32"-os UltraGear™ 4K UHD OLED Dual-Mode Gaming Monitor

Mélyebb fekete, valósághű színek
A VESA DisplayHDR™ True Black 400 technológia mély és egyenletes feketét biztosít, amely különböző környezetekben is változatlan marad. A DCI-P3 színtér 98,5%-os (tipikus) lefedettség és a Delta E≤2 színpontosság garantálja, hogy a színek valósághű részletességgel jelenjenek meg, pontosan úgy, ahogy azt az alkotók elképzelték.
Hatékony védelem a kék fény ellen
Élvezd a játékélményt csökkentett káros kékfény-terheléssel! Az LG WOLED fejlett technológiája mérsékli a kékfény szintjét, miközben megőrzi az élénk és élethű színeket. Az UL által tanúsított, alacsony kék fényű platina minősítés lehetővé teszi a játékban az élénk színek megjelenítését a kényelmesebb vizuális élmény érdekében.
*Az LG OLED panelek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light minősítést kaptak az UL-től.
*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.
Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad
Az ultragyors 0,03 ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.
*Válaszd a „Faster Mode”-ot a 0,03ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Válts 330Hz és 165Hz között a Dual-Mode funkcióval!
A VESA-tanúsítvánnyal rendelkező Dual-Mode monitorral belemerülhetsz a grafikailag gazdag játékokba UHD 165Hz-en, vagy azonnal átválthatsz FHD 330Hz-re a gyors tempójú játékok esetén. Az On-Screen Display menüben kényelmesen kiválasztható a két üzemmód, míg az LG Switch segítségével fizikai gyorsbillentyűvel vagy billentyűparanccsal válthatsz, a műfajhoz igazított optimális élményért.
*A Dual-Mode teljesítménye a játék típusától, a számítógép grafikai specifikációitól és a konfigurációktól függően változhat.
Sima mozgás,
végtelen játékélmény
Élvezd a szakadozásmentes 4K játékélményt az AMD FreeSync™ Premium és az NVDIA által tesztelt, hivatalosan validált G-SYNC® kompatibilitásnak köszönhetően. A képernyő jelentősen csökkentett szakadozása és akadozása kristálytiszta játékélményt eredményez.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Okosabb vezérlés és zökkenőmentes váltás az LG Switch segítségével
Az LG Switch alkalmazás segít a játékhoz és a mindennapi élethez egyaránt optimalizálni a monitort. Könnyedén testre szabhatod a kívánt képminőséget és fényerőt, majd egy gyorsbillentyűvel azonnal alkalmazhatod is a beállításokat. Lehetővé teszi a Dual-Mode használatát, a kijelzőt feloszthatod 11 részre és gyorsan elindíthatsz egy videohívási platformot.
Kompakt és elegáns
Élvezd a Hexagon világítást és a 4 oldalon lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.
Legfontosabb műszaki adatok
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Felbontás
3840 x 2160
Paneltípus
OLED
Képarány
16:9
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
Dual-Mode (UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz)
Válaszidő
0.03ms (GTG)
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
32"-os UltraGear™ 4K UHD OLED Dual-Mode Gaming Monitor
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
OLED
Felbontás
3840 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.1814 mm x 0.1814 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1500000:1
Válaszidő
0.03ms (GTG)
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
Dual-Mode (UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz)
Kontrasztarány (min.)
1200000:1
Fényerő (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Képernyőméret [cm]
79.9 cm
HANG
Hangszóró
Nem
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4 (DSC)
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.0)
USB Upstream Port
Igen (1 db/ver3.0)
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
Advanced True Wide Pol.
Nem
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatikus fényerő
Nem
Auto Input Switch
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
Color Weakness
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Dolby Vision™
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
FPS számláló
Igen
HDR 10
Igen
Hardveres szinkalibráció
Igen
Mini-LED technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
OverClocking
Nem
PBP
Nem
PIP
Nem
Olvasó mód
Igen
RGB LED világítás
Nem
Smart Energy Saving
Igen
Super Resolution+
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 mm (Fent) 714.1 x 510.9 x 249.8 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
714.1 x 411.8 x 65 mm
Súly - doboz [kg]
13.2 kg
Súly - talppal [kg]
9.1 kg
Súly - talp nélkül [kg]
4.9 kg
TÁPELLÁTÁS
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
32W
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
42.63W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen (ver 2.1)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
