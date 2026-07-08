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104 meccs, 165 óra képernyőidő – ennyit tévézhet a világbajnokság alatt a legelszántabb szurkoló
BUDAPEST, 2026. július 8. – Az idei, 48 csapatosra kibővített labdarúgó-világbajnokság nemcsak a pályán dönt rekordokat. Az LG Electronics Magyarország (LG) számításai szerint az idei torna 104 mérkőzésének teljes játékideje – a hosszabbításokat, ráadásokat is figyelembe véve – közel 9880 percet, vagyis csaknem 165 órányi képernyőidőt jelenthet azoknak a szurkolóknak, akik a torna minden fontos pillanatát követni szeretnék. Ez nagyjából egy teljes hét folyamatos tévézésnek felel meg. Ilyen extrém terhelés mellett már nemcsak az a kérdés, hogy milyen szép a kép, hanem az, hogy a technológia mennyire képes támogatni a nézőt – mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból.
Amikor a szemünk is végigjátssza a tornát
A hosszú órákon át tartó sportközvetítések nemcsak a figyelmet, hanem a látást is fokozott terhelésnek teszik ki. A gyors mozgások követése, a folyamatos fókuszváltás és a hosszan tartó koncentráció szemfáradtságot, szemszárazságot vagy akár fejfájást is okozhat, különösen akkor, ha a nézők több mérkőzést is egymás után követnek. Ráadásul a kijelző és annak képmegjelenítési minősége is befolyásolja a nézői élményt és a szem terhelését, ugyanis a sportközvetítések – a vele járó gyors kontrák vagy a nagy sebességű kameramozgások – speciális kihívást jelentenek a kijelzők számára is.
A televízió-fejlesztések fókusza azonban az elmúlt években fokozatosan elmozdult a puszta felbontásnöveléstől a felhasználói komfort irányába. A prémium kategóriás készülékek esetében ma már legalább olyan fontos szempont a hosszú távú nézői élmény, mint a látvány minősége.
Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője a megnövekedett képernyőidő kapcsán kiemelte, hogy a modern televízióknak ma már egyszerre kell maximális vizuális extázist nyújtaniuk és észrevétlenül óvniuk a felhasználók egészségét. „A futball-láz heteiben a szurkolók hajlamosak órákra teljesen megfeledkezni a külvilágról, a szemüket pedig olyan extrém terhelésnek teszik ki, mintha egy vizuális maratont futnának végig. Az LG-nél pontosan tudjuk, hogy a tökéletes sportélmény nemcsak a tűéles részleteken és a stadionhangulaton múlik, hanem azon is, hogy a néző harminc vagy ötven óra összesített meccsnézés után se érezzen fáradtságot vagy szemfájdalmat. Az LG OLED TV-panelek igazoltan vibrálás- és káprázásmentesek[1], és bizonyítottan alacsonyabb kékfényt bocsátanak ki[2], szemben a hagyományos LCD tévékkel. További extra védelem is elérhető a „Szemkímélő mód” beállításával, mely funkció melegebb színhőmérsékletre állítja a képet, így a drukkereknek csak a játékkal, és nem a szemük épségével kell foglalkozniuk a legfontosabb döntő meccsek alatt."
A modern televíziók több olyan technológiát is alkalmaznak, amelyek a hosszabb sportközvetítések során is kényelmesebb nézői élményt biztosítanak. Az LG OLED készülékeiben található TruMotion technológia a gyors mozgások egyenletesebb megjelenítését segíti, míg az AI Brightness Control a helyiség fényviszonyaihoz igazítja a képernyő fényerejét, így például egy esti meccsnézés során a képernyő nem ugyanazzal az intenzitással fog világítani, mint nappal, hanem a környezethez alkalmazkodva biztosít a szemnek kellemesebb látványt.
A sportélményt támogatja az LG Sports Portal funkciója is, amely a mérkőzésekhez kapcsolódó információkat és statisztikákat közvetlenül a televízió képernyőjén jeleníti meg, csökkentve annak szükségességét, hogy a nézők folyamatosan a telefonjuk és a televízió között váltogassák a figyelmüket.
A futball-világbajnokság, mint képernyőidő-kísérlet
A világbajnokságok mindig kiemelkedő időszakot jelentenek a televíziózás szempontjából, az idei torna azonban a korábbiaknál is több mérkőzést kínál. Még a visszafogottabb forgatókönyv – csupán a kieséses szakasz 32 találkozója – is több mint 50 órányi tévénézést jelent.
Egy elkötelezett szurkoló számára a világbajnokság akár 165 órányi képernyőidőt is jelenthet néhány hét alatt. Ilyen terhelés mellett a televízió már nem pusztán szórakoztató eszköz, hanem olyan technológiai társ, amelynek egyszerre kell kivételes képminőséget, vizuális komfortot és energiahatékony működést biztosítania. A sportélmény ugyanis ma már nemcsak arról szól, hogy mit látunk a képernyőn, hanem arról is, hogy mindezt milyen hatással tesszük a szemünkre és az otthonunkra.
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[1] Az LG OLED TV-panelek elnyerték az UL tanúsítványát, mint vibrálás- és káprázásmentes kijelzők.
[2] Az LG OLED R kivételével az összes LG OLED TV elnyerte a TÜV-Eyesafe® alacsony kékfény-kibocsátású.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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