27”-os UltraGear™ OLED QHD Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
elülső nézet műszaki adatokkal
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
+15 fokos felfelé irányuló nézet
Elülső nézet leengedett állvány magassággal
elölnézet
hátulnézet
oldalnézet
Felfelé néző oldalnézet
felülnézet
–15 fokos felülnézet
+15 fokos felülnézet
Térbeli hátulnézet
Monitor állvány közeli nézet
Fő tulajdonságok

  • 27”-os QHD (2560 x 1440) OLED kijelző
  • DisplayHDR True Black 400
  • Tükröződésmentes panel
  • OLED 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
  • 0,03ms-os (GtG) válaszidő
  • 1,5M:1 kontrasztarány
Több
UltraGear™ OLED gamer monitor.

Kijelző

27”-os QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%** (Tip.)

Tükröződésmentes panel

Sebesség

240Hz-es képfrissítési sebesség

0,03ms-os (GtG) válaszidő

QHD 240Hz HDMI 2.1 porton keresztül

Technológia

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A monitor fényereje az előző modellhez (27GR95QE) viszonyítva.

**DCI-P3 Tipikus: 98,5%, Minimum: 90%

Érintéssel rögzíthető kijelzés

OLED MLA+ technológiával

Fényerő, ami
életre kelti a játékot

A lenyűgöző OLED kijelző új szintre emeli a színek élénkségét. 275 nites standard fényerővel és 1300 nites csúcsfényerővel a monitor mindig ragyogó, életteli látványt biztosít, így soha nem kell sötétben játszanod.

Élénk színű OLED panel MLA+ funkcióval

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Micro Lens Array+

Az OLED evolúciója

Az UltraGear™ OLED kijelző a Micro Lens Array+ technológiával akár 37,5%-kal nagyobb (SDR) fényerőt nyújt az előző MLA technológiához képest

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%

A színek robbanása

A VESA DisplayHDR™ True Black 400 technológia az 1,5M kontrasztaránynak köszönhetően életre kelti a jeleneteket, legyenek akár világosak, akár sötétek. Merülj el a játékban egy még élénkebb világban, amelyet a DCI-P3 98,5% (Tip.) színskála tesz igazán magával ragadóvá.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A True Black 400 10%-os, míg az 1,5M:1 kontrasztarány 25%-os APL (Average Picture Level) értéknél érvényes.

Alacsony kékfény-kibocsátás

Hatékony védelem
a kék fény ellen

Tapasztald meg a szabad játékélményt csökkentett káros kék fény mellett! Az LG WOLED olyan fejlett technológiát használ, amely csökkenti a kék fény szintjét, miközben megőrzi az élénk és élethű színeket a kényelmesebb nézési élmény érdekében az UL által tanúsítva.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG OLED panelek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light minősítést kaptak az UL-től.

*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[1. opció] Kapcsold ki a Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékosság) üzemmódot!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[2. opció] Állítsd a játékmódot Gamer 1-re!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[3. opció] Állítsd a fényerőt 100-ra!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[4. opció] Állítsd a csúcsfényerőt magasra (High)!

A SMART ENERGY SAVING grafikus felhasználói felületének (GUI) beállítási képe.

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[1. opció] Kapcsold ki a Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékosság) üzemmódot!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[2. opció] Állítsd a játékmódot Gamer 1-re!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[2. opció] Állítsd a játékmódot Gamer 1-re!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[3. opció] Állítsd a fényerőt 100-ra!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[3. opció] Állítsd a fényerőt 100-ra!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[4. opció] Állítsd a csúcsfényerőt magasra (High)!

Gyors beállítások a fényesebb OLED-hez

[4. opció] Állítsd a csúcsfényerőt magasra (High)!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A fenti opciók kiválasztásakor az energiafogyasztás növekedhet.

*Fényesebb üzemmódban előfordulhat a kijelző beégése.

Érintéssel rögzíthető sebesség…

Érintéssel rögzíthető sebesség…

OLED kijelző 240 Hz-es és 0,03ms-os (GtG) képfrissítéssel.

OLED kijelző 240Hz-es képfrissítéssel és 0,03ms-os (GtG) válaszidővel

Villámgyors OLED

Az LG új UltraGear™ OLED monitora villámgyors, 240Hz-es képfrissítési sebességet és 0,03ms-os (GtG) válaszidőt kínál.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Hihetetlen sebesség,
OLED 240Hz-es képfrissítéssel

A 240Hz-es gyors képfrissítés lehetővé teszi, hogy a játékosok azonnal lássák a következő képkockát, így a kép folyamatosan jelenik meg. Ez biztosítja, hogy villámgyorsan reagálj az ellenfelek mozgására és könnyedén célba vedd őket.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Rendkívül gyors,
0,03ms-os válaszidő

A 0,03ms-os (GtG) válaszidő csökkenti a fordított szellemképesedést és segít, hogy a mozgó objektumok élesen jelenjenek meg, így a játékot folyamatosabb mozgással és valósághű vizuális élménnyel élvezheted.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

QHD OLED 240 Hz-en a HDMI 2.1 portról.

QHD OLED 240Hz HDMI 2.1 porton keresztül

Fokozd a játékélményt OLED kijelzővel!

A 27GX704A akár 240Hz-es képfrissítési sebességet is támogat HDMI 2.1-en keresztül. Ez azt jelenti, hogy a játékosok teljes mértékben élvezhetik a QHD felbontást és a 240Hz-et akár DisplayPort, akár HDMI használatával.

*Támogatja a 240Hz-es képfrissítési sebességet. A megfelelő működéshez HDMI 2.1-et támogató grafikus kártya és a csomagban található HDMI 2.1 kábel szükséges.

*A grafikus kártya külön kapható.

Érintéssel rögzítő technológia

Érintéssel rögzítő technológia

Gördülékeny játékélményre összpontosító technológia

A gördülékeny játékélményre összpontosító technológia.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Játékosközpontú kialakítás

Fokozd a játékélményt a Hexagon világítással és a 4 oldalon lényegében keret nélküli letisztult kialakítással! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható.

Játékosközpontú kialakítás.

Elfordítható monitor.

Elfordítható

Elforgatható monitor.

Dönthető / Állítható magasság

Elforgatható monitor.

Elforgatható

Keret nélküli monitor.

Keret nélküli kialakítás

4 pólusú fejhallgató-kimenet.

4 pólusú fejhallgató-kimenet

Csatlakoztasd a lenyűgöző hanghatások érdekében!

Élvezd a játék közbeni csevegést a 4 pólusú fejhallgató-kimenethez való csatlakozással! A DTS Headphone:X fejhallgatóval még magával ragadóbb a virtuális 3D hangzás.

*A fejhallgató külön vásárolható meg.

GUI játékhoz

Díjnyertes grafikus felhasználói felület játékhoz

A játékosok az OnScreen Display és OnScreen Control funkciók segítségével könnyedén személyre szabhatják a monitor beállításait, az alapvető funkcióktól kezdve a parancsikonként használható „Felhasználó által beállított billentyű” megadásáig.

*Az OnScreen Control legfrissebb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

OLED Care

Védd a kijelződet az OLED Care segítségével!

Az OLED Care segít megelőzni az utókép és a képernyő-beégés kialakulását, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha nagy kontrasztú kép hosszú ideig történő megjelenítése után új kép kerül a kijelzőre.

*Ez a funkció a monitor alján található joystick gombbal érhető el.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

FPS-számláló

Minden képkocka számít. Akár szerkesztesz, játszol vagy filmet nézel, az FPS-számláló segítségével valós idejű adatokat kaphatsz.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A célkereszt funkció nem érhető el, amíg az FPS-számláló aktiválva van.

*Az FPS-számláló a monitor maximális frissítési sebességét meghaladó értéket is megjeleníthet.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Pontosan kalibrált színek

Optimalizáld a színmegjelenítést az LG Calibration Studio szoftveren keresztül elérhető hardveres kalibráció használatával, kihasználva az LG QHD OLED kijelző széles színspektrumát és színvisszaadását.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet. 

*A szoftver és a kalibrációs érzékelő NEM része a csomagnak. A legújabb LG Calibration Studio szoftver letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    26.5"

  • Általános - Felbontás

    2560 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    OLED

  • Általános - Képarány

    16:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Általános - Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    27”-os UltraGear™ OLED QHD Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    26.5"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    OLED

  • Felbontás

    2560 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1500000:1

  • Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    1200000:1

  • Képernyőméret [cm]

    67.32 cm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Hangszóró

    Nem

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/ver3.2 Gen1)

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • RGB LED világítás

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    673 x 168 x 529 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    605.2 x 532.6 x 220 mm (Fent) / 605.2 x 402.6 x 220 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    605.2 x 351 x 45.3 mm

  • Súly - doboz [kg]

    9.9 kg

  • Súly - talppal [kg]

    7.2 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    4.8 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    31.52W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    24W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    31.52W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

