37"-os UltraGear™ 4K UHD ívelt Gaming Monitor 165 Hz-es képfrissítési sebességgel
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Részletgazdagság 37"-on, ami segít uralni minden pillanatot
A 37"-os 4K UHD (3440×1440) kijelzővel az UltraGear szélesebb felületet biztosít, ami javítja a vizuális tisztaságot és a részletgazdagságot. A magas pixelsűrűség élesebb képet és nagyobb képernyőterületet eredményez, így magával ragadóbb élményt kínál azok számára, akik a méretet és a felbontást egyaránt értékelik
Futurisztikus csatajelenetet mutató LG UltraGear™ 37G800A monitor elölnézete. Az átfedő szöveg: 37" 16:9 4K UHD 3840×2160.
Merülj el a valósághű színekben és urald a játékot!
Gaming monitorunk a DCI-P3 színtér 95%-ának lefedésével és a VESA DisplayHDR™ 600 technológiával élethű színvilágot biztosít, így valósághű játékélményt tesz lehetővé.
Futurisztikus páncélos harcosok energiafegyverekkel csatáznak egy neonfényű városban.
Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad
Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.
*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Széles körben elfogadott technológiára tanúsítva
Az AMD FreeSync™ Premium Pro és a VESA AdaptiveSync™ certification révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.
A folytonos játékélmény összehasonlítása - A bal oldali kép szakad, a jobb oldali kép pedig szakadásmentes.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
Kompakt és elegáns
Élvezd a lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány dönthető, állítható magasságú és elfordítható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret. Ráadásul az USB Type-C™ (65W-os tápellátással) egyszerű csatlakoztathatóságot, a beépített 2 db 5W-os hangszóró és a DTS Headphone:X pedig magával ragadó hangzást biztosít.
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
36.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
VA
Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Felbontás
3840 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.21042 x 0.21042 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
4000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 95%
Ívelt
1000R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
165 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
3000:1
Képernyőméret [cm]
92.7 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.0)
USB Upstream Port
Igen (1 db/USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
65W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Nem
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Mini-LED technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
RGB LED világítás
Unity Hexagon világítás
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Nem
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
5W x 2
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
980 x 600 x 282 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
815.6 x 642.3 x 286.3 mm (Fent) /
815.6 x 532.3 x 286.3 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6 mm
Súly - doboz [kg]
18.25 kg
Súly - talppal [kg]
13.75 kg
Súly - talp nélkül [kg]
9.6 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
37"-os UltraGear™ 4K UHD ívelt Gaming Monitor 165 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
48W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
37W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
48W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen (ver 2.1)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
