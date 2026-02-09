Válogasson a profi gamerek által kedvelt LG UltraGearTM monitorok, a munkára és szórakozásra is kiváló SMART monitorok és a nagy képernyőfelületet biztosító UltraWideTM irodai monitorok között most akár 50 000 Ft megtakarítással az LG Webáruházban!

Válassza ki az Önhöz legjobban illőt a promócióban résztvevő termékek közül és fizessen akár 0% THM Cofidis hitellel 4 havi részletre! Ráadásul a kiválasztott monitort regisztrált vásárlóinknak ingyenesen házhoz is szállítjuk.

A promóció időtartama:

2026. február 20.- 2026. március 17.