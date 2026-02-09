We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Válogasson a profi gamerek által kedvelt LG UltraGearTM monitorok, a munkára és szórakozásra is kiváló SMART monitorok és a nagy képernyőfelületet biztosító UltraWideTM irodai monitorok között most akár 50 000 Ft megtakarítással az LG Webáruházban!
Válassza ki az Önhöz legjobban illőt a promócióban résztvevő termékek közül és fizessen akár 0% THM Cofidis hitellel 4 havi részletre! Ráadásul a kiválasztott monitort regisztrált vásárlóinknak ingyenesen házhoz is szállítjuk.
A promóció időtartama:
2026. február 20.- 2026. március 17.
A promócióban résztvevő készülékek:
A termékek neve felett feltüntetett kuponkedvezmények a kosárba helyezéskor automatikusan levonódnak.
Gamer monitorok
- Gamer OLED monitorok
- Gamer monitorok
Smart monitorok
Otthoni és irodai monitorok
Még több előny az LG Webáruházban
A fenti ajánlatunk kizárólag az alább felsorolt készülékekre az LG Webáruházban 2026. február 20. – 2026. március 17. között, vagy a készlet erejéig történő vásárlások esetén vehető igénybe!
Az ajánlatban szereplő termékek köre a promóció ideje alatt változhat!
Az ajánlatban szereplő készletek elérhetősége limitált, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen promócióban biztosított kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.
Az LG Webáruház által kínált hitel THM értéke: 0,0%
HITELAJÁNLATUNK
Áruhitel referencia THM: 0,0%, (2 000 000 Ft hitelösszeg és 4 hónap futamidő esetén.)
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 4 hónap.
Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.
Önrész: 0 Ft.
A Search Engine Business Hungary Kft. a Magyar Cofidis Bank Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cofidisbank.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekinthet meg, illetve tölthet le.
Érvényes: 2025.02.24. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.