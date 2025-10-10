Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34”-os UltraWide™ WFHD IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel
Termékinformációs adatlap

34”-os UltraWide™ WFHD IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel

Termékinformációs adatlap

34”-os UltraWide™ WFHD IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel

34U511A-B
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view

Fő tulajdonságok

  • 34”-os 21:9 WFHD (2560x1080) IPS kijelző
  • 3 oldalán lényegében keret nélküli kialakítás
  • sRGB 99% (Tip.) / Gyári színkalibráció
  • 400nit (Tip.) Fényerő / VESA DisplayHDR™ 400
  • 100Hz-es képfrissítési sebesség / 1ms MBR
Több
Elképesztő képminőségKényelmes funkciókTökéletes játékélményFokozott kényelem
LG UltraWide Monitor logo.

LG UltraWide Monitor logo.

34”-os 21:9 WFHD (2560x1080) IPS kijelző

LG ultra-wide monitor on a white desk in a modern office, displaying multiple data dashboards and graphs for productivity and multitasking.

LG ultra-wide monitor on a white desk in a modern office, displaying multiple data dashboards and graphs for productivity and multitasking.

Ultra-wide 34-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

34"-os WFHD IPS™ kijelző

keret nélküli kialakítással

A futuristic motorcyclist racing through a neon-lit cityscape, with a highlighted section showing a clearer, sharper view to demonstrate motion clarity.

Gördülékeny 100Hz-es képfrissítés

Side view of a monitor illustrating tilt adjustment with overlapping outlines showing its ergonomic movement range.

Rendezett, elegáns állvány

A vivid landscape of northern lights glowing over snow-covered mountains and their reflection in a calm lake, showcasing high dynamic range color and contrast.

Élénk tisztaság a DisplayHDR™ 400 által



21:9 UltraWide™ Full HD kijelző

Lásson többet, tegyen többet

Az UltraWide™ Full HD (2560×1080) kijelző nagyobb vízszintes képernyőfelületet biztosít, mint egy hagyományos FHD (1920×1080) monitor. A keret nélküli kialakítás zavartalan és szélesebb látómezőt kínál, így lehetővé teszi a hatékonyabb multitaskingot anélkül, hogy állandóan váltani kellene az ablakok között.

Ultra-wide LG monitor displaying multiple applications across a 34-inch 21:9 screen, with a highlighted comparison showing the additional horizontal space over a standard 29-inch 16:9 display.

Ultra-wide LG monitor displaying multiple applications across a 34-inch 21:9 screen, with a highlighted comparison showing the additional horizontal space over a standard 29-inch 16:9 display.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.


VESA DisplayHDR™ 400

Fókuszban a tisztaság

Támogatja a VESA DisplayHDR™ 400 szabványt, amely jobb fényerőt és kontrasztot kínál a HDR-tartalmak tisztább részletessége érdekében.

IPS™ kijelző

Az LG IPS™ monitor kiemelkedő színpontosságot jelenít meg széles betekintési szöggel.

VESA DisplayHDR™ 400

A HDR400 (nagy dinamikatartomány) támogatja a színek és a fényerő magas szintjeit.

sRGB 99% (Tip.)

Az sRGB spektrum 99%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.

Gyári színkalibráció

Pontos és konzisztens színvisszaadást biztosít.

An ultra-wide LG monitor displaying vibrant aurora imagery with a photo editing interface, showcasing vivid colour accuracy and high-resolution detail.

An ultra-wide LG monitor displaying vibrant aurora imagery with a photo editing interface, showcasing vivid colour accuracy and high-resolution detail.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

LG Switch

Váltson gyorsan!

Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy akár elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.



1ms MBR (Motion Blur Reduction)

Tisztább mozgás az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentéssel

Az 1 ms MBR technológia csökkenti a mozgás elmosódását és a szellemképet, így gyors tempójú jeleneteknél is simább játékélményt és élesebb képet biztosít.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés kevesebb fényerősséggel jár együtt, és a következő funkciók nem használhatók, amíg aktiválva van: AMD FreeSync™.

*Vibrálás előfordulhat az 1ms MBR működésnél.

Komfortos kialakítás a produktivitás érdekében

Olvasó mód

Beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, hogy csökkentse a szem fáradtságát ha a dokumentumokat hosszabb ideig tekinti meg.

Villódzásmentes kép

A villódzásmentes kép csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a szem számára.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.



Elegáns állvány vékony talppal

Rendezett, elegáns állvány

A karcsú, L-alakú állvány ergonomikus kényelmet kínál dönthetőségének köszönhetően, emellett kompatibilis a 100×100-as VESA fali rögzítéssel is, így rugalmasan telepíthető és hatékonyan kihasználható vele a munkaterület.

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Felbontás

    2560 x 1080

  • Paneltípus

    IPS

  • Képarány

    21:9

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    100 Hz

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    34”-os UltraWide™ 21:9 képarányú IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    2560 x 1080

  • Képpontosztás [mm]

    0.3124 x 0.310 mm

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    100 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    700:1

  • Képernyőméret [cm]

    86.36 cm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    Nem

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (1 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Nem

  • USB Upstream Port

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • AMD FreeSync™

    Nem

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Nem

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Nem

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • VRR

    Nem

  • Super Resolution+

    Igen

  • Dolby Vision™

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Igen

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Nem

  • Auto Input Switch

    Nem

  • Kamera

    Nem

  • Fókusz nézet

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • Súly - doboz [kg]

    9.9 kg

  • Súly - talppal [kg]

    7.6 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    6.0 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    32W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    36W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek