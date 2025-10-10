*Az elérhető okos funkciók és a hangalapú irányítás országtól és modelltől függően változnak. Kérdezze a helyi kereskedőt vagy a LG szakszervízt a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.

Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 4.1.2 (JellyBean) vagy újabb Android, illetve iOS 9 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató kompatibilis okostelefonra van szükség. Mobil és otthoni Wi-Fi adatkapcsolat szükséges.

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.