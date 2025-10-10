LG QP5 hangprojektor

A továbbfejlesztett 2021 LG Alpha 9 AI processzorral az LG hangprojektorok jobb hangzást képesek biztosítani. A TV hangmódmegosztásával a hangprojektor használni tudja a TV számítási teljesítményét és az AI Sound Pro technológiát, így minden hang tisztábbá és egységesebbé válik, még különböző forrásból érkező tartalmak esetén is. Csak az LG hangprojektor és az LG TV együtt képes biztosítani, hogy a lehető legmagasabb szinten élhesse át a tévézés élményét.

