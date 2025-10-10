We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
25L grilles beépíthető mikrohullámú sütő, Easy Clean belső bevonat, 900W
A konyha, ami segít a mindennapokban
Beépülő elegancia konyhájába
A beépített érintőpanel és a letisztult kialakítás tökéletes összhangot teremt bármely konyhában.
Praktikus és precíz
Válasszon a nyolc automatikus ételkészítési program közül, és élvezze a kényelmet és a minőségi ételeket!
Sokoldalú ételkészítés
Egyszerűsítse a főzést az LG beépíthető mikrohullámú sütő különféle programjaival! Válasszon a négy alap funkció közül, vagy használja a nyolc automatikus program egyikét, hogy megtalálja az ételéhez legmegfelelőbb elkészítési módot.
Biztonságosabb konyha gyermekzárral
A funkció lezárja az érintőpanelt, így elkerülhetők a balesetek. Bekapcsolásához tartsa lenyomva a STOP/Törlés gombot három másodpercig.
Anya és gyermeke a konyhában LG beépíthető mikrohullámú sütő előtt.
Időzítő
Nem kell külön konyhai időzítőt használnia főzés közben. A beépíthető mikrohullámú sütő időzítője jelez amikor elkészült az étel, miközben a sütési folyamat tovább zajlik.
30 másodperc hozzáadása
Kell még egy kis idő az ételének? Egyszerűen nyomja meg a Start gombot, és minden érintéssel 30 másodpercet hozzáadhat az ételkészítéshez.
Beépítési útmutató mikrohullámú sütőhöz
Kattintson az útmutatóért a mikrohullámú sütő helyes beépítéséhez, méretezési és egyéb fontos tudnivalókkal.*
1. A beépítés helyének mérése
Útmutató az LG mikrohullámú sütő beépítési területének méretkövetelményeiről
Táblázat az LG MG7Z2593D mikrohullámú sütő beépítési területének méretkövetelményeiről
➊ LG beépíthető sütővel való telepítés esetén
2. Beépítési előírások
Távolítsa el a szekrény hátfalát. Ha nehéz eltávolítani a hátfalat, legalább 100 mm átmérőjű lyukat kell vágni rajta. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében legalább 50 mm távolságot kell hagyni a fal és a bútor között. Emellett 20 mm-t a mikrohullámú sütő felső, és 5 mm-t az alsó pereme és a bútor között.
Az LG beépíthető mikrohullámú sütő méreteit bemutató kép
*Beépítéshez ajánlott szakember segítségét kérni.
Alkatrészek és tartozékok
Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.
Konyhai asztalon elhelyezett dobozok.
A beépíthető mikrohullámú sütő tartozékai
LG beépíthető mikrohullámú sütő tartozékai: üveg forgótányér és forgótányér gyűrű.
LG beépíthető sütő tartozékai: forgató szem és grill rács.
Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.
Összes adat
Vásárlóink véleménye
