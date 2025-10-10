40”-os UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K ívelt monitor 120 Hz-es képfrissítési sebességgel

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található Thunderbolt 5 kábelt kell csatlakoztatni a monitor Thunderbolt 5 portjához.

*A funkciók eléréséhez (96 W-os tápellátás és 5120×2160 @ 120Hz-es kimenet) az eszközének támogatnia kell a Thunderbolt 5 vagy a DisplayPort 2.1 technológiát.

*A csomag DP, HDMI, USB-C és Thunderbolt kábelt tartalmaz.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products

※ Megjegyzés ※

1. Windows: Az Intel processzortól és a Windows operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy a kijelző nem működik megfelelően.

*Minimális követelmények: Intel 12. Gen vagy újabb, Windows 11 vagy újabb.

2. macOS: Nem biztos, hogy a kijelző megfelelően működik a nem Apple Silicon eszközökön, a macOS verziótól függően.

*Minimális követelmények: macOS Sequoia 15-ös verzió vagy újabb.