A képernyő automatikusan feltöltődik, amikor a tápkábelt csatlakoztatja a dokkolóállványhoz, és a képernyőt az állványára helyezi.

A termék könnyű mozgathatósága a padlóburkolat anyagától függ.

Vigyázzon, ha a StanbyME TV-t kültéren mozgatja, mivel az állványt és a talpat a kültéri felületek megkarcolhatják vagy megrongálhatják.

A képernyő szögbeállítási tartománya: Forgatás (±90), döntés (±25), elforgatás (±90).

Kizárólag az LG által mellékelt fali tartót használja. A beszerelés során figyelembe kell venni a fal anyagát. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék megdől vagy leesik. További információkért lásd a mellékelt kézikönyvet.

Legyen óvatos, amikor falra szereli. Ne használja a rendeltetéstől eltérő célokra.