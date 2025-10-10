We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HDR vs. SDR TV-k: mi a különbség?
- A HDR áttekintése, és annak bemutatása, hogy hogyan javítja a TV képminőségét
- A HDR TV fő előnyeinek bemutatása az SDR TV-khez képest
- Annak megismerése, hogy miben különbözik a HDR a Dolby Vision, az SDR vagy az OLED TV-funkcióktól, valamint hogyan egészíti ki azokat
- Válaszok a vásárlás előtt a HDR TV-kel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseire
Mi az a HDR-technológia, hogyan működik, és tényleg jobb-e a TV kijelzőminősége, mint az SDR esetében? Olvasson a továbbiakért.
Mit jelent a HDR?
Mielőtt összehasonlítanánk a HDR TV-ket a standard kijelzőtechnológiákkal, nézzük meg, mit jelent a HDR.
A HDR a magas dinamikatartomány1 (High Dynamic Range) (a link angol nyelvű oldalra vezet) rövidítése, amely egy, a kép részletességét színteljesítmény, kontraszt és fényerősség szempontjából, a TV tartományának kiterjesztése által fokozó technológia. A TV HDR-képesként is leírható, ami azt jelenti, hogy képes magas dinamikatartományú tartalmakat kezelni.
HDR TV-k vs. nem HDR TV-k
Az SDR és a HDR-képes tartalmak egyértelműen megkülönböztethetők egymástól.
A fő különbség a szín. A HDR TV-k által megjelenített kép jellemzően színcsatornánként 10–16 bitet használ, míg az SDR TV-k jellemzően 8 bites képeket hoznak létre. Ennek eredményeként a TV felbontásától vagy a szoba megvilágításától függetlenül a színek valósághűbbek és élénkebek lesznek.
A digitális technológia összehasonlítása: szükséges a HDR?
Egyszerűen megfogalmazva, ha semmiről nem akar lemaradni, megéri HDR-t használni. Ez különösen az erősen aktív tartalmakra, például a filmekre és a sportközvetítésekre igaz, ahol a részletek mindent megváltoztathatnak.
A HDR10 eltér a HDR-től?
A HDR legszélesebb körben alkalmazott standardja a HDR10. A technológia mind a szín, mind a kontraszt tartományát kiterjeszti, amelyek akár dinamikus metaadatokon keresztül jeleníthetők meg a képernyőn, ami az egyes látványok külön-külön történő optimalizálásával testreszabottabb színválasztást hoz létre az egész videóban.2 (a link angol nyelvű oldalra vezet)
Hogyan lesznek felhasználva a metaadatok a HDR-tartalomban?
A metaadatok a fájlokkal, például képekkel vagy videókkal kapcsolatos információk, amelyeket az alkotó ad hozzá, amikor a fájlt közzétételre előkészíti. Ezek az információk a HDR-tartalomban a képkimenet optimalizálására szolgálnak a tónusoknak és vizuális részleteknek az alkotó szándéka szerinti kidolgozása által.
A statikus metaadatok egy adott tartalom minden képkockájához rögzített színjellemzőket hoznak létre. Ha a tartalom dinamikus metaadatokat használ, a színteljesítmény, a kontraszt és a fényerősség szintje a testreszabott, képkockánkénti tévénézési élmény érdekében minden képhez beállítható.
Mi a különbség a HDR és a Dolby Vision között?
A Dolby Vision egy másik technológia, a HDR Dolby által kifejlesztett1 (a link angol nyelvű oldalra vezet), javított változata, amely a tartalom dinamikus metaadatait használja fel a vizuális élmény javítására.
HDR vs. SDR: Melyik a jobb?
A lényeg: Az SDR korlátozott szín- és fényerőtartományt támogat, ami gyakran csökkent részletességet és nehezebb tévénézési élményt eredményez, különösen világos vagy sötét környezetekben.
A versenyt egyértelműen a HDR nyeri azzal, hogy lehetővé teszi, hogy a különböző tartalomtípusoknál és képernyőfelbontásoknál több színt érzékeljen a néző.1 (a link angol nyelvű oldalra vezet)
GY.I.K.
K: Mi a különbség a HDR és a felbontás között?
V: A HDR egy olyan technológia, amely javítja a színkontrasztot, a fényerőt és a színmélységet, amivel élethűbbé teszi a képeket. A felbontás pedig a pixelek számát és a részletesség mértékét határozza meg egy képben.
K: Mi a különbség a 4K HDR, a 4K UHD és a 4K OLED között?
A nagy fő különbség, hogy a 4K és az UHD felbontások, a HDR pedig egy színjavító technológia. A 4K (más néven UHD) TV képe nagyon éles, mert a képernyőfelbontása 3840 x 2160 pixel. Az OLED TV-k pedig a tökéletes fekete színükről ismertek, valamint arról, hogy nincs háttérvilágítás, és 8K felbontást vagy akár 7680 × 4320 pixelt támogatnak.
Ez az oka annak, hogy mindkét termékcsaládból sok LG TV 4K és HDR technológiával egyaránt rendelkezik, hogy a lehető legjobb képminőséget nyújtsák.3 (a link angol nyelvű oldalra vezet)
K: Miért teszi a HDR néha túl sötétté a képet?
V: Néhány TV esetében, ha az SDR-tartalmat HDR-ré konvertálják, a fényerő az új HDR-tartományhoz alkalmazkodva csökkenhet. Egyes régebbi TV-k pedig lehet, hogy nem is kompatibilisek a HDR-tartalommal.
K: Mikor kapcsoljam be vagy ki a HDR-t?
V: Ez a funkció ideális olyan tartalmak megtekintésére, amelyek kifejezetten erre lettek tervezve, például egyes TV-műsorok, filmek vagy játékok. A HDR emellett tisztább képet nyújt világos helyiségében.4 (a link angol nyelvű oldalra vezet)
K: Hogyan lehet bekapcsolni a HDR-t az LG TV-ken?
V: Ha be szeretné kapcsolni a HDR-funkciót LG TV-jén, menjen a Beállítások > Általános > Eszközök > HDMI-beállítások > HDMI Ultra Deep Color menüpontokra. Majd egyszerűen kapcsolja ezt be az aktuálisan használt HDMI-porthoz.
K: Hogyan támogatják az LG TV-k a szem kényelmét?
V: Az LG TV-k olyan technológiákat használnak, amelyek csökkentik a kék fényt és a villogást. Emellett Eye Comfort módot (a link angol nyelvű oldalra vezet) is használnak, amely automatikusan beállítja a színhőmérsékletet és csökkenti a kék fényt a szem további megerőltetésének minimalizálása érdekében.
K: Számít a helyiség mérete a HDR TV-knél?
V: Vannak olyan képletek, amelyek segítenek megállapítani a TV-től való ideális távolságot6 (a link angol nyelvű oldalra vezet), amelyek figyelembe veszik a TV méreteit és felbontását.
K: Melyek a legjobb LG HDR TV-k 2025-ben?
V: Az OLED evo AI G5 4K Smart TV, a QNED8E AI 4K Smart TV és az UHD AI UA75 4K Smart TV, amelyek mind támogatják a HDR-t, a HDR10-et, a Dolby Visiont és az Ambient Filmmaker módot.
Life's Good!
