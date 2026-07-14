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Az LG világszerte bővíti Klíma Akadémia-hálózatát
A vállalat a folyamatosan bővülő Klíma Akadémia-hálózatán keresztül fejleszti műszaki szakértelmét és erősíti szervizinfrastruktúráját a kiemelt piacokon
BUDAPEST, 2026. július 14. – Az LG Electronics (LG) bővíti fűtési-, szellőztetési- és légkondicionálási (HVAC) képzéseket nyújtó Klíma Akadémia-hálózatát, globális HVAC-üzletágának telepítési- és szervizkapacitásainak erősítése érdekében. A vállalat új képzési központokat nyitott, illetve meglévő akadémiákat helyezett át Ázsia, Európa, Latin-Amerika, valamint a Közel-Kelet és Afrika kiemelt piacain. A fejlesztések célja, hogy helyi szinten támogassák a HVAC-szakértelem bővülését, valamint a Globális Dél stratégia részeként hozzájáruljanak az egységes szolgáltatási színvonal biztosításához az egyes országokban.
Klíma Akadémiák a világban
Az LG idén több nemzetközi helyszínen is erősítette Klíma Akadémia-hálózatát: Ázsiában új akadémiát nyitott a tajvani Tajcshungban, valamint újranyitotta áthelyezett szingapúri képzési központját. A szingapúri új létesítményben bemutatási és oktatási célból számos LG klímatechnológia is helyet kapott, köztük fejlett adatközponti hűtési megoldások, például az LG hűtőfolyadék-elosztó egységei (Coolant Distribution Unit, CDU). Latin-Amerikában a vállalat a chilei Universidad de Santiago de Chile egyetemmel együttműködésben hozott létre akadémiát, míg Afrikában az elefántcsontparti Abidjanban nyitott új képzési létesítményt. Ez utóbbi egy integrált bemutatóteret foglal magában, ahol a látogatók megismerhetik az LG főbb B2B és B2C HVAC-termékeit, emellett műszaki oktatóterem, a légkezelő egységeken (Air Handling Unit, AHU) alapuló csővezeték- és vezérlőrendszerek gyakorlati oktatására szolgáló képzési terület, valamint mérnöki eszközök használatára kialakított gyakorlótér is helyet kapott benne.
Klíma Akadémiák Európában
Az LG idén Lengyelországban is bővítette jelenlétét. A vállalat európai Klíma Akadémiái az LG legújabb légkondicionálási- és fűtési megoldásairól nyújtanak képzést a helyi szakembereknek, beleértve a telepítésre fókuszáló gyakorlati modulokat, valamint a legfontosabb iparági trendek bemutatását.
Magyarországon az LG Klíma Akadémia a vállalat budapesti, Könyves Kálmán körúti székházában várja az érdeklődőket. Az elméleti tanteremmel és gyakorlati kiállítótérrel rendelkező képzési helyszínen az LG szakemberei első kézből adnak részletes információkat a vállalat légkondicionáló- és hőszivattyú-portfóliójáról, a korszerű megoldások működéséről, valamint a telepítés szakmai szempontjairól. A naprakész, ingyenes képzések elsősorban klímatechnikai vállalkozások szakembereinek, épületgépész tervezőknek, építészeknek, beruházóknak, értékesítőknek, kereskedelmi szakembereknek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak szólnak.
Differenciált képzések a további növekedésért
Az LG több mint 40 országban mintegy 70 Klíma Akadémiát működtet Ázsiában, Európában, Észak-Amerikában, Latin-Amerikában és Afrikában. A regionális központokon található Klíma Akadémiák lokalizált képzési tartalmakat dolgoznak ki, és a szomszédos országok oktatóinak felkészítését is támogatják, míg az egyes országokban működő akadémiák közvetlen képzést biztosítanak a helyi ügyfelek és forgalmazók számára. Ezzel a differenciált hálózati struktúrával az LG javítja ügyfelei képzésekhez való hozzáférését, támogatja a helyi klímaszakemberek fejlődését, és erősíti saját műszaki képességeit is.
„A megbízható HVAC-megoldások és a hosszú távú ügyfélérték biztosításához elengedhetetlenek az erős telepítési- és szervizképességek” – mondta James Lee, az LG ökomegoldásokért felelős üzletágának (ES Company) elnöke. „Tovább bővítjük Klíma Akadémiáink globális hálózatát, hogy erősítsük a helyi műszaki szakértelmet, támogassuk a szakember-utánpótlás fejlesztését, és kiépítsük azt a szervizinfrastruktúrát, amelyre az LG HVAC-üzletágának további növekedéséhez szükség van.”
„A magyarországi LG Klíma Akadémia rendszeresen tart oktatásokat kivitelezők és tervezők részére, a klímaberendezések magas szakmai színvonalú telepítéséről, a hosszú távú, gazdaságos és megbízható üzemeltetés érdekében. Az eseményekre online jelentkezési lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, és jelenleg fejlesztjük online platformunk is, ahol a tervek szerint előre rögzített előadásokat tud majd bárki megtekinteni, a saját időbeosztásának megfelelően” – mondja Ipacs Roland terméktámogató mérnök és műszaki tréner. „Az új F-gáz szabályzás nagy kihívás elé állítja a teljes szakmát az elkövetkezendő években, az LG magyarországi csapata ebben próbál segítséget nyújtani, például a bemutatóterem termékpalettájának folyamatos frissítésével.”
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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