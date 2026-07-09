Értesítés egyes közösségi fiókos bejelentkezési szolgáltatások megszűnéséről

Köszönjük, hogy az LG.com-ot használja.

Tájékoztatjuk, hogy a LG Electronics fiókokhoz kapcsolódó egyes, közösségimédia-fiókkal történő bejelentkezési szolgáltatások megszűnnek.

A közösségi fiókkal bejelentkező ügyfeleknek javasoljuk, hogy tekintsék át az alábbi információkat, és vegyék azokat figyelembe a szolgáltatások további használata során.

1. Érintett bejelentkezési szolgáltatás: Bejelentkezés Amazonnal

2. A szolgáltatás megszűnésének időpontja: 2026.07.09. (KST)

3. Értesítés az azonosító módosításáról a szolgáltatás megszűnése miatt

- Ha jelenleg az érintett közösségi bejelentkezési fiókok egyikét használja, ellenőrizze, hogy van-e e-mail-cím társítva a fiókjához.

1) Ha egy e-mail-cím társítva van

A szolgáltatás megszűnése után a fiókjához kapcsolt e-mail-címmel bejelentkezve továbbra is a megszokott módon használhatja a szolgáltatást. A fiók minden adata, beleértve a regisztrált termékeket és a vásárlási előzményeket is, változatlan marad.

Ha azonban az érintett közösségi fiókot olyan AI-hangszóró-szolgáltatásokhoz kapcsolta, mint az Alexa vagy a Google Home, a további használathoz újra össze kell kapcsolnia ezeket a szolgáltatásokat a LG Electronics e-mail-fiókjával.

2) Ha nincs társított e-mail-cím

Kérjük, a megszüntetés dátuma előtt regisztráljon egy e-mail-címet. Ha nem regisztrál e-mail-címet, a megszüntetés dátumától kezdve automatikusan eltávolítjuk az adott fiókhoz kapcsolódó összes szolgáltatásból, és töröljük az összes fiókadatot, valamint a kapcsolódó termékeket és a vásárlási előzményeket.

Emellett az Alexa és a Google Home szolgáltatáshoz hasonló AI-hangszórókkal létrehozott kapcsolatok is automatikusan megszűnnek. A szolgáltatás további használatához csatlakoztassa újra az AI-hangszóró alkalmazásában a LG Electronics fiókjához tartozó e-mail-azonosítóval.

A megszüntetés által nem érintett közösségi bejelentkezési szolgáltatások a továbbiakban is a megszokott módon működnek. Ha további kérdése van ezzel a változással kapcsolatban, küldje el érdeklődését az 1:1 kapcsolatfelvételi szolgáltatásunkon keresztül.

Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy még jobb szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek.

Köszönjük.