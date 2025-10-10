Skip to contentSkip to accessibility help
32"-os UltraGear™ 4K UHD OLED Dual-Mode Gaming Monitor
32GX850A_EU new Erp label.pdf
Energiaosztály : HU
32"-os UltraGear™ 4K UHD OLED Dual-Mode Gaming Monitor

32GX850A-B
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
jobb oldali nézet döntésbeállítással
a monitor elölnézete leeresztett állvánnyal
jobb oldali nézet
jobb oldali nézet döntésbeállítással
felülnézet
felülnézet jobbra forgatva
felülnézet balra forgatva
állványalapzat közeli nézete
Fő tulajdonságok

  • 32"-os 4K UHD OLED (3840 x 2160)
  • 0,03 ms-os (GtG) válaszidő
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Lényegében keret nélküli kialakítás
Több
32"-os OLED 4K Gaming Monitor
Dual-Mode funkcióval

Kijelző

Drámai fantasy játék jelenete egy havas hegyvonulat előtt álló álcázott harcossal, 32" OLED 4K felirat a jobb alsó sarokban.

Mesterien ábrázolt csatamezők
a 32"-os OLED 4K kijelzőn!

A lenyűgöző 32"-os OLED 4K (3840×2160) kijelzővel az UltraGear GX8 javítja a vizuális tisztaságot és részletgazdagságot. Az OLED 4K éles és tiszta képet nyújt a még magával ragadóbb élményért.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

OLED MLA+ technológiával

A ragyogó OLED kijelző Micro Lens Array+ (MLA+) technológiát alkalmaz, amely optimalizálja a fényhatékonyságot és csökkenti a fényveszteséget. Ennek eredményeként világosabb és élénkebb képet biztosít, akár 37,5%-kal nagyobb fényerővel (SDR) a korábbi MLA technológiás modellekhez képest.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Mélyebb fekete, valósághű színek

A VESA DisplayHDR™ True Black 400 technológia mély és egyenletes feketét biztosít, amely különböző környezetekben is változatlan marad. A DCI-P3 színtér 98,5%-os (tipikus) lefedettség és a Delta E≤2 színpontosság garantálja, hogy a színek valósághű részletességgel jelenjenek meg, pontosan úgy, ahogy azt az alkotók elképzelték.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Hatékony védelem a kék fény ellen

Élvezd a játékélményt csökkentett káros kékfény-terheléssel! Az LG WOLED fejlett technológiája mérsékli a kékfény szintjét, miközben megőrzi az élénk és élethű színeket. Az UL által tanúsított, alacsony kék fényű platina minősítés lehetővé teszi a játékban az élénk színek megjelenítését a kényelmesebb vizuális élmény érdekében.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG OLED panelek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light minősítést kaptak az UL-től.

*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat. 

sebesség

sebesség

Folyamatos játékélmény 165Hz-es képfrissítéssel

A 165Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad

Az ultragyors 0,03 ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*Válaszd a „Faster Mode”-ot a 0,03ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

Válts 330Hz és 165Hz között a Dual-Mode funkcióval!

A VESA-tanúsítvánnyal rendelkező Dual-Mode monitorral belemerülhetsz a grafikailag gazdag játékokba UHD 165Hz-en, vagy azonnal átválthatsz FHD 330Hz-re a gyors tempójú játékok esetén. Az On-Screen Display menüben kényelmesen kiválasztható a két üzemmód, míg az LG Switch segítségével fizikai gyorsbillentyűvel vagy billentyűparanccsal válthatsz, a műfajhoz igazított optimális élményért.

Lovag és versenyautó bemutatója 165 Hz-es WQHD és 330 Hz-es WFHD felbontással.

*A Dual-Mode teljesítménye a játék típusától, a számítógép grafikai specifikációitól és a konfigurációktól függően változhat.

Technológia

Technológia

Sima mozgás,
végtelen játékélmény

Élvezd a szakadozásmentes 4K játékélményt az AMD FreeSync™ Premium és az NVDIA által tesztelt, hivatalosan validált G-SYNC® kompatibilitásnak köszönhetően. A képernyő jelentősen csökkentett szakadozása és akadozása kristálytiszta játékélményt eredményez.

Egy versenyjáték jelenet, amelyben egy élénkzöld sportautó vezet egy versenypályán, mögötte pedig több autó követi az AMD FreeSync Premium funkcióval.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

FPS-számláló

Minden képkocka számít. Akár szerkesztesz, játszol vagy filmet nézel, az FPS-számláló segítségével valós idejű adatokat kaphatsz.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Okosabb vezérlés és zökkenőmentes váltás az LG Switch segítségével

Az LG Switch alkalmazás segít a játékhoz és a mindennapi élethez egyaránt optimalizálni a monitort. Könnyedén testre szabhatod a kívánt képminőséget és fényerőt, majd egy gyorsbillentyűvel azonnal alkalmazhatod is a beállításokat. Lehetővé teszi a Dual-Mode használatát, a kijelzőt feloszthatod 11 részre és gyorsan elindíthatsz egy videohívási platformot.

Az LG UltraGear LG Switch funkcióját ismertető rövid áttekintő videó, amely a 2025 UltraGear monitorcsaládban a zökkenőmentes bemeneti forrásváltást és a továbbfejlesztett felhasználói vezérlést mutatja be az optimalizált játékélmény érdekében.

Kompakt és elegáns

Élvezd a Hexagon világítást és a 4 oldalon lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.

Az UltraGear™ 32GX850A játékmonitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

Ikonok a dönthetőség, magasságállítás, állítható tájolás, elforgathatóság és falra szerelhetőség jelölésére.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    31.5"

  • Felbontás

    3840 x 2160

  • Paneltípus

    OLED

  • Képarány

    16:9

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    Dual-Mode (UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz)

  • Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    32"-os UltraGear™ 4K UHD OLED Dual-Mode Gaming Monitor

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    31.5"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    OLED

  • Felbontás

    3840 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.1814 mm x 0.1814 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1500000:1

  • Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    Dual-Mode (UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz)

  • Kontrasztarány (min.)

    1200000:1

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Képernyőméret [cm]

    79.9 cm

HANG

  • Hangszóró

    Nem

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Nem

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/ver3.0)

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Auto Input Switch

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • Color Weakness

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Dolby Vision™

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • HDR 10

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • OverClocking

    Nem

  • PBP

    Nem

  • PIP

    Nem

  • Olvasó mód

    Igen

  • RGB LED világítás

    Nem

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • VRR

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    973 x 183 x 544 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 mm (Fent) 714.1 x 510.9 x 249.8 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    714.1 x 411.8 x 65 mm

  • Súly - doboz [kg]

    13.2 kg

  • Súly - talppal [kg]

    9.1 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    4.9 kg

TÁPELLÁTÁS

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    32W

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    42.63W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

