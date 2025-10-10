We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM Go PL7
LG XBOOM Go PL7
EISA
„Az LG XBOOM Go PL7 tervezésénél a hangminőség volt az elsődleges és legfontosabb szempont”
Egyszerűen stílusos
Az LG XBOOM Go előlapjának átlós felülnézete látható zöld fénnyel és fehér háttérrel.
Tapasztald meg a kiváló hangot
Ráközelítés az LG XBOOM Go magenta színben megvilágított Meridian logójára fehér háttérrel.
Alkossunk hangot együtt
A „Meridian” logó képe
Prestigious British Audio, MERIDIAN
Kollázs. A bal felső képtől kezdve az óramutató járásával egyező irányban: két kép a Meridian belső hardveréről, egy fehér Meridian hangszóró és egy Meridian R
A Meridian vezető technológiái
Digitális jelfeldolgozás
Meridian veszteségmentes tömörítés
Életre kelti a zenét
Jobb felső irányban álló LG XBOOM Go lila fénnyel és fehér háttérrel, a termék alatt hullámeffekttel.
Érezd a hangosabb ritmust
Két XBOOM Go egymással szemben fehér háttérrel. Mindkettőn piros fény világít.
Időjárásbiztos élvezet
A bal felső irányba néző LG XBOOM Go fehér háttérrel. Az LG XBOOM Go készüléken és körülötte vízcseppek láthatók.
Az IPX5-ös védelem minden irányból véd az alacsony nyomású vízsugarak ellen.
Hosszabb lejátszás
A levegőben lebegő LG XBOOM Go balra dőlve. A mélyhangszóró magenta fényben világít.
A 24 órás üzemidő 50%-os hangerő esetén érvényes fényhatások nélkül.
Egyéb környezeti hatások befolyásolhatják az akkumulátor-üzemidőt.
Zene jobb hangulattal
Öt XBOOM Go látható különböző fényekkel, fehér háttérrel.
Fehér háttér előtt látható okostelefonon egy alkalmazás fut a fények vezérlésére, és egy XBOOM Go látható sárga fénnyel.
A képen látható fények eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Sokszorozd meg a zenét
LG XBOOM Go fehér háttér előtt, és különböző fények láthatók a kapcsolódás ikon körül.
A hangszóróknak ugyanolyan típusúnak kell lenniük.
Csak 2020-tól érhető el az OLED, a NanoCell és az UHD típusok esetén.
A Google és az Android a Google LLC védjegyei.
A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.
Oszd meg a lejátszási listát a többkapcsolatos Bluetooth® technológiával
Egy időben két eszközt is csatlakoztathatsz az XBOOM alkalmazáson keresztül. Zökkenőmentesen vezérelheted a lejátszási listát bármely csatlakoztatott eszközről anélkül, hogy megszakadna a zene.
USB töltés zenehallgatás közben
Az USB porttal bárhol töltheted a készülékeidet. Nincs szükség külön töltőre.
Hívásokat fogadhatsz kihangosítva
Zenelejátszás közben az LG XBOOM Go PL7 automatikusan átvált a bejövő hívásra, és könnyen megoszthatod a hívást a barátaiddal.
Válaszd ki a kedvenc XBOOM Go készülékedet
Válaszd ki a kedvenc XBOOM Go készülékedet
Összes adat
MÉRETEK
Méret (mm)
245 x 98 x 98
Tömeg (kg)
1.46
AKKUMULÁTOR
Kapacitás
7.4V, 3900mAh
Töltési idő
5
Üzemidő
24óra ↑
KÉNYELEM
Multipoint
Igen
Wireless party link (Dual)
Igen
Wireless party link (Multi)
Igen
BLE (Automatikus )
Igen
Firmware frissítés (FOTA)
Igen
Bluetooth Applikáció
Igen (Android/iOS)
Hangutasítás
Igen (Google assistant, Siri)
Világítás
Igen
Vízálló
Igen (IPX5)
Bluetooth
Igen
Töltés jelző
Igen
Speaker phone
Igen
TARTOZÉKOK
Kezelési útmutató
Igen
Garanciajegy
Igen
USB Type-C kábel
Igen
CSATLAKOZÓK
AUX bemenet (Φ3.5)
Igen
Töltés-USB Type-C
Igen
Töltés kimenet
Igen (USB Type A)
HANGZÁS
Csatornák száma
2ch
Teljesítmény
30W
Passive radiator
Igen
EQ - Sound Boost
Igen
EQ - Standard
Igen
AUDIÓ TÁMOGATÁS
SBC
Igen
AAC
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
