Így öltöztet a telefonod

Jól tudjuk, hogy egy csillogó öv, egy kendő a hajban vagy egy látványos fülbevaló teljesen új hangulatot adhat egy hétköznapi szettnek. Kevés szó esik viszont azokról a kütyükről, amiket állandóan magunknál tartunk. Pedig egy okosóra, egy laptop vagy egy telefon többet árul el rólunk, mint hinnénk! Az LG Palkovics Zóra segítségével most megmutatja, hogyan tesz hozzá a megjelenésünkhöz egy igazán elegáns okostelefon.



1. Állandó kiegészítő

Legyen szó munkáról, utazásról, tanulásról vagy játékról, az okostelefonunk szinte állandóan a kezünkben van. Amíg a táskánk, cipőnk, ékszereink összhangjára külön figyelmet fordítunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy a mobilunk is része annak a képnek, amit az emberek először látnak belőlünk. A telefonok éppen ezért mára valódi divatkellékké váltak: az önkifejezés eszközévé, ami sokat elárul a személyiségünkről, gondolkodásunkról. Válasszunk ennek tudatában készüléket!



2. Fontos az elegancia

Egy stílusos, mégis strapabíró készülékkel nem nyúlhatunk mellé, hiszen egy ilyen mobil hivatalos környezetben és a lazább napokon is megállja majd a helyét. Egy klasszikusan elegáns, de kellően különleges okostelefon ráadásul azt üzeni, van stílusunk, nem félünk egyedinek lenni és választásainkhoz hasonlóan mi magunk is a minőséget képviseljük. Erre gondolt az LG is, amikor megtervezte eddigi legszebb telefonját, a VELVET-et, ami különlegesen szép hátlapjával és formavilágával igazi divatkiegészítő. A telefon nem csak mutatós, de okos is: 48MP-es ultranagy felbontású kamerájával részletgazdag fotókat készíthetünk még mozgás vagy kedvezőtlen fényviszonyok mellett is, az audiofunkciók pedig a legkomolyabb zenekedvelőket sem hagyják cserben.



3. Tiszta udvar, rendes ház

Nem csak mobilunk kinézete, állapota is sokat elárul rólunk. Az ujjlenyomatos képernyő és az elszíneződött tok nem csak a megjelenésünknek árt, de egyértelműen azt is üzeni másoknak, hogy nem figyelünk oda a tárgyaink karbantartására. A napi használattal akaratlanul is rengeteg szennyeződést viszünk át a kezünkkel a mobilunkra, ezért érdemes odafigyelni a képernyő gyakori tisztítására, a tok és a fólia rendszeres cseréjére.



4. Fő a biztonság

Hasonlóan negatív üzenete lehet annak, ha telefonunk képernyője hetekig-hónapokig leginkább egy pókhálóra hasonlít. Balesetek természetesen mindenkivel megesnek, de munkatársaink vagy barátaink egészen biztosan észre fogják venni, ha sokáig nem foglalkozunk a jelenséggel. Érdemes ezért strapabíró mobilt választani, és már a készülék megvásárlásakor beszerezni egy minőségi tokot és egy kijelzővédő fóliát.

+1: Divatkiegészítő feldobva

Bár telefonunk egy táskához vagy ékszerhez hasonlóan önmagában is feldobhatja a szettünket, magát a készüléket is izgalmasabbá tehetjük néhány aprósággal. A különféle tokok, telefondíszek és mobilkiegészítők szinte végeláthatatlan választéka áll rendelkezésünkre, így akár egy-egy alkalomhoz illően is „felöltöztethetjük” készülékünket. Ha pedig olyan stílusos készülékünk van, mint az LG VELVET, bátran használjuk úgy, mint egy igazi divatkelléket!