Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 333L kapacitás

1) LG ThinQ™

Az LG ThinQ funkciók használatához telepítenie kell az okostelefonjára az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 9.0 vagy újabb, illetve iOS 16.0 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szükség. A hűtőszekrény vezérléséhez a terméket regisztrálni kell az LG ThinQ™ alkalmazásban, továbbá szükséges a termék, a telefon és az otthoni Wi-Fi közötti adatkapcsolat.

Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak.



2) AI Takarékos Üzemmód

Az AI Takarékos üzemmódban két szint választható (1. szint legfeljebb 1%, 2. szint legfeljebb 5%), és az energiamegtakarítás mértéke a termék energiaosztályától és specifikációjától függően változhat.

Az AI energiamegtakarítás mértéke az egyes szinteken a tényleges használati körülményektől függően eltérhet.

Az energiamegtakarítás mértékének tesztelési körülményei a következők:

1. Tesztmodell: GBBW322CEV

2. Tesztkörülmények: Fagyasztó -18°C-on, hűtő 3°C-on, üres készülékkel

3. Környezeti tényezők: Szobahőmérséklet 25°C, páratartalom 55%

4. Tesztelési módszer: 8 óra ajtónyitogatással (összes ajtónyitás: hűtő 28 alkalom, fagyasztó 6 alkalom), 16 óra ajtónyitás nélkül. Az egyes AI Takarékos Üzemmódok 3 napig történő működése során összegyűjtött energiafogyasztási adatok 24 órás fogyasztásra vetítve átszámításra kerültek és azokat összehasonlították az alap energiafogyasztással.

5. Az AI Takarékos Üzemmód használatakor a leolvasztási ciklus és a kompresszor sebessége a környezeti feltételekhez igazodhat. A 2. szint alkalmazása a fagyasztó és a hűtő belső hőmérsékletének növekedését eredményezheti.

6. A teszteredményeket a TÜV Rheinland Inc. hitelesítette saját tesztelési módszerével, de az eremények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek.

7. Az AI Takarékos Üzemmód kizárólag az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül érhető el, azonban az LG ThinQ™ app-ban elérhető funkciók régiónként eltérhetnek.