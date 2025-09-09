Az LG Electronics Szolgáltatás Adatvédelmi szabályzatának frissítései (2025.25.09.)

Az LG Electronics Szolgáltatás frissítései.

Őszintén köszönjük ügyfeleinknek, hogy igénybe vették az LG Electronics Szolgáltatást.

Frissítjük Adatvédelmi szabályzatunkat, ennek hatálybalépése [2025.25.09.].

Adatvédelmi szabályzatunk frissített változatát itt olvashatja el.

Főbb frissítések:

- Frissítések a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információkra vonatkozóan (audiovizuális információk, webes felugró értesítésekre vonatkozó információk), arról, hogyan használjuk ezeket az adatokat, valamint az Ön lehetőségeiről.

- Frissítések az Ön által közvetlenül számunkra vagy harmadik felek részére megadott adatokkal kapcsolatban (pl. energiafelhasználási adatok).

- Frissítés a Kapcsolatfelvétel rész tekintetében (adatokkal kapcsolatos jogi megkeresések).

Következő lépések:

A frissített Adatvédelmi szabályzathoz nincs szükség további teendőkre.

Ha nem ért egyet a változtatásokkal, bármikor megszüntetheti LG fiókját büntetés nélkül.

Köszönjük, hogy továbbra is az LG Electronics Szolgáltatást használja.