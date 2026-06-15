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27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék
27 colos, LG StanbyME 2 kompakt, hordozható érintésvezérlésű okoskészülék
Fő tulajdonságok
- Levehető, kompakt, hordozható kijelző USB‑C csatlakozással és beépített akkumulátorral, akár 4 órás lejátszási idővel
- Fejezze ki stílusát a Mood Maker különböző témáival
- Használja digitális vászonként a Let’s Draw segítségével
- Játsszon társasjátékokat közvetlenül az érintésvezérlésű okoskészüléken
- HDMI‑ és USB‑csatlakozás a kétmonitoros elrendezésekhez
- 2025 iF Design Award nyertes
Kompakt, hordozható képernyő
Gurítható, felakasztható, levehető
Fedezze fel a tartalomfogyasztás és az önkifejezés új lehetőségeit. Mozgassa és görgesse a képernyőt az állítható állvánnyal így mindig ott élvezheti kedvenc tartalmait, ahol szeretné. Válassza le és akassza fel a falra, vagy használja tabletként a folio tokkal.
A képernyő automatikusan feltöltődik, amikor a tápkábelt csatlakoztatja a dokkolóállványhoz, és a képernyőt az állványára helyezi.
A termék könnyű mozgathatósága a padlóburkolat anyagától függ.
Vigyázzon, ha a StanbyME TV-t kültéren mozgatja, mivel az állványt és a talpat a kültéri felületek megkarcolhatják vagy megrongálhatják.
A képernyő szögbeállítási tartománya: Forgatás (±90), döntés (±25), elforgatás (±90).
Kizárólag az LG által mellékelt fali tartót használja. A beszerelés során figyelembe kell venni a fal anyagát. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék megdől vagy leesik. További információkért lásd a mellékelt kézikönyvet.
Legyen óvatos, amikor falra szereli. Ne használja a rendeltetéstől eltérő célokra.
Hosszan tartó élmény beépített akkumulátorral
Vegye le az LG StanbyME 2 hordozható érintőképernyőjét, és élvezze hosszabb ideig a tartalmakat. Vigye magával bárhová. A továbbfejlesztett akkumulátor egyetlen töltéssel akár 4 órányi vezeték nélküli lejátszást biztosít.
A vezeték nélküli használati idő Eco / Alacsony energiafogyasztású módban, beépített akkumulátorral legfeljebb 4 óra. Az akkumulátor üzemideje a használattól függően változhat.
A töltéshez legalább 65 W teljesítményű kimenet szükséges. Az eszközöknek támogatniuk kell az USB Power Delivery (PD) szabványt.
A képernyő megkarcolódhat, ha folio tok nélkül kerül hordozásra. A termék leesés esetén megsérülhet. A készülék nem víz‑ és porálló. A hosszan tartó napsugárzás elszíneződést vagy képernyőhibát okozhat.
Támogatja az USB 2.0-t, az USB-C DP-t és a DP ALT-t.
Más eszközök csatlakoztatásához az adott eszköz USB‑C portjának támogatnia kell a DP Alt funkciót.
A macOS és iOS rendszerek kizárólag tükrözést és töltést támogatnak.
USB‑C fülhallgatók és fejhallgatók használata nem támogatott.
Mozgó művészeti kijelző
A Mood Maker mozgó alkotásokkal teremti meg a hangulatot
Válasszon művészi tartalmak és témák közül, mint az óra, időjárás, lemezjátszó és még sok más, és mutassa meg kedvenc vizuáljait egy digitális képkeretként is használható kijelzőn.
Az LG által biztosított fali konzol használata javasolt. A telepítés során figyelembe kell venni a készülék súlyát, ellenkező esetben előfordulhat dőlés vagy leesés.
Nagy méretű tablet kijelző
Alakítsa ötleteit műalkotássá a Let’s Draw funkcióval
Használja ki a teljes érintőképernyőt az alkotáshoz, és mutassa be műveit az Always On Display segítségével.
Az érintőceruza nem tartozék. A StanbyME 2‑höz nem tartozik dedikált érintőceruza.
Vásárlás előtt kérjük, ellenőrizze a harmadik féltől származó érintőceruzák kompatibilitását.
Az alkalmazás elérhetősége régiónként eltérő lehet. Egyes alkalmazások külön előfizetést igényelhetnek.
A közös játék élménye
Élvezze az olyan játékokat, mint a Memóriajáték, a Millió golyó, a Különbségkereső, a sakk és még sok más – akár okostelefon nélkül is. Játsszon közvetlenül az érintésvezérlésű okoskészülékén, és élvezze a könnyed szórakozást családjával és barátaival.
Az alkalmazás elérhetősége régiónként eltérő lehet. Bizonyos alkalmazások esetén előfizetésre és/vagy internetcsatlakozásra lehet szükség.
Csatlakozás egyszerűen HDMI‑ és USB‑kapcsolattal
Csatlakoztassa hordozható érintésvezérlésű okoskészülékét monitorokhoz, laptopokhoz, IPTV set‑top boxokhoz, mobileszközökhöz, játékkonzolokhoz és számos más eszközhöz a beépített USB‑ és HDMI‑portok segítségével.
A HDMI‑kábelek és egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
A Smart Cam külön vásárolható meg.
Tükrözés és OTT a zavartalan szórakozásért
Érje el kedvenc tartalmait és streaming szolgáltatásait akár okostelefon nélkül is. Használja a beépített OTT‑alkalmazásokat, vagy tükrözzön és streameljen iOS‑ és Android‑eszközökről az AirPlay és a Google Cast támogatásával.
Azonos hálózatra (Wi‑Fi) való csatlakozás szükséges.
Az OTT‑szolgáltatások külön előfizetést és vásárlást igényelhetnek.
Az LG StanbyME 2 egy LG webOS rendszeren működő kijelző. Bár hordozhatóságában a táblagépekhez hasonló, TV‑alapú operációs rendszert használó készülék.
Mágneses távirányító a kényelmes vezérléshez
Vezérelje hordozható érintésvezérlésű okoskészülékt praktikus távirányítóval. A beépített mágnesekkel egyszerűen rögzíthető a kijelző oldalára vagy a tokra, így mindig könnyen elérhető és praktikus tárolást biztosít.
5 éven át tartó operációs rendszer frissítés a díjnyertes webOS Re:New programmal
Tartsa naprakészen készüléke operációs rendszerét! A teljes körű frissítéseknek köszönhetően élvezheti a StanbyME 2 legújabb funkcióit és szoftveres fejlesztéseit.
A webOS Re:New program a 2025 LG StanbyME 2-re érvényes.
A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet.
A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is.
Belső specifikációs összehasonlítás alapján, azonos évjáratú belépőszintű Smart TV alpha 7 8. generációs AI processzorhoz képest.
AI Fényerőszabályozás – optimális fényerő minden fényviszonyban
Élvezze az optimális fényerő‑beállításokat. Az AI érzékeli a környezeti fényviszonyokat, és automatikusan beállítja, valamint folyamatosan optimalizálja a kijelző megjelenítését.
Az AI Fényerőszabályozás funkció minden LG webOS 25 TV‑ben elérhető, kivéve azokat a modelleket, amelyek nem rendelkeznek fényérzékelővel.
Az AI Sound Pro finomhangolt, mozi hatású hangzást biztosít
Az AI Tiszta Hangzás funkciót aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében.
A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.
A csomagban található tartozékok régiónként eltérhetnek. A Smart Cam és a hangszóró külön vásárolható meg. Vásárlás előtt ellenőrizze a termékcsomag tartalmát.
A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.
A fenti képek mind szimuláltak.
A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.
A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.
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