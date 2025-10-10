About Cookies on This Site

LG LT1000P hűtőszekrény vízszűrő

LG LT1000P hűtőszekrény vízszűrő

AGF80300704
front view
top view
bottom view
close up view
front view
top view
bottom view
close up view

Fő tulajdonságok

  • Eredeti LG hűtőszekrény vízszűrők
  • NSF tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Hathavonta cserélendő
  • Könnyen elérhető, egyszerű csere
  • Csere LG hűtőszekrény vízszűrők
  • Hatékony szűrés
Több

Szerelési hely

A hűtőszekrény modelltől függően a szűrő helye eltérő lehet.
A hűtőszekrény modelltől függően a szűrő helye eltérő lehet.
A hűtőszekrény modelltől függően a szűrő helye eltérő lehet.
A hűtőszekrény modelltől függően a szűrő helye eltérő lehet.
A hűtőszekrény modelltől függően a szűrő helye eltérő lehet.
A hűtőszekrény modelltől függően a szűrő helye eltérő lehet.

A termék tényleges telepítési helye a termékmodelltől függően változhat.

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.

Hogyan kell kicserélni

[TÍPUS 1] A hűtőszekrény ajtajára szerelve

A termék cseréjére vonatkozó utasítások kis mértékben eltérhetnek az alábbi információktól.

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.

Hogyan kell kicserélni

[TÍPUS 2] A hűtőszekrény tetejére szerelve

A termék cseréjére vonatkozó utasítások kis mértékben eltérhetnek az alábbi információktól.

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.

Hogyan kell kicserélni

[TÍPUS 3] A hűtőszekrény polcára szerelve

A termék cseréjére vonatkozó utasítások kis mértékben eltérhetnek az alábbi információktól.

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.

LT1000P Specifikációk

Részletesebb LT1000P információkért kérjük, olvassa el az alábbi kézikönyvet.

kézikönyv letöltése

* A termék képei és jellemzői reklámszövegeket tartalmazhatnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termék megjelenése, műszaki adatai stb. a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.

* Az összes termékfotó kivágott kép, és eltérhet a tényleges terméktől. A termék színe a monitor felbontásától, a fényerő beállításaitól és a számítógép specifikációitól függően változhat.

* A termék teljesítménye a használati környezettől függően változhat, és az elérhetőség üzletenként eltérő lehet.

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

AGF80300704

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Cikkszám

    AGF80300704

  • Kategória

    Vízszűrő

MÉRETEK ÉS SÚLY

  • Átmérő (cm)

    4

  • Hossz (cm)

    16.5

  • Nettó tömeg (g)

    151

