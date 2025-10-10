Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9

LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9

LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9

RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9
LG XBOOM Bluetooth hangszóró RNC9, RNC9

Fő tulajdonságok

  • Dupla Super Bass mélyhangkiemelő
  • Bulivilágítás
  • Party Strobe stroboszkóp
  • DJ alkalmazás
  • Karaoke Star
  • Vezeték nélküli összekapcsolás
Több
Az LG XBOOM RNC9 jobb oldala alacsony szögből fényképezve, lila háttérrel. Az XBOOM fénye is lila. A TV képernyőjén pedig egy koncertjelenet jelenik meg.

Az LG XBOOM RNC9 jobb oldala alacsony szögből fényképezve, lila háttérrel. Az XBOOM fénye is lila. A TV képernyőjén pedig egy koncertjelenet jelenik meg.



Erőteljes hangzás, amelyet az egész buli érezni fog

A dupla Super Bass mélyhangkiemelő, az extrafényes mélysugárzó és az egyéb party funkciók erőteljes ritmust varázsolnak a buliba.
Az LG XBOOM RNC9 a bal oldallal előre, fekete háttér előtt. Kerek, lila hanggrafika bukkan elő a mélysugárzókból.

Az LG XBOOM RNC9 a bal oldallal előre, fekete háttér előtt. Kerek, lila hanggrafika bukkan elő a mélysugárzókból.

Dupla Super Bass mélyhangkiemelő

Segítsen rá duplán a zenére

Az LG XBOOM RNC9 további légáramlást hoz létre a hangszóró mögött, ezáltal olyan ütős basszus jön létre, amely minden bulit életre kelt.
Bulivilágítás

Világítsd be a táncteret

A színes LED fények a zene ritmusára változnak, így tovább emelik a buli hangulatát.
Fekete

Fekete

Party Strobe stroboszkóp

Szinkronizáld az okostelefonodat a ritmussal

Vigyél még több fényt a buliba. Csatlakoztass akár három okostelefont, majd tartsd őket a magasba, és láthatod, amint a hátlapi fény a zenével szinkronban villog.

Az LG RNC9 közeli felülnézete. Két villogó okostelefon lebeg körülötte. Egy színes hangszínszabályozó látható a hangszóró mögött.

*Ez a funkció csak Androidos készülékeken működik.

Egy férfi forgatja a DJ-kontrollert.

Egy férfi forgatja a DJ-kontrollert.

Tedd próbára a tánctér padlóját

Táncoltasd meg a buli résztvevőit. Alkalmazz hangeffekteket közvetlenül az Androidon vagy iOS-en futó DJ alkalmazásból, vagy használhatod a hangszóró DJ keverőpultját is.

Egy férfi tart egy okostelefont, amelyen a DJ alkalmazás látható.

*Az alkalmazáshoz frissítések lesznek elérhetők.

Csatlakoztathatóság

Többféleképpen is élvezheted a bulit

Csatlakoztass gitárt a bemenethez, hadd tomboljon a buli. Vagy használhatod az USB-bemenetet és a rádiót zenelejátszásra.

Egy koncertjelenet. Az alatta lévő képen a csatlakozási lehetőségek ikonjai láthatók.

Karaoke Star

Énekelj hangosan és tisztán

A zene és a mikrofon hangerejét külön állíthatod, az éneknémítóval csökkentheted a zene énekhangját, és a hangszínváltóval a zenét a saját hangodhoz állíthatod. Majd amikor készen állsz, énekeld ki a lelked.

*A mikrofon nem része a csomagnak.
**Az énekhang hangereje a mikrofon hangerejét jelenti a saját hangod számára.

Vezeték nélküli összekapcsolás

Dupla móka

A hangkimenet duplázása érdekében két LG XBOOM RNC9 vezeték nélkül összekapcsolható. A nagyobb hang egyet jelent – jobb buli és több szórakozás.
A buli megmentője

Éld át újra az élményeket a barátaiddal

Rögzítsd a lejátszási listát és a DJ mixeket USB-médiára, így bármikor visszahallgathatod őket. Akár egy másik USB-médiára is átmásolhatod, vagy megoszthatod a barátaiddal Bluetooth®-on keresztül.

*Nincs belső tárhely.

Többszörös Bluetooth-kapcsolat és XBOOM alkalmazás

Oszd meg a lejátszási listát egyetlen alkalmazással

Egyidőben akár három eszközt is csatlakoztathatsz az XBOMM alkalmazáson keresztül. Zökkenőmentesen vezérelheted a lejátszási listát bármely csatlakoztatott eszközről anélkül, hogy megszakadna a zene. Az alkalmazást a Google Play áruházból vagy az Apple alkalmazásboltból szerezheted be.

Egy okostelefon az LG XBOOM RNC9 tetején, és két másik okostelefon lebeg körülötte. Az okostelefonok között egy Bluetooth logó látható.

*Az alkalmazáshoz frissítések lesznek elérhetők.

Tévéhang szinkronizálása

Érezd át az élő előadás izgalmát

Csatlakoztasd az RNC9 rendszert az LG TV-hez optikai kábelen vagy Bluetooth®-on keresztül, és tapasztald meg a még inkább magával ragadó hangot, amely megtölti a szobát.

Emberek néznek egy falra szerelt TV-t, tőle jobbra pedig egy LG XBOOM RNC9 látható. A TV-ben egy film látható.

Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Terméknév

    RNC9

  • Terméktípus

    Nagy teljesítményű Hi-Fi rendszer

  • Szín

    Fekete

KÉNYELEM

  • Többféle szín effekt

    Igen

  • Karaoke Star

    Igen

  • Vocal effects

    Igen

  • USB direkt felvétel

    Igen

  • Bluetooth távirányító alkalmazás (Android)

    Igen

  • Wireless Party Link

    Igen

  • Dupla USB

    Igen

HANG

  • EQ

    User EQ, Cluster1 EQ, Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast, Football

  • Multi juke box

    Igen

  • DJ effektek

    Igen

  • DJ Loop

    Igen

  • Auto DJ

    Igen

  • Sample Creator

    Igen

CSATLAKOZÁSOK

  • Bluetooth

    Igen

  • Audio kimenet

    Nem

  • USB 1

    Igen

  • USB 2

    Igen

  • Portable bemenet

    Nem

  • AUX bemenet (Bal/Jobb)

    Nem

  • FM Radio Antenna

    Igen

  • Mikrofon jack

    Igen

TARTOZÉKOK

  • Távirányító

    Igen

  • Elemek

    AAA x 2

  • FM Antenna

    Nem

TUNER

  • Típus

    FM

  • FM frekvencia sáv (50kHz/100kHz)

    87,5 ~ 108,0 MHz

  • Memória/törlés

    Igen/Igen

ENERGIAFOGYASZTÁS

  • Stand-by mód

    Kevesebb, mint 0,5W

MÉRETEK/SÚLY

  • Termék (Szé x Ma x Mé; mm)

    330 x 1056 x 368

  • Súly

    26,8 kg

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható