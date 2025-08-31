We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Smart Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
Fő tulajdonságok
- 34"-os WQHD (3440 x 1440) OLED kijelző
- 240Hz-es képfrissítés / 0.03ms-os (GtG) válaszidő
- webOS
- AI Picture / Dinamikus színárnyalat-leképezés / AI által személyre szabott képvarázsló / AI Sound hanghatás
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- Hexagon világítás helytakarékos L állvánnyal
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
Díjnyertes kiválóság
STREAMING
webOS
AI Picture
Dinamikus színárnyalat-leképezés
AI által személyre szabott képvarázsló
AI Sound hanghatás
KIJELZŐ
34"-os WQHD ívelt OLED
DisplayHDR True Black 400 és DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) és 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
KAPCSOLÓDÁS
USB-C (65 W-os tápellátás) és HDMI 2.1
LG Switch alkalmazás
Elegáns kialakítás helytakarékos L állvánnyal
WebOS-alapú
okos gaming monitor
Bemutatjuk a webOS-alapú LG AI okos gaming monitort! Lazíts a játék szüneteiben a streaminggel1), beleértve az ingyenes LG csatornákat és számos egyéb streaming lehetőséget! Ráadásul külön PC vagy konzol nélkül is hozzáférhetsz a nagy teljesítményű felhőalapú gaminghez1). Mindezt könnyedén vezérelve a távirányítóval2) a további kényelem érdekében.
1) Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming vagy felhőalapú szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy külön előfizetésre vagy fizetésre van szükség, ezeket nem biztosítjuk (külön megvásárolható).
2) A csomag tartalmazza a távirányítót.
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
*Kizárólag 21:9 képarányú tartalomra vonatkozik. A streaming tartalmak esetében platformkorlátozások lehetnek érvényben.
*A fenti billentyűzet, egér, headset és játékkontroller nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).
*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy külön előfizetésre vagy fizetésre van szükség, ezeket nem biztosítjuk (külön megvásárolható).
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.
A Gaming Portal már elérhető!
A Gaming Portal egy gaming-barát platform, amely személyre szabott élményt kínál, a gamepadokhoz vagy távirányítókhoz tartozó menük kiválasztásának lehetőségeivel és a személyre szabott játéktámogatással. A játékosok közötti rangsorokat és pontokat nyomon követheted, miközben könnyen hozzáférhetsz a játékcímek széles skálájához, az AAA-játékoktól a közösségi játékokig. A vezető felhőalapú játékszolgáltatásokkal, például a GeForce NOW-val, az Amazon Luna-val és hamarosan az Xbox Clouddal való partnerségek, valamint a natív webOS-alkalmazáson alapuló játékok lehetővé teszik a külső konzolok vagy eszközök nélküli játékot, így tökéletes játékélményt nyújtanak.
*A Gaming Portal támogatása országonként eltérő lehet.
*A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok támogatása országonként változhat.
*Egyes játékszolgáltatásokhoz előfizetésre és gamepadra lehet szükség.
AI Picture
Élesebb karakterek,
megnövelt realizmus
Az AI Picture élethű képet biztosít, amely kiemeli az arcokat és a testeket, csökkenti a képzajt, és mélységet ad a játékoknak. Minden részlet, a finom arckifejezésektől az ellenséges mozgásokig, könnyen megragadható, így biztosítva a fókuszált képernyőt a játékban vagy a streamingben való teljes elmerüléshez.
Összehasonlító képek az AI Picture funkció be- és kikapcsolásával.
*Nem érhető el PC-kapcsolat és játékoptimalizáló üzemmódban.
Dinamikus színárnyalat-leképezés
Élethű képek optimális fényerővel és kontraszttal
Élvezd a látványt úgy, ahogyan azt a készítők elképzelték! A Dinamikus színárnyalat-leképezés segítségével a fényerő és a kontraszt beállítása optimális részletességet és realizmust biztosít. A filmek és a játékok életre kelnek, gazdag megjelenítéssel és egyenletes minőséggel minden tartalom esetén.
*Kizárólag HDR videojel bemenet esetén érhető el.
AI által személyre szabott képvarázsló
Az ízlésedre szabva
Válassz ki egy neked tetsző képet, és az AI által személyre szabott képvarázsló 85 millió lehetőség közül megtalálja a számodra tökéleteset! Elmenti a profilodba, ezzel egyedi játék- és videóélményt biztosít.
AI Sound hanghatás
Érzékeli, megkülönbözteti és finomhangolja a hangokat
Érzékeli a teret, és tökéletes hangzást biztosít egy szimulált 9.1 csatornás beállításon keresztül, pontosan meghatározva a hangok helyét a taktikai előny érdekében, további hangszórók vagy fejhallgatók nélkül. Emellett megkülönbözteti a játékos hangját a környezeti hangoktól, beállítja a hangszintet és a tisztaságot, hogy csak a játékra kelljen koncentrálnod.
Évente új frissítés 5 éven át
a díjnyertes webOS Re:New programmal
Élvezd a legújabb funkciókat és szoftvereket évente új frissítésekkel! A CES Innovációs díjazottja (a kiberbiztonsági kategóriában) biztosítja, hogy a webOS védi a magánéleted és adataidat.
*A webOS Re:New Program az LG UltraGear okos modelljeire (45/39/34GX90SA és 32G810SA) vonatkozik, amelyek 2025-ben kerülnek forgalomba, és a webOS 24-es verzióját fogják tartalmazni.
*Az LG UltraGear okos modelleknél a webOS 26 verzióra való frissítést tervezik webOS 25 helyett.
*A frissítések és az egyes funkciók, alkalmazások és szolgáltatások ütemezése modellenként és régiónként eltérő lehet.
Mélyfekete UltraWide OLED kijelző
A 34"-os WQHD (3440 x 1440) kijelző 34%-kal szélesebb látószöget kínál, mint a hagyományos 16:9-es képernyők, emellett éles és tiszta látványt biztosít. Ez a WQHD OLED monitor minden környezetben hangsúlyosan sötétebb árnyékokat, világosabb fényeket és élénk színeket jelenít meg.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
**Az LG OLED MLA+ gaming monitorok között. Az SDR fényerő 37,5%-kal nagyobb, mint a korábbi modelljeinknél (27GR95QE, 45GR95QE) a közzétett specifikációk alapján.
Szélesebb, de nem rövidebb kijelző.
A 21:9 UltraWide ideális játékhoz
A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányának köszönhetően magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt mind a játékhoz, mind a különböző szórakoztató tartalmakhoz.
A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányával magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt.
Az ideális 800R görbület
Merülj el a 800R görbületű monitorban, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a természetes látásnak, és a görbület középpontjába helyezzen téged. Mélyedj el a 90 fokos betekintési szöggel az élénk, torzításmentes grafikában a játékuniverzumok felfedezése közben!
*A látvány a képernyőtől való távolságtól és a felhasználó testtartásától függően változhat.
Mélyebb fekete,
valósághű színek
Tapasztald meg a páratlan mélységet és a vibráló realizmust a fekete részletgazdag megjelenítését még a legsötétebb jelenetekben is biztosító VESA DisplayHDR True Black 400 révén. Az 1,5M kontrasztarány és a DCI-P3 98.5%-os (tip.) színskála biztosítja, hogy a színek valósághű részletességgel jelenjenek meg.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*1,5M:1 a kontrasztarány 25%-os APL (Average Picture Level) értéknél, amely százalékban van megadva, és a fekete szint és a fehér referenciaszint közötti értékre vonatkozik.
Háromszoros UL tanúsítvánnyal rendelkező
fejlett szemkímélő technológia
Az LG WOLED tükröződésmentes és fejlett szemkímélő technológiái minimalizálják a frusztráló tükröződéseket, és kényelmet biztosítanak a szemnek, így kristálytiszta játékélményt nyújtanak egyenletes tisztasággal. Az UL-ellenőrzésekkel a kulcsfontosságú területeken – a káros kékfénynek való kitettség korlátozásával és a villódzó fények okozta zavaró hatások megelőzésével – elősegítik a vizuális kényelmet és hozzájárulnak a zökkenőmentesebb játékélményhez, akár világos környezetben, akár LED-világítású helyiségekben használod a monitort.
Ívelt gamer monitor, amely egy robotfigurát ábrázol futurisztikus környezetben, alatta UL tanúsítványokkal.
*Az LG WOLED készülékek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light tanúsítványt kaptak az UL-től.
*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.
Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva
Az AMD FreeSync™ Premium, az NVIDIA által hitelesített G-SYNC® kompatibilitás és a VESA AdaptiveSync™ Certification révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.
Kép egy pályán versenyző zöld autóról.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Fejlett játékfunkciók
•Az alacsony késleltetés csökkenti a bemeneti késleltetést a valós idejű válaszadás érdekében.
•A Feketestabilizátor megvilágítja a sötét jeleneteket, így a játékosok könnyebben észreveszik az ellenfeleket és a részleteket.
•A célkereszt növeli a precizitást a hajszálpontos célzás érdekében.
•Az FPS-számláló mutatja a valós idejű képfrissítési sebességet.
*A célkereszt funkció nem érhető el, amíg az FPS-számláló aktiválva van.
*Az FPS-számláló a monitor maximális képfrissítési frekvenciáját meghaladó értéket is megjeleníthet.
*FPS (Frame Per Second - képkocka per másodperc) számláló: A másodpercenkénti képkockák mérése.
Vesd bele magad a játékok sokaságába!
Az LG UltraGear™ monitorok zökkenőmentes, gyors játékmenetet biztosítanak PC-n és konzolon egyaránt, akár gyors tempójú akciókba merülsz, akár hatalmas, nyitott világokat fedezel fel. A HDMI 2.1 támogatással rugalmas kompatibilitást kínálnak (a billentyűzettől és egértől a joystickig), valamint folyamatos mozgást, alacsony késleltetést és élénk részleteket a különböző műfajokban és platformokon az optimalizált játékélmény érdekében.
*A PS5 és az Xbox konzolok csak a 16:9 képarányt támogatják, ezért kérjük, győződj meg róla, hogy a kijelző beállításai ennek megfelelően vannak beállítva az optimális játékteljesítmény érdekében.
All-in-One USB-C a gyors játékélményhez
Csatlakoztasd laptopod a monitorhoz egy USB-C kábellel, az akár 65 W-os tápellátásért, így nincs szükség külön adapterre! Élvezd a WQHD felbontást és a 240Hz-es képfrissítési sebességet a DP 1.4 vagy HDMI 2.1 porton keresztül!
Az íróasztal közepén egy 34 colos gamer monitor látható, körülötte különböző informatikai eszközök vannak elhelyezve.
*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztasd a monitor USB-C portjához.
*Támogatja akár a QHD 240Hz-es képfrissítési sebességet is. A megfelelő működéshez DP 1.4 vagy HDMI 2.1 kábelt támogató grafikus kártyára van szükség.
*A grafikus kártyát a csomag NEM tartalmazza.
*A csomag DP-, HDMI- és USB-C kábelt tartalmaz.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.
LG Switch alkalmazás oktatóprogram
Az LG Switch alkalmazással könnyedén módosíthatók a monitor beállításai.
*A videó egy tipikus LG UltraGear terméket mutat be illusztrációs célból. Kérjük, tekintsd meg a tényleges termékről készült galériaképeket.
Rendezett, elegáns kialakítás
A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a Hexagon világítást és a 4 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.
Ívelt gamer monitor, amely akció-kalandjátékot jelenít meg egy vibráló játékbeállításban, lila megvilágítással és a közelben egy PC-toronnyal.
Legfontosabb műszaki adatok
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Felbontás
3440 x 1440
Paneltípus
OLED
Képarány
21:9
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Ívelt
800R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Válaszidő
Kevesebb, mint 1ms GtG
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Képarány
21:9
Paneltípus
OLED
Válaszidő
Kevesebb, mint 1ms GtG
Felbontás
3440 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.231 x 0.231 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1500000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Ívelt
800R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
1200000:1
Képernyőméret [cm]
86.2 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4 (DSC)
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
LAN (RJ-45)
Igen
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver2.0)
USB Upstream Port
Igen (USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
65W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatikus fényerő
Igen
Color Weakness
Nem
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Igen
PBP
2PBP
Villódzásmentes kép
Nem
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Nem
Dolby Vision™
Nem
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Nem
RGB LED világítás
Hexagon világítás
Kamera
Nem
Mikrofon
Nem
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Igen
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
7W x 2
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
927 x 295 x 550 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
784.1 x 580.4 x 291.8 mm (Fent)
784.1 x 470.4 x 291.8 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
784.1 x 358.3 x 167.1 mm
Súly - doboz [kg]
15.5 kg
Súly - talppal [kg]
10.4 kg
Súly - talp nélkül [kg]
6.2 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Smart Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,5W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
63W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
30W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
42W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen (ver 2.1)
Távkapcsoló
Igen
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Igen
OKOS FUNKCIÓK
Teljes webböngésző
Igen
LG ThinQ®
Igen
Tükrözés
Igen
Wi-Fi
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
