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Hogyan vált a légkondicionáló tévesen a nyári egészségmegőrzés legnagyobb bűnbakjává?
BUDAPEST, 2026.07.16. – Miközben az autónkat általában rendszeresen szervizeljük, a telefonunk szoftverét frissítjük vagy a konyhai vízszűrőt időről időre cseréljük, a légkondicionáló karbantartása vélhetően sok háztartásban könnyen háttérbe szorul. Pedig ez az egyik olyan berendezés az otthonunkban, amely közvetlenül befolyásolja a beltéri levegő minőségét és a komfortérzetünket. Az LG Electronics Magyarország (LG) szakértője szerint éppen ezért érdemes ugyanazzal a tudatossággal gondolni a klímaberendezés rendszeres karbantartására, mint más, rendszeresen használt műszaki eszközeink esetében.
A légkondicionálóra valószínűleg sokan ma is olyan eszközként tekintenek, amely a bekapcsoláson kívül kevés figyelmet igényel. A rendszeres karbantartás ugyanakkor nemcsak a készülék hatékony működését segítheti elő, hanem a beltéri levegő minőségének megőrzésében is fontos szerepet játszhat.
Nem a klíma betegít meg
A nyári hónapokban gyakran maga a légkondicionáló kerül a vádlottak padjára, ha torokfájás, köhögés vagy nyakmerevség jelentkezik. Valójában azonban ezeknek a panaszoknak sokszor nem a technológia, hanem annak helytelen használata vagy elhanyagolt állapota áll a hátterében.
A működés során a készülék belsejében természetes módon pára csapódik le. Ha a szűrők és a belső felületek hosszabb ideig tisztítatlanok maradnak, ez a nedves környezet kedvez a penészgombák és egyes baktériumok – például a Legionella – elszaporodásának, amely bizonyos körülmények között súlyos légúti megbetegedést okozhat. Amikor a kánikula első napján hónapok óta nem használt klímánkat ismét üzembe helyezzük, ezek a szennyeződések a keringtetett levegővel együtt a lakótérbe is bekerülhetnek.
A nyári megfázások és légúti irritációk hátterében tehát sok esetben nem maga a klímaberendezés áll, hanem az a szennyezett környezet, amelyet a karbantartás elmaradása miatt mi magunk idézünk elő.
A fizikai sokk, amit sokan gyors hűtésnek hisznek
A karbantartás hiánya mellett a használati szokásaink is hozzájárulnak ahhoz, hogy a légkondicionáló rossz hírnévre tett szert. Sokan csak akkor kapcsolják be a készüléket, amikor a lakás már teljesen átforrósodott, majd ösztönösen a lehető legalacsonyabb, akár 18 Celsius-fokos hőmérsékletet állítják be abban a hitben, hogy így gyorsabban lehűl a helyiség.
A szervezet számára azonban ez a hirtelen hőmérséklet-változás jelentős terhelést jelenthet. Ha a kültéri és a beltéri hőmérséklet közötti különbség meghaladja az ajánlott 5–7 Celsius-fokot, a szervezet hőszabályozása fokozott igénybevételnek van kitéve. Amennyiben a hideg levegő ráadásul tartósan a nyakat vagy a vállat éri, könnyen kialakulhatnak izomfeszülések, nyakmerevség vagy egyéb kellemetlen panaszok.
Mindez jól mutatja, hogy a komfortos és egészséges hűtés nem a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten múlik, hanem azon, hogy a készülék megfelelően karbantartott legyen, és a használata is tudatosan történjen.
Szoftverfrissítés a tüdőnknek
Ahogy a modern okoseszközök egyre több feladatot végeznek el automatikusan a felhasználó helyett, úgy a légkondicionálók fejlesztése is egyre inkább a humán komfort és az egészséges beltéri környezet biztosítása felé mozdult el. A cél ma már nem pusztán a gyors hűtés, hanem az, hogy a készülék a lehető legtöbb felhasználói hibát önállóan korrigálja.
„A légkondicionálók rossz hírnevét valójában nem a gépek, hanem a berögzült reflexeink alakították ki. A komfortos hűtés nem a szezon első gombnyomásával kezdődik, hanem egy folyamatosan fenntartott, egészséges beltéri mikroklímával. A modern technológia feladata ezért ma már nem csupán a hűtés, hanem az is, hogy segítsen megelőzni azokat a hibákat, amelyeket mi, felhasználók újra és újra elkövetünk” – mondta Györgyi József, az LG Magyarország Légkondicionáló üzletágának Key Account Managere.
Láthatatlan védelem a háttérben
Az emberközpontú szemlélet ma már a légkondicionálók fejlesztésében is egyre nagyobb szerepet kap. A cél nem csupán az, hogy a készülék lehűtse a helyiséget, hanem az is, hogy a lehető legkevesebb felhasználói beavatkozás mellett biztosítsa az egészségesebb beltéri környezetet.
A karbantartás elmaradása az egyik leggyakoribb probléma, ezért az LG legmodernebb légkondicionálóiban az Auto Cleaning funkció minden használat után automatikusan kiszárítja a hőcserélőt. Mivel a baktériumok és a penészgombák elszaporodásához nedves környezet szükséges, ez a folyamat hozzájárul ahhoz, hogy a készülék belseje hosszabb távon is tisztább maradjon.
A levegő minőségének javítását a Plasmaster Ionizer™ technológia támogatja, amely több millió ion kibocsátásával segít csökkenteni a levegőben található egyes baktériumok, szennyeződések és kellemetlen szagok mennyiségét.
Legalább ilyen fontos azonban a megfelelő hőérzet kialakítása. Az LG Soft Air funkciója úgy irányítja a légáramlást, hogy a hideg levegő ne közvetlenül a bent tartózkodókra áramoljon, így kényelmesebb beltéri környezetet biztosít. Ezt egészíti ki az AI Air funkció, amely személyre szabottan, a helyiség adottságaihoz mérten automatikusan optimalizálja a légáramlás irányát és a ventilátor sebességét. Ennek köszönhetően nemcsak a komfortérzet javulhat, hanem a túlzott lehűtésből fakadó kellemetlenségek is könnyebben elkerülhetők.
A rendszeres karbantartás ugyanakkor továbbra sem váltható ki teljesen technológiával. Az LG ThinQ™ segít nyomon követni a készülék állapotát, valamint támogatja a rendszeres karbantartást és tisztítási funkciók kezelését. Emellett Györgyi József továbbra is azt javasolja, hogy a légkondicionálót évente legalább egyszer, lehetőleg még a hűtési szezon kezdete előtt szakemberrel is ellenőriztessük és fertőtleníttessük.
A nyári kánikula már nem csak kényelmi kérdés
A tartós hőhullámok idején a légkondicionáló ma már jóval több egyszerű kényelmi eszköznél. Az otthon levegőminősége, a megfelelő hőmérséklet és a komfortos légáramlás egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szervezetünk könnyebben alkalmazkodjon a nyári terheléshez.
A szakértő szerint azonban továbbra is a felhasználói tudatosság a legfontosabb tényező. A rendszeres karbantartás, a megfelelő hőmérséklet-beállítás és a korszerű technológiai megoldások együtt biztosíthatják, hogy a klíma valóban az egészségesebb beltéri környezetet szolgálja – ne pedig a nyári megbetegedések bűnbakjaként tartsák számon.
„A modern klímák ma már nem egyszerűen lehűtik a lakást. Arra készülnek, hogy intelligens működésükkel segítsenek kijavítani azokat a hibákat, amelyeket mi, felhasználók gyakran elkövetünk. A cél ma már nem a lehető leghidegebb levegő, hanem egy olyan kiegyensúlyozott beltéri környezet, amely hosszú távon is támogatja a komfortérzetet és az egészségesebb otthoni életet” – hangsúlyozta Györgyi József.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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