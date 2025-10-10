Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024

LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024

LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024

S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY
LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024, S70TY

Fő tulajdonságok

  • Hangprojektor, melyet az LG TV-khez való tökéletes illeszkedésre, azok hangjának erősítésére és az LG QNED konzollal való kényelmes használatra terveztek
  • Magával ragadó Dolby Atmos hangzásvilág, a középső, felfelé irányuló hangszóróval
  • Egyszerű vezérlés a TV-n keresztül a WOW kezelőfelület segítségével, plusz szimfonikus hangzás a WOW Orchestrától
  • Zavartalan hangzás 120 Hz-es játékhoz, VRR/ALLM támogatással
  • Még élvezetesebb szórakozás 3.1.1 csatornás térbeli hanggal
Több
Termékek ebben a csomagajánlatban: 2

B55QNED86T.S70TY

55 colos LG QNED86 4K Smart TV 2024 + S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024

B65QNED86T.S70TY

65 colos LG QNED86 4K Smart TV 2024 + S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával

Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.

Optimális hangzás, amely méltó az LG QNED-hez

Tegye teljessé az LG QNED-élményt a hangprojektorral, amely gyönyörű designnal és erőteljes hangzással rendelkezik!

Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli

LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED-hez illeszkedő konzollal egy szürke fából készült lakótérben, térbeli nézetben, egy gitározó férfit ábrázolva az óceán előtt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt.

*Szimulált képernyőképek.

LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez

LG QNED-hez illő dizájn

Gyönyörűen illik az LG QNED-hez

Élvezze az LG QNED és a vadonatúj LG Soundbar harmonikus, magas kivitelezésű dizájnját, melyek kifinomult összképet alkotnak.

LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED-hez illeszkedő konzollal egy szürke fából készült lakótérben, térbeli nézetben, az LG QNED TV egy gitározó férfit mutat. LG Soundbar és LG QNED TV egy krémszínű falon a QNED TV-hez illeszkedő konzollal. A TV egy videót játszik le, amelyen egy nő énekel egy stúdióban. A TV alatt egy modern, geometrikus fa állvány található. LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED TV-hez illeszkedő konzollal egy hangulatos és gyengén megvilágított lakótérben, ahol gyerekjátékok vannak. A TV egy videót mutat, amelyen egy kisfiú csellózik.

Synergy konzol

Hibátlanul illik az LG QNED-hez

A Synergy konzolt úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen az LG QNED TV-hez a vizuális harmóniáért és a job hangteljesítményért.

*A 2024-es QNED 90/85/80 QNED modellekre vonatkozik.
**A Synergy konzol 1 pontos állvánnyal vagy 2 pontos állvánnyal kerül forgalomba, amely országonként/termékenként eltérő lehet.
***A Synergy konzol külön vásárolható meg.

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-jéről egyszerűen hozzáférhet a WOW kezelőfelülethez, amelyről egyszerűen vezérelheti a hangprojektorát, beállíthatja a hangmódokat, profilokat és irányíthat tovább funkciókat is.

Duettben az LG TV-je hangjával

A képernyőn egy hangulatos koncert szólal meg egy nappaliban. A WOW kezelőfelület menü átfedés formájában jelenik meg, és a felhasználó a hangprojektor beállításaihoz navigál.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW interfész kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW interfész a hangprojektor modelltől függően változhat.

Érezze a valósághű hangpanorámát

Középső felfelé irányuló csatorna

A hangzás, amely a középpontba helyezi Önt

A középső felfelé irányuló csatorna még élethűbb és tisztább hangzást biztosít, valamint tökéletesen szinkronizálja a hangot a jelenetekhez, csúszás- és szakadozásmentesen.

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.

*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.

Dolby Atmos

Az esti filmnézés úgy hangzik a Dolby Atmos technológiával, mint a mozikban

Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.

Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

3 Szintű Térbeli Hangzás (Triple Level Spatial Sound)

Virtuális réteggel az élethű hangért

A 3 Szintű Térbeli Hangzás egy virtuális réteg hozzáadásával egy hangkupolát hoz létre Ön körül, hogy a hangok még gazdagabban szóljanak.

*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a Soundbar hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. A rendszer az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálja a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.

3.1.1 csatornás térbeli hang

Magával ragadó hang mindenütt

Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 400 W-os, 3.1.1 csatornás térbeli hangzással, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.

LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból körbejárva a kanapét. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

Okos hangzás, az Ön ízlése szerint

Többcsatornás hangélmény

Érezze a dús és kifejező hangok csodáját

Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely egyszerűen átjárja a teret.

LG Soundbar, LG TV és mélnynyomó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar-ból háromágú hanghullámok vetítődnek ki, melyek fehér cseppekkel vannak illusztrálva. A hangprojektor mellett egy mélynyomó található, amely alulról hozza létre a hanghatást.

2-csatornás

LG Soundbar, LG TV és mélnynyomó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar-ból háromágú hanghullámok vetítődnek ki, melyek fehér cseppekkel vannak illusztrálva. A hangprojektor tetejéből és mélynyomóból áramló hanghullámok összességében kupola hatást keltenek a szobában.

Többcsatornás

*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangszínek szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtése érdekében.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

*Szimulált képernyőképek.

Harmóniában működik a kedvenceivel

Intenzív játékélmény

A hang minden képkockával szinkronizálódik

Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadozásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékmeneteket tesz lehetővé.

LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.

*Szimulált képernyőképek.
**A TV-nek, a hangprojektornak és a konzolnak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiát.
***A VRR átjátszás a 60 Hz-es tartalmakra van korlátozva.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    3.1.1

  • Kimeneti teljesítmény

    400 W

  • Dolby Atmos

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • 950 x 63 x 115 mm

  • Mélynyomó

    200 x 377 x 285 mm

Összes adat

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    3.1.1

  • Kimeneti teljesítmény

    400 W

  • Hangszórók száma

    7 EA

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Mintavétel

    24bit/96kHz

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • AAC

    Igen

KAPCSOLÓDÁS

  • Optikai bemenet

    1

  • HDMI Be

    1

  • HDMI Ki

    1

  • USB

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.1

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • Vezeték nélküli hátsó kész

    Igen

HDMI TÁMOGATÁS

  • Pass-through

    Igen

  • Pass-through (4K)

    Igen

  • VRR / ALLM

    Igen

  • 120Hz

    Igen

  • HDR10

    Igen

  • Dolby Vision

    Igen

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 950 x 63 x 115 mm

  • Mélynyomó

    200 x 377 x 285 mm

SÚLY

  • 3,0 kg

  • Mélynyomó

    5,7 kg

  • Bruttó Tömeg

    13,3 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    33 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    33 W

TARTOZÉK

  • HDMI Kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

  • Jótállási jegy

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható