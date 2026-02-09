11 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció

MEZ69272430 F4X7011TWB 24.6.14.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
11 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció

F4X7011TWB
Front view of 11 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció F4X7011TWB
LG mosógép elölnézet, nyitott ajtóval
LG mosógép jobb oldali nézet
LG mosógép bal oldali nézet
LG mosógép mosószeradagoló
LG mosógép kezelőgomb részletkép
LG mosógép dob
LG mosógép bal felső nézet
LG mosógép bal alsó nézet
LG mosógép oldalnézet
LG mosógép TurboWash™ 360 funkció
Fő tulajdonságok

  • AI DD™
  • TurboWash™360°
  • Steam™
  • Microplastic Care program
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
  • Edzettüveg-ajtó
Több

Okosabb mosás a kényelmesebb mindennapokért

Letisztult kialakítás, kiváló tisztítás

A minimalista LCD kijelző könnyű kezelhetőséget biztosít

Mosás A‑30% energiahatékonysággal

Erőteljes mosási teljesítmény, kevesebb energiafelhasználással

Kevesebb mikroműanyag‑kibocsátás

A kíméletes dobmozgások csökkentik a súrlódást mosás közben

AI a technológia szívében, a finomabb mosásért

Az AI Wash felismeri a textíliák lágyságát, ami alapján optimalizálja a mosást

Munkalap alá helyezett LG mosógép három színben látható: fehér, világosszürke és sötétszürke.

Prémium egyszerűség

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

LG mosógép, mellette energiaosztály skála, illetve energiatakarékossági ikon

LG mosógép, mellette energiaosztály skála, illetve energiatakarékossági ikon

Fenntartható mosás

Akár 30%-kal hatékonyabb működés az optimalizált technológiának köszönhetően

Hatékony mosás, öblítés és centrifugálás az optimális víz- és energiafelhasználás érdekében.

 

Az EU 2019/2014 rendeletében meghatározott A energiaosztály minimális határértékéhez képest az Energiahatékonysági Index 30%-kal alacsonyabb. 

A tényleges eredmények a ruházattól és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.

Microplastic Care program

Akár 60%-kal alacsonyabb mikroműanyag‑kibocsátás

A hintázó és hagyományos dobmozgások csökkentik a súrlódást, így akár 60%-kal kevesebb mikroműanyag kerül a vizekbe.

Az Intertek által tesztelve 2023 júliusában. A Microplastic Care ciklus 3 kg töltettel (100% poliészter tréningfelső) a Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) ciklussal (F4Y7EYPBW) összehasonlítva.

A mikroműanyag mennyiségének összevetése egy 20 μm-es szűrőn átszűrt részecskék mérése alapján történt.

A tényleges eredmények a ruházattól és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.

TurboWash™360°

Hatékony mosás mindössze 39 perc alatt

A TurboWash™ 360° technológia négy irányból érkező intenzív vízpermetének köszönhetően minden adag ruha kíméletesen, mégis alaposan tisztul meg, mindössze 39 perc alatt.

Az Intertek által tesztelve az IEC 60456: 5.0 kiadás alapján.

A TurboWash39 ciklus 5 kg IEC töltettel, a hagyományos pamut program TurboWash funkcióval összehasonlítva (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

A tényleges eredmények a ruházattól és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.

AI Wash

Optimalizált, Mesterséges Intelligencia alapú mosás az AI DD™ technológiával

Az AI Wash a töltet lágysága alapján optimalizálja a dobmozgásokat, így a finomabb textíliák esetén kíméletesebb ápolást és hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.

Az Intertek által tesztelve 2023 novemberében. A pamut programhoz képest az AI Wash program javulást mutatott az anyagkímélés terén, valamint csökkent energiafogyasztást eredményezett 3 kg vegyes töltetű, puha anyagokkal (kevert anyagú ingek, blúzok, funkcionális pólók, sifonszoknyák, poliészter rövidnadrágok stb.) (F4X7VYP15).

Az eredmények a mosott ruhák tömegétől, anyagtípusától és/vagy egyéb tényezőktől függően eltérhetnek.

Az AI érzékelés 3 kg alatti töltet esetén aktiválódik. 

Az AI érzékelés nem aktiválódik, ha a Gőz funkció van kiválasztva. 

Az AI Wash csak hasonló anyagtípusok esetén használható [nem minden anyagtípus ismerhető fel], valamint megfelelő mosószer alkalmazása javasolt.

Optimalizált mosás

Mosási programok az Ön szokásaihoz igazítva

Élvezze az egyszerűbb mosást kevesebb lépéssel. A készülék automatikusan kiválasztja a leggyakrabban használt programokat és beállításokat.

10 mosás után az alapértelmezett programválasztás a leggyakrabban használt ciklusra áll be.

Amennyiben egy adott programnál ugyanazok az opciók három egymást követő alkalommal kiválasztásra kerülnek, azok ezt követően automatikusan beállításra kerülnek.

Steam™

Gőz erejével az allergének ellen

Az LG Steam™ gőztechnológia behatol a ruhák sörtéibe, így segít csökkenteni az allergéneket.

LG Steam™ gőztechnológiával támogatott allergéncsökkentés, ágyon fekvő felnőtt és gyermek képe poratkák elleni védelemmel.

Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.

Smart Pairing™

Egyszerűbb mosás okos párosítással

A Smart Pairing™ segítségével a mosógép és a szárítógép összehangolva működik, így ruhái mindig az ideális ápolást kapják.

A Smart Pairing™ funkció használatához mindkét készüléket stabil Wi‑Fi hálózathoz, valamint egy kompatibilis mobileszközön futó LG ThinQ™ alkalmazáshoz kell csatlakoztatni.

LG ThinQ™

Intuitív vezérlés az egyszerűbb mindennapokért

Egyszerű irányítás, bárhonnan, bármikor

Az LG ThinQ™ app segítségével egyszerűen csatlakozhat mosógépéhez, és egy gombnyomással elindíthatja a programot.

Kényelmes karbantartás és nyomonkövetés

Legyen szó mindennapi karbantartásról vagy nagyobb feladatokról, az LG ThinQ™ alkalmazással kényelmesen nyomon követheti mosógépe energiafogyasztását.

LG mosógép a munkalap alatt elhelyezve

Minimalizmus, harmóniában a stílusával

LG mosógép kombinált vezérlőgombja kijelzővel

Letisztult megoldások egyszerű mosáshoz

Részletkép az LG mosógép karcolás álló dobjáról

Ellenáll a mindennapi karcolásoknak 

f4x7011twb

GYIK

Q.

Mekkora a szabványos méretű mosógép?

A.

Az LG mosógépek szabványos szélességgel és magassággal rendelkeznek, így könnyen beilleszthetők a legtöbb háztartásba.

A mosógépek mélysége a dob méretétől és a kapacitástól függően eltérhet.

Szabványos méretek:

- Szélesség: 600 mm

- Magasság: 850 mm

- Mélység: 565–675 mm

Q.

Mekkora kapacitású mosógép az ideális?

A.

Egy 2-3 fős háztartás számára 8–9 kg kapacitású mosógépet ajánlunk.

Nagyobb családok (4-6 fős háztartások), illetve különösen nagy mennyiségű mosás esetén érdemes 11–13 kg‑os modellt választani.

A nagyobb kapacitású mosógépek akár dupla paplanok mosására is alkalmasak.

Fontos megjegyezni, hogy az LG innovatív technológiáinak köszönhetően mosógépeink azonos méret mellett is nagyobb kapacitást kínálhatnak.

Q.

Hogyan válasszak energiahatékony mosógépet?

A.

Ellenőrizze a mosógép energiacímkéjét, amely A (legjobb)–G (legrosszabb) skálán jelzi az energiahatékonyságot.

Az LG kínálatában megtalálhatók olyan mosógépek, melyek Tripla A besorolást* kínálnak energiahatékonyság, centrifugálás és zajszint tekintetében.

Az LG készülékekbe épített AI technológia a mosási töltethez leginkább megfelelő dobmozgásokat alkalmazza, ezáltal segít minimális szinten tartani az energiafelhasználást.

 

* LG belső laboratóriumi teszt az EN 60456:2016/A11:2020 szabvány alapján, F6V7RWP1WE modellen.

 Az energia‑, centrifugálási és zajszint‑osztályok besorolása az EU 2019/2014 rendelet szerint történt. 

Az eredmények a használati környezettől függően eltérhetnek.

Q.

Hogyan válasszam ki a megfelelő mosási programot?

A.

Általánosságban érdemes ellenőrizni a ruhákon található kezelési címkét, és ennek megfelelő mosási programot kiválasztani a készüléken.

Az AI DD funkcióval felszerelt LG mosógépek ezt követően automatikusan lemérik a töltetet és érzékelik a szövet puhaságát, majd meghatározzák az optimális mosási mintát, és ehhez igazítják a dobmozgásokat a mosás során.

Amennyiben összekapcsolja LG mosógépét és szárítógépét, a készülékek együttműködnek annak érdekében, hogy automatikusan a megfelelő program legyen kiválasztva, anélkül hogy Önnek a programválasztó gombbal kellene foglalkoznia.

Q.

Hogyan csökkenthetem a mosógép zajszintjét?

A.

Első lépésként érdemes olyan LG mosógépet választani, amely Tripla A besorolással* rendelkezik energiahatékonyság, centrifugálás és zajszint tekintetében. Az LG DirectDrive™ motor innovatív technológiája kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, ami csökkenti a működési zajt, és egyben növeli a készülék élettartamát is a kisebb kopásnak köszönhetően.

A mosógép telepítésénél ügyeljen arra, hogy sík, stabil felületen álljon, és ezt időről időre ellenőrizze. Egy nem megfelelően kiegyensúlyozott készülék elmozdulhat vagy ütődhet, ami megnöveli a zajszintet.

A mosógép alá helyezett rezgéscsillapító alátétek szintén segíthetnek a zaj csökkentésében.

* LG belső laboratóriumi teszt az EN 60456:2016/A11:2020 szabvány alapján, F6V7RWP1WE modellen.

2) Az energia‑, centrifugálási és zajszint‑osztályok besorolása az EU 2019/2014 rendelet szerint történt.

3) Az eredmények a használati környezettől függően eltérhetnek.

Q.

Hogyan segíti az AI DD™ technológia a mosást?

A.

Az LG AI DD™ mosógépei intelligens technológiával elemzik az egyes mosásoknál a ruhatöltet súlyát és lágyságát.

Az eredmény: a készülék automatikusan optimalizálja a dobmozgásokat, ami fokozott szövetvédelmet biztosít, így kedvenc ruhái hosszabb ideig megőrzik szépségüket.

A DirectDrive™ motor 6 Motion technológiát alkalmaz a hatékony mosás érdekében, kevesebb mozgó alkatrésszel, ami hosszabb élettartamot és energiahatékonyabb működést eredményez.

Q.

Mi az LG TurboWash™ 360° technológia?

A.

Az LG gyors TurboWash™ 360° technológiája mindössze 39 perc alatt biztosít alaposan tiszta ruhákat, a mosást a textíliák igényeihez igazítva.

A 3D Multi Spray minden irányból vízsugarakat permetez, miközben az intelligens inverter szivattyú szabályozza a vízsugár erejét. Az optimális permetezési teljesítmény, a megfelelő mennyiségű mosószer és a pontos dobmozgás együttesen időt takarít meg anélkül, hogy a mosás minősége vagy a ruhák kímélete csorbát szenvedne.

Ez a gyorsmosás rekordidő alatt nyújt tökéletes tisztaságot.

Q.

Mit tudnak az LG okos mosógépek?

A.

Az LG mosógépei mesterséges intelligenciát használnak a mosási mozgások optimalizálására minden egyes adag esetén. A több ezer mosási adatból származó, mélytanuláson alapuló technológia lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan érzékelje a textíliák jellemzőit, például a tömeget és a lágyságot.

Az eredmény: akár 10%‑kal jobb szövetvédelem*, amelynek köszönhetően ruhái hosszabb ideig megőrzik eredeti állapotukat.

Az LG Wi‑Fi‑képes okos mosógépei az okostelefonjára letölthető LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül is elérhetők és vezérelhetők, így bárhol kapcsolatban maradhat készülékével.

Indítsa el a mosást távolról egy érintéssel, kapjon értesítést a mosás befejezéséről, végezzen hibaelhárítást a Smart Diagnosis funkcióval, és töltsön le egyéni, előre beállított programokat – mindezt a ThinQ™ alkalmazáson keresztül.

 

* Az Intertek által tesztelve 2023 januárjában.

AI Wash program 3 kg töltettel összehasonlítva a Pamut programmal (F4Y7RYW0W). Az eredmények a ruhák típusától és a környezeti feltételektől függően eltérhetnek.

* Az AI érzékelési funkció nem aktiválódik, ha a Gőz opció be van kapcsolva.

Q.

Mi az LG mosógépek gőzfunkciója?

A.

Az LG saját fejlesztésű Steam™ technológiája (egyes modelleken) hatékonyan veszi fel a harcot az allergénekkel.

Az Allergy Care funkció a mosási ciklus elején gőz segítségével fellazítja a textilszálakat, és feloldja az allergéneket – beleértve a pollent és a poratkákat is.

Q.

Hogyan működik az automatikus adagolás?

A.

Az LG automatikus adagolóval ellátott mosógépeinek adagoló rendszere lehetővé teszi, hogy előre feltöltse a mosószer- és öblítő adagolót, majd a készülékre bízza a továbbiakat.

A beépített technológia érzékeli a ruhatöltet súlyát, és minden mosásnál pontosan a szükséges mennyiségű mosószert adagolja automatikusan. Ez kiküszöböli a túlzott adagolás kockázatát, időt takarít meg, és hozzájárul a ruhák élettartamának meghosszabbításához.

A megfelelő mosószeradagolás emellett segít abban is, hogy az elöltöltős mosógép hosszú távon optimális teljesítményt nyújtson. Nincs más dolga, mint becsukni az ajtót és megnyomni a start gombot.

Q.

Elérhetők az LG mosógépek különböző színekben?

A.

Az LG modern, semleges színválasztékot kínál, így könnyedén találhat olyan mosógépet, amely harmonizál meglévő készülékeivel, vagy épp stílusos kontrasztot teremt.

Az elérhető színek a következők: klasszikus fehér, acél fekete és grafit.*

 

*A színek elérhetősége régiónként és modellenként eltérhet.

Összes adat

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

