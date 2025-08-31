We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
49”-os UltraWide™ DQHD Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
49”-os UltraWide™ DQHD Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
49” - Dual QHD - 144Hz - ívelt monitor
LG UltraWide Dual QHD (5120x1440)
Nagyobb. Élesebb. Szélesebb.
Tapasztalja meg a Dual QHD kijelző erejét egyetlen 49"-os képernyőn! A 49"-os UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) monitor egyben nyújtja két darab 27"-os, 16:9 QHD kijelző teljes képernyőfelületét. A 32:9 Full HD felbontáshoz (3840x1080) képest mintegy 70%-kal több pixellel biztosít kiemelkedő tisztaságot és részletgazdagságot.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
*Az Intel grafikus kártyával rendelkező egyes Mac modellek esetében az USB-C csatlakoztatásakor a maximális felbontás nem támogatott.
*A látható videók és klipek száma a beállításainak függvényében eltérhet.
*A csomag nem tartalmazza a függőleges felszereléshez szükséges állványokat és konzolokat, ezeket külön lehet megvásárolni.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
*A bemutatott kettős monitorállvány csak illusztrációként szolgál, és eltérhet a tényleges terméktől. Külön megvásárolható.
Prémium képminőség
Precizitás minden pixelben, ragyogás minden szögből.
Élvezze a professzionális szintű színpontosságot és a kivételes tisztaságot széles betekintési szög mellett is!
Nano IPS™ kijelző
Az LG Nano IPS™ monitor kiemelkedő színpontosságot jelenít meg széles betekintési szöggel.
DCI-P3 98%
A DCI-P3 spektrum 98%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.
VESA Display HDR™ 400
A HDR400 (nagy dinamikatartomány) támogatja a színek és a fényerő magas szintjeit.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
USB-C 90 W-os tápellátással
All-in-One USB-C a teljes támogatásért
Az USB-C lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 90W teljesítménnyel), így minden támogatást egyszerre biztosít a laptop számára egyetlen kábelen keresztül.
*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztassa a monitor USB-C portjához.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
Sztereó hangszórók Rich Bass funkcióval
Magával ragadó hangzás extra hangszórók nélkül
A monitor beépített 2 × 10W sztereó hangszórókkal rendelkezik, amelyek magával ragadó hangélményt nyújtanak filmekhez, zenéhez és más multimédiás tartalmakhoz. Emellett tiszta hangkommunikációt biztosít videó- és konferenciahívások során, így nincs szükség extra hangszórók használatára.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.
49" 144Hz-es képfrissítéssel
Szélesebb látómező. Gyorsabb játék.
A nagyméretű 49"-os DQHD (5120×1440) felbontású kijelző rendkívül széles látómezőt biztosít, amely tökéletes a magával ragadó játékélményhez. A Nano IPS technológia és a 144Hz-es képfrissítési sebesség élénk színeket és sima mozgást garantál minden pillanatban.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
Gyors kijelző, folyamatos játékmenet
Élvezze a zökkenőmentes és stabil játékot a 144Hz-es képfrissítési sebességgel, az NVIDIA G-SYNC® kompatibilitással, az AMD FreeSync™ funkcióval és a különböző játékon belüli támogatásokkal!
Split-screen image comparing screen tearing and stutter on the left with smooth, clear gameplay on the right, showing the effect of adaptive sync and high refresh rate
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
Kettős vezérlés (KVM-kapcsoló)
Vezéreljen egyszerre több eszközt egyetlen monitorról!
Dolgozzon zökkenőmentesen két számítógépen egyetlen monitor, billentyűzet és egér használatával. A kettős vezérlés funkcióval egyszerűen, áthúzással vihet át fájlokat az eszközök között.
*A csomag USB-C, HDMI és DP kábelt tartalmaz.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
1ms MBR
Tiszta mozgás 1ms MBR-rel
Az 1ms MBR csökkenti a mozgási elmosódást és a szellemképeket, így gyors jeleneteknél is simább játékélményt és élesebb vizuális megjelenítést biztosít.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*A legújabb LG Switch alkalmazás letöltéséhez keressen rá a 49U950A-ra az LG.com támogatási menüjében.
Kényelemre tervezve, a produktivitásért kialakítva
Adaptív fényerő
A beépített érzékelő automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, ezzel csökkentve a szem megerőltetését és növelve a vizuális kényelmet.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.
Élénk színek alacsony kékfény-kibocsátással
Az LG Live Color Low Blue Light technológiája hardveres és szoftveres RGB-beállítások kombinációjával csökkenti a kékfény-terhelést, miközben megőrzi a színek élénkségét és természetességét. A megoldás minőségét a TÜV Rheinland Display tanúsítvány is igazolja.
*TÜV Rheinland tanúsítvány azonosító (Low Blue Light - Hardware Solution) 1111255356
Elegáns állvány vékony talppal
Rendezett, elegáns állvány
A vékony talppal rendelkező, elegáns L-alakú állvány ergonomikus kényelmet és helytakarékosságot biztosít, így a felhasználó élvezheti a rendezett, zsúfoltságtól mentes munkakörnyezetet. Magasság-, döntés- és elforgatási lehetőséget kínál, valamint kompatibilis a 100×100-as VESA fali rögzítéssel.
Legfontosabb műszaki adatok
-
Képernyőméret [hüvelyk]
49"
-
Felbontás
5120 x 1440
-
Paneltípus
IPS
-
Képarány
32:9
-
Színskála (tip.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Ívelt
3800R
-
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz
-
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
-
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
INFORMÁCIÓ
-
Termék neve
49”-os UltraWide™ 32:9 képarányú Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
-
Év
2025
ÁLTALÁNOS
-
Képernyőméret [hüvelyk]
49"
-
Képarány
32:9
-
Paneltípus
IPS
-
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
-
Felbontás
5120 x 1440
-
Képpontosztás [mm]
0.234 x 0.234 mm
-
Színmélység (színek száma)
16.7M
-
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
-
Színskála (tip.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Ívelt
3800R
-
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz
-
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
-
Kontrasztarány (min.)
700:1
-
Képernyőméret [cm]
124.46 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
-
D-Sub
Nem
-
DVI-D
Nem
-
HDMI
Igen (2 db)
-
Daisy Chain
Nem
-
DisplayPort
Igen (1 db)
-
DP verzió
1.4
-
Thunderbolt
Nem
-
USB-C
Igen (1 db)
-
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
-
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.0)
-
USB Upstream Port
Igen (1 db/ver2.0)
-
USB-C (adatátvitel)
Igen
-
USB-C (tápellátás)
90W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
-
HDR 10
Igen
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
Automatikus fényerő
Igen
-
Color Weakness
Igen
-
Smart Energy Saving
Igen
-
Gyári színkalibráció
Igen
-
PIP
Igen
-
PBP
2PBP
-
Villódzásmentes kép
Igen
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Hardveres szinkalibráció
Nem
-
Dynamic Action Sync
Igen
-
Feketestabilizátor
Igen
-
Célkereszt funkció
Igen
-
Olvasó mód
Igen
-
FPS számláló
Nem
-
VRR
Igen
-
Super Resolution+
Igen
-
Dolby Vision™
Nem
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
Mini-LED technológia
Nem
-
Nano IPS™ technológia
Igen
-
Advanced True Wide Pol.
Nem
-
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
-
OverClocking
Nem
-
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
-
Auto Input Switch
Nem
-
Kamera
Nem
-
Mikrofon
Nem
MECHANIKA
-
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
-
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
-
Bluetooth kapcsolódás
Nem
-
Maxx Audio
Nem
-
Rich Bass
Igen
-
Hangszóró
10W x 2
MÉRET/SÚLY
-
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
-
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
-
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
-
Súly - doboz [kg]
22.0 kg
-
Súly - talppal [kg]
17.3 kg
-
Súly - talp nélkül [kg]
12.6 kg
TÁPELLÁTÁS
-
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
-
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
-
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
-
Típus
Beépített áramforrás
-
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
103W
-
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
45W
TARTOZÉKOK
-
Display Port
Igen
-
DVI-D
Nem
-
D-Sub
Nem
-
HDMI
Igen
-
Thunderbolt
Nem
-
USB-C
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
-
Kettős vezérlés
Igen
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
-
LG UltraGear™ Control Center
Nem
-
LG UltraGear™ Studio
Nem
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
