A metaadatok a fájlokkal, például képekkel vagy videókkal kapcsolatos információk, amelyeket az alkotó ad hozzá, amikor a fájlt közzétételre előkészíti. Ezek az információk a HDR-tartalomban a képkimenet optimalizálására szolgálnak a tónusoknak és vizuális részleteknek az alkotó szándéka szerinti kidolgozása által.

A statikus metaadatok egy adott tartalom minden képkockájához rögzített színjellemzőket hoznak létre. Ha a tartalom dinamikus metaadatokat használ, a színteljesítmény, a kontraszt és a fényerősség szintje a testreszabott, képkockánkénti tévénézési élmény érdekében minden képhez beállítható.