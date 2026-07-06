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Az LG Electronics Robotikai Üzleti Központot hoz létre
BUDAPEST, 2026. július 6. – Az LG Electronics (LG) Robotikai Üzleti Központot (Robotics Business Center) hoz létre annak érdekében, hogy összefogja a robotikai megoldások kereskedelmi bevezetéséhez szükséges alapvető képességeket, az üzletfejlesztéstől az ellátási láncon át a gyártási tevékenységekig. Az új szervezet közvetlenül Lyu Jae-cheol vezérigazgató alá tartozik majd, és jelzi a vállalat elkötelezettségét a robotika – mint az LG egyik jövőbeli kulcsfontosságú üzleti területének – terén való növekedés felgyorsítása iránt.
A robotika területén elért növekedés felgyorsítása szervezeti átalakítással
A Robotikai Üzleti Központ 2026. július 1-jével, az LG évközi szervezeti átalakításának részeként jött létre. Az időzítés – négy hónappal a vállalat éves szervezeti átalakítása előtt – jól mutatja, hogy az LG stratégiai fókuszt helyez a fizikai mesterséges intelligenciára (Physical AI) épülő robotikára.
A Robotikai Üzleti Központ teljes körű üzleti szervezetként működik majd, amely magában foglalja az üzletfejlesztést, az értékesítést és az operatív tevékenységeket. Vezetője Song Si-yong lesz, aki korábban több meghatározó vezető pozíciót is betöltött a LG Gyártástechnikai Kutatóintézetében (Production engineering Research Institute).
Az új Robotikai Üzleti Központ emellett dedikált, az adatközpont működéséért felelős szervezeti egységet is létrehoz. A kezdeményezés célja, hogy az LG időben kiépítse az adatközpont működéshez szükséges képességeket, és támogassa a robotok betanítását – ezzel erősítve a vállalat versenyképességét a következő generációs robotika területén. A központ által gyűjtött, magas minőségű üzemeltetési adatokat az LG Robot Foundation Model (RFM) – ez a rendszer, amely lehetővé teszi a robot számára, hogy felmérje a környezetét, és önállóan eldöntse, hogyan cselekedjen – további fejlesztésére fogják használni. E stratégia részeként az LG nagy léptékű adatközpontot épít szöuli Yangjae K+F kampuszán, amelynek működése még az idei évben megkezdődik.
Erősebb irányítás a jövő kihívásai felkészült működés érdekében
Az új irányítási struktúra célja, hogy hatékonyabb és agilisabb döntéshozatali kereteken keresztül erősítse az LG robotikai üzletágát. Ez a kialakítás lendületet adhat a stratégiai fejlesztésnek, az alaptechnológiák házon belüli fejlesztésének, valamint a költség-versenyképesség javításának.
Önálló üzleti egységként a központ várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy az LG a „One LG Solution” keretében még szorosabban összefogja szélesebb körű vállalati képességeit – beleértve olyan leányvállalatok szakértelmét, mint az LG CNS és az LG AI Research. A struktúra emellett elősegítheti a globális technológiai vezető vállalatokkal való kiterjedtebb stratégiai partnerségek kialakítását is.
Hárompilléres stratégia a robotika területén való piacvezető pozíció eléréséhez
Az LG átfogó, három pillérre épülő stratégiával kívánja kiaknázni az ipari, kereskedelmi és lakossági robotikai lehetőségeket. A Robotikai Üzleti Központ kiegészíti az LG bővülő robotikai portfólióját, beleértve az otthoni robotokat, valamint az LG leányvállalatai, a Robostar ipari robotikai képességeit és a Bear Robotics kereskedelmi robotikai szakértelmét. Ez a megközelítés olyan átfogó üzleti portfóliót hoz létre, amely a különböző szektorok jövőbeli igényeire egyaránt választ ad.
A vállalat az idei évet a robotikai üzletág bővítésének nyitóéveként határozta meg. A cél, hogy a robotikára fókuszáló, fizikai AI-megoldások vezető szolgáltatójává váljon. Az LG a valós környezetben történő kereskedelmi bevezetés támogatása érdekében ötvözi a kész robottermékeket, az olyan alapvető komponenseket, mint az aktuátorok, az adatgenerálási képességeket, valamint az LG-csoport teljes körű ökoszisztémáját. A vállalat emellett arra is készül, hogy az aktuátorok gyártását házon belül valósítsa meg, több mint 60 évnyi, motortechnológia terén felhalmozott szakértelmére támaszkodva – ezzel támogatva a jövő iparági ellátását.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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