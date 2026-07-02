Tippek a szezon legtöbbet használt textiljeihez, hogy ne a mosásról és az elnyűtt ruhák pótlásáról szóljon a nyár

Budapest, 2026.07.02. – Ahogyan a ruhatárunk, úgy a mosási rutinunk is évszakonként változik. Nyáron olyan textilek kerülnek főszerepbe – fürdőruhák, strandtörölközők, lenvászon ruhák vagy vendégágyneműk –, amelyek egészen más ápolást igényelnek, mint az év más részében használt darabok. Az LG Electronics Magyarország (LG) szakértőjével összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, hogy a nyári ruháink és egyéb textíliáink minél tovább megőrizzék minőségüket és színüket.

„Az év legmelegebb hónapjaiban másféle textíliákkal és egészen más ritmusban telik meg a szennyeskosár, mint az év többi részében. Ennek ellenére sokan nyáron automatikusan ugyanúgy mosnak. A napolajos törölközők, a klóros vagy sós vízzel érintkező fürdőruhák, könnyen gyűrődő lenvászon darabok vagy a gyakrabban cserélődő vendégágyneműk azonban más-más kezelést igényelnek. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy a nyári ruhák és textíliák tovább megőrizzék a formájukat, tapintásukat és színüket” – mondja Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai termékspecialistája.

A mosás hatékonysága már a mosógépbe pakolás előtt eldőlhet

Bár macerásnak tűnhet, de mindenképp érdemes a ruháink minőségének megőrzése érdekében a szennyest átválogatni: anyag, szín és szennyezettség szerint szortírozzuk őket, és ne hagyjuk ki a kezelési címke tanulmányozását se! Ezen felül a technológia lehetőséget ad arra, hogy további módokon is kíméljük textíliáinkat mosás közben. Az LG mosógépek AI DD™ technológiája például nemcsak az adott töltet súlyát, hanem a szövet lágyságát is érzékeli, és ezek alapján választja ki a megfelelő dobmozgásokat a kíméletesebb ruhatisztítás érdekében.

A nyár kulcsfontosságú textiljei eltérő kezelést igényelnek

A szezon egyik legnagyobb „textilfogyasztója” a strandolás: a fürdőlepedők, strandtörölközők és fürdőruhák szinte állandó használatban vannak. Fontos, hogy ezek ne maradjanak sokáig nedvesen a strandtáskában vagy a szennyesben. Emellett az előbbieket mosás előtt érdemes kirázni, hogy a homok és az apró szennyeződések ne a mosógépben kössenek ki, a fürdőruhát pedig célszerű kézzel átöblíteni, hogy a só és egyéb szemmel nem látható baktériumok ne a mosógép dobjában rakódjanak le.

Ha a kezelési címke engedi, a napolajos, hosszabb ideig nedvesen állt törölközőket érdemes lehet 60 °C-on mosni – bár eltérnek erről a vélemények, de az ezen a hőmérsékleten történő mosás elpusztíthatja a baktériumokat és hatékonyon távolíthatja el a zsíros olajmaradványokat. A túl gyakori magas hőfok azonban hosszabb távon fakíthatja a színeket és keményítheti az anyagot, ezért mindig a textil állapotához és anyagához igazítsuk a programot. A fürdőruhákhoz ezzel szemben legfeljebb 30 °C-os mosást és kímélő programot válasszunk, hogy az anyaguk ne károsodjon.

A könnyű, légies nyári lenvászon, vékony pamut, muszlin vagy viszkóz ruhadarabok szintén finomabb bánásmódot igényelnek. Ezeket általában 30–40 °C-on, kímélő programmal ajánlott mosni, mert a túl magas hőfok zsugorodást, az erős centrifuga pedig fokozott gyűrődést okozhat. A gyűrődés mérséklésében egyes LG mosógépek Steam Wrinkle Care funkciói is segíthetnek, amelyek a mosás, öblítés és centrifugálás után gőzt termelnek, valamint speciális dobmozgásokat alkalmaznak.

Gyorsprogram: hasznos, de nem mindenre való

Nyáron, amikor a munka és a háztartási teendők mellett a családi programok koordinálása is több feladatot jelenthet, csábító mindenre gyorsprogramot indítani – de ez inkább frissítésre való. Egyszer viselt, nem foltos, nem átizzadt pólók, topok, könnyű nyári ruhák vagy pamutingek esetében lehet jó megoldás, kisebb töltetként. Strandtörölközőknél, ágyneműknél, sportruháknál, fehérneműknél, zokniknál vagy foltos gyerekholmiknál érdemes alaposabb mosási programot választani.

Ha viszont gyorsan szükség van tiszta ruhára, de az alaposságról sem mondanánk le, a TurboWash™360˚ technológia jelenthet megoldást: fél adag ruhatöltet alapos mosását akár 39 perc alatt teszi lehetővé a 3D Multi Spray technológia segítségével, amely négy irányból közvetlenül juttatja a vizet a ruhákra.

Kinti szárítás vs. szárítógép? Nem olyan egyértelmű!

Erkélyes lakásban vagy kertes házban nyáron kézenfekvőnek tűnik a szabadban teregetés – de nem mindig ez a legjobb megoldás. A hirtelen nyári záporok könnyen felülírhatják a szárítási rutinunkat, az erős napsütés fakíthatja az élénk vagy sötét ruhák színét, a túl magas hő ronthatja a fürdőruhák, elasztikus sportruhák rugalmasságát, és a tűző nap a finomabb anyagoknak sem tesz jót. Ezeket inkább árnyékban, kifordítva, formára igazítva érdemes szárítani. A szabadban ráadásul pollenek, por és városi szennyeződések is megtapadhatnak a frissen mosott textileken.

A szárítógép ezzel szemben kiszámíthatóbbá teheti a rutint, és segíthet felszabadítani az otthont a száradó ruhák hegyei alól. Kisebb lakásokban vagy olyan otthonokban, ahol nincs külön hely a teregetésre, praktikus megoldást jelenthetnek a mosó-szárítógépek, amelyek egyetlen készülékben egyesítik a mosást és a szárítást, vagy a WashTower™, amely egy készüléktestben kínál egy mosógépet és egy szárítógépet.

A kezelési címke ellenőrzését a szárítógépnél sem lehet megspórolni. Gyapjú, kasmír, selyem, viszkóz, bőr, műbőr, flitteres, gyöngyös, nyomott mintás vagy ragasztott díszítésű darabok általában nem valók a szárítógépbe, ahogy a fürdőruhák és elasztikus darabok esetében is jobb az óvatosság. A törölközők, ágyneműk és pamutholmik viszont jól illeszkedhetnek a gépi szárítási rutinba. A modern hőszivattyús szárítógépek DUAL Inverter Heat Pump™ technológiával alacsonyabb hőmérsékleten és szenzoros szárítással segíthetnek abban, hogy a szárításra alkalmas textíliák gyorsabban kerüljenek vissza a használatba, ha épp nincs idő vagy hely a teregetésre.

Így szólhat a nyár az állandó mosás helyett a pihenésről

„Nyáron sok háztartásban felgyorsul a textilek körforgása, és ilyenkor különösen fontos, hogy a mosás és a szárítás ne legyen kiszolgáltatva az időjárásnak és a különböző anyagok igényeihez is igazodni tudjunk. Az LG ruhaápolási megoldásai abban segíthetnek, hogy a nyári mosási rutin gyorsabb, kényelmesebb és kiszámíthatóbb legyen. A készülékek ThinQ™ okosfunkciói pedig még rugalmasabbá tehetik a mindennapi használatot, például távoli vezérléssel vagy letölthető programokkal” – mondja Kékesi Martin.

Egy jól átgondolt mosási és szárítási rendszerrel a strandolás, a nyaralás vagy a vendégfogadás utáni textilhegyek is könnyebben kezelhetők – így több idő marad arra, amiről a szezon valójában szól.

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LG Electronics

Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.