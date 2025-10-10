We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG QP5 hangprojektor
*A termék színvariációinak elérhetősége országonként változhat.
Kisebb, hogy harmonizáljon az otthonával
3.1.2 csatornás hang és Dolby Atmos technológia kompakt kialakítás mellett
A 3.1.2 csatornás audió és a Dolby Atmos segítségével körülveszi Önt a hang a valósághűbb hangélmény érdekében. Az új LG Eclair QP5 mindent megad erőteljes, magával ragadó hanggal, kompakt méretben.
Tiszta és nagy erejű hang kevesebb vibrációval
A kompakt LG QP5 Eclair kétirányú mélynyomóval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a vibrációt bármilyen hangerő mellett. Ezzel tiszta, magas minőségű hang jön létre kevesebb torzítás mellett, így anélkül élvezheti a filmeket és a zenét, hogy aggódnia kellene, zavar-e másokat.
Mély és tiszta basszus kevesebb rezgéssel
Az Eclair kétirányú mélynyomója a csökkenti a vibrációt. Ezáltal kevesebb rezgés mellett tapasztalhatja meg ugyanazt a masszív basszust, amilyenre egy nagy méretű hangprojektor képes.
Hangprojektor az LG TV AI processzorával kiegészítve
A továbbfejlesztett 2021 LG Alpha 9 AI processzorral az LG hangprojektorok jobb hangzást képesek biztosítani. A TV hangmódmegosztásával a hangprojektor használni tudja a TV számítási teljesítményét és az AI Sound Pro technológiát, így minden hang tisztábbá és egységesebbé válik, még különböző forrásból érkező tartalmak esetén is. Csak az LG hangprojektor és az LG TV együtt képes biztosítani, hogy a lehető legmagasabb szinten élhesse át a tévézés élményét.
A TV-n az alpha kilences lapka képe látható, közvetlenül alatta pedig egy hangprojektor. Hanghullámhatás érkezik a hangprojektorról.
*A TV hangmódmegosztás eltérhet a tévék típusától függően.
**A TV AI processzor verziója eltér a TV típusainak függvényében.
Meridian technológiával
Együtt jobb hangzást nyújtunk
A Meridian 1977 óta gyárt olyan innovatív és elegáns megjelenésű hangtechnikai megoldásokat, amelyeknek forradalmasították a zenehallgatást és a mozizás élményét. A cég a High Res Audio (nagy felbontású hangzás) brit úttörőjeként és a digitális jelfeldolgozás (DSP) mestereként fontos szerepet töltött be különböző úttörő technológiák fejlesztésében és bevezetésében.
Az LG hangprojektor jobb oldali közelképe, az LG logó a termék jobb alsó sarkában látható.
Továbbfejlesztett AI Sound Pro LG Eclairrel
Az adaptív audió továbbfejlesztett algoritmust használ, mellyel beazonosítja a hangokat, az effekteket és a frekvenciákat, és így minden jelenetben a műfaj alapján optimalizálja a hangot a még inkább magával ragadó élmény érdekében.
Kompromisszummentes hangcsatlakoztatás
A HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) technológia lehetővé teszi a tömörítés nélküli 5.1 és 7.1 csatornás audiójel veszteség nélküli átvitelét a kompatibilis tévékre, még akár HBR (High Bit Rate) audiojel, például a Dolby Atmos® és a DTS: X® szabványok esetén is.
TV a falon. A TV-n egy zenekar fekete körvonala látható. A képen egy LG hangprojektor látható egy szürke polcon, közvetlenül a TV alatt. A hangprojektor alatt egy HDMI eARC ikon látható.
A 4K tartalom hihetetlen szinkronban
Az LG QP5 Eclair – többek között HDR és Dolby Vision technológiák segítségével – olyan 4K tartalmakat nyújt, ahol minimális a minőség- és teljesítményveszteség, így tökéletesen élvezheti a csatlakoztatott tévézési és hangélményt.
Az új LG Eclair – hangprojektor, amely megfelel az igényeinek
Új külső, mely illeszkedik az ízléséhez
A stílusos és kompakt kialakítás elegánsan illeszkedik lakása belső teréhez.
3.1.2 csatornás hang Dolby Atmos technológiával
A 3.1.2 csatornás audió és a Dolby Atmos körülveszi Önt a valósághűbb hangélmény érdekében.
Válassza ki az Ön számára megfelelő hangprojektort!
LG SP2 hangprojektor
2.1 csatornás audió, beépített mélynyomó
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
3.1.2
Kimeneti teljesítmény
320 W
Dolby Atmos
Igen
DTS:X
Igen
fő
296,0 x 59,9 x 126,0 mm
Mélynyomó
388 x 291 x 185 mm
Összes adat
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Cinema
Igen
Game
Igen
KAPCSOLÓDÁS
HDMI Be
1
HDMI Ki
1
Bluetooth Verzió
4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
USB
1
Optikai bemenet
1
HDMI TÁMOGATÁS
Pass-through
Igen
Pass-through (4K)
Igen
HDR10
Igen
Dolby Vision
Igen
Audio Return Channel (ARC)
Igen
Audio Return Channel (e-ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
3.1.2
Hangszórók száma
7 EA
Kimeneti teljesítmény
320 W
HANGFORMÁTUM
Dolby Atmos
Igen
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Igen
DTS:X
Igen
AAC
Igen
AAC+
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
296,0 x 59,9 x 126,0 mm
Mélynyomó
388 x 291 x 185 mm
SÚLY
fő
1,6 kg
Mélynyomó
7,6 kg
Bruttó Tömeg
12,0 kg
TARTOZÉK
Jótállási jegy
Igen
HDMI Kábel
Igen
Távirányító
Igen
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0,5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
36 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0,5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
38 W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
