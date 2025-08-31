Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Smart Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
34GX90SA EU (E).pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Smart Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

34GX90SA EU (E).pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Smart Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

34GX90SA-W
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on

Fő tulajdonságok

  • 34"-os WQHD (3440 x 1440) OLED kijelző
  • 240Hz-es képfrissítés / 0.03ms-os (GtG) válaszidő
  • webOS
  • AI Picture / Dinamikus színárnyalat-leképezés / AI által személyre szabott képvarázsló / AI Sound hanghatás
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
  • Hexagon világítás helytakarékos L állvánnyal
Több
STREAMINGKIJELZŐKAPCSOLÓDÁS
UltraGear™ OLED GX9s Logo képe.

UltraGear™ OLED GX9s Logo képe.


Streamingtől a játékig
240Hz - ívelt - OLED - Smart

Az UltraGear™ 34gx90sa gamer monitor elölnézete.

Az UltraGear™ 34gx90sa gamer monitor elölnézete.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Díjnyertes kiválóság

Kép a CES 2025 Honoree díj logójáról

CES Innovációs Díj 2025 - díjazott

a Kiberbiztonság kategóriában

Kép az av forums logójáról

AVForums Editor's Choice 2024/25

A webOS 24 elegáns, gyors, könnyen használható intelligens élményt nyújt, ami friss és letisztult

Kép a pocket-lint logóról

Pocket-lint - Editor's Choice 2024

Az LG webOS bizonyult a legjobb okostévé operációs rendszernek

Képösszefoglaló

STREAMING

webOS

AI Picture

Dinamikus színárnyalat-leképezés 

AI által személyre szabott képvarázsló

AI Sound hanghatás

KIJELZŐ

34"-os WQHD ívelt OLED

DisplayHDR True Black 400 és DCI-P3 98.5%

0.03ms (GtG) és 240Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

KAPCSOLÓDÁS

USB-C (65 W-os tápellátás) és HDMI 2.1

LG Switch alkalmazás

Elegáns kialakítás helytakarékos L állvánnyal

Koppintson az anchor-streamingre.


WebOS-alapú
okos gaming monitor

Bemutatjuk a webOS-alapú LG AI okos gaming monitort! Lazíts a játék szüneteiben a streaminggel1), beleértve az ingyenes LG csatornákat és számos egyéb streaming lehetőséget! Ráadásul külön PC vagy konzol nélkül is hozzáférhetsz a nagy teljesítményű felhőalapú gaminghez1). Mindezt könnyedén vezérelve a távirányítóval2) a további kényelem érdekében.

A videó egy asztalon elhelyezett monitor elölnézetét mutatja, amelyen felváltva webOS-képek és játékmenet-látványelemek láthatók.

1) Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming vagy felhőalapú szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy külön előfizetésre vagy fizetésre van szükség, ezeket nem biztosítjuk (külön megvásárolható).

2) A csomag tartalmazza a távirányítót.

 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.

*Kizárólag 21:9 képarányú tartalomra vonatkozik. A streaming tartalmak esetében platformkorlátozások lehetnek érvényben. 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A fenti billentyűzet, egér, headset és játékkontroller nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).

*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy külön előfizetésre vagy fizetésre van szükség, ezeket nem biztosítjuk (külön megvásárolható).

*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.

A Gaming Portal már elérhető!

A Gaming Portal egy gaming-barát platform, amely személyre szabott élményt kínál, a gamepadokhoz vagy távirányítókhoz tartozó menük kiválasztásának lehetőségeivel és a személyre szabott játéktámogatással. A játékosok közötti rangsorokat és pontokat nyomon követheted, miközben könnyen hozzáférhetsz a játékcímek széles skálájához, az AAA-játékoktól a közösségi játékokig. A vezető felhőalapú játékszolgáltatásokkal, például a GeForce NOW-val, az Amazon Luna-val és hamarosan az Xbox Clouddal való partnerségek, valamint a natív webOS-alkalmazáson alapuló játékok lehetővé teszik a külső konzolok vagy eszközök nélküli játékot, így tökéletes játékélményt nyújtanak.

*A Gaming Portal támogatása országonként eltérő lehet.

*A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok támogatása országonként változhat.

*Egyes játékszolgáltatásokhoz előfizetésre és gamepadra lehet szükség.

AI Picture

Élesebb karakterek,
megnövelt realizmus

Az AI Picture élethű képet biztosít, amely kiemeli az arcokat és a testeket, csökkenti a képzajt, és mélységet ad a játékoknak. Minden részlet, a finom arckifejezésektől az ellenséges mozgásokig, könnyen megragadható, így biztosítva a fókuszált képernyőt a játékban vagy a streamingben való teljes elmerüléshez.

Összehasonlító képek az AI Picture funkció be- és kikapcsolásával.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Nem érhető el PC-kapcsolat és játékoptimalizáló üzemmódban.

Dinamikus színárnyalat-leképezés

Élethű képek optimális fényerővel és kontraszttal

Élvezd a látványt úgy, ahogyan azt a készítők elképzelték! A Dinamikus színárnyalat-leképezés segítségével a fényerő és a kontraszt beállítása optimális részletességet és realizmust biztosít. A filmek és a játékok életre kelnek, gazdag megjelenítéssel és egyenletes minőséggel minden tartalom esetén.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Kizárólag HDR videojel bemenet esetén érhető el.

AI által személyre szabott képvarázsló

Az ízlésedre szabva

Válassz ki egy neked tetsző képet, és az AI által személyre szabott képvarázsló 85 millió lehetőség közül megtalálja a számodra tökéleteset! Elmenti a profilodba, ezzel egyedi játék- és videóélményt biztosít.

Animációs videó az AI által személyre szabott képvarázsló funkcióról működés közben.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

AI Sound hanghatás

Érzékeli, megkülönbözteti és finomhangolja a hangokat

Érzékeli a teret, és tökéletes hangzást biztosít egy szimulált 9.1 csatornás beállításon keresztül, pontosan meghatározva a hangok helyét a taktikai előny érdekében, további hangszórók vagy fejhallgatók nélkül. Emellett megkülönbözteti a játékos hangját a környezeti hangoktól, beállítja a hangszintet és a tisztaságot, hogy csak a játékra kelljen koncentrálnod.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Évente új frissítés 5 éven át
a díjnyertes webOS Re:New programmal

Élvezd a legújabb funkciókat és szoftvereket évente új frissítésekkel! A CES Innovációs díjazottja (a kiberbiztonsági kategóriában) biztosítja, hogy a webOS védi a magánéleted és adataidat.

*A webOS Re:New Program az LG UltraGear okos modelljeire (45/39/34GX90SA és 32G810SA) vonatkozik, amelyek 2025-ben kerülnek forgalomba, és a webOS 24-es verzióját fogják tartalmazni.

*Az LG UltraGear okos modelleknél a webOS 26 verzióra való frissítést tervezik webOS 25 helyett.

*A frissítések és az egyes funkciók, alkalmazások és szolgáltatások ütemezése modellenként és régiónként eltérő lehet.

Koppintson az anchor-győztesre.


Mélyfekete UltraWide OLED kijelző

A 34"-os WQHD (3440 x 1440) kijelző 34%-kal szélesebb látószöget kínál, mint a hagyományos 16:9-es képernyők, emellett éles és tiszta látványt biztosít. Ez a WQHD OLED monitor minden környezetben hangsúlyosan sötétebb árnyékokat, világosabb fényeket és élénk színeket jelenít meg.

Ez az animált monitor azt mutatja, ahogy a kijelző QHD-ról WQHD-ra változik.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

A bolygó képei fényesebbek és tisztábbak az LG OLED monitorokon.

A bolygó képei fényesebbek és tisztábbak az LG OLED monitorokon.

Fényesebb OLED**

Tapasztald meg az LG WOLED lenyűgöző látványvilágát! Az LG vezető OLED-technológiájára épülő és a Micro Lens Array+ (MLA+) technológiával ellátott készülék akár 37,5%-kal fényesebb SDR-t biztosít, optimalizálva a fényhatékonyságot és minimalizálva a veszteséget. Ez 275 nit standard fénysűrűséget (APL 100%) és 1300 nit csúcsfényerőt (APL 1,5%) jelent, élénk, élethű színeket biztosítva a magával ragadó, precíz játékhoz még fényes környezetben is. 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

**Az LG OLED MLA+ gaming monitorok között. Az SDR fényerő 37,5%-kal nagyobb, mint a korábbi modelljeinknél (27GR95QE, 45GR95QE) a közzétett specifikációk alapján.

Szélesebb, de nem rövidebb kijelző.
A 21:9 UltraWide ideális játékhoz

A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányának köszönhetően magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt mind a játékhoz, mind a különböző szórakoztató tartalmakhoz.

A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányával magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Az ideális 800R görbület

Merülj el a 800R görbületű monitorban, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a természetes látásnak, és a görbület középpontjába helyezzen téged. Mélyedj el a 90 fokos betekintési szöggel az élénk, torzításmentes grafikában a játékuniverzumok felfedezése közben!

Animált videó, amely egy ívelt monitor elölnézetéből felülnézetre vált át.

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A látvány a képernyőtől való távolságtól és a felhasználó testtartásától függően változhat.

Mélyebb fekete,
valósághű színek

Tapasztald meg a páratlan mélységet és a vibráló realizmust a fekete részletgazdag megjelenítését még a legsötétebb jelenetekben is biztosító VESA DisplayHDR True Black 400 révén. Az 1,5M kontrasztarány és a DCI-P3 98.5%-os (tip.) színskála biztosítja, hogy a színek valósághű részletességgel jelenjenek meg.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*1,5M:1 a kontrasztarány 25%-os APL (Average Picture Level) értéknél, amely százalékban van megadva, és a fekete szint és a fehér referenciaszint közötti értékre vonatkozik.

Háromszoros UL tanúsítvánnyal rendelkező
fejlett szemkímélő technológia

Az LG WOLED tükröződésmentes és fejlett szemkímélő technológiái minimalizálják a frusztráló tükröződéseket, és kényelmet biztosítanak a szemnek, így kristálytiszta játékélményt nyújtanak egyenletes tisztasággal. Az UL-ellenőrzésekkel a kulcsfontosságú területeken – a káros kékfénynek való kitettség korlátozásával és a villódzó fények okozta zavaró hatások megelőzésével – elősegítik a vizuális kényelmet és hozzájárulnak a zökkenőmentesebb játékélményhez, akár világos környezetben, akár LED-világítású helyiségekben használod a monitort.

Ívelt gamer monitor, amely egy robotfigurát ábrázol futurisztikus környezetben, alatta UL tanúsítványokkal.

*A képek csupán szemléltetési célokat szolgálnak.

*Az LG WOLED készülékek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light tanúsítványt kaptak az UL-től.

*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.

Versenyzős játékjelenet rendkívül gyors 0.03ms (GtG) válaszidővel és gyors, 240Hz-es frissítési frekvenciával.

0.03ms-os (GtG) sebesség,
240Hz-es sima játékmenet

A 0.03ms-os (GtG) válaszidő és a gyors, 240Hz-es képfrissítési sebesség csökkenti a fordított szellemképesedést a kristálytiszta, gördülékeny látvány érdekében. Merülj el a magával ragadó játékélményben!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva

Az AMD FreeSync™ Premium, az NVIDIA által hitelesített G-SYNC® kompatibilitás és a VESA AdaptiveSync™ Certification révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.

Kép egy pályán versenyző zöld autóról.

Az NVIDIA G-SYNC, a VESA AdaptiveSync™ certification és az AMD FreeSync Premium logói.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Fejlett játékfunkciók

•Az alacsony késleltetés csökkenti a bemeneti késleltetést a valós idejű válaszadás érdekében.

•A Feketestabilizátor megvilágítja a sötét jeleneteket, így a játékosok könnyebben észreveszik az ellenfeleket és a részleteket.

•A célkereszt növeli a precizitást a hajszálpontos célzás érdekében. 

•Az FPS-számláló mutatja a valós idejű képfrissítési sebességet.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A célkereszt funkció nem érhető el, amíg az FPS-számláló aktiválva van.

*Az FPS-számláló a monitor maximális képfrissítési frekvenciáját meghaladó értéket is megjeleníthet.

*FPS (Frame Per Second - képkocka per másodperc) számláló: A másodpercenkénti képkockák mérése.

Vesd bele magad a játékok sokaságába!

Az LG UltraGear™ monitorok zökkenőmentes, gyors játékmenetet biztosítanak PC-n és konzolon egyaránt, akár gyors tempójú akciókba merülsz, akár hatalmas, nyitott világokat fedezel fel. A HDMI 2.1 támogatással rugalmas kompatibilitást kínálnak (a billentyűzettől és egértől a joystickig), valamint folyamatos mozgást, alacsony késleltetést és élénk részleteket a különböző műfajokban és platformokon az optimalizált játékélmény érdekében.

Egy ívelt játékmonitor egy versenyjátékot jelenít meg egy piros szuperautóval egy neonfényes városban. A képernyő körül lebegő játékjelenetek láthatók. Elöl egy fehér konzolos vezérlő van elhelyezve, kiemelve a konzolos játékot.

Egy ívelt játékmonitor egy versenyjátékot jelenít meg egy piros szuperautóval egy neonfényes városban. A képernyő körül lebegő játékjelenetek láthatók. Elöl egy fehér konzolos vezérlő van elhelyezve, kiemelve a konzolos játékot.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A PS5 és az Xbox konzolok csak a 16:9 képarányt támogatják, ezért kérjük, győződj meg róla, hogy a kijelző beállításai ennek megfelelően vannak beállítva az optimális játékteljesítmény érdekében.

Koppintson az anchor-kapcsolatra


All-in-One USB-C a gyors játékélményhez

Csatlakoztasd laptopod a monitorhoz egy USB-C kábellel, az akár 65 W-os tápellátásért, így nincs szükség külön adapterre! Élvezd a WQHD felbontást és a 240Hz-es képfrissítési sebességet a DP 1.4 vagy HDMI 2.1 porton keresztül!

Az íróasztal közepén egy 34 colos gamer monitor látható, körülötte különböző informatikai eszközök vannak elhelyezve.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztasd a monitor USB-C portjához.

*Támogatja akár a QHD 240Hz-es képfrissítési sebességet is. A megfelelő működéshez DP 1.4 vagy HDMI 2.1 kábelt támogató grafikus kártyára van szükség.

*A grafikus kártyát a csomag NEM tartalmazza.

*A csomag DP-, HDMI- és USB-C kábelt tartalmaz.

Ez az animált videó bemutatja, hogy az LG Switch alkalmazás hogyan optimalizálja a monitort játékhoz és a mindennapi élethez egyaránt.

Könnyedén optimalizálható az LG Switch segítségével

Az LG Switch alkalmazás egyaránt optimalizálja a monitort játékhoz és a mindennapi élethez. Könnyedén feloszthatod a teljes kijelzőt akár 11 részre, megváltoztathatod a téma kialakítását, vagy akár elindíthatsz egy videóhívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Emellett gyorsan böngészhetsz, és kiválaszthatod az okos funkciókat a billentyűzettel és az egérrel, miközben a gyorsbillentyűk segítségével zökkenőmentesen válthatsz a PC és a webOS között.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.

LG Switch alkalmazás oktatóprogram

Az LG Switch alkalmazással könnyedén módosíthatók a monitor beállításai.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A videó egy tipikus LG UltraGear terméket mutat be illusztrációs célból. Kérjük, tekintsd meg a tényleges termékről készült galériaképeket.

Rendezett, elegáns kialakítás

A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a Hexagon világítást és a 4 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.

Ívelt gamer monitor, amely akció-kalandjátékot jelenít meg egy vibráló játékbeállításban, lila megvilágítással és a közelben egy PC-toronnyal.

Állítható elforgatás ikon.

Elforgatható

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

Keret nélküli kialakítás ikonja.

Keret nélküli kialakítás

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Paneltípus

    OLED

  • Képarány

    21:9

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Ívelt

    800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Válaszidő

    Kevesebb, mint 1ms GtG

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    OLED

  • Válaszidő

    Kevesebb, mint 1ms GtG

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.231 x 0.231 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1500000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Ívelt

    800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    1200000:1

  • Képernyőméret [cm]

    86.2 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • LAN (RJ-45)

    Igen

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver2.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (USB-C)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    65W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Igen

  • Color Weakness

    Nem

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • Villódzásmentes kép

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Dolby Vision™

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Nem

  • RGB LED világítás

    Hexagon világítás

  • Kamera

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Igen

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    7W x 2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    927 x 295 x 550 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    784.1 x 580.4 x 291.8 mm (Fent)
    784.1 x 470.4 x 291.8 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    784.1 x 358.3 x 167.1 mm

  • Súly - doboz [kg]

    15.5 kg

  • Súly - talppal [kg]

    10.4 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    6.2 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Smart Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,5W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    63W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    30W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    42W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Távkapcsoló

    Igen

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Igen

OKOS FUNKCIÓK

  • Teljes webböngésző

    Igen

  • LG ThinQ®

    Igen

  • Tükrözés

    Igen

  • Wi-Fi

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Nem

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható