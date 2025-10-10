We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34”-os UltraWide™ WFHD IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel
34U511A-B
()
34”-os 21:9 WFHD (2560x1080) IPS kijelző
21:9 UltraWide™ Full HD kijelző
Lásson többet, tegyen többet
Az UltraWide™ Full HD (2560×1080) kijelző nagyobb vízszintes képernyőfelületet biztosít, mint egy hagyományos FHD (1920×1080) monitor. A keret nélküli kialakítás zavartalan és szélesebb látómezőt kínál, így lehetővé teszi a hatékonyabb multitaskingot anélkül, hogy állandóan váltani kellene az ablakok között.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
VESA DisplayHDR™ 400
Fókuszban a tisztaság
Támogatja a VESA DisplayHDR™ 400 szabványt, amely jobb fényerőt és kontrasztot kínál a HDR-tartalmak tisztább részletessége érdekében.
VESA DisplayHDR™ 400
A HDR400 (nagy dinamikatartomány) támogatja a színek és a fényerő magas szintjeit.
sRGB 99% (Tip.)
Az sRGB spektrum 99%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
LG Switch
Váltson gyorsan!
Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy akár elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.
1ms MBR (Motion Blur Reduction)
Tisztább mozgás az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentéssel
Az 1 ms MBR technológia csökkenti a mozgás elmosódását és a szellemképet, így gyors tempójú jeleneteknél is simább játékélményt és élesebb képet biztosít.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
*Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés kevesebb fényerősséggel jár együtt, és a következő funkciók nem használhatók, amíg aktiválva van: AMD FreeSync™.
*Vibrálás előfordulhat az 1ms MBR működésnél.
Komfortos kialakítás a produktivitás érdekében
Olvasó mód
Beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, hogy csökkentse a szem fáradtságát ha a dokumentumokat hosszabb ideig tekinti meg.
Villódzásmentes kép
A villódzásmentes kép csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a szem számára.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.
Elegáns állvány vékony talppal
Rendezett, elegáns állvány
A karcsú, L-alakú állvány ergonomikus kényelmet kínál dönthetőségének köszönhetően, emellett kompatibilis a 100×100-as VESA fali rögzítéssel is, így rugalmasan telepíthető és hatékonyan kihasználható vele a munkaterület.
Legfontosabb műszaki adatok
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Felbontás
2560 x 1080
Paneltípus
IPS
Képarány
21:9
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
100 Hz
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
34”-os UltraWide™ 21:9 képarányú IPS monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Képarány
21:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
2560 x 1080
Képpontosztás [mm]
0.3124 x 0.310 mm
Színmélység (színek száma)
16.7M
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
100 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
700:1
Képernyőméret [cm]
86.36 cm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (1 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Nem
USB Upstream Port
Nem
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
AMD FreeSync™
Nem
Automatikus fényerő
Nem
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Nem
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Nem
Feketestabilizátor
Igen
Olvasó mód
Igen
VRR
Nem
Super Resolution+
Igen
Dolby Vision™
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Igen
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Nem
Auto Input Switch
Nem
Kamera
Nem
Fókusz nézet
Nem
Mikrofon
Nem
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
910 x 200 x 461 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
816.5 x 486.7 x 220 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5 mm
Súly - doboz [kg]
9.9 kg
Súly - talppal [kg]
7.6 kg
Súly - talp nélkül [kg]
6.0 kg
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
32W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
36W
TARTOZÉKOK
Display Port
Nem
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.
Hasonló termékek