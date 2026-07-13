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Az LG nem változtat a bevált recepten: ismét Tóth Szilárd séffel főzött ki valamit
Hogyan lehet egy beépíthető sütőt vagy főzőlapot úgy bemutatni, hogy a technológia ne termékleírásként, hanem valódi élményként jelenjen meg? Erre kereste a választ az LG Electronics Magyarország (LG), amikor a márka beépíthető konyhai eszközeinek kommunikációjához ismét Tóth Szilárd Michelin-csillagos séfet kérte fel partnernek. Az „LG Mesterfogások Tóth Szilárddal” videósorozat kreatív koncepcióját és gyártását a Mediator készítette az LG megbízásából, a márka szakembereinek együttműködésével. A kampány célja pedig az volt, hogy a készülékek funkciói valós főzési helyzeteken keresztül váljanak átélhetővé.
Az LG 2022-ben jelent meg beépíthető mosogatógépeivel a magyar piacon, portfóliója pedig azóta teljes konyhai termékcsaláddá bővült – a beépíthető sütőktől és indukciós főzőlapoktól a hűtőkön és mikrohullámú sütőkön át a mosogatógépekig. Egy ilyen széles kínálat esetében azonban önmagukban a műszaki paraméterek már kevésbé alkalmasak arra, hogy megmutassák a termékek valódi értékét. Ehhez olyan formátumra volt szükség, amely a funkciókat valós használat közben, kézzelfogható módon teszi átélhetővé, és erre kiváltképp alkalmasnak bizonyul a receptalapú tartalom, csak éppen más megközelítésben, mint amit eddig megszokhattunk.
A márka ezúttal tudatosan eltávolodott a hagyományos receptvideók világától: a sorozat célja nem az volt, hogy lépésről lépésre bemutasson egy fogást, hanem hogy megmutassa, mire képesek valójában a mai, korszerű konyhák. Az egyes epizódok így nem egy-egy étel elkészítésére fókuszálnak, hanem mindig egy konkrét kulináris problémára vagy technikára keresik a választ, a megoldás bemutatásán keresztül ismerteti meg a használt eszközök működését is, úgy, hogy a nézők egy-egy konyhai trükk mögött rejlő logikát is megértik, egyszerű és könnyen befogadható módon ismerve meg azokat a technikákat és technológiákat, amelyeket eddig leginkább a professzionális konyhákhoz kötöttünk.
Tóth Szilárd saját receptjein és séfpraktikáin keresztül mutatja be, hogyan támogatják az LG beépíthető konyhai eszközeinek funkciói a precízebb, hatékonyabb és magabiztosabb főzést, bebizonyítva, hogy egy kis odafigyeléssel és a profik technikáinak ismeretével otthon is éttermi minőségű ételek készíthetők. A technológia és a szakmai tudás így egymást erősítve jelenik meg, a nézők pedig azt is megismerik, hogyan használhatják ki a háztartási nagygépek képességeit a mindennapi főzés során.
„Sokan nem is gondolnák, de ma már olyan konyhai technológiák érhetőek el otthoni készülékeinkben, amelyekkel korábban csak éttermekben vagy tévéműsorokban találkoztunk. A videósorozattal bizonyítjuk, hogy az LG modern beépíthető konyhai eszközei nem csupán designt illető vagy innovációs újdonságok, hanem a mindennapok kézzelfogható segítői, amelyekkel akár éttermi minőségű ételeket is készíthetünk otthon. Ezt pedig nem is tudná jobban bemutatni más, mint egy elismert séf” – mondta Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője.
Az epizódokból egyebek mellett kiderül, hogyan lesz a kacsa kívül tökéletesen pirult, belül pedig igazán szaftos. Szó esik arról is, mire jó a sütőbe épített Air Fryer a krumplisütésen túl, és hogyan lehet igazán jól kihasználni a sütő Air Sous Vide funkcióját – csakúgy, mint a sütő tisztítását és a mosogatást segítő megoldásokról a főzés után.
A kampány július elején egy teaser videóval, valamint az első epizóddal debütált, amelyet kéthetes ütemezésben további 10 epizód követ majd. A kb. 60 másodperces, Reel formátumú videók egy-egy konyhai munkafolyamatra fókuszálnak, és ahol lehetséges, önálló, szemfelnyitó élményt is nyújtanak egy-egy trükk bemutatásával.
Az együttműködés Tóth Szilárd Michelin-csillagos séffel nem előzmény nélküli: az LG korábban már dolgozott a szakemberrel a márka beépíthető konyhai eszközeinek kommunikációján, többek között az új termékek 2025 végi hazai és 2026 tavaszi közép-európai sajtóbemutatóin. A mostani kooperáció ezt viszi tovább könnyedebb formában, közvetlenül a célközönséghez szólva az LG social media felületein.
Az „LG Mesterfogások Tóth Szilárddal” elnevezésű sorozat videói nyomon követhetők az LG Electronics Magyarország hivatalos Facebook, Instagram, valamint YouTube felületén.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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