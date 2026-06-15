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27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék

27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék

27LX6TDGA
Front view of 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék 27LX6TDGA
Egy személy állvány segítségével gurítja az LG StanbyME 2 érintésvezérlésű okoskészüléket.
Az LG StanbyME 2 falra akasztva, mint Motion Art képernyő. Mood Maker használatban, egy műalkotás látható a kijelzőn.
LG StanbyME 2 egy asztalon. A Let's Draw alkalmazás aktív. Egy személy az ujjával az érintőképernyőn készít műalkotást.
Baráti társaság társasjátékot játszik az asztalon lévő LG StanbyME 2 készüléken. Nagy méretű tablet kijelző kiemelve.
LG StanbyME 2 érintőképernyőjét kezelő kéz a könnyű használat bemutatására.
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
Lány a kutyájával műsort néz az LG StanbyME 2 készüléken. A folio tokot használja, a képernyő táblagépként ki van támasztva.
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
Az LG StanbyME 2 45 fokos oldalnézete az állványon. A képernyő megdöntve, bemutatja a rugalmas beállítási lehetőségeit.
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
Front view of 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék 27LX6TDGA
Egy személy állvány segítségével gurítja az LG StanbyME 2 érintésvezérlésű okoskészüléket.
Az LG StanbyME 2 falra akasztva, mint Motion Art képernyő. Mood Maker használatban, egy műalkotás látható a kijelzőn.
LG StanbyME 2 egy asztalon. A Let's Draw alkalmazás aktív. Egy személy az ujjával az érintőképernyőn készít műalkotást.
Baráti társaság társasjátékot játszik az asztalon lévő LG StanbyME 2 készüléken. Nagy méretű tablet kijelző kiemelve.
LG StanbyME 2 érintőképernyőjét kezelő kéz a könnyű használat bemutatására.
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
Lány a kutyájával műsort néz az LG StanbyME 2 készüléken. A folio tokot használja, a képernyő táblagépként ki van támasztva.
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
Az LG StanbyME 2 45 fokos oldalnézete az állványon. A képernyő megdöntve, bemutatja a rugalmas beállítási lehetőségeit.
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA
LG 27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék, 27LX6TDGA

Fő tulajdonságok

  • Levehető, kompakt, hordozható kijelző USB‑C csatlakozással és beépített akkumulátorral, akár 4 órás lejátszási idővel
  • Fejezze ki stílusát a Mood Maker különböző témáival
  • Használja digitális vászonként a Let’s Draw segítségével
  • Játsszon társasjátékokat közvetlenül az érintésvezérlésű okoskészüléken
  • HDMI‑ és USB‑csatlakozás a kétmonitoros elrendezésekhez
  • 2025 iF Design Award nyertes
Több
IF Design Award logó

iF Design Award díj győztese

StanbyME 2

LG StanbyME 2 képernyők modern nappaliban: állványon, falra szerelve és asztalon, folio tokkal megtámasztva.

LG StanbyME 2
Lépjen ki a megszokott keretekből

Kompakt, hordozható képernyőMozgó művészeti kijelzőNagy méretű tablet kijelző

Kompakt, hordozható képernyő

Gurítható, felakasztható, levehető

Fedezze fel a tartalomfogyasztás és az önkifejezés új lehetőségeit. Mozgassa és görgesse a képernyőt az állítható állvánnyal így mindig ott élvezheti kedvenc tartalmait, ahol szeretné. Válassza le és akassza fel a falra, vagy használja tabletként a folio tokkal.

Une femme assise sur son balcon, regardant du contenu sur un LG StanbyME 2 sur le support réglable à roulettes.
Különböző terekben LG StanbyME 2: folio tokkal tabletként, falra akasztva vagy gurítható állványon.

A képernyő automatikusan feltöltődik, amikor a tápkábelt csatlakoztatja a dokkolóállványhoz, és a képernyőt az állványára helyezi.

A termék könnyű mozgathatósága a padlóburkolat anyagától függ.

Vigyázzon, ha a StanbyME TV-t kültéren mozgatja, mivel az állványt és a talpat a kültéri felületek megkarcolhatják vagy megrongálhatják.

A képernyő szögbeállítási tartománya: Forgatás (±90), döntés (±25), elforgatás (±90).

Kizárólag az LG által mellékelt fali tartót használja. A beszerelés során figyelembe kell venni a fal anyagát. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék megdől vagy leesik. További információkért lásd a mellékelt kézikönyvet.

Legyen óvatos, amikor falra szereli. Ne használja a rendeltetéstől eltérő célokra.

Hosszan tartó élmény beépített akkumulátorral

Vegye le az LG StanbyME 2 hordozható érintőképernyőjét, és élvezze hosszabb ideig a tartalmakat. Vigye magával bárhová. A továbbfejlesztett akkumulátor egyetlen töltéssel akár 4 órányi vezeték nélküli lejátszást biztosít.

Gros plan sur l’écran StanbyME 2 détaché, passant à un modèle le portant avec l’étui et la sangle du folio.

A vezeték nélküli használati idő Eco / Alacsony energiafogyasztású módban, beépített akkumulátorral legfeljebb 4 óra. Az akkumulátor üzemideje a használattól függően változhat.

A töltéshez legalább 65 W teljesítményű kimenet szükséges. Az eszközöknek támogatniuk kell az USB Power Delivery (PD) szabványt.

A képernyő megkarcolódhat, ha folio tok nélkül kerül hordozásra. A termék leesés esetén megsérülhet. A készülék nem víz‑ és porálló. A hosszan tartó napsugárzás elszíneződést vagy képernyőhibát okozhat.

Gros plan du câble USB-C connecté au StanbyME 2.

USB‑C csatlakozóval a könnyebb csatlakoztathatóságért

Az új USB‑C port egyszerű töltést és csatlakoztatást kínál, így még kényelmesebbé teszi a használatot.

Támogatja az USB 2.0-t, az USB-C DP-t és a DP ALT-t.

Más eszközök csatlakoztatásához az adott eszköz USB‑C portjának támogatnia kell a DP Alt funkciót.

A macOS és iOS rendszerek kizárólag tükrözést és töltést támogatnak.

USB‑C fülhallgatók és fejhallgatók használata nem támogatott.

Mozgó művészeti kijelző

A Mood Maker mozgó alkotásokkal teremti meg a hangulatot

Válasszon művészi tartalmak és témák közül, mint az óra, időjárás, lemezjátszó és még sok más, és mutassa meg kedvenc vizuáljait egy digitális képkeretként is használható kijelzőn.

Différents espaces de vie avec des écrans LG StanbyME 2 sur le mur. Le contenu de Poster artistique est affiché sur les écrans.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

A Művészeti poszterek élénk karaktert adnak a térnek

A Művészeti poszterek élénk karaktert adnak a térnek

Différents espaces de vie avec des écrans LG StanbyME 2 sur le mur. Le contenu de Poster d'Art est affiché sur les écrans.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Lemezjátszó zenével teremti meg a hangulatot

Lemezjátszó zenével teremti meg a hangulatot

Különböző nappali terek, a falon LG StanbyME 2 képernyőkkel. Minden képernyőn egy zenei lemezjátszós műalkotás látható.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Tájképek közelebb hozzák a természetet minden nap

Tájképek közelebb hozzák a természetet minden nap

Különböző nappali terek, a falon LG StanbyME 2 képernyőkkel. A képernyőkön tájképek fotói láthatók.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Dátum és idő, stílusos megjelenésben

Dátum és idő, stílusos megjelenésben

Különböző nappali terek, LG StanbyME 2 képernyőkkel. Különböző témájú órák és naptárak jelennek meg a képernyőkön.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Az LG által biztosított fali konzol használata javasolt. A telepítés során figyelembe kell venni a készülék súlyát, ellenkező esetben előfordulhat dőlés vagy leesés.

iF Design Award 2025 logó. Design Award díj győztese.

Innovatív, díjnyertes kialakítás

Ismerje meg a díjnyertes StanbyME 2-t, a dizájnjáért és funkcionalitásáért elismert hordozható, kompakt módon használható kijelzőnket.

Nagy méretű tablet kijelző

Alakítsa ötleteit műalkotássá a Let’s Draw funkcióval

Használja ki a teljes érintőképernyőt az alkotáshoz, és mutassa be műveit az Always On Display segítségével.

Rajz a StanbyME 2 érintőképernyőjén.

Rajz a StanbyME 2 érintőképernyőjén.

Az érintőceruza nem tartozék. A StanbyME 2‑höz nem tartozik dedikált érintőceruza.

Vásárlás előtt kérjük, ellenőrizze a harmadik féltől származó érintőceruzák kompatibilitását.

StanbyME 2 érintésvezérlésű okoskészülék, amelyet éppen egy személy használ.

Teljes érintőképernyő

A beépített, 27 colos érintőképernyő intuitív és kényelmes használatot kínál. Rajzoljon, tanuljon, játsszon, és keltse életre ötleteit.

Az alkalmazás elérhetősége régiónként eltérő lehet. Egyes alkalmazások külön előfizetést igényelhetnek.

A közös játék élménye

Élvezze az olyan játékokat, mint a Memóriajáték, a Millió golyó, a Különbségkereső, a sakk és még sok más – akár okostelefon nélkül is. Játsszon közvetlenül az érintésvezérlésű okoskészülékén, és élvezze a könnyed szórakozást családjával és barátaival.

Három képből álló összeállítás, amely bemutatja a StanbyME 2 használatát különböző társasjátékokhoz, eltérő társaságokkal.

Három képből álló összeállítás, amely bemutatja a StanbyME 2 használatát különböző társasjátékokhoz, eltérő társaságokkal.

Az alkalmazás elérhetősége régiónként eltérő lehet. Bizonyos alkalmazások esetén előfizetésre és/vagy internetcsatlakozásra lehet szükség.

Csatlakozás egyszerűen HDMI‑ és USB‑kapcsolattal

Csatlakoztassa hordozható érintésvezérlésű okoskészülékét monitorokhoz, laptopokhoz, IPTV set‑top boxokhoz, mobileszközökhöz, játékkonzolokhoz és számos más eszközhöz a beépített USB‑ és HDMI‑portok segítségével.

A StanbyME 2 egy másik eszközhöz csatlakozik, amelyen egy értekezlet anyagai láthatók.

A StanbyME 2 egy másik eszközhöz csatlakozik, amelyen egy értekezlet anyagai láthatók.

A HDMI‑kábelek és egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.

Egy jógapózban lévő nő képe a StanbyME 2 képernyőjén tükrözve jelenik meg.




Okoskamera a mindennapi videós pillanatokhoz

A Smart Cam csatlakoztatásával kibővített videós funkciók

válnak elérhetővé a hordozható érintésvezérlésű

okoskészülékén. Videóhívásokhoz vagy edzés közben is

használhatja, hogy valós időben hasonlítsa össze

mozgását az edzésvideóval.

A Smart Cam külön vásárolható meg.

Tükrözés és OTT a zavartalan szórakozásért

Érje el kedvenc tartalmait és streaming szolgáltatásait akár okostelefon nélkül is. Használja a beépített OTT‑alkalmazásokat, vagy tükrözzön és streameljen iOS‑ és Android‑eszközökről az AirPlay és a Google Cast támogatásával.

Középen a StanbyME 2, körülötte hálós alakzatban elrendezett több OTT-program.

Középen a StanbyME 2, körülötte hálós alakzatban elrendezett több OTT-program.

Azonos hálózatra (Wi‑Fi) való csatlakozás szükséges.

Az OTT‑szolgáltatások külön előfizetést és vásárlást igényelhetnek.

Az LG StanbyME 2 egy LG webOS rendszeren működő kijelző. Bár hordozhatóságában a táblagépekhez hasonló, TV‑alapú operációs rendszert használó készülék.

Mágneses távirányító a kényelmes vezérléshez

Vezérelje hordozható érintésvezérlésű okoskészülékt praktikus távirányítóval. A beépített mágnesekkel egyszerűen rögzíthető a kijelző oldalára vagy a tokra, így mindig könnyen elérhető és praktikus tárolást biztosít.

5 éven át tartó operációs rendszer frissítés a díjnyertes webOS Re:New programmal

Tartsa naprakészen készüléke operációs rendszerét! A teljes körű frissítéseknek köszönhetően élvezheti a StanbyME 2 legújabb funkcióit és szoftveres fejlesztéseit.

A webOS Re:New program a 2025 LG StanbyME 2-re érvényes.

A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. 

A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. 

alpha 8 AI processzor chip látható LG logóval egy narancssárgán megvilágított mechanikai lemezen.

Mostantól  alpha 8 AI processzorral és QHD felbontással

A 27 colos hordozható érintésvezérlésű okoskészülék az alpha 8 AI processzornak köszönhetően Full HD‑n túlmutató, QHD képminőséget és lenyűgöző hangzást kínál.

Belső specifikációs összehasonlítás alapján, azonos évjáratú belépőszintű Smart TV alpha 7 8. generációs AI processzorhoz képest.

AI Fényerőszabályozás – optimális fényerő minden fényviszonyban

Élvezze az optimális fényerő‑beállításokat. Az AI érzékeli a környezeti fényviszonyokat, és automatikusan beállítja, valamint folyamatosan optimalizálja a kijelző megjelenítését.

A StanbyME 2 egy falra szerelve egy modern nappaliban, a nappali és az éjszakai környezeti beállítások között felosztva.

A StanbyME 2 egy falra szerelve egy modern nappaliban, a nappali és az éjszakai környezeti beállítások között felosztva.

Az AI Fényerőszabályozás funkció minden LG webOS 25 TV‑ben elérhető, kivéve azokat a modelleket, amelyek nem rendelkeznek fényérzékelővel.

Az AI Sound Pro finomhangolt, mozi hatású hangzást biztosít

Az AI Tiszta Hangzás funkciót aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében.

A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

A StanbyME 2-ből hanghullámok áradnak, miközben a Dolby Vision és Dolby Atmos logók láthatók.

Dolby Vision és Dolby Atmos a magával ragadó kép‑ és hangélményért

Élvezze a lenyűgöző képet és hangzást a Dolby Vision és a Dolby Atmos segítségével. Az oldalsó hangsugárzóknak köszönhetően pedig a Dolby moziélmény az otthonába költözik.

A csomagban található tartozékok régiónként eltérhetnek. A Smart Cam és a hangszóró külön vásárolható meg. Vásárlás előtt ellenőrizze a termékcsomag tartalmát.

A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.

A fenti képek mind szimuláltak.

A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.

A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.

Nyomtatás

Összes adat

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

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