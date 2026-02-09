34"-os UltraWide™ WQHD 21:9 képarányú VA ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

34U620B_EU new Erp label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
Termékinformációs adatlap

34U620B-B
Ultraszéles monitor elölnézete
Ultraszéles monitor elülső nézete szögből (bal)
Ultraszéles monitor elülső nézete enyhén jobbra néző szögben
Közelkép a monitorállvány oszlopának függőleges nézetéről
21:9 széles képarányt bemutató monitor kijelző
Fényképszerkesztő felületet megjelenítő monitor, amely kiemeli a pontos színvisszaadást
Hanghullámokat illusztráló monitor képernyő, amely kihangsúlyozza a magával ragadó hangfunkciót
LG Switch funkció, amely lehetővé teszi az egyszerű váltást több képernyő között egyetlen monitoron
Folyamatos játékmenet bemutatása magas, 100Hz-es képfrissítéssel
A képernyő egymás melletti összehasonlítása, kiemelve az 5ms GtG válaszidőt
Függőleges felülnézet a rendetlenségtől mentes íróasztal-elrendezésről, a vékony állvány közelképével és a magasság, elforgatás és a dőlésszög beállításának ikonjaival.
clutter free with slender stand
ports & connectivity
dimensions
Monitorállvány függőleges felülnézete
Fő tulajdonságok

  • 34 colos 21:9 WQHD (3440x1440) Ívelt kijelző
  • 3 oldalán lényegében keret nélküli kialakítás
  • sRGB 99% (Tip.)
  • HDR 10
  • 144Hz-es frissítési sebesség, 5 ms (GtG Faster-en)
  • Dőlés (-5~15°), Magasság (80 mm)
Több

Díjnyertes kiválóság

Digital Trends díj logó

Digital Trends 2025

Readers' Choice  legjobb monitorsorozata gamereknek és a prémium minőség híveinek

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Lásson többet, tegyen többet

LG UltraWide ívelt monitor modern asztalon, magával ragadó első személyű játékkal egy széles ívelt képernyőn, egy többfeladatos felület mellett, amely kiterjedt vizuális élményt, zökkenőmentes játékmenetet és fokozott termelékenységet biztosít otthoni irodai munkaterületen.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A fenti billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).

This is a summary image for an UltraWide monitor, divided into six blocks: a 34-inch curved WQHD IPS display on a wooden home office desk showing real-time monitoring, colorful 3D graphics, and project management tools; vivid abstract waves representing HDR10 and 99% sRGB color accuracy; a close-up of ports illustrating all-in-one USB-C connectivity; a fast-paced motorcycle racing scene highlighting the smooth 100Hz refresh rate; a graphic of dual 7W built-in speakers for immersive sound; and a side profile of the slim stand with icons indicating ergonomic tilt, swivel, and height adjustments.

Lenyűgöző kijelzőKényelmes funkciókJátékélményFokozott kényelem

21:9 WQHD ívelt kijelző

A 21:9 képarányú UltraWide™ WQHD (3440×1440) felbontása bőséges képernyőfelületet biztosít, így több programot is egyszerre futtathat, növelve a hatékonyságot.. Az 1800R követi a természetes látómezőt, csökkentve a torzítást, míg a 3 oldalán keret nélküli kijelző széles látványt nyújt a még magával ragadóbb vizuális élményért.

LG UltraWide Monitor, amely több alkalmazást jelenít meg egy 34 colos 21:9-es képernyőn, kiemelve a standard 27 colos 16:9-es kijelzőhöz képest megnövelt vízszintes teret.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

HDR 10 sRGB 99% (tip.)

Élethű színek fejlett színpontossággal

A HDR 10 kompatibilitás és a 99%-os sRGB lefedettség (tip.) pontos színvisszaadást és tónusleképezést biztosít a HDR jelenetekben.

Az LG UltraWide ívelt monitor élénk kreatív tartalmat jelenít meg széles ívelt képernyőn HDR10 támogatással és sRGB 99%-os színlefedettséggel, gazdag színpontosságot, fokozott kontrasztot és pontos vizuális részleteket biztosítva a kreatív munkához és a magával ragadó megtekintéshez.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Kettős vezérlés (KVM* kapcsoló)

Vezéreljen egyszerre több eszközt egyetlen monitorral

Dolgozzon zökkenőmentesen két PC-n egy monitorral, billentyűzettel és egérrel — csak húzza és tegye le a fájlokat a Kettős vezérlés segítségével.

*A csomag USB-C, HDMI és DP kábeleket tartalmaz.

*A KVM a billentyűzetet (Keyboard), a videót (Video) és az egeret (Mouse) jelenti.*A KVM kapcsoló lehetővé teszi több eszköz vezérlését egyetlen billentyűzettel, egérrel és monitorral.*A funkciók elérhetősége modellenként és régiónként változhat.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Csatlakoztatás

Alapvető csatlakozási lehetőségek

A monitor HDMI- és DisplayPort-kompatibilitása lehetővé teszi a különböző eszközök egyszerű csatlakoztatását a hatékony asztal-elrendezés érdekében.

Az LG UltraWide ívelt monitor több bemeneti csatlakozási lehetőséggel rendelkezik, beleértve a DisplayPort-ot és a HDMI-t, amelyek laptophoz csatlakoznak a kiterjesztett szerkesztéshez és a széles képernyőn történő párhuzamos feladatvégzéshez, támogatva a rugalmas eszközbeállítást és a hatékony professzionális munkafolyamatokat.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

LG Switch alkalmazás

Váltson gyorsan!

Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.

Letöltés

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.

*A legújabb LG Switch alkalmazás letöltéséhez keressen rá az LG.com támogatási menüjében.

Futurisztikus motorkerékpárosok száguldanak egy neonfényes városi utcán, a háttérben mozgási elmosódás, egy kiemelt részben pedig éles, tiszta kép jelenik meg, hogy demonstrálja a 144Hz-es képfrissítés zökkenőmentes teljesítményét és tisztaságát.

Folyamatos játékélmény 144Hz-es frissítési sebességgel

A 144Hz-es képfrissítési sebesség zökkenőmentes és érzékeny teljesítményt nyújt,folyékony vizuális megjelenítést és tisztább mozgást biztosít a még jobban reagáló játékmenethez, ami versenyelőnyt ad.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva

Ez az AMD FreeSync™ tanúsítvánnyal rendelkező monitor szakadozásmentes, ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, és ezzel páratlan játékpontosságot és könnyedséget biztosít.

Az LG UltraWide ívelt monitor az AMD FreeSync™ technológiát szemlélteti a letiltott és engedélyezett üzemmódok egymás melletti összehasonlításával, csökkent képernyőszakadozást és egyenletesebb, folyamatosabb mozgást mutatva a gyors és magával ragadó játék érdekében.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*A tényleges eredmények vagy a teljesítmény a használati környezettől függően változhatnak.

*A hálózati kapcsolattól függően hibák vagy késések előfordulhatnak.

Kényelemre tervezve, a produktivitásért kialakítva

Olvasó mód

Beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, hogy csökkentse a szem fáradtságát ha a dokumentumokat hosszabb ideig tekinti meg.

Villódzásmentes kép

A villódzásmentes kép csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a szem számára.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.

Rendezett, elegáns állvány

Tapasztalja meg a a 3 oldalán keret nélküli kialakítást állítható alappal, amely támogatja a dőlésszög- és a magasság szabályozását is. Vékony, letisztult állványa kevesebb helyet foglal az asztalon, így rendezettebb munkaterületet hoz létre.

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-5°~15°

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

80 mm

LG UltraWide ívelt monitor felülnézete egy asztalon, kávéscsészével, vezeték nélküli billentyűzettel és egérrel, valamint közelkép a a vékony, négyzet alakú monitoralapzatról, amelyet a stabilitás és a rendezett munkaterület szem előtt tartásával terveztek.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A fenti billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Általános - Felbontás

    3440 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    VA

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    1800R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Általános - Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    VA

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.23175 x 0.23175 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    4000:1

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ívelt

    1800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    3000:1

  • Képernyőméret [cm]

    86.42cm

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    34”-os UltraWide™ WQHD ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2026

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    Igen (2PBP)

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • HDR hatás

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    986 x 470 x 188 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    809.1 x 464.4 x 220 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    809.1 X 359 X 91.5 mm

  • Súly - doboz [kg]

    10.4Kg

  • Súly - talppal [kg]

    7.7kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    5.6kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    45W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    32.4W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    40W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • HDMI

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

