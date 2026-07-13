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Nem a recepten múlik: a Michelin-csillagos séf szerint ezen bukik el a legtöbb otthoni fogás
Elstartolt az LG Mesterfogások Tóth Szilárddal című videósorozat
Budapest, 2026. július 13. – Egy receptet ma már néhány másodperc alatt bárki megtalálhat az interneten. Mégis gyakran egészen más lesz a végeredmény, mint amit a képeken vagy az éttermekben látunk. Ennek oka sokszor nem az alapanyagokban vagy a receptben keresendő, hanem azokban az apró technikai fogásokban, amelyekről ritkán esik szó. Az LG Electronics Magyarország (LG) új videósorozatában Tóth Szilárd, a budapesti SALT étterem Michelin-csillagos és zöld Michelin-csillagos séfje csúcsgasztronómiai kulisszatitkokba enged betekintést, miközben azt is megmutatja, hogyan segíthetnek a korszerű konyhai eszközök technológiái és funkciói a kiszámíthatóbb eredmény elérésében.
A jó étel sokszor már az előkészítésnél eldől
Az „LG Mesterfogások Tóth Szilárddal” című sorozat nem receptvideók vagy klasszikus, termékbemutató videók sorozata. A séf az epizódokban egy konkrét étel elkészítési fázisainak bemutatásán keresztül oszt meg olyan szakmai praktikákat, amelyek valóban látványosan befolyásolják, hogy milyen lesz az étel, amit leteszünk az ebédlőasztalra – legyen szó a hús előkészítéséről, a megfelelő hőkezelésről vagy éppen a tálalás előtti utolsó lépésekről.
„A kívül-belül ízletes hús egyik titka a sóoldat, nem szabad kihagyni. A sóoldatos áztatás után öblítsd le a húst hideg vízzel, majd itasd fel a nedvességet, és csak utána irdald. Ha ezt a sorrendet felcseréled, a bőr már nem fog olyan szépen pirulni” – árulta el Tóth Szilárd a kacsamell előkészítésének egyik kevésbé ismert, mégis meghatározó lépéséről az első videóban.
A sorozat későbbi részeiben a séf azt is megmutatja, hogyan készül ropogós kacsabőr, mitől lesz igazán selymes egy jus, illetve milyen apró részleteken múlik a megfelelő állagú és formájú bao kenyér.
A technológia ma már nem csak a profi konyhák kiváltsága
A professzionális konyhákban alkalmazott technológiák közül egyre több jelen van már az otthonokban is. Ezek célja nem az, hogy helyettesítsék a főzési tudást, hanem hogy pontosabbá és kiszámíthatóbbá tegyék azokat a folyamatokat, amelyeken egy-egy étel minősége múlik.
„Sokan nem is gondolnák, de a korábban csak éttermekben vagy tévéműsorokban látott profi konyhai technológiák már otthoni készülékeinkben is elérhetőek. Az új beépíthető konyhai eszközeink nemcsak a mindennapok kézzelfogható segítői: akár éttermi minőségű ételeket is készíthetünk velük saját konyhánkban, és mi is sztárséffé válhatunk szeretteink szemében – emelte ki Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.
A videósorozat elején például a sous-vide kerül a reflektorfénybe, amely hosszú ideig csak a profik kiváltsága volt.
„A sous-vide az egyik legstabilabb konyhatechnológia. Lehetővé teszi, hogy lassan, alacsony hőmérsékleten készítsük el az ételt, így szinte lehetetlen túlsütni a húst. Az LG új, beépíthető sütőjének Air Sous Vide funkciójával ez a technológia ma már otthoni környezetben is egyszerűen használható. Ráadásul nincs szükség külön készülékre, amely extra helyet foglal el a konyhában, és nem kell fél napot robotolni, hogy ízletes és jól mutató ételek kerüljenek az asztalra” – hangsúlyozta a séf.
A későbbi epizódokban az indukciós főzőlap összevonható főzőzónái és intuitív vezérlése is szerepet kapnak, amelyek nagyobb szabadságot adnak főzés közben. Emellett az is kiderül, hogy az LG a főzés után sem hagyja magára a felhasználót: a sütőtisztítás az EasyClean™, a mosogatás a TrueSteam™ technológia segítségével lesz lényegesen egyszerűbb feladat.
A tökéletes végeredmény a tudatos, pontosan kivitelezett lépéseken is múlik
A sorozat azt a szemléletet szeretné átadni, amely a professzionális konyhákban természetes: hogy a jó végeredmény sokszor nem egy látványos trükkön, hanem néhány tudatos döntésen és pontosan kivitelezett lépésen múlik.
Tóth Szilárd szerint „a technológia akkor igazán értékes, ha valódi segítséget és magabiztosságot ad a mindennapokban. Ha egy-egy videó után valaki kedvet kap kipróbálni egy új technikát, vagy sikerül elkészítenie egy olyan fogást, amit korábban túl bonyolultnak gondolt, akkor már elértük a célunkat.”
A „LG Mesterfogások Tóth Szilárddal” teaser videója, valamint első epizódja már elérhető az LG Magyarország Facebook, Instagram, valamint YouTube felületén.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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