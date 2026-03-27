Értesítés a Spotify szolgáltatás megszűnéséről

Szeretnénk tájékoztatni, hogy bizonyos LG Wireless Multi-room Audio termékek Spotify szolgáltatása a partnercég által biztosított korábbi Spotify SDK szolgáltatás megszűnése miatt többé nem lesz elérhető.

Megszűnő szolgáltatás:

Spotify zenelejátszási szolgáltatás

Érintett modellek:

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Hangszóró

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Szolgáltatás megszűnési dátuma:

2026. március 31.

A szolgáltatás megszűnése után:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Spotify szolgáltatása a továbbiakban nem lesz elérhető a fenti modelleken, mivel a partnervállalat megszüntette a korábbi Spotify SDK támogatását.

Felelősségkizáró nyilatkozat:

Még ha a felhasználói kézikönyv, vagy az LG.COM szolgáltatásleírásai azt is jelzik, hogy ez a funkció támogatott, a funkció megszűnése a fent megadott megszűnési dátum után is érvényes marad.