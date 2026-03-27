Értesítés a Spotify szolgáltatás megszűnéséről

Köszönjük, hogy az LG Electronics termékeit választotta.
Szeretnénk tájékoztatni, hogy bizonyos LG Wireless Multi-room Audio termékek Spotify szolgáltatása a partnercég által biztosított korábbi Spotify SDK szolgáltatás megszűnése miatt többé nem lesz elérhető.
Megszűnő szolgáltatás:
Spotify zenelejátszási szolgáltatás
Érintett modellek:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Hangszóró
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Szolgáltatás megszűnési dátuma:
2026. március 31.
A szolgáltatás megszűnése után:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Spotify szolgáltatása a továbbiakban nem lesz elérhető a fenti modelleken, mivel a partnervállalat megszüntette a korábbi Spotify SDK támogatását.
Felelősségkizáró nyilatkozat:
Még ha a felhasználói kézikönyv, vagy az LG.COM szolgáltatásleírásai azt is jelzik, hogy ez a funkció támogatott, a funkció megszűnése a fent megadott megszűnési dátum után is érvényes marad.