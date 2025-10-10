About Cookies on This Site

11 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció

11 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció

F4X5011THB
F4X5011THB 11kg kapacitású gőzmosógép elölnézete
F4X5011THB wifis gőzmosógép elölnézete nyitott ajtóval
F4X5011THB gőzmosógép edzettüveg-ajtóval, dob belső
F4X5011THB mosógép mosó- és öblítőszer adagoló felülnézet
F4X5011THB mosógép mosó- és öblítőszer adagoló, LED kijelző
F4X5011THB LED kijelző, programválasztó
F4X5011THB Perspektivikus nézet enyhén felülről
F4X5011THB Perspektivikus nézet balról
F4X5011THB Jobb oldali nézet
F4X5011THB átlós nézet ajtóval balra
F4X5011THB jobbra 15 fokkal elforgatva
F4X5011THB balra 15 fokkal elforgatva
F4X5011THB oldalnézet ajtóval balra
Fő tulajdonságok

  • AI DD™
  • Inverter Direct Drive™
  • 6 MOTION technológia: 6-féle dobmozgás a ruhák extra megóvásáért
  • TurboWash™360˚
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
  • Edzettüveg-ajtó
Több

LG Gőzmosógép

AI DD™, TurboWash™360˚ , és Steam™ ikonok

*A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Illusztráció az LG AI DD™ szövetvédelem bemutatására

Illusztráció az LG AI DD™ szövetvédelem bemutatására

AI DD™

10%-kal hatékonyabb szövetvédelem*

A több ezer mosási szokásról összegyűjtött adathalmaz segítségével az AI DD™ technológia automatikusan kiválasztja az adott töltetnek megfelelő optimális dobmozgás-kombinációt, hogy megfelelően gondoskodjon ruháiról.*

*Az Intertek által tesztelve 2023. januárban, AI Wash program 3 kg ruhatöltettel összehasonítva a Pamut (Cotton) programmal (F4Y7RYWOW). A ruha típusától és a környezeti adottságoktól függően a mosási végeredmény eltérő lehet.

AI DD™ Súlyérzékelést, Szövet lágyságának érzékelését és Optimális dobmozgást illusztráló ábra

Miben segít az AI DD™?

Az AI DD™ nem csak a töltet súlyát érzékeli, hanem a szövet lágyságát is képes megállapítani, melyek alapján automatikusan kiválasztja az adott szövetekhez legmegfelelőbb dobmozgásokat.*

*Az AI Direct Drive 3 program esetén választható (Cotton - Pamut, Mixed Fabric - Vegyes szövet, Easy Care - Szintetikus).

LG gőzmosógép TurboWash™360˚ funkcióval

TurboWash™360°

Alapos tisztítás 39 perc alatt

A TurboWash™360° technológiával az alapos mosáshoz mindössze 39 percre van szükség, és még a szövetet is jobban kíméli. A 4 irányból érkező 3D intenzív vízpermet a ruhák minden centiméterét eléri.*

*Az Intertek által tesztelve, az IEC 60456: 5.0 szabvány alapján. A TurboWash™ 39 program IEC szabvány szerinti 5 kg ruhatöltettel és a hagyományos pamut (Cotton) program TurboWash™ funkcióval történő összehasonlítása (F4V9RWP2W kontra FC1450S2W). A környezeti adottságoktól függően a mosási végeredmény eltérő lehet.

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Mélyreható tisztítás
Steam™

Mélyreható tisztítás

Az LG Steam™ technológia eltávolítja az allergén anyagok 99,9%-át, például az allergiát vagy légzőszervi problémákat okozó poratkákat.*
LG Steam™ technológia, Allergy Care program

*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint, 99,9%-kal csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.

Az eredmény a környezeti tényezők függvényében változhat.

A videóban szereplő termék illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG Steam™ technológia, allergének eltávolításának illusztrálása baba ruhán

Eltávolítja az allergének 99,9%-át

A gőz erejével 99,9%-kal csökken a szövetszálakra rakódott allergének mennyisége.


LG gőzmosógép edzettüveg-ajtóval és rozsdamentes acél emelőkkel

Időtálló és higiénikus kialakítás

Hosszú élettartam

Időtálló és higiénikus kialakítás

A karcálló edzettüveg-ajtó és a higiénikus, rozsdamentes acél emelők egyaránt hozzájárulnak a készülék hosszú élettartamához.

*Az Intertek által tesztelve 2013 júliusában. A rozsdamentes acél baktericid hatása P. aeruginosa baktériummal szemben az eredeti mennyiséget és a 12 nappal későbbi mennyiséget összehasonlítva.

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.

LG gőzmosógép nagyobb kijelzővel és elegáns programválasztó gombbal

Dizájn

Elegáns és jól látható

Jobban látható kijelző és nagyobb programválasztó gomb metál bevonattal.

LG gőzmosógép LG ThinQ™ technológiával

Időtálló és higiénikus kialakítás

LG ThinQ™

Okos háztartási készülékek

Az LG ThinQ™ technológiának köszönhetően távolról is vezérelheti mosógépét és az applikációból további mosási porgramokat tölthet le rá. Wi-Fi-n keresztül egyszerűen kapcsolatba léphet a készülékkel és elérheti a legkorszerűbb fejlesztéseket is.

A képen és a videóban a termékek képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

LG gőzmosógép méretei elölnézetben és oldalnézetben
Mosási kapacitás (kg)
11
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 565
Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)
A
Steam Washing machine
Gőzmosógép

Legfontosabb műszaki adatok

  • KAPACITÁS - Mosási kapacitás (kg)

    11

  • MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)

    600 x 850 x 565

  • Termékadatlap (Csak mosás) - Maximális Centrifuga sebesség (RPM)

    1 351

  • JELLEMZŐK - ezDispense

    Nem

  • JELLEMZŐK - Gőz technológia

    Igen

  • Választható opciók - Gyűrődésvédelem

    Nem

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

Összes adat

DIZÁJN

  • Szín

    Tükrös fehér

  • Ajtótípus

    Fekete edzett üvegajtó

KAPACITÁS

  • Mosási kapacitás (kg)

    11

PROGRAMOK

  • Ágynemű

    Nem

  • Pamut

    Igen

  • Babaruha gőzzel

    Nem

  • AI Wash

    Igen

  • Allergy Care

    Igen

  • Automata mosás

    Nem

  • Babaruha

    Nem

  • Babaruházat

    Nem

  • Takaró

    Nem

  • Hideg mosás

    Nem

  • Színvédelem

    Nem

  • Pamut+

    Nem

  • Sötét ruhák

    Nem

  • Kímélő

    Nem

  • Programletöltés

    Igen

  • Kabát

    Nem

  • Szintetikus

    Igen

  • Eco 40-60

    Igen

  • Kényes anyagok

    Nem

  • Higiénia

    Nem

  • Intenzív 60

    Nem

  • Kevert anyagú ruhák

    Igen

  • Szabadidőruha

    Nem

  • Gyors 14

    Igen

  • Gyors 30

    Nem

  • Gyorsmosás

    Nem

  • Gyors mosás + szárítás

    Nem

  • Frissítés

    Nem

  • Öblítés+Centrifugálás

    Nem

  • Csendes mosás

    Nem

  • Bőrkímélő

    Nem

  • Ingujjak és gallérok

    Nem

  • Centrifugálás

    Nem

  • Sportruházat

    Igen

  • Folteltávolítás

    Nem

  • Gőzfrissítés

    Nem

  • Dobtisztítás

    Nem

  • TurboWash 39

    Igen

  • TurboWash 49

    Nem

  • TurboWash 59

    Nem

  • Mosás + Szárítás

    Nem

  • Gyapjú (Kézi/gyapjú)

    Igen

KIJELZŐ

  • Késleltetett mosás (befejezés)

    3–19 óra

  • Kijelző típusa

    LED kijelző

  • Ajtózárjelzés

    Igen

JELLEMZŐK

  • 6 Motion DD

    Igen

  • AI DD

    Igen

  • Típus

    Elöltöltős mosógép

  • Program vége dallam

    Igen

  • Ruhadarab hozzáadása

    Nem

  • ezDispense

    Nem

  • Inverter DirectDrive

    Igen

  • Súlyautomatika

    Igen

  • Gőz technológia

    Igen

  • Dobvilágítás

    Igen

  • Steam+ gőz technológia

    Nem

  • Rozsdamentes acél dob

    Igen

  • TurboWash360˚

    Igen

  • Vibrációs szenzor

    Igen

  • Emelők

    Rozsdamentes acél emelők

  • Választható max. centrifugálási fordulatszám

    1400

MÉRETEK ÉS SÚLY

  • Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)

    660 x 890 x 660

  • Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)

    600 x 850 x 565

  • Súly (kg)

    68,0

  • Súly csomagolással (kg)

    72,0

  • Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé‘ mm)

    620

  • Termék mélysége 90˚-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm)

    1 100

ENERGIAOSZTÁLY

  • Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)

    A

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK

  • WiFi

    Igen

  • Ruhadarab hozzáadása

    Nem

  • Hangjelzés be/ki

    Igen

  • Gyermekzár

    Igen

  • Késleltetett mosás (befejezés)

    Igen

  • Mosószer szintje

    Nem

  • Előmosás

    Igen

  • Távindítás

    Igen

  • Öblítés

    Nem

  • Öblítés és centrifugálás

    Nem

  • Öblítés+

    Igen

  • Öblítő szintje

    Nem

  • Centrifugálási fordulatszám

    1400/1200/1000/800/400/Nincs centrifugálás

  • Gőz technológia

    Nem

  • Hőmérséklet

    Hideg/20/30/40/60/95 ℃

  • Dobtisztítás

    Igen

  • TurboWash

    Igen

  • Mosás

    Nem

  • Gyűrődésvédelem

    Nem

  • ColdWash

    Nem

  • Automata mosószeradagoló tisztítás

    Nem

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096258941

TERMÉKADATLAP (CSAK MOSÁS)

  • Energiafogyasztás 100 ciklusra levetítve (kWh)

    31

  • Energiahatékonysági besorolás

    A

  • Maximális Centrifuga sebesség (RPM)

    1 351

  • Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa)

    71

  • Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás

    B

  • Mosási kapacitás (kg)

    11

  • Vízfogyasztás ciklusonként (L)

    46

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • Programletöltés

    Igen

  • Energiafelhasználás nyomon követése

    Igen

  • Távindítás és nyomonkövetés

    Igen

  • ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

  • Dobtisztítási aszisztens

    Igen

  • Okos párosítás

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

