LG LT1000P hűtőszekrény vízszűrő
Szerelési hely
A termék tényleges telepítési helye a termékmodelltől függően változhat.
Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.
Hogyan kell kicserélni
[TÍPUS 1] A hűtőszekrény ajtajára szerelve
A termék cseréjére vonatkozó utasítások kis mértékben eltérhetnek az alábbi információktól.
1. Lépés
Vegye ki az ajtókosarat.
- A használt modelltől függően előfordulhat, hogy nincs ajtókosár.
2. Lépés
Nyissa ki a vízszűrő fedelét.
3. Lépés
Vegye ki az eldobható vízszűrőt.
Cserélje ki egy új vízszűrőre.
Helyezze be az új szűrőt a szűrőfejbe, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az új szűrőn lévő nyíl egy vonalba nem kerül a szűrőfejen lévő nyíllal.
Helyezze vissza a szűrőt a rekeszbe.
4. Lépés
Zárja le a vízszűrő fedelét.
- A vízszűrő cseréje után adagoljon 2,5 gallon (9,5 l) vizet (kb. 5 percig öblítsen), hogy eltávolítsa a rendszerből a bent rekedt levegőt és szennyeződéseket.
5. Lépés
Helyezze vissza az ajtókosarat.
A szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a Vízszűrő gombot három másodpercig a jelzőfény visszaállításához.
Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.
Hogyan kell kicserélni
[TÍPUS 2] A hűtőszekrény tetejére szerelve
A termék cseréjére vonatkozó utasítások kis mértékben eltérhetnek az alábbi információktól.
1. Lépés
Nyomja össze az oldalakat a vízszűrő fedelének kinyitásához.
- Ha a vízszűrő alatt található felső polc a legmagasabb helyzetben van, a vízszűrő cseréje előtt el kell távolítani.
A polc eltávolításához döntse felfelé a polc elejét, és emelje fel. Húzza ki a polcot.
2. Lépés
Ügyeljen arra, hogy teljesen fordítsa lefelé a szűrőt, mielőtt kihúzná a szűrőfejből.
Húzza lefelé a vízszűrőt, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Lépés
Vegye ki az új vízszűrőt a csomagolásából, és távolítsa el a védőburkolatot az O-gyűrűkről.
A vízszűrő lapokat vízszintes helyzetben tartva nyomja be az új vízszűrőt az elosztónyílásba, és fordítsa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.
4. Lépés
Forgassa a vízszűrőt felfelé a helyére, és csukja be a fedelet.
A fedél kattan, ha megfelelően le van zárva.
- A vízszűrő cseréje után adagoljon 2,5 gallon (9,5 l) vizet (kb. 5 percig öblítsen), hogy eltávolítsa a rendszerből a bent rekedt levegőt és szennyeződéseket.
5. Lépés
A szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a Vízszűrő gombot három másodpercig a jelzőfény visszaállításához.
Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.
Hogyan kell kicserélni
[TÍPUS 3] A hűtőszekrény polcára szerelve
A termék cseréjére vonatkozó utasítások kis mértékben eltérhetnek az alábbi információktól.
1. Lépés
Nyissa ki a vízszűrő fedelét.
2. Lépés
Vegye ki az eldobható vízszűrőt.
3. Lépés
Cserélje ki egy új vízszűrőre. Helyezze be az új szűrőt a szűrőfejbe, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az új szűrőn lévő nyíl egy vonalba nem kerül a szűrőfejen lévő nyíllal. Helyezze vissza a szűrőt a rekeszbe.
4. Lépés
Zárja le a vízszűrő fedelét.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Vízszűrő gombot 3 másodpercig.
- Folyassa a vizet körülbelül 5 percig, hogy eltávolítsa a bent rekedt levegőt és szennyeződéseket.
Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.
LT1000P Specifikációk
Részletesebb LT1000P információkért kérjük, olvassa el az alábbi kézikönyvet.
Összegzés
MÉRETEK
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Cikkszám
AGF80300704
Kategória
Vízszűrő
MÉRETEK ÉS SÚLY
Átmérő (cm)
4
Hossz (cm)
16.5
Nettó tömeg (g)
151
Vásárlóink véleménye
