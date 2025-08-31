Skip to contentSkip to accessibility help
Több mint erőteljes szívóerő

Több mint erőteljes szívóerő

 

 

Nyerj egy LG CordZero™
Álló porszívót

LG PORPORTRÉK NYEREMÉNYJÁTÉK

 

Mondják, hogy az otthonod tükrözi a személyiséged, így az is sokat elárul rólad hogyan tartod rendben. Ha például a porszívód mesélhetne rólad, vajon mit mondana? 🤔

 

Eljátszottunk ezzel a gondolattal, és megalkottuk az LG Porportrékat – karaktereket, akik más-más takarítási stílust, életmódot képviselnek. Van köztük maximalista, kényelmes, káoszmenedzser és dizájnrajongó is. 🙌🏻

 

Játssz velünk, és nyerj!
A játék menete:

 

1. Pörgesd végig a galériát a Facebook-oldalunkon, ahol videókat is találsz a karakterekről.

 

2. Válaszd ki, melyik takarító-karakter hasonlít leginkább rád!

 

3. A nyereményjáték poszt alatt írd meg kommentben, hogy hozzád melyik takarító-karakter hasonlít leginkább rád (és oszd meg ismerőseiddel, ha van kedved).

 

4. És nyerd meg egyik LG CordZero™ Álló porszívót - mindhárom modellből kisorsolunk egyet-egyet.

 

Nyereményjáték időtartama: 2025. Szeptember 2 – 14.

Nyerd meg az alábbi álló porszívók egyikét:

Bármelyik karakterben ismersz magadra, biztos lehetsz benne, hogy egy ilyen porszívó, összhangban az életeddel, hatékony és megbízható segítőtársaddá válik otthonod tisztántartásában.

 

A nyerteseket szeptember 15-én hirdetjük ki a Facebook oldalunkon.

 

Tudj meg többet az LG CordZero™ Álló porszívókról itt.  

 

A nyereményjáték részletes szabályzatát itt találod: