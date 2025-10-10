We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt
monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel
34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt
34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt
34U650A-B
Lásson többet, tegyen többet
21:9 WQHD IPS kijelző
Az UltraWide™ QHD (3440×1440) felbontás 21:9-es képaránnyal bőséges képernyőterületet biztosít, így több programot is egyszerre futtathat, növelve a hatékonyságot. A 3800R görbület követi a természetes látómezőt, csökkentve a torzítást, míg a 3 oldalán keret nélküli kijelző széles látványt nyújt a még magával ragadóbb vizuális élményért.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
HDR 10 & sRGB 99% (Tip.)
Élethű színek IPS technológiával
A HDR 10 kompatibilitás és a 99%-os sRGB lefedettség (tip.) pontos színvisszaadást és tónusleképezést biztosít HDR jelenetek esetén.
IPS™ kijelző
Az LG IPS monitor széles betekintési szöget, illetve egyenletes és élénk színeket biztosít.
sRGB 99% (Tip.)
Az sRGB spektrum 99%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.
USB-C (96W-os tápellátás)
All-in-One USB-C a teljes támogatásért
Könnyedén kapcsolódhat számos eszközzel az USB-C, DisplayPort és HDMI bemenetek segítségével, amelyek széles körű kompatibilitást biztosítanak. Az USB-C lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 96W teljesítménnyel).
*A csomag DisplayPort, HDMI, USB-C és tápkábelt tartalmaz (országonként eltérhet).
LG Switch alkalmazás
Váltson gyorsan!
Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.
5ms (GtG)
Egyenletes sebesség
Tapasztalja meg a gyors, 5ms-os (GtG) válaszidőt, amely minimalizálja a szellemképeket a tiszta, folyamatos képi megjelenítés érdekében. Tartsa kézben az irányítást megbízható sebességgel és sima mozgással!
Kényelemre tervezve, a produktivitásért kialakítva
Olvasó mód
Beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, hogy csökkentse a szem fáradtságát ha a dokumentumokat hosszabb ideig tekinti meg.
Villódzásmentes kép
A villódzásmentes kép csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a szem számára.
*A fenti funkció a tényleges használati körülményektől függően változhat.
Vékony állvány négyzet alakú alapzattal
Rendezett, elegáns állvány
A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Ehhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul. A OneClick rögzítési funkciónak köszönhetően gyorsan és egyszerűen telepíthető.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Általános - Felbontás
3440 x 1440
Általános - Paneltípus
IPS
Általános - Képarány
21:9
Általános - Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Általános - Ívelt
3800R
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
100 Hz
Általános - Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Képarány
21:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
3440 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.2325 x 0.2325 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ívelt
3800R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
100 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
700:1
Képernyőméret [cm]
86.705 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
Beépített KVM
Igen
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
LAN (RJ-45)
Igen
Mikrofon bemenet
Igen
USB Downstream Port
USB-C (1 db/ver3.2 Gen1) / USB-A (3 db/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
Igen (1 db/ver3.2 Gen1)
USB-C (tápellátás)
96W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
Nem
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Igen
PBP
Igen (2PBP)
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Nem
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Nem
VRR
Nem
Super Resolution+
Igen
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
7W x 2
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
988 x 481 x 203 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
816.7 x 535.2 x 230 mm (Fent) / 816.7 x 385.2 x 267.5 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6 mm
Súly - doboz [kg]
12.5 kg
Súly - talppal [kg]
10.1 kg
Súly - talp nélkül [kg]
7.3 kg
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Beépített áramforrás
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
43W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
27W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
27W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
