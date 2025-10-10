About Cookies on This Site

34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt
monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel
34U650A_EU new Erp label.pdf
Energiaosztály : HU
34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt
monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel

34U650A-B
Fő tulajdonságok

  • 34"-os 21:9 WQHD (3440x1440) IPS kijelző
  • 3 oldalon lényegében keret nélküli kialakítás
  • sRGB 99% (Tip.) / Gyári színkalibráció
  • HDR 10
  • 100Hz-es képfrissítési sebesség / 5ms-os (GtG at Faster) válaszidő / Feketestabilizátor / DAS
  • 2 x 7W hangszóró DepthSound technológiával
Több
LG UltraWide Monitor Curved logo.

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Lásson többet, tegyen többet

Modern home office elrendezés, amely egy nagy, ultraszéles LG-monitoron adatpaneleket, 3D-s grafikákat és projektmenedzsment eszközöket jelenít meg, vezeték nélküli billentyűzettel és egérrel egy fából készült asztalon.

Modern home office elrendezés, amely egy nagy, ultraszéles LG-monitoron adatpaneleket, 3D-s grafikákat és projektmenedzsment eszközöket jelenít meg, vezeték nélküli billentyűzettel és egérrel egy fából készült asztalon.

This is a summary image for an UltraWide monitor, divided into six blocks: a 34-inch curved WQHD IPS display on a wooden home office desk showing real-time monitoring, colorful 3D graphics, and project management tools; vivid abstract waves representing HDR10 and 99% sRGB color accuracy; a close-up of ports illustrating all-in-one USB-C connectivity; a fast-paced motorcycle racing scene highlighting the smooth 100Hz refresh rate; a graphic of dual 7W built-in speakers for immersive sound; and a side profile of the slim stand with icons indicating ergonomic tilt, swivel, and height adjustments.

This is a summary image for an UltraWide monitor, divided into six blocks: a 34-inch curved WQHD IPS display on a wooden home office desk showing real-time monitoring, colorful 3D graphics, and project management tools; vivid abstract waves representing HDR10 and 99% sRGB color accuracy; a close-up of ports illustrating all-in-one USB-C connectivity; a fast-paced motorcycle racing scene highlighting the smooth 100Hz refresh rate; a graphic of dual 7W built-in speakers for immersive sound; and a side profile of the slim stand with icons indicating ergonomic tilt, swivel, and height adjustments.

Lenyűgöző kijelzőKényelmes funkciókJátékélményFokozott kényelem

21:9 WQHD IPS kijelző

Az UltraWide™ QHD (3440×1440) felbontás 21:9-es képaránnyal bőséges képernyőterületet biztosít, így több programot is egyszerre futtathat, növelve a hatékonyságot. A 3800R görbület követi a természetes látómezőt, csökkentve a torzítást, míg a 3 oldalán keret nélküli kijelző széles látványt nyújt a még magával ragadóbb vizuális élményért.

Ultraszéles LG monitor, amely több alkalmazást jelenít meg egy 34 colos 21:9-es képernyőn, kiemelve a standard 27 colos 16:9-es kijelzőhöz képest megnövelt vízszintes teret.

Ultraszéles LG monitor, amely több alkalmazást jelenít meg egy 34 colos 21:9-es képernyőn, kiemelve a standard 27 colos 16:9-es kijelzőhöz képest megnövelt vízszintes teret.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

HDR 10 & sRGB 99% (Tip.)

Élethű színek IPS technológiával

A HDR 10 kompatibilitás és a 99%-os sRGB lefedettség (tip.) pontos színvisszaadást és tónusleképezést biztosít HDR jelenetek esetén.

IPS™ kijelző

Az LG IPS monitor széles betekintési szöget, illetve egyenletes és élénk színeket biztosít.

HDR 10

A HDR 10 (nagy dinamikatartomány) támogatja a színek és a fényerő magas szintjeit.

sRGB 99% (Tip.)

Az sRGB spektrum 99%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.

Gyári színkalibráció

Pontos és konzisztens színvisszaadást biztosít.

Egy ultraszéles LG monitor, amely élénk sarki fény képet jelenít meg fotószerkesztő felülettel, élénk színpontosságot és nagy felbontású részletességet mutatva.

Egy ultraszéles LG monitor, amely élénk sarki fény képet jelenít meg fotószerkesztő felülettel, élénk színpontosságot és nagy felbontású részletességet mutatva.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

USB-C (96W-os tápellátás)

All-in-One USB-C a teljes támogatásért

Könnyedén kapcsolódhat számos eszközzel az USB-C, DisplayPort és HDMI bemenetek segítségével, amelyek széles körű kompatibilitást biztosítanak. Az USB-C lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 96W teljesítménnyel).

USB-C kábellel egy laptophoz csatlakoztatott UltraWide monitor, amelyen egy hídon haladó kerékpárost ábrázoló videószerkesztési projekt látható, közeli képet mutat az USB-C portról, kiemelve a 96 W-os energiaellátási képességet.

USB-C kábellel egy laptophoz csatlakoztatott UltraWide monitor, amelyen egy hídon haladó kerékpárost ábrázoló videószerkesztési projekt látható, közeli képet mutat az USB-C portról, kiemelve a 96 W-os energiaellátási képességet.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A csomag DisplayPort, HDMI, USB-C és tápkábelt tartalmaz (országonként eltérhet).

UltraWide monitor, amelyen egy sötét fantasy játékkarakter látható, a monitor alól előre sugárzó két színes hanghullámmal, amelyek a mély basszus és a magával ragadó hangélmény érdekében DepthSound technológiával továbbfejlesztett beépített 7 W-os hangszórókra utalnak.

Hangszórók DepthSound technológiával

Élje át a mély hangzás erejét!

A beépített 7W-os DepthSound hangszórók mély és lenyűgöző hangzása magával ragadó játékélményt nyújt fokozott basszustartománnyal.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.

LG Switch alkalmazás

Váltson gyorsan!

Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.

Futurisztikus motorkerékpárosok száguldanak egy neonfényes városi utcán, a háttérben mozgási elmosódás, egy kiemelt részben pedig éles, tiszta kép jelenik meg, hogy demonstrálja a 100Hz-es képfrissítés zökkenőmentes teljesítményét és tisztaságát.

100Hz

Folyamatos játékélmény 100Hz-es képfrissítéssel

A 100Hz-es képfrissítési sebesség gyors teljesítményt biztosít folyamatos képi megjelenítéssel és éles játékmenettel.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

5ms (GtG)

Egyenletes sebesség

Tapasztalja meg a gyors, 5ms-os (GtG) válaszidőt, amely minimalizálja a szellemképeket a tiszta, folyamatos képi megjelenítés érdekében. Tartsa kézben az irányítást megbízható sebességgel és sima mozgással!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.

Kényelemre tervezve, a produktivitásért kialakítva

Olvasó mód

Beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, hogy csökkentse a szem fáradtságát ha a dokumentumokat hosszabb ideig tekinti meg.

Villódzásmentes kép

A villódzásmentes kép csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít a szem számára.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A fenti funkció a tényleges használati körülményektől függően változhat.

Vékony állvány négyzet alakú alapzattal

Rendezett, elegáns állvány

A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Ehhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul. A OneClick rögzítési funkciónak köszönhetően gyorsan és egyszerűen telepíthető.

Height adjustable icon.

Állítható magasság

150 mm

Swivel adjustable icon.

Elfordítható

-30°~30°

Tilt adjustable icon.

Dönthető

-5°~21°

Top view of a curved UltraWide monitor on a desk with a coffee cup, wireless keyboard, and mouse, alongside a close-up of the slim, square-shaped monitor base designed for stability and a clutter-free workspace.

Top view of a curved UltraWide monitor on a desk with a coffee cup, wireless keyboard, and mouse, alongside a close-up of the slim, square-shaped monitor base designed for stability and a clutter-free workspace.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Általános - Felbontás

    3440 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    IPS

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    3800R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    100 Hz

  • Általános - Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    34”-os UltraWide™ WQHD IPS ívelt monitor 100 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.2325 x 0.2325 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ívelt

    3800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    100 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    700:1

  • Képernyőméret [cm]

    86.705 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • Beépített KVM

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • LAN (RJ-45)

    Igen

  • Mikrofon bemenet

    Igen

  • USB Downstream Port

    USB-C (1 db/ver3.2 Gen1) / USB-A (3 db/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (tápellátás)

    96W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    Nem

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    Igen (2PBP)

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Nem

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Nem

  • VRR

    Nem

  • Super Resolution+

    Igen

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    7W x 2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    988 x 481 x 203 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    816.7 x 535.2 x 230 mm (Fent) / 816.7 x 385.2 x 267.5 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6 mm

  • Súly - doboz [kg]

    12.5 kg

  • Súly - talppal [kg]

    10.1 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    7.3 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Beépített áramforrás

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    43W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    27W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    27W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

