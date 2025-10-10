Skip to contentSkip to accessibility help
LG QP5 hangprojektor

Fő tulajdonságok

  • Meridian
  • TV hangmódmegosztás és Hangprojektor-mód vezérlés
  • Alacsony vibrációs mélynyomó
  • Dolby Atmos és DTS:X
  • Kompakt kialakítás
  • Továbbfejlesztett AI Sound Pro
CES Innovation Awards (logó)

CES 2021 Innovációs díj

LG QP5 >

Otthoni audio- és videokomponensek és tartozékok

2021-2022 EISA Award

2021-2022 EISA Award

LG Eclair QP5 >

"innovatív hangrendszer"

Prohardver

Prohardver

LG Eclair QP5 >

Kipróbáltuk az LG ultrakompakt hangprojektorát.

A „Like Nothing You've Ever Seen” (Még nem láttál ehhez foghatót) felirat látható fekete képernyőn. A felirat eltűnik, és megjelenik egy hangprojektor és egy TV a fapadlón, és egy függöny hullámzik a bal oldalon. A CES Innovációs díj logó látható a jobb sarokban.

*A termék színvariációinak elérhetősége országonként változhat.

Egymással ellentétes irányba álló hangprojektor és mélynyomó látható márványpadlón

Egymással ellentétes irányba álló hangprojektor és mélynyomó látható márványpadlón

Kisebb, hogy harmonizáljon az otthonával

Három kép kollázsa: hangprojektor és mélynyomó egy fehér szobában a bal oldalon, hangprojektor jobb oldalának ráközelített nézete középen, a jobb oldali képen pedig egy hangprojektor és egy mélynyomó látható egy faszekrényen.

Három kép kollázsa: hangprojektor és mélynyomó egy fehér szobában a bal oldalon, hangprojektor jobb oldalának ráközelített nézete középen, a jobb oldali képen pedig egy hangprojektor és egy mélynyomó látható egy faszekrényen.

3.1.2 csatornás hang és Dolby Atmos technológia kompakt kialakítás mellett

A 3.1.2 csatornás audió és a Dolby Atmos segítségével körülveszi Önt a hang a valósághűbb hangélmény érdekében. Az új LG Eclair QP5 mindent megad erőteljes, magával ragadó hanggal, kompakt méretben.

Tiszta és nagy erejű hang kevesebb vibrációval

A kompakt LG QP5 Eclair kétirányú mélynyomóval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a vibrációt bármilyen hangerő mellett. Ezzel tiszta, magas minőségű hang jön létre kevesebb torzítás mellett, így anélkül élvezheti a filmeket és a zenét, hogy aggódnia kellene, zavar-e másokat.

Mély és tiszta basszus kevesebb rezgéssel

Az Eclair kétirányú mélynyomója a csökkenti a vibrációt. Ezáltal kevesebb rezgés mellett tapasztalhatja meg ugyanazt a masszív basszust, amilyenre egy nagy méretű hangprojektor képes.

Hangprojektor az LG TV AI processzorával kiegészítve

A továbbfejlesztett 2021 LG Alpha 9 AI processzorral az LG hangprojektorok jobb hangzást képesek biztosítani. A TV hangmódmegosztásával a hangprojektor használni tudja a TV számítási teljesítményét és az AI Sound Pro technológiát, így minden hang tisztábbá és egységesebbé válik, még különböző forrásból érkező tartalmak esetén is. Csak az LG hangprojektor és az LG TV együtt képes biztosítani, hogy a lehető legmagasabb szinten élhesse át a tévézés élményét.

A TV-n az alpha kilences lapka képe látható, közvetlenül alatta pedig egy hangprojektor. Hanghullámhatás érkezik a hangprojektorról.

*A TV hangmódmegosztás eltérhet a tévék típusától függően.
**A TV AI processzor verziója eltér a TV típusainak függvényében.

Meridian technológiával

Együtt jobb hangzást nyújtunk

A Meridian 1977 óta gyárt olyan innovatív és elegáns megjelenésű hangtechnikai megoldásokat, amelyeknek forradalmasították a zenehallgatást és a mozizás élményét. A cég a High Res Audio (nagy felbontású hangzás) brit úttörőjeként és a digitális jelfeldolgozás (DSP) mestereként fontos szerepet töltött be különböző úttörő technológiák fejlesztésében és bevezetésében.

Az LG hangprojektor jobb oldali közelképe, az LG logó a termék jobb alsó sarkában látható.

Továbbfejlesztett AI Sound Pro LG Eclairrel

Az adaptív audió továbbfejlesztett algoritmust használ, mellyel beazonosítja a hangokat, az effekteket és a frekvenciákat, és így minden jelenetben a műfaj alapján optimalizálja a hangot a még inkább magával ragadó élmény érdekében.

Kompromisszummentes hangcsatlakoztatás

A HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) technológia lehetővé teszi a tömörítés nélküli 5.1 és 7.1 csatornás audiójel veszteség nélküli átvitelét a kompatibilis tévékre, még akár HBR (High Bit Rate) audiojel, például a Dolby Atmos® és a DTS: X® szabványok esetén is.

TV a falon. A TV-n egy zenekar fekete körvonala látható. A képen egy LG hangprojektor látható egy szürke polcon, közvetlenül a TV alatt. A hangprojektor alatt egy HDMI eARC ikon látható.

A 4K tartalom hihetetlen szinkronban

Az LG QP5 Eclair – többek között HDR és Dolby Vision technológiák segítségével – olyan 4K tartalmakat nyújt, ahol minimális a minőség- és teljesítményveszteség, így tökéletesen élvezheti a csatlakoztatott tévézési és hangélményt.

Az új LG Eclair – hangprojektor, amely megfelel az igényeinek

Új külső, mely illeszkedik az ízléséhez

A stílusos és kompakt kialakítás elegánsan illeszkedik lakása belső teréhez.

3.1.2 csatornás hang Dolby Atmos technológiával

A 3.1.2 csatornás audió és a Dolby Atmos körülveszi Önt a valósághűbb hangélmény érdekében.

Alacsony vibrációs mélynyomó

A kompakt LG QP5 Eclair kétirányú mélynyomóval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a rezgéseket a gondtalan moziesték érdekében.

Válassza ki az Ön számára megfelelő hangprojektort!

LG SP2 hangprojektor

2.1 csatornás audió, beépített mélynyomó

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    3.1.2

  • Kimeneti teljesítmény

    320 W

  • Dolby Atmos

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • 296,0 x 59,9 x 126,0 mm

  • Mélynyomó

    388 x 291 x 185 mm

Összes adat

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Game

    Igen

KAPCSOLÓDÁS

  • HDMI Be

    1

  • HDMI Ki

    1

  • Bluetooth Verzió

    4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • USB

    1

  • Optikai bemenet

    1

HDMI TÁMOGATÁS

  • Pass-through

    Igen

  • Pass-through (4K)

    Igen

  • HDR10

    Igen

  • Dolby Vision

    Igen

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    3.1.2

  • Hangszórók száma

    7 EA

  • Kimeneti teljesítmény

    320 W

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • AAC

    Igen

  • AAC+

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 296,0 x 59,9 x 126,0 mm

  • Mélynyomó

    388 x 291 x 185 mm

SÚLY

  • 1,6 kg

  • Mélynyomó

    7,6 kg

  • Bruttó Tömeg

    12,0 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • HDMI Kábel

    Igen

  • Távirányító

    Igen

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0,5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    36 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0,5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    38 W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

