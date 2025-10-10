LG Soundbar TV-hez S70TY Dolby Atmos 3.1.1 csatornával 2024

LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED-hez illeszkedő konzollal egy szürke fából készült lakótérben, térbeli nézetben, az LG QNED TV egy gitározó férfit mutat. LG Soundbar és LG QNED TV egy krémszínű falon a QNED TV-hez illeszkedő konzollal. A TV egy videót játszik le, amelyen egy nő énekel egy stúdióban. A TV alatt egy modern, geometrikus fa állvány található. LG Soundbar és LG QNED TV a falon a QNED TV-hez illeszkedő konzollal egy hangulatos és gyengén megvilágított lakótérben, ahol gyerekjátékok vannak. A TV egy videót mutat, amelyen egy kisfiú csellózik.