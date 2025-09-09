Az LG Electronics Szolgáltatás Adatvédelmi szabályzatának frissítései (2025.25.09.)

Az LG Electronics Szolgáltatás frissítései.
Őszintén köszönjük ügyfeleinknek, hogy igénybe vették az LG Electronics Szolgáltatást.
Frissítjük Adatvédelmi szabályzatunkat, ennek hatálybalépése [2025.25.09.].
Adatvédelmi szabályzatunk frissített változatát itt olvashatja el.
Főbb frissítések:
- Frissítések a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információkra vonatkozóan (audiovizuális információk, webes felugró értesítésekre vonatkozó információk), arról, hogyan használjuk ezeket az adatokat, valamint az Ön lehetőségeiről.
- Frissítések az Ön által közvetlenül számunkra vagy harmadik felek részére megadott adatokkal kapcsolatban (pl. energiafelhasználási adatok).
- Frissítés a Kapcsolatfelvétel rész tekintetében (adatokkal kapcsolatos jogi megkeresések).
Következő lépések:
A frissített Adatvédelmi szabályzathoz nincs szükség további teendőkre.
Ha nem ért egyet a változtatásokkal, bármikor megszüntetheti LG fiókját büntetés nélkül.
Köszönjük, hogy továbbra is az LG Electronics Szolgáltatást használja.