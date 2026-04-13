Az LG Electronics Szolgáltatás Használati feltételeinek és Adatvédelmi szabályzatának frissítései (2026.29.04.)

04/13/2026
Az LG Electronics Szolgáltatás frissítései.

Őszintén köszönjük ügyfeleinknek, hogy igénybe vették az LG Electronics Szolgáltatást.

Frissítjük Használati feltételeinket és Adatvédelmi szabályzatunkat, ennek hatálybalépése [2026.29.04.].

Használati feltételeink frissített változatát itt, az Adatvédelmi szabályzatot pedig itt olvashatja el.

 

Főbb frissítések:

- Frissítések a személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket termékeinken, az LG Electronics szolgáltatáson és a helyi weboldalakon keresztül gyűjtünk, valamint az ezen információk felhasználásának módjára vonatkozóan

- AI‑alapú szolgáltatások

 

 

Következő lépések:

Felkérést kap, hogy fogadja el Használati Feltételeink frissített változatát [2026.29.04.]-től.

A frissített Adatvédelmi szabályzathoz nincs szükség további teendőkre.

Ha nem ért egyet a változtatásokkal, bármikor megszüntetheti LG fiókját büntetés nélkül.

 

Köszönjük, hogy továbbra is az LG Electronics Szolgáltatást használja.

