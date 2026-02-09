We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32”-os 16:9 képarányú Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel
32U850SA-W
Díjnyertes kiválóság
A CES Innovációs Díj elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján történik A CTA nem ellenőrizte a benyújtott anyagok pontosságát, a benyújtott állítások valódiságát, és nem végzett tesztelést a díjazott terméken.
Egy képernyő. Végtelen számú lehetőség.
Alkalmazkodik bármilyen feladathoz vagy környezethez számos lehetőséggel. A webOS segítségével PC nélkül is elvégezheti a home office feladatokat, miközben zökkenőmentesen válthat a munka és a szórakozás között. Élvezze a nagyméretű 31,5"-os kijelzőt és a lenyűgöző 4K képminőséget!
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
A billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).
31,5"-os 4K UHD IPS kijelző
Nagyszerű képernyő munkához és szórakozáshoz egyaránt
A 4K UHD (3840x2160) IPS kijelző HDR 10 és akár 95%-os DCI-P3 színskálával magas kontrasztarányt és pontos színeket biztosít. Lenyűgöző vizuális élményt nyújt – legyen szó szórakozásról vagy munkavégzésről.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Fényerő: 400 nit (Tip.), Színskála: DCI-P3 95% (Tip.)
webOS
Zökkenőmentes váltás a csatornák között
A webOS rendszernek köszönhetően könnyedén elérheti kedvenc tartalmait olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV és az ingyenes LG Channels. Élvezze a személyre szabott ajánlásokat, fedezze fel a Sport vagy Játék alkalmazásokat, és irányítson mindent egyszerűen a távirányítóval! A 3 oldalról szegély nélküli vékony fehér kialakítás fokozza az elmélyülést, míg a 2×5 W-os sztereó hangszórók kristálytiszta hangzást biztosítanak a tökéletes moziélményhez.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
A beépített streaming szolgáltatások és alkalmazások országonként eltérőek lehetnek.
Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Egyes szolgáltatásokért további díjakat kell fizetni, mivel azok nem tartoznak a szolgáltatáscsomagba, és külön előfizetést igényelnek.
Minden regisztrált fiók számára számos testreszabott alkalmazást és szolgáltatást kínál, beleértve a zene, sport, home office és felhőalapú játékokat.
webOS
Otthoni iroda PC nélkül
A webOS lehetővé teszi, hogy a Remote PC funkcióval távolról elérje számítógépét vagy felhőalapú PC-jét. Így külön számítógép használata nélkül is könnyedén igénybe veheti az otthoni munkavégzéshez szükséges szolgáltatásokat – például videókonferenciákat vagy felhőalapú alkalmazásokat.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller, webkamera (Pogo típus) nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
A Remote PC csak Windows 10 Pro vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken érhető el.
Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).
A Remote PC funkció a Windows 10 Pro vagy újabb verziókon támogatott és kompatibilis a távoli PC-kapcsolatot támogató harmadik féltől származó PC-kkel, beleértve a gramot is.
A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
Játék
Ugorjon bele a játékba
Nincs szükség játékkonzolra – az LG Smart Monitor segítségével közvetlenül játszhat felhőalapú játékokat a kezdőképernyőről. Gyorsan csatlakozhat streamingalkalmazásokhoz a játéktartalmak eléréséhez.
Zene
Az Ön zenei ízlése szerint válogatva
Élvezze a személyre szabott zenei élményt a 2×5 W-os sztereó hangszórókkal! Kedvenc zenéire könnyedén rákereshet és gyorsan elérheti a korábban lejátszott számokat streaming szolgáltatásain keresztül. A rendszer az Ön ízléséhez igazodva népszerű dalokat is ajánl.
Sport
Kövesse kedvenc sportcsapatait!
Szurkoljon kedvenceinek személyre szabott szolgáltatással! A rendszer a profilja alapján megmutatja a kedvenc csapata legfrissebb híreit.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).
A Gaming Portal elérhetősége régiónként változhat. A nem támogatott régiókban a felhasználókat a már meglévő Gaming Hub-ra irányítja át.
A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
Fényerőszabályozás
Intelligens fényerő bármilyen környezetben
A fényerőszabályozás érzékeli a környezeti fényforrásokat és automatikusan igazítja a képernyő fényerejét, hogy nappal és éjjel egyaránt éles és tiszta képet biztosítson.
A bal oldali kép a nappali megjelenítést mutatja be fényerő-beállítás funkcióval, míg a jobb oldali kép az éjszakai megjelenítést mutatja be ugyanezzel a funkcióval.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Dinamikus színárnyalat-leképezés
Élethű képek optimális fényerővel és kontraszttal
Élvezd a látványt úgy, ahogyan azt a készítők elképzelték! A Dinamikus színárnyalat-leképezés segítségével a fényerő és a kontraszt beállítása optimális részletességet és realizmust biztosít. A filmek és a játékok életre kelnek, gazdag megjelenítéssel és egyenletes minőséggel minden tartalom esetén.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Kizárólag HDR videojel bemenet esetén érhető el.
Egyszerű kialakítás
Optimalizálja környezetét és fokozza a stílusát!
A 3 oldalról szegély nélküli kialakítás a vékony, lapos állvánnyal kombinálva beleolvad irodájába vagy otthonába, minimális helyet foglalva. A kényelmes dőlés- és magasságállítás révén ideális látványt biztosít.
Stílusos, helytakarékos kialakítás.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
USB-C
Hatékony munkaállomás egyszerű csatlakoztathatósággal
Az USB-C port lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 90W teljesítménnyel), így minden támogatást egyszerre biztosít a laptop számára egyetlen kábelen keresztül.
Egy laptop USB-C-n keresztül csatlakozik egy LG Smart Monitorhoz. Az USB-C-n keresztül töltődik, miközben ugyanazt a képernyőt jeleníti meg.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Csak a felső USB-C port támogatja a tápellátás (PD - Power Delivery) és a DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) funkciót.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó videohívási szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy a külön fizetős szolgáltatásokra való előfizetés nem biztosított (külön vásárolható meg).
Kamerafedél a magánélet védelméhez
Diszkrét megoldás egyetlen mozdulattal
A beépített csúszka egyetlen mozdulattal letakarja a kamera lencséjét, így segít megóvni az Ön magánszféráját, amikor csak szüksége van rá.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ" alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App Store-ból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat létrehozása. A részletes használati utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.
A készülékek LG ThinQ alkalmazásban történő regisztrálásához otthoni vezeték nélküli internet szükséges.
Az LG ThinQ alkalmazás tényleges funkciói terméktől és modelltől függően változhatnak.
Ez a termék tévéként van regisztrálva az LG ThinQ alkalmazásban. A regisztrált készülék nevét az LG ThinQ alkalmazásban módosíthatja.
Az LG ThinQ alkalmazáson keresztül használhatja a hangerőszabályzó, a mutató és a bekapcsolási funkciókat.
Hangvezérlés a Magic Remote távirányítóval
A ThinQ alkalmazásnak és az Alexa-kompatibilitásnak köszönhetően a monitor távolról, hangutasításokkal is vezérelhető, hogy az intelligens eszköz ne csak kijelzőként szolgáljon. A szórakoztató és produktivitási igények központjává válik, emelve az általános multimédiás élményt. Mindehhez csak a Magic Remote távirányítóra van szükség.
Egy nő a Magic Remote távirányítóval felhangosítja az LG Smart Monitor hangerejét.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
A megfelelő működéshez csatlakoztatnia kell az LG Smart Monitort a ThinQ alkalmazáshoz.
A képernyőn látható képek eltérhetnek a tényleges alkalmazástól. A szolgáltatások régiótól/országtól vagy az alkalmazás verzióitól függően változhatnak.
Megváltoztathatja a nyelvi és regionális beállításokat 22 nyelven, 146 ország számára: angol / koreai / spanyol / francia / német / olasz / portugál / orosz / lengyel / török / japán / arab (szaúdi/UAE) / vietnámi / thai / svéd / tajvani / indonéz / dán / holland / norvég / görög / izraeli (pl. USA/angol).
A csomag tartalmazza a távirányítót.
A Magic Remote távirányítót külön kell megvásárolni, és országonként eltérő lehet.
Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. A részletekért kérjük, olvassa el a termékleírásokat.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Tükrözés közvetlenül az eszközeiről
Okos eszközéről könnyedén oszthat meg tartalmakat a monitoron az AirPlay 2* (Apple eszköz esetén) vagy a Screen Share** (Android eszköz esetén) segítségével. Csatlakozzon azonnal, és élvezze a zökkenőmentes megtekintési és hangzási élményt egy nagyobb képernyőn, mindössze néhány érintéssel!
Az Apple és a kapcsolódó védjegyek és logók az Apple Inc. védjegyei. A támogatott funkciók országonként és régiónként eltérőek lehetnek.
Az AirPlay és a HomeKit használatához az iOS, iPadOS vagy macOS legújabb verziója ajánlott. Az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek. A Works with Apple Home embléma az Apple Inc védjegye.
Screen Share: Android-on vagy Windows 10 és újabb operációs rendszereken támogatott.
Csatlakoztassa eszközét ugyanahhoz a hálózathoz, mint a monitort.
Több port
Többféle interfész
Okos monitorunk két HDMI és három USB-C-porttal rendelkezik, amelyek kompatibilisek a különböző eszközökkel a zökkenőmentes megjelenítés érdekében. Ezáltal rendezett, helytakarékos asztali elrendezést tesz lehetővé.
A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Csak a felső USB-C port támogatja a tápellátás (PD - Power Delivery) és a DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) funkciót.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Általános - Felbontás
3840 x 2160
Általános - Paneltípus
IPS
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
DCI-P3 95%
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Általános - Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Pivot
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
3840 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.18159 x 0.18159 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 95%
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
700:1
Képernyőméret [cm]
80 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Nem
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (3 db)
Fejhallgató kimenet
Nem
LAN (RJ-45)
Nem
USB Downstream Port
Igen (2 db /USB-C)
USB Upstream Port
Igen (1 db /USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
90W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
Nem
Automatikus fényerő
Igen
Color Weakness
Nem
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Nem
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Nem
Feketestabilizátor
Nem
Célkereszt funkció
Nem
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Nem
Super Resolution+
Nem
Dolby Vision™
Nem
VESA DisplayHDR™
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Nem
Auto Input Switch
Nem
RGB LED világítás
Nem
Kamera
Igen
Mikrofon
Nem
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Igen
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
5W x 2
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
944 x 545 x 141 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
714 x 608.2 x 217 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
714 x 420.2 x 23.5 mm
Súly - doboz [kg]
10.8 kg
Súly - talppal [kg]
7.7 kg
Súly - talp nélkül [kg]
5.5 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
32”-os 16:9 képarányú Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,5W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
TARTOZÉKOK
Display Port
Nem
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen
Egyéb (tartozék)
Kamera
Távkapcsoló
Igen
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
OKOS FUNKCIÓK
Teljes webböngésző
Igen
LG ThinQ®
Igen
Tükrözés
Igen
Wi-Fi
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
