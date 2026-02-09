We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
11 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció
LG Gőzmosógép
AI DD™, TurboWash™360˚ , és Steam™ ikonok
*A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*Az Intertek által tesztelve 2023. januárban, AI Wash program 3 kg ruhatöltettel összehasonítva a Pamut (Cotton) programmal (F4Y7RYWOW). A ruha típusától és a környezeti adottságoktól függően a mosási végeredmény eltérő lehet.
*Az AI Direct Drive 3 program esetén választható (Cotton - Pamut, Mixed Fabric - Vegyes szövet, Easy Care - Szintetikus).
*Az Intertek által tesztelve, az IEC 60456: 5.0 szabvány alapján. A TurboWash™ 39 program IEC szabvány szerinti 5 kg ruhatöltettel és a hagyományos pamut (Cotton) program TurboWash™ funkcióval történő összehasonlítása (F4V9RWP2W kontra FC1450S2W). A környezeti adottságoktól függően a mosási végeredmény eltérő lehet.
*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint, 99,9%-kal csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.
Az eredmény a környezeti tényezők függvényében változhat.
*Az Intertek által tesztelve 2013 júliusában. A rozsdamentes acél baktericid hatása P. aeruginosa baktériummal szemben az eredeti mennyiséget és a 12 nappal későbbi mennyiséget összehasonlítva.
Legfontosabb műszaki adatok
KAPACITÁS - Mosási kapacitás (kg)
11,0
MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 565
Termékadatlap (Csak mosás) - Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 351
JELLEMZŐK - ezDispense
Nem
JELLEMZŐK - Gőz technológia
Igen
Választható opciók - Gyűrődésvédelem
Nem
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Összes adat
DIZÁJN
Szín
Törtfehér
Ajtótípus
Fekete edzett üvegajtó
KAPACITÁS
Mosási kapacitás (kg)
11,0
PROGRAMOK
Ágynemű
Nem
Pamut
Igen
Babaruha gőzzel
Nem
AI Wash
Igen
Allergy Care
Igen
Automata mosás
Nem
Babaruha
Nem
Babaruházat
Nem
Takaró
Nem
Hideg mosás
Nem
Színvédelem
Nem
Pamut+
Nem
Sötét ruhák
Nem
Kímélő
Nem
Programletöltés
Igen
Kabát
Nem
Szintetikus
Igen
Eco 40-60
Igen
Kényes anyagok
Nem
Higiénia
Nem
Intenzív 60
Nem
Kevert anyagú ruhák
Igen
Szabadidőruha
Nem
Gyors 14
Igen
Gyors 30
Nem
Gyorsmosás
Nem
Gyors mosás + szárítás
Nem
Frissítés
Nem
Öblítés+Centrifugálás
Nem
Csendes mosás
Nem
Bőrkímélő
Nem
Ingujjak és gallérok
Nem
Centrifugálás
Nem
Sportruházat
Nem
Folteltávolítás
Nem
Gőzfrissítés
Nem
Dobtisztítás
Nem
TurboWash 39
Igen
TurboWash 49
Nem
TurboWash 59
Nem
Mosás + Szárítás
Nem
Gyapjú (Kézi/gyapjú)
Igen
KIJELZŐ
Késleltetett mosás (befejezés)
3–19 óra
Kijelző típusa
LED kijelző
Ajtózárjelzés
Igen
JELLEMZŐK
6 Motion DD
Igen
AI DD
Igen
Típus
Elöltöltős mosógép
Program vége dallam
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Igen
ezDispense
Nem
Inverter DirectDrive
Igen
Súlyautomatika
Igen
Gőz technológia
Igen
Dobvilágítás
Igen
Steam+ gőz technológia
Nem
Rozsdamentes acél dob
Igen
TurboWash360˚
Igen
Vibrációs szenzor
Igen
Emelők
Rozsdamentes acél emelők
Választható max. centrifugálási fordulatszám
1400
MÉRETEK ÉS SÚLY
Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)
660 x 890 x 660
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 565
Súly (kg)
67,0
Súly csomagolással (kg)
71,0
Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé‘ mm)
620
Termék mélysége 90˚-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm)
1 100
ENERGIAOSZTÁLY
Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)
A
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
WiFi
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Nem
Hangjelzés be/ki
Igen
Gyermekzár
Igen
Késleltetett mosás (befejezés)
Igen
Mosószer szintje
Igen
Előmosás
Igen
Távindítás
Igen
Öblítés
Nem
Öblítés és centrifugálás
Nem
Öblítés+
Igen
Öblítő szintje
Igen
Centrifugálási fordulatszám
1400/800/400/Nincs centrifugálás
Gőz technológia
Nem
Hőmérséklet
Hideg/20/30/40/60/95 ℃
Dobtisztítás
Igen
TurboWash
Igen
Mosás
Nem
Gyűrődésvédelem
Nem
ColdWash
Nem
Automata mosószeradagoló tisztítás
Igen
EAN KÓD
EAN kód
8806096258958
TERMÉKADATLAP (CSAK MOSÁS)
Energiafogyasztás 100 ciklusra levetítve (kWh)
31
Energiahatékonysági besorolás
A
Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 351
Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa)
71
Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás
B
Mosási kapacitás (kg)
11,0
Vízfogyasztás ciklusonként (L)
46
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
Programletöltés
Igen
Energiafelhasználás nyomon követése
Igen
Távindítás és nyomonkövetés
Igen
ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Dobtisztítási aszisztens
Igen
Okos párosítás
Igen
