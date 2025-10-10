About Cookies on This Site

40"-os UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K ívelt monitor 120 Hz-es képfrissítési sebességgel
40U990A EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

40”-os UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K ívelt monitor 120 Hz-es képfrissítési sebességgel

40U990A EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

40”-os UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K ívelt monitor 120 Hz-es képfrissítési sebességgel

40U990A-W
40U990A-W.AEU elölnézet
40U990A-W.AEU elölnézet
40U990A-W.AEU -15 fokos oldalnézet
40U990A-W.AEU +15 fokos oldalnézet
40U990A-W.AEU Oldalnézet
40U990A-W.AEU Felülnézet
40U990A-W.AEU elölnézet
40U990A-W.AEU elölnézet
40U990A-W.AEU -15 fokos oldalnézet
40U990A-W.AEU +15 fokos oldalnézet
40U990A-W.AEU Oldalnézet
40U990A-W.AEU Felülnézet

Fő tulajdonságok

  • Nano IPS Black
  • 5K2K (5120x2160)
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
Több
KijelzőKompatibilitásHasználhatóság
LG UltraFine Monitor logo.

LG UltraFine Monitor logo.





A világ első 5K2K kijelzője Thunderbolt™ 5-tel!* Precíz teljesítményre tervezve

Az UltraFine monitor elölnézete egy lány képével, amelyen látható, hogy a színek mennyire pontosan jelennek meg rajta.

Az UltraFine monitor elölnézete egy lány képével, amelyen látható, hogy a színek mennyire pontosan jelennek meg rajta.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

5 különböző kép az UltraFine legfontosabb jellemzőire utaló szöveggel

Nincsenek képek

5K2K kijelző. Élesebb,
szélesebb és tisztább.

Az 5K2K Nano IPS1) Black kijelző (5120×2160) 33%-kal több pixelt2) kínál, mint a hagyományos 4K UHD (3840×2160) felbontás, így nagyobb munkaterületet biztosít, csökkentve a programok közötti váltás szükségességét. A rendkívül nagy felbontás éles képeket és precíz részletgazdagságot nyújt, így ideális választás professzionális videószerkesztéshez, grafikai tervezéshez, illetve minden olyan vizuális munkához, ahol a pontosság és a színek hű megjelenítése kiemelten fontos. A páratlan tisztaság révén még a legapróbb részletek is jól láthatók, így nincs szükség állandó nagyításra vagy pásztázásra.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

1) A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

2) A teljes pixelszámot a vízszintes és függőleges felbontás szorzataként számoltuk ki, ami a 4K UHD esetében 8,29 millió pixel és az 5K2K esetében 11,05 millió pixel.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nano IPS* Black

A Nano IPS Black technológia a fény precíz szabályozásával mélyebb feketét és filmszerű tisztaságot biztosít.

DCI-P3 99%

A színskála pontos és élénk színvisszaadást kínál, így ideális videószerkesztéshez és fotóretusáláshoz.

VESA DisplayHDR™ 600

A VESA DisplayHDR™ 600 minősítésű kijelző nagyobb fényerőt és pontosabb színeket nyújt, élethűbb látványt teremtve.

2000:1 Kontrasztarány

A magas kontrasztarány mélyebb árnyékokat és kifinomult részletességet biztosít, még változó fényviszonyok mellett is.

*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

Az UltraFine monitor elölnézete egy lány képével, amelyen látható, hogy a színek mennyire pontosan jelennek meg rajta.

Az UltraFine monitor elölnézete egy lány képével, amelyen látható, hogy a színek mennyire pontosan jelennek meg rajta.

Minden szín életre kel

A VESA DisplayHDR™ 600 mély árnyékokat és pontos színmegjelenítést biztosít a kreatív szakemberek igényeihez igazítva. Kiemeli a textúrákat, a részleteket és a fény-árnyék természetes kölcsönhatását.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A színek teljes spektruma

A DCI-P3 színtér 99%-os (Tip.) lefedettsége 25%-kal szélesebb színskálát kínál az sRGB-hez képest, így a kijelző szinte az összes nyomdai, digitális és sugárzott tartalomban használt színt lefedi. A ragyogó tónusoktól a finom árnyalatokig minden színt pontosan jelenít meg, élethű videó- és fotómegjelenítést biztosítva.

Egy teljes méretű képernyőkép tervezőprogrammal, amelyen élénk színek láthatók.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Fényerő: 450nit (Tip.), Színskála: DCI-P3 99% (Tip.)

*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

Egy 2000:1 kontrasztarányú fekete-fehér kép egy hegyről, amely mélyebb fekete színt mutat, mint az 1000:1 arányú.

Kontrasztarány 2000:1

Egy hegy fekete-fehér képe 1000:1 kontrasztaránnyal, a fekete szín megjelenítését a 2000:1 kontrasztaránnyal összehasonlítva.

Kontrasztarány 1000:1

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

2000:1 Kontrasztarány – mélyebb fekete és gazdag árnyékok

Mivel a kontrasztarány kulcsfontosságú a színhű megjelenítésben, a Nano IPS Black technológia a hagyományos IPS 1000:1 arányát 2000:1-re növeli. Az eredmény élénkebb színek, élesebb részletek és mélyebb árnyékok, amelyek a képernyő teljes felületén egységesen jelennek meg. Valósághű vizuális élmény, amely precízen tükrözi a kreatív koncepciót.

Védje a szemét és őrizzen meg minden részletet!

A monitor TÜV Rheinland szemkímélő minősítéssel rendelkezik, amely a legmagasabb szintű szabvány. Magas képfrissítési sebességet, pontos színvisszaadást és beépített kékfény-csökkentő technológiát kínál, amely hardveres és szoftveres RGB-beállításokkal mérsékli a káros kibocsátást anélkül, hogy csökkentené a színek pontosságát.

*TÜV Rheinland tanúsítvány azonosító (Eye Comfort): 1111298743

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak.

Kompatibilitás | Maximális produktivitás egyetlen kábel csatlakoztatásával

A világ első 5K2K kijelzője Thunderbolt™ 5-tel!**

A Thunderbolt™ 5 lehetővé teszi, hogy kereskedelmi célú tartalmak, például dokumentumfilmek, játékok és mozifilmek készítését kiemelkedő 5K2K kijelzőn végezze. Emellett a csatlakoztatott eszközökre történő adatátvitel akár kétszer gyorsabb, mint a Thunderbolt™ 4 esetében, és egyetlen kábelen keresztül biztosítja a laptop töltését (akár 96W-os teljesítménnyel), így stabilitást, bővíthetőséget és biztonságot nyújt.

2x Faster* Transfer

2-szer gyorsabb adatátvitel

(akár 80Gbps)

96W Power Delivery

96W-os tápellátás

5K2K Display

5K2K kijelző

Egy program képernyőjét mutató UltraFine monitor és egy PC kábelekkel összekötve, ami mutatja a csatlakoztathatóságát.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található Thunderbolt 5 kábelt kell csatlakoztatni a monitor Thunderbolt 5 portjához.

*A funkciók eléréséhez (96 W-os tápellátás és 5120×2160 @ 120Hz-es kimenet) az eszközének támogatnia kell a Thunderbolt 5 vagy a DisplayPort 2.1 technológiát.

*A csomag DP, HDMI, USB-C és Thunderbolt kábelt tartalmaz.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products

※ Megjegyzés ※

1. Windows: Az Intel processzortól és a Windows operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy a kijelző nem működik megfelelően.

*Minimális követelmények: Intel 12. Gen vagy újabb, Windows 11 vagy újabb.

2. macOS: Nem biztos, hogy a kijelző megfelelően működik a nem Apple Silicon eszközökön, a macOS verziótól függően.

*Minimális követelmények: macOS Sequoia 15-ös verzió vagy újabb.

 

A produktív munkaállomás

A Thunderbolt™ 5 és a DisplayPort támogatja az 5K2K Daisy Chain funkciót a hatékony munkakörnyezetért. Két monitort és egy laptopot csatlakoztathat, növelve a produktivitást.

2 UltraFine monitor egy laptop segítségével csatlakoztatva egymáshoz. Az összes eszköz zökkenőmentesen kapcsolódik egymáshoz.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A csomag 1 db DP, 1 db HDMI, 1 db USB-C, 1 db Thunderbolt és 1 db tápkábelt tartalmaz.

Közelkép az UltraFine monitor portjairól, a különböző kábelcsatlakozási lehetőségek bemutatására.

Közelkép az UltraFine monitor portjairól, a különböző kábelcsatlakozási lehetőségek bemutatására.

Sokoldalú csatlakoztatási lehetőségek

Laptopját, kameráját, táblagépét vagy külső tárolóit könnyedén csatlakoztathatja a Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 és USB-C portokon keresztül. Stabil teljesítmény extra adapterek vagy elosztók nélkül.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nincsenek képek

Az UltraFine monitor alsó részéből érkező hanghullámok előre haladnak. A képernyőn egy vörös űrruhát viselő nő néz előre.

Merüljön el a tartalom részleteiben!

Merüljön el a tartalomban és engedje, hogy körülölelje! A beépített 2 db Rich Bass 10W-os hangszórók és az AMD FreeSync minden jelenetet élethűen szólaltatnak meg, miközben a mozgás folyamatos marad.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

AMD FreeSync Premium

Az AMD FreeSync™ Premium technológiának köszönhetően a gyors tempójú játékok és nagy felbontású filmek esetében is zökkenőmentes, folyamatos mozgást tapasztalhat, mivel jelentősen csökkenti a képernyő szakadozását és akadozását.

Gyors váltás a hatékony munkához

Az LG Switch alkalmazás segít az Ön munkájához és életéhez optimalizálni a monitort. Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 11 részre, testre szabhatja a képminőséget és fényerőt, vagy akár elindíthat egy videohívási platformot.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.

Rendezett, vékony kialakítás

A 3 oldalán vékony kerettel ellátott kialakítás és az L-alakú állvány, valamint a kényelmes döntési, állítható magasságú és forgatható beállítás révén ideális munkavégzést tesz lehetővé. Az ergonomikus kialakítás segíti a hosszabb ideig tartó koncentrációt videók szerkesztése és fényképek retusálása közben.

Virtually Borderless Design

Keret nélküli kialakítás

Swivel

Elfordítható

±20°

Tilt

Dönthető

5° ~ 20°

Height

Állítható magasság

130 mm

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    39.7"

  • Általános - Felbontás

    5120 x 2160

  • Általános - Paneltípus

    IPS Black

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    2500R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    120 Hz

  • Általános - Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    40”-os UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K ívelt monitor 120 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    39.7"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    IPS Black

  • Felbontás

    5120 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.1815 x 0.1815 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.06B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    2000:1

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Ívelt

    2500R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    120 Hz

  • Kontrasztarány (min.)

    1400:1

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Képernyőméret [cm]

    100.859 cm

HANG

  • Hangszóró

    10W x 2

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Igen

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • Beépített KVM

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Igen (UHD/120Hz)

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    2.1 (UHBR 13.5)

  • Thunderbolt

    Igen (1 db Bemenet / 1 db Kimenet)

  • USB-C

    Igen (1 db Upstream / 4 db Downstream)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Mikrofon + Hang)

  • LAN (RJ-45)

    Igen

  • Thunderbolt (adatátvitel)

    Igen

  • Thunderbolt (tápellátás)

    96W

  • USB Downstream Port

    4 db USB-C (1 db 15W, 3 db 4.5W) 10Gbps
    2 db USB-A 10Gbps

  • USB Upstream Port

    Igen (Thunderbolt & USB-C 10Gbps)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Kamera

    Nem

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • Color Weakness

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Nem

  • Dolby Vision™

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • FPS számláló

    Nem

  • HDR 10

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Mikrofon

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Super Resolution+

    Igen

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • VRR

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1206 x 534 x 201 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    947.7 x 614.3 x 260 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    947.7 x 419.8 x 106.3 mm

  • Súly - doboz [kg]

    17.8 kg

  • Súly - talppal [kg]

    14.1 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    9.2 kg

TÁPELLÁTÁS

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    40W

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 1,2W

  • Típus

    Beépített áramforrás

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    45W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen (2.1)

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Thunderbolt

    Igen

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

