető, rugalmas és átlátszó kijelzőket – használja, hogy az utasok igényeihez alkalmazkodó belső tereket hozzon létre. Emellett az Alpha-able különböző élményeket is kínál az egyedi helyzetekre szabott információk és tartalmak megjelenítése révén, valamint relaxációs lehetőséget, hogy az utasok kikapcsolódhassanak.





Az Alpha-able mellett az LG az elektromos járművek (EV) töltési megoldásainak bemutatására is létrehozott egy zónát, hiszen ez a vállalat számára kulcsfontosságú növekedési területnek számít. E zóna középpontjában az LG e-Centric nevű EV töltő- és vezérlési megoldása áll.





LG Labs és fenntartható megoldások: kísérleti, innovatív termékek az ESG jövőkép keretében

Az LG egy sor új terméket is bemutatott, amelyeket az LG Labs, a vállalat kísérleti, innovatív termék- és szolgáltatásfejlesztési projektje keretében hoztak létre, és amely az egyedi vásárlói élmények megteremtésére összpontosít.





Az LG Labs zóna számos innovatív terméket mutat be, köztük a DukeBox by LG Labs-t, amely egy modernizált wurlitzer koncepciójával igyekszik újra felfedezni a minőségi audiovizuális élményt. A zónában szintén látható a DUOBO by LG Labs, amely egy olyan kapszulás kávéfőző, amely két ízesítésű kávét képes egyszerre lefőzni. A látogatók emellett megtekinthetik a Bon Voyage by LG Labs-t, egy testre szabott életteret, amelyet úgy terveztek, hogy az otthoni életminőség a természetben is élvezhető legyen. A zónában olyan termékek is megtalálhatók, mint az LG CineBeam Q és a brid.zzz by LG Labs, amelyek merész és innovatív megközelítéssel emelik a vásárlói élményt.





A vállalat létrehozta a "Better Life for All" (Jobb életet mindenkinek) zónát is, amely a vállalat környezetvédelmi, társadalmi és irányítási kezdeményezések terén tett erőfeszítéseire hívja fel a figyelmet. A zóna egyik figyelemre méltó eleme az LG mycup, a kifejezetten termoszokhoz és egyéb utazó poharakhoz kifejlesztett mosogatógép, amely a CES-en debütált. Az LG továbbá bemutatta fenntartható otthoni megoldását, amely az LG otthoni energiaplatformjának képességeit kihasználva optimalizálja az energiagazdálkodást és -felhasználást. Ez az átfogó megoldás hatékony felhasználást, egyszerű vezérlést és a megújuló energia elosztásának lehetőségét kínálja a felhasználóknak.





Ezen kívül az LG bemutatta az "Universal UP Kit"-et, egy olyan tartozékcsaládot, amelyet úgy terveztek, hogy nemre, korra és az esetleges fogyatékosságra tekintet nélkül minden felhasználó számára segítséget nyújtson az LG háztartási készülékeinek kényelmes működtetésében. A vállalat nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy bemutassa, miként nyújtanak televíziói bárki számára hozzáférhető megoldásokat.









A látogatók január 9-12. között az LG CES standján (#16008, Las Vegas Convention Center) ismerhetik meg a vállalat legújabb innovációit. A CES 2024-en bemutatott LG-termékekről további információk olvashatók itt: CES 2024 Press Kit

# # #





LG Electronics

Az LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 74 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A vállalat 2022-ben 83,5 ezer milliárd koreai von éves forgalmat ért el globális szinten. Az LG négy üzleti területen – szórakoztatóelektronika, háztartási elektronikai és légkondicionáló megoldások, járműalkatrészek valamint üzleti megoldások – végzi tevékenységét, és a világ egyik vezető televízió-, háztartásigép-, légkondicionáló-, monitor-, segítőrobot- és önvezetőjármű-alkatrészgyártója, a prémium LG SIGNATURE és az intelligens eszközöket összefogó LG ThinQ márkái pedig világszerte ismertek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.