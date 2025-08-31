Skip to content Skip to accessibility help
49”-os UltraWide™ DQHD Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
49U950A EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

Jellemzők

Galéria

Műszaki adatok

Vélemények

Támogatás

49”-os UltraWide™ DQHD Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

49U950A EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

49”-os UltraWide™ DQHD Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

49U950A-W
  • Front view
  • -15 degree side view
  • +15 degree side view
  • Front view
  • Tilted -15 degree side view
  • Rear side view
  • Tilted rear side view
  • Left side view
  • Right side view
  • Top view
  • Top view – swiveled left
  • Top view – swiveled right
  • Rear left view
  • Rear right view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Rear side view
Tilted rear side view
Left side view
Right side view
Top view
Top view – swiveled left
Top view – swiveled right
Rear left view
Rear right view

Fő tulajdonságok

  • 49”-os 32:9 DQHD (5120x1440) ívelt Nano IPS kijelző
  • 144Hz-es képfrissítési sebesség / 1ms MBR
  • sRGB 98% (tip.) / Gyári színkalibráció
  • 400nit (tip.) Fényerő / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x 10W sztereó hangszóró Rich Bass funkcióval
  • Feketestabilizátor / DAS / Játék mód / Célkereszt
Több
Elképesztő képminőség Kényelmes funkciók Tökéletes játékélmény Fokozott kényelem
LG UltraWide Monitor logo.

49” - Dual QHD - 144Hz - ívelt monitor

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.
A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

49"-os DQHD
Nano IPS
Ívelt

Fast-paced gaming scene demonstrating smooth, tear-free motion on the LG UltraWide monitor with 144Hz certified refresh rate

Gördülékeny 144Hz-es képfrissítés

Colorful sci-fi astronaut scene showcasing vivid clarity with DisplayHDR 400 on the LG UltraWide monitor.

Élénk tisztaság a DisplayHDR™ 400 által

A USB Type-C cable connected between a laptop and an ultra-wide LG monitor displaying a video editing interface, with a close-up showing the USB-C port on the monitor.

All-in-One USB-C a teljes támogatásért

Visual graphic highlighting immersive sound with dual 10W speakers and rich bass performance.

Magával ragadó hangzás
Rich Bass 10W x 2

LG UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Nagyobb. Élesebb. Szélesebb.

Tapasztalja meg a Dual QHD kijelző erejét egyetlen 49"-os képernyőn! A 49"-os UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) monitor egyben nyújtja két darab 27"-os, 16:9 QHD kijelző teljes képernyőfelületét. A 32:9 Full HD felbontáshoz (3840x1080) képest mintegy 70%-kal több pixellel biztosít kiemelkedő tisztaságot és részletgazdagságot.

Comparison image showing a 49" 32:9 ultra-wide monitor versus a 34" 21:9 display, illustrating the extended horizontal workspace. The screen displays creative applications side-by-side.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*Az Intel grafikus kártyával rendelkező egyes Mac modellek esetében az USB-C csatlakoztatásakor a maximális felbontás nem támogatott.

Designer editing visual content on the LG UltraWide monitor, showcasing color grading and layout design with high-resolution clarity.

Vizuális tartalom

Ultraszéles. Ultraéles.

A színkorrekciótól a pontos elrendezésig – alkosson kristálytiszta részletekkel, 49 hüvelyknyi DQHD ragyogásban.

Video editor using the LG UltraWide monitor to work on a full video timeline with professional editing controls.

Mozgóképes tartalom

Szerkesszen szélesben és animáljon szabadon!

A 32:9 arányú ultraszéles kijelző görgetés nélkül jeleníti meg a teljes videó idővonalat, így gördülékenyebb a keresés, pontosabb a vágás és könnyebb az átmenetek finomhangolása.

Music production setup with the LG UltraWide monitor displaying layered audio tracks and a full project timeline.

Hangtartalom

Halljon minden réteget és
lássa a teljes idővonalat!

Tekintse át a storyboardot teljes egészében, és adjon teret a hangzásnak, hogy az minden részletében érvényesülhessen.

Office environment using the LG UltraWide monitor to analyze multiple data dashboards and charts across an expansive screen.

Irodai munka

Egy képernyő.
Végtelen munkaterület.

Négy 27"-os monitor felületét biztosítja egyetlen képernyőn, így több adatot láthat egyszerre, miközben az asztal rendezett és letisztult marad.

*A látható videók és klipek száma a beállításainak függvényében eltérhet.

*A csomag nem tartalmazza a függőleges felszereléshez szükséges állványokat és konzolokat, ezeket külön lehet megvásárolni.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*A bemutatott kettős monitorállvány csak illusztrációként szolgál, és eltérhet a tényleges terméktől. Külön megvásárolható.

Prémium képminőség

Precizitás minden pixelben, ragyogás minden szögből.

Élvezze a professzionális szintű színpontosságot és a kivételes tisztaságot széles betekintési szög mellett is!

Nano IPS™ kijelző

Az LG Nano IPS™ monitor kiemelkedő színpontosságot jelenít meg széles betekintési szöggel.

DCI-P3 98%

A DCI-P3 spektrum 98%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.

VESA Display HDR™ 400

A HDR400 (nagy dinamikatartomány) támogatja a színek és a fényerő magas szintjeit.

Gyári színkalibráció

Pontos és konzisztens színvisszaadást biztosít.

LG UltraWide curved monitor displaying a vivid sci-fi astronaut image in a photo editing interface, emphasizing vibrant colors and high resolution.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

USB-C 90 W-os tápellátással

All-in-One USB-C a teljes támogatásért

Az USB-C lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 90W teljesítménnyel), így minden támogatást egyszerre biztosít a laptop számára egyetlen kábelen keresztül.

USB-C kábellel 90 W-os tápellátás, megjelenítés, adatátvitel és a töltés. Hangsúlyozza a letisztult asztali beállításokkal.

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztassa a monitor USB-C portjához.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

Sztereó hangszórók Rich Bass funkcióval

Magával ragadó hangzás extra hangszórók nélkül

A monitor beépített 2 × 10W sztereó hangszórókkal rendelkezik, amelyek magával ragadó hangélményt nyújtanak filmekhez, zenéhez és más multimédiás tartalmakhoz. Emellett tiszta hangkommunikációt biztosít videó- és konferenciahívások során, így nincs szükség extra hangszórók használatára.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használattól.

49" 144Hz-es képfrissítéssel

Szélesebb látómező. Gyorsabb játék.

A nagyméretű 49"-os DQHD (5120×1440) felbontású kijelző rendkívül széles látómezőt biztosít, amely tökéletes a magával ragadó játékélményhez. A Nano IPS technológia és a 144Hz-es képfrissítési sebesség élénk színeket és sima mozgást garantál minden pillanatban.

Comparison showing expanded field of view with DQHD 5120×1440 resolution. Top: standard view with visible bezels; Bottom: ultra-wide immersive view without bezel interruption.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

Gyors kijelző, folyamatos játékmenet

Élvezze a zökkenőmentes és stabil játékot a 144Hz-es képfrissítési sebességgel, az NVIDIA G-SYNC® kompatibilitással, az AMD FreeSync™ funkcióval és a különböző játékon belüli támogatásokkal!

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

Split-screen image comparing screen tearing and stutter on the left with smooth, clear gameplay on the right, showing the effect of adaptive sync and high refresh rate

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

Kettős vezérlés (KVM-kapcsoló)

Vezéreljen egyszerre több eszközt egyetlen monitorról!

Dolgozzon zökkenőmentesen két számítógépen egyetlen monitor, billentyűzet és egér használatával. A kettős vezérlés funkcióval egyszerűen, áthúzással vihet át fájlokat az eszközök között.

*A csomag USB-C, HDMI és DP kábelt tartalmaz.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

1ms MBR

Tiszta mozgás 1ms MBR-rel

Az 1ms MBR csökkenti a mozgási elmosódást és a szellemképeket, így gyors jeleneteknél is simább játékélményt és élesebb vizuális megjelenítést biztosít.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A legújabb LG Switch alkalmazás letöltéséhez keressen rá a 49U950A-ra az LG.com támogatási menüjében.

Kényelemre tervezve, a produktivitásért kialakítva

Adaptív fényerő

A beépített érzékelő automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, ezzel csökkentve a szem megerőltetését és növelve a vizuális kényelmet.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

Élénk színek alacsony kékfény-kibocsátással

Az LG Live Color Low Blue Light technológiája hardveres és szoftveres RGB-beállítások kombinációjával csökkenti a kékfény-terhelést, miközben megőrzi a színek élénkségét és természetességét. A megoldás minőségét a TÜV Rheinland Display tanúsítvány is igazolja.

*TÜV Rheinland tanúsítvány azonosító (Low Blue Light - Hardware Solution) 1111255356

Elegáns állvány vékony talppal

Rendezett, elegáns állvány

A vékony talppal rendelkező, elegáns L-alakú állvány ergonomikus kényelmet és helytakarékosságot biztosít, így a felhasználó élvezheti a rendezett, zsúfoltságtól mentes munkakörnyezetet. Magasság-, döntés- és elforgatási lehetőséget kínál, valamint kompatibilis a 100×100-as VESA fali rögzítéssel.

Swivel adjustable icon.
Elfordítható
Tilt adjustable icon.
Dönthető
Height adjustable icon.
Állítható magasság
Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    49"

  • Felbontás

    5120 x 1440

  • Paneltípus

    IPS

  • Képarány

    32:9

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Ívelt

    3800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    49”-os UltraWide™ 32:9 képarányú Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    49"

  • Képarány

    32:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    5120 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.234 x 0.234 mm

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Ívelt

    3800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    700:1

  • Képernyőméret [cm]

    124.46 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/ver2.0)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    90W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Igen

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Nem

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Igen

  • Dolby Vision™

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Igen

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Nem

  • Kamera

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Igen

  • Hangszóró

    10W x 2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Súly - doboz [kg]

    22.0 kg

  • Súly - talppal [kg]

    17.3 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    12.6 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Beépített áramforrás

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    103W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    45W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek