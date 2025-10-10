About Cookies on This Site

37"-os UltraGear™ 4K UHD ívelt Gaming Monitor 165 Hz-es képfrissítési sebességgel
Termékinformációs adatlap

37"-os UltraGear™ 4K UHD ívelt Gaming Monitor 165 Hz-es képfrissítési sebességgel

37"-os UltraGear™ 4K UHD ívelt Gaming Monitor 165 Hz-es képfrissítési sebességgel

37G800A-B
Fő tulajdonságok

  • 37"-os 4K UHD (3840x2160) kijelző
  • DCI-P3 95% / VESA DisplayHDR™ 600
  • 165Hz-es képfrissítési sebesség
  • 1ms-os (GtG) válaszidő
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Keret nélküli kialakítás / Állítható állvány
Elülső kép az UltraGear™ 37G800A gamer monitorról.




37" - 4K UHD - 165Hz Ívelt Gaming Monitor

LG UltraGear™ 37G800A gamer monitor, hatszögletű állvány, neonfény; a képernyőn lila, piros örvények, középen UltraGear logó.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Bal felső: 37" 4K UHD 3840×2160, jobb felső: 1000R ívelt, 165Hz képfrissítési sebesség, 1ms (GtG) válaszidő, HDMI 2.1 port.
A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Részletgazdagság 37"-on, ami segít uralni minden pillanatot

A 37"-os 4K UHD (3440×1440) kijelzővel az UltraGear szélesebb felületet biztosít, ami javítja a vizuális tisztaságot és a részletgazdagságot. A magas pixelsűrűség élesebb képet és nagyobb képernyőterületet eredményez, így magával ragadóbb élményt kínál azok számára, akik a méretet és a felbontást egyaránt értékelik

Futurisztikus csatajelenetet mutató LG UltraGear™ 37G800A monitor elölnézete. Az átfedő szöveg: 37" 16:9 4K UHD 3840×2160.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Monitor oldalnézete egy játék íjászkarakterrel a képernyőn.

Magával ragadó játékélmény az 1000R íveltségnek köszönhetően

Az 1000R íveltség kényelmesebb és magával ragadóbb vizuális élményt nyújt, a görbület pedig segít csökkenteni a látómezőben fellépő vizuális torzítást.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Merülj el a valósághű színekben és urald a játékot!

Gaming monitorunk a DCI-P3 színtér 95%-ának lefedésével és a VESA DisplayHDR™ 600 technológiával élethű színvilágot biztosít, így valósághű játékélményt tesz lehetővé.

Futurisztikus páncélos harcosok energiafegyverekkel csatáznak egy neonfényű városban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.

Monitor oldalnézete egy játék íjászkarakterrel a képernyőn.

Folyamatos játékélmény

A 165Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad

Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

A „TECHNOLOGY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen sötét háttér előtt vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Széles körben elfogadott technológiára tanúsítva

Az AMD FreeSync™ Premium Pro és a VESA AdaptiveSync™ certification révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.

A folytonos játékélmény összehasonlítása - A bal oldali kép szakad, a jobb oldali kép pedig szakadásmentes.

Az NVIDIA G-SYNC, a VESA AdaptiveSync és az AMD FreeSync Premium Pro logói.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Kompakt és elegáns

Élvezd a lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány dönthető, állítható magasságú és elfordítható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret. Ráadásul az USB Type-C™ (65W-os tápellátással) egyszerű csatlakoztathatóságot, a beépített 2 db 5W-os hangszóró és a DTS Headphone:X pedig magával ragadó hangzást biztosít.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

-30° ~ 30°

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-9° ~ 13°

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

110 mm

Falra szerelhető ikon.

Falra rögzíthetőség

100 x 100 mm

USB Type-C ikon.

1 db USB Type-C™ (65W-os tápellátás)

HDMI ikon.

2 db HDMI™ 2.1

DisplayPort ikon.

1 db DisplayPort 1.4

DSC-vel

Hangszóró ikon.

2 db 5 W-os hangszóró és DTS Headphone:X

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    36.5"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    VA

  • Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    3840 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.21042 x 0.21042 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    4000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 95%

  • Ívelt

    1000R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    165 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    3000:1

  • Képernyőméret [cm]

    92.7 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/USB-C)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    65W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • RGB LED világítás

    Unity Hexagon világítás

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    5W x 2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    980 x 600 x 282 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    815.6 x 642.3 x 286.3 mm (Fent) /
    815.6 x 532.3 x 286.3 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6 mm

  • Súly - doboz [kg]

    18.25 kg

  • Súly - talppal [kg]

    13.75 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    9.6 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    37"-os UltraGear™ 4K UHD ívelt Gaming Monitor 165 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    48W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    37W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    48W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Nem

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

