27”-os UltraGear™ OLED QHD Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
27”-os UltraGear™ OLED QHD Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
Kijelző
27”-os QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%** (Tip.)
Tükröződésmentes panel
Sebesség
240Hz-es képfrissítési sebesség
0,03ms-os (GtG) válaszidő
QHD 240Hz HDMI 2.1 porton keresztül
Technológia
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A monitor fényereje az előző modellhez (27GR95QE) viszonyítva.
**DCI-P3 Tipikus: 98,5%, Minimum: 90%
OLED MLA+ technológiával
Fényerő, ami
életre kelti a játékot
A lenyűgöző OLED kijelző új szintre emeli a színek élénkségét. 275 nites standard fényerővel és 1300 nites csúcsfényerővel a monitor mindig ragyogó, életteli látványt biztosít, így soha nem kell sötétben játszanod.
Élénk színű OLED panel MLA+ funkcióval
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Micro Lens Array+
Az OLED evolúciója
Az UltraGear™ OLED kijelző a Micro Lens Array+ technológiával akár 37,5%-kal nagyobb (SDR) fényerőt nyújt az előző MLA technológiához képest
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%
A színek robbanása
A VESA DisplayHDR™ True Black 400 technológia az 1,5M kontrasztaránynak köszönhetően életre kelti a jeleneteket, legyenek akár világosak, akár sötétek. Merülj el a játékban egy még élénkebb világban, amelyet a DCI-P3 98,5% (Tip.) színskála tesz igazán magával ragadóvá.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A True Black 400 10%-os, míg az 1,5M:1 kontrasztarány 25%-os APL (Average Picture Level) értéknél érvényes.
Alacsony kékfény-kibocsátás
Hatékony védelem
a kék fény ellen
Tapasztald meg a szabad játékélményt csökkentett káros kék fény mellett! Az LG WOLED olyan fejlett technológiát használ, amely csökkenti a kék fény szintjét, miközben megőrzi az élénk és élethű színeket a kényelmesebb nézési élmény érdekében az UL által tanúsítva.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az LG OLED panelek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light minősítést kaptak az UL-től.
*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.
Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez
[1. opció] Kapcsold ki a Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékosság) üzemmódot!
Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez
[2. opció] Állítsd a játékmódot Gamer 1-re!
Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez
[3. opció] Állítsd a fényerőt 100-ra!
Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez
[4. opció] Állítsd a csúcsfényerőt magasra (High)!
Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A fenti opciók kiválasztásakor az energiafogyasztás növekedhet.
*Fényesebb üzemmódban előfordulhat a kijelző beégése.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Hihetetlen sebesség,
OLED 240Hz-es képfrissítéssel
A 240Hz-es gyors képfrissítés lehetővé teszi, hogy a játékosok azonnal lássák a következő képkockát, így a kép folyamatosan jelenik meg. Ez biztosítja, hogy villámgyorsan reagálj az ellenfelek mozgására és könnyedén célba vedd őket.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Rendkívül gyors,
0,03ms-os válaszidő
A 0,03ms-os (GtG) válaszidő csökkenti a fordított szellemképesedést és segít, hogy a mozgó objektumok élesen jelenjenek meg, így a játékot folyamatosabb mozgással és valósághű vizuális élménnyel élvezheted.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*Támogatja a 240Hz-es képfrissítési sebességet. A megfelelő működéshez HDMI 2.1-et támogató grafikus kártya és a csomagban található HDMI 2.1 kábel szükséges.
*A grafikus kártya külön kapható.
Gördülékeny játékélményre összpontosító technológia
A gördülékeny játékélményre összpontosító technológia.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
A 27GX704A az NVIDIA által tesztelt és hivatalosan hitelesített G-SYNC® kompatibilis monitor, amely jó játékélményt nyújt, jelentősen csökkentett szakadással és remegéssel.
AMD FreeSync™ Premium Pro
A FreeSync™ Premium Pro technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a szaggatott képernyő jelenséget.
VESA certified AdaptiveSync
A VESA AdaptiveSync tanúsítvány bizonyítja, hogy a monitor játékhoz készült, különösen magas képfrissítési sebességgel és alacsony késleltetéssel. Tapasztald meg a simább játékélményt, a szakadozásmentes képet és a remegéstől mentes videólejátszást!
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Játékosközpontú kialakítás
Fokozd a játékélményt a Hexagon világítással és a 4 oldalon lényegében keret nélküli letisztult kialakítással! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható.
Játékosközpontú kialakítás.
*A fejhallgató külön vásárolható meg.
GUI játékhoz
Díjnyertes grafikus felhasználói felület játékhoz
A játékosok az OnScreen Display és OnScreen Control funkciók segítségével könnyedén személyre szabhatják a monitor beállításait, az alapvető funkcióktól kezdve a parancsikonként használható „Felhasználó által beállított billentyű” megadásáig.
*Az OnScreen Control legfrissebb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
OLED Care
Védd a kijelződet az OLED Care segítségével!
Az OLED Care segít megelőzni az utókép és a képernyő-beégés kialakulását, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha nagy kontrasztú kép hosszú ideig történő megjelenítése után új kép kerül a kijelzőre.
*Ez a funkció a monitor alján található joystick gombbal érhető el.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A célkereszt funkció nem érhető el, amíg az FPS-számláló aktiválva van.
*Az FPS-számláló a monitor maximális frissítési sebességét meghaladó értéket is megjeleníthet.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A szoftver és a kalibrációs érzékelő NEM része a csomagnak. A legújabb LG Calibration Studio szoftver letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
26.5"
Általános - Felbontás
2560 x 1440
Általános - Paneltípus
OLED
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Általános - Válaszidő
0.03ms (GTG)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
27”-os UltraGear™ OLED QHD Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
26.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
OLED
Felbontás
2560 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1500000:1
Válaszidő
0.03ms (GTG)
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
1200000:1
Képernyőméret [cm]
67.32 cm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
Hangszóró
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
Igen (1 db/ver3.2 Gen1)
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Nem
PBP
Nem
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hardveres szinkalibráció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Nem
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ True Black 400
Mini-LED technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
RGB LED világítás
Nem
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
673 x 168 x 529 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
605.2 x 532.6 x 220 mm (Fent) / 605.2 x 402.6 x 220 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
605.2 x 351 x 45.3 mm
Súly - doboz [kg]
9.9 kg
Súly - talppal [kg]
7.2 kg
Súly - talp nélkül [kg]
4.8 kg
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
31.52W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
24W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
31.52W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen (ver 2.1)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
