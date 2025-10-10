We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBK 2024
Maradj a zene középpontjában!
Hanghullámos kép az LG XBOOM 360 XO2T 360 minden irányba terjedő hangzásának bemutatására.
Egyenletesebb, tisztább, szélesebb
Terjeszd a hangulatodat
Esztétika minden oldalról
Egyszerűen automatikus
Gyors beállítás. Egyszerűbb használat.
Fokozd a mozihangzást!
Csobbanj egyet
A hangulat egész nap és egész éjjel kitart
Összes adat
HANGSZÓRÓ
Magassugárzó egység típusa
Cone
Mélysugárzó egység
3" x 1
Passzív hangszóró
Igen
Magassugárzó egység mérete
1" x 1
KAPCSOLÓDÁS
Bluetooth Verzió
5.3
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
1ch (2Way)
Kimeneti teljesítmény
20W
EQ
Sound Boost
Igen
Alapértelmezett
Igen
Custom EQ(App)
Igen
HANGFORMÁTUM
SBC
Igen
AAC
Igen
TÁPEGYSÉG
USB C-típusú
Igen
AKKUMULÁTOR
Akkumulátor töltési idő (Óra)
4
Akkumulátor idő (Óra)
15
ENERGIAFELHASZNÁLÁS
Bekapcsolt mód
10W
Készenléti mód
0.5W
KÉNYELEM
Multipoint
Igen
Wireless party link (Dual mode)
Igen
Wireless party link (Multi mode)
Igen
Frissítéskezelő (FOTA)
Igen
Bluetooth App (Android/iOS)
Igen
Hangutasítás (Google asszisztens, Siri)
Igen
Víz/fröccsenésálló
IP55
Akkumulátor visszajelző
Igen
Telefon kihangosító
Igen
Biztonsági zár
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
Hangszóró
119 x 209 x 119
Doboz
165 x 282 x 165
SÚLY
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó Tömeg
1,5 kg
TARTOZÉK
Jótállási jegy
Igen
USB C típusú kábel
Igen
