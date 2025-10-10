34”-os UltraWide™ WFHD IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel

Az UltraWide™ Full HD (2560×1080) kijelző nagyobb vízszintes képernyőfelületet biztosít, mint egy hagyományos FHD (1920×1080) monitor. A keret nélküli kialakítás zavartalan és szélesebb látómezőt kínál, így lehetővé teszi a hatékonyabb multitaskingot anélkül, hogy állandóan váltani kellene az ablakok között.