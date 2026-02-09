We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34"-os UltraWide™ WQHD 21:9 képarányú VA ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
34U620B-B
Díjnyertes kiválóság
Digital Trends 2025
Readers' Choice legjobb monitorsorozata gamereknek és a prémium minőség híveinek
Lásson többet, tegyen többet
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A fenti billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).
21:9 WQHD ívelt kijelző
A 21:9 képarányú UltraWide™ WQHD (3440×1440) felbontása bőséges képernyőfelületet biztosít, így több programot is egyszerre futtathat, növelve a hatékonyságot.. Az 1800R követi a természetes látómezőt, csökkentve a torzítást, míg a 3 oldalán keret nélküli kijelző széles látványt nyújt a még magával ragadóbb vizuális élményért.
HDR 10 sRGB 99% (tip.)
Élethű színek fejlett színpontossággal
A HDR 10 kompatibilitás és a 99%-os sRGB lefedettség (tip.) pontos színvisszaadást és tónusleképezést biztosít a HDR jelenetekben.
Az LG UltraWide ívelt monitor élénk kreatív tartalmat jelenít meg széles ívelt képernyőn HDR10 támogatással és sRGB 99%-os színlefedettséggel, gazdag színpontosságot, fokozott kontrasztot és pontos vizuális részleteket biztosítva a kreatív munkához és a magával ragadó megtekintéshez.
Kettős vezérlés (KVM* kapcsoló)
Vezéreljen egyszerre több eszközt egyetlen monitorral
Dolgozzon zökkenőmentesen két PC-n egy monitorral, billentyűzettel és egérrel — csak húzza és tegye le a fájlokat a Kettős vezérlés segítségével.
*A csomag USB-C, HDMI és DP kábeleket tartalmaz.
*A KVM a billentyűzetet (Keyboard), a videót (Video) és az egeret (Mouse) jelenti.*A KVM kapcsoló lehetővé teszi több eszköz vezérlését egyetlen billentyűzettel, egérrel és monitorral.*A funkciók elérhetősége modellenként és régiónként változhat.
Csatlakoztatás
Alapvető csatlakozási lehetőségek
A monitor HDMI- és DisplayPort-kompatibilitása lehetővé teszi a különböző eszközök egyszerű csatlakoztatását a hatékony asztal-elrendezés érdekében.
LG Switch alkalmazás
Váltson gyorsan!
Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.
*A legújabb LG Switch alkalmazás letöltéséhez keressen rá az LG.com támogatási menüjében.
Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva
Ez az AMD FreeSync™ tanúsítvánnyal rendelkező monitor szakadozásmentes, ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, és ezzel páratlan játékpontosságot és könnyedséget biztosít.
Az LG UltraWide ívelt monitor az AMD FreeSync™ technológiát szemlélteti a letiltott és engedélyezett üzemmódok egymás melletti összehasonlításával, csökkent képernyőszakadozást és egyenletesebb, folyamatosabb mozgást mutatva a gyors és magával ragadó játék érdekében.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*A tényleges eredmények vagy a teljesítmény a használati környezettől függően változhatnak.
*A hálózati kapcsolattól függően hibák vagy késések előfordulhatnak.
Kényelemre tervezve, a produktivitásért kialakítva
Olvasó mód
Beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, hogy csökkentse a szem fáradtságát ha a dokumentumokat hosszabb ideig tekinti meg.
Villódzásmentes kép
A villódzásmentes kép csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a szem számára.
*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.
Rendezett, elegáns állvány
Tapasztalja meg a a 3 oldalán keret nélküli kialakítást állítható alappal, amely támogatja a dőlésszög- és a magasság szabályozását is. Vékony, letisztult állványa kevesebb helyet foglal az asztalon, így rendezettebb munkaterületet hoz létre.
*A fenti billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Képarány
21:9
Paneltípus
VA
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
3440 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.23175 x 0.23175 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
4000:1
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ívelt
1800R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
3000:1
Képernyőméret [cm]
86.42cm
INFORMÁCIÓ
Termék neve
34”-os UltraWide™ WQHD ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2026
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
HDMI
Igen (2 db)
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Igen
PBP
Igen (2PBP)
Villódzásmentes kép
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Igen
Auto Input Switch
Igen
HDR hatás
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
986 x 470 x 188 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
809.1 x 464.4 x 220 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
809.1 X 359 X 91.5 mm
Súly - doboz [kg]
10.4Kg
Súly - talppal [kg]
7.7kg
Súly - talp nélkül [kg]
5.6kg
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
45W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
32.4W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
40W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
HDMI
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.
Hol kapható?
Hasonló termékek