We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024
Fő tulajdonságok
- Hangprojektor, melyet az LG TV-khez való tökéletes illeszkedésre, azok hangjának erősítésére és az LG QNED konzollal való kényelmes használatra terveztek
- Magával ragadó Dolby Atmos hangzásvilág, a középső, felfelé irányuló hangszóróval
- Egyszerű vezérlés a TV-n keresztül a WOW kezelőfelület segítségével, plusz szimfonikus hangzás a WOW Orchestrától
- Zavartalan hangzás 120 Hz-es játékhoz, VRR/ALLM támogatással
- Még élvezetesebb szórakozás 3.1.1 csatornás térbeli hanggal
Optimális hangzás, amely méltó az LG QNED-hez
Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli
LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED-hez illeszkedő konzollal egy szürke fából készült lakótérben, térbeli nézetben, egy gitározó férfit ábrázolva az óceán előtt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt.
*Szimulált képernyőképek.
LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez
Gyönyörűen illik az LG QNED-hez
LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED-hez illeszkedő konzollal egy szürke fából készült lakótérben, térbeli nézetben, az LG QNED TV egy gitározó férfit mutat. LG Soundbar és LG QNED TV egy krémszínű falon a QNED TV-hez illeszkedő konzollal. A TV egy videót játszik le, amelyen egy nő énekel egy stúdióban. A TV alatt egy modern, geometrikus fa állvány található. LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED TV-hez illeszkedő konzollal egy hangulatos és gyengén megvilágított lakótérben, ahol gyerekjátékok vannak. A TV egy videót mutat, amelyen egy kisfiú csellózik.
Hibátlanul illik az LG QNED-hez
*A 2024-es QNED 90/85/80 QNED modellekre vonatkozik.
**A Synergy konzol 1 pontos állvánnyal vagy 2 pontos állvánnyal kerül forgalomba, amely országonként/termékenként eltérő lehet.
***A Synergy konzol külön vásárolható meg.
Egyszerűség az Ön keze ügyében
Duettben az LG TV-je hangjával
A képernyőn egy hangulatos koncert szólal meg egy nappaliban. A WOW kezelőfelület menü átfedés formájában jelenik meg, és a felhasználó a hangprojektor beállításaihoz navigál.
*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW interfész kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW interfész a hangprojektor modelltől függően változhat.
Érezze a valósághű hangpanorámát
A hangzás, amely a középpontba helyezi Önt
A középső felfelé irányuló csatorna még élethűbb és tisztább hangzást biztosít, valamint tökéletesen szinkronizálja a hangot a jelenetekhez, csúszás- és szakadozásmentesen.
Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.
*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.
Az esti filmnézés úgy hangzik a Dolby Atmos technológiával, mint a mozikban
Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.
Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
Virtuális réteggel az élethű hangért
A 3 Szintű Térbeli Hangzás egy virtuális réteg hozzáadásával egy hangkupolát hoz létre Ön körül, hogy a hangok még gazdagabban szóljanak.
*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a Soundbar hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. A rendszer az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálja a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
Magával ragadó hang mindenütt
LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból körbejárva a kanapét. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logó DTS X logó
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
Okos hangzás, az Ön ízlése szerint
Érezze a dús és kifejező hangok csodáját
2-csatornás
Többcsatornás
*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.
Minden hangulat és műfaj jól szól
Minden hangulat és műfaj jól szól
Minden hangulat és műfaj jól szól
*Szimulált képernyőképek.
Harmóniában működik a kedvenceivel
A hang minden képkockával szinkronizálódik
LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.
*Szimulált képernyőképek.
**A TV-nek, a hangprojektornak és a konzolnak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiát.
***A VRR átjátszás a 60 Hz-es tartalmakra van korlátozva.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
3.1.1
Kimeneti teljesítmény
400 W
Dolby Atmos
Igen
DTS:X
Igen
fő
950 x 63 x 115 mm
Mélynyomó
200 x 377 x 285 mm
Összes adat
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
3.1.1
Kimeneti teljesítmény
400 W
Hangszórók száma
7 EA
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Music
Igen
Cinema
Igen
Clear Voice Pro
Igen
Sport
Igen
Game
Igen
Bass Blast / Bass Blast +
Igen
HI-RESOLUTION AUDIO
Mintavétel
24bit/96kHz
HANGFORMÁTUM
Dolby Atmos
Igen
Dolby Digital
Igen
DTS:X
Igen
DTS Digital Surround
Igen
AAC
Igen
KAPCSOLÓDÁS
Optikai bemenet
1
HDMI Be
1
HDMI Ki
1
USB
1
Bluetooth Verzió
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
Vezeték nélküli hátsó kész
Igen
HDMI TÁMOGATÁS
Pass-through
Igen
Pass-through (4K)
Igen
VRR / ALLM
Igen
120Hz
Igen
HDR10
Igen
Dolby Vision
Igen
Audio Return Channel (ARC)
Igen
Audio Return Channel (e-ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
Soundbar mód vezérlése
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
WOW interfész
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
950 x 63 x 115 mm
Mélynyomó
200 x 377 x 285 mm
SÚLY
fő
3,0 kg
Mélynyomó
5,7 kg
Bruttó Tömeg
13,3 kg
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
33 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
33 W
TARTOZÉK
HDMI Kábel
Igen
Fali konzol
Igen
Távirányító
Igen
Jótállási jegy
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.