LG Soundbar TV-hez S77TY Dolby Atmos 3.1.3 csatornás hangprojektor 2024
S77TY
()
Fő tulajdonságok
- LG TV-k erősítésére tervezett teljes hangprojektor
- Teljes hangzásvilág a Dolby Atmostól a középső keverő hangszóróból
- Egyszerű vezérlés a TV-n keresztül a WOW Interface segítségével, plusz szimfonikus hangzás a WOW Orchestrától
- Zavartalan hangzás 120 Hz-es játékhoz, VRR/ALLM támogatással
- Szobát betöltő 3.1.3ch surround hangzás.
*Az LG Bemutatóteremben megtalálható termékek időszakosan (előzetes bejelentés nélkül) eltérhetnek a weboldalon feltüntetett listától, illetve bármikor megváltozatásra kerülhetnek. A kiállított termékek pontos listájáról érdeklődhet az LG Ügyfélszolgálatától.
Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.
Az ideális hangzású társ az
LG TV-hez
Egészítse ki az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely tökéletes a dizájnhoz és a hangbeli teljesítményhez.
LG Soundbar bézs színű felületen, bézs színű háttér előtt, légi perspektívában.
Csábító hangzásvilág Ön körül
Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar három különböző TV-képernyővel felül. Az egyik egy filmet, a másik egy koncertet, a harmadik pedig egy hírműsort mutat. A hangprojektor alatt három ikon mutatja az egyes műfajokat.
*Szimulált képernyőképek.
Teljes LG TV élmény az LG Soundbarral
Egyszerűség az Ön keze ügyében
Az LG TV-n keresztül a WOW kezelőfelületen egyszerűen vezérelheti a hangprojektort például üzemmód- és profilváltáshoz és más praktikus funkciókhoz, akár tévénézés közben is.
Duettben az LG TV hangjával
Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.
*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelület kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW interfész a hangprojektor-modelltől függően változhat.
Érezze a valósághű hangpanorámát
Középső felfelé irányuló csatorna
A hangzásvilágok az epicentrumba helyezik Önt
A középső, felfelé irányuló hangsugárzó élethűbb hangzást eredményez; a hangok tisztábbak, a képernyőn zajló akciók pedig tökéletesen szinkronizálódnak a hanggal - nincs késés vagy akadozás.
Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.
*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.
LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez
Dolby Atmos
Az esti film úgy hangzik, mint a Dolby Atmos mozikban
Merüljön el a tökéletes Dolby-élményben az LG TV Dolby Vision funkciója és az LG Soundbar hangprojektor Dolby Atmos funkciója segítségével.
Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
Triple Level Spatial Sound
A virtuális réteg élethű hangot teremt
A Triple Level Spatial Sound virtuális réteg hozzáadásával gazdagabb hangzású hangkupolát hoz létre Ön körül.
*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a Soundbar hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. A rendszer az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálja a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
3.1.3ch csatornás térbeli hang
Csábító hangzás mindenütt
Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 400 W-os, 3.1.3 csatornás térbeli hangzással, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.
LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból körbejárva a kanapét. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logó DTS X logó
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
Okos hangzás, az Ön ízlése szerint
Többcsatornás hangélmény
Érezze a nagy és kifejező hang csodáját
Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely átjárja a teret.
2-csatornás
Többcsatornás
*Az intelligens keverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens keverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens keverő algoritmust, hanem a 2ch információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.
AI Sound Pro
Minden hangulat és műfaj jól szól
Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.
*Szimulált képernyőképek.
Harmóniában működik a kedvenceivel
Intenzív játék
A hang minden képkockával szinkronizálódik
Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékot biztosít.
LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.
*Szimulált képernyőképek.
**A HDMI 2.1 műszaki szabványnak megfelelően ez a hangprojektor támogatja az eARC, VRR és ALLM technológiákat.
***A TV-nek, a hangprojektornak és a forráseszköznek (pl. játékkonzol) egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiát.
****A VRR átengedés támogatja a 120 Hz-es tartalmakat. (4K esetén YCbCr 4:2:0 / 1080p esetén 120 Hz támogatás)
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.
*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
3.1.3
Kimeneti teljesítmény
400 W
Dolby Atmos
Igen
DTS:X
Igen
WOW Orchestra
Igen
fő
890,0 x 61,5 x 126,0 mm
Mélynyomó
195 x 361 x 280 mm
Összes adat
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
3.1.3
Kimeneti teljesítmény
400 W
Hangszórók száma
9 EA
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Music
Igen
Cinema
Igen
Clear Voice Pro
Igen
Sport
Igen
Game
Igen
Bass Blast / Bass Blast +
Igen
HI-RESOLUTION AUDIO
Mintavétel
24bit/96kHz
HANGFORMÁTUM
Dolby Atmos
Igen
Dolby Digital
Igen
DTS:X
Igen
DTS Digital Surround
Igen
AAC
Igen
KAPCSOLÓDÁS
Optikai bemenet
1
HDMI Be
1
HDMI Ki
1
USB
1
Bluetooth Verzió
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
Vezeték nélküli hátsó kész
Igen
HDMI TÁMOGATÁS
Pass-through
Igen
Pass-through (4K)
Igen
VRR / ALLM
Igen
120Hz
Igen
HDR10
Igen
Dolby Vision
Igen
Audio Return Channel (ARC)
Igen
Audio Return Channel (e-ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
Soundbar mód vezérlése
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
WOW Orchestra
Igen
WOW interfész
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
890,0 x 61,5 x 126,0 mm
Mélynyomó
195 x 361 x 280 mm
SÚLY
fő
3,6 kg
Mélynyomó
6,3 kg
Bruttó Tömeg
13,0 kg
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
23 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
30 W
TARTOZÉK
HDMI Kábel
Igen
Fali konzol
Igen
Távirányító
Igen
Jótállási jegy
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Vásárlóink véleménye
