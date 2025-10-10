Skip to contentSkip to accessibility help
LG Soundbar TV-hez S77TY Dolby Atmos 3.1.3 csatornás hangprojektor 2024

Fő tulajdonságok

  • LG TV-k erősítésére tervezett teljes hangprojektor
  • Teljes hangzásvilág a Dolby Atmostól a középső keverő hangszóróból
  • Egyszerű vezérlés a TV-n keresztül a WOW Interface segítségével, plusz szimfonikus hangzás a WOW Orchestrától
  • Zavartalan hangzás 120 Hz-es játékhoz, VRR/ALLM támogatással
  • Szobát betöltő 3.1.3ch surround hangzás.

    *Az LG Bemutatóteremben megtalálható termékek időszakosan (előzetes bejelentés nélkül) eltérhetnek a weboldalon feltüntetett listától, illetve bármikor megváltozatásra kerülhetnek. A kiállított termékek pontos listájáról érdeklődhet az LG Ügyfélszolgálatától.
Több
Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.

Az ideális hangzású társ az
LG TV-hez

Egészítse ki az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely tökéletes a dizájnhoz és a hangbeli teljesítményhez.

LG Soundbar bézs színű felületen, bézs színű háttér előtt, légi perspektívában.

Csábító hangzásvilág Ön körül

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar három különböző TV-képernyővel felül. Az egyik egy filmet, a másik egy koncertet, a harmadik pedig egy hírműsort mutat. A hangprojektor alatt három ikon mutatja az egyes műfajokat.

*Szimulált képernyőképek.

Teljes LG TV élmény az LG Soundbarral

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-n keresztül a WOW kezelőfelületen egyszerűen vezérelheti a hangprojektort például üzemmód- és profilváltáshoz és más praktikus funkciókhoz, akár tévénézés közben is.

Duettben az LG TV hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelület kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. A frissítésekhez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW interfész a hangprojektor-modelltől függően változhat.

Érezze a valósághű hangpanorámát

Középső felfelé irányuló csatorna

A hangzásvilágok az epicentrumba helyezik Önt

A középső, felfelé irányuló hangsugárzó élethűbb hangzást eredményez; a hangok tisztábbak, a képernyőn zajló akciók pedig tökéletesen szinkronizálódnak a hanggal - nincs késés vagy akadozás.

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.

*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.

LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez

Dolby Atmos

Az esti film úgy hangzik, mint a Dolby Atmos mozikban

Merüljön el a tökéletes Dolby-élményben az LG TV Dolby Vision funkciója és az LG Soundbar hangprojektor Dolby Atmos funkciója segítségével.

Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

Triple Level Spatial Sound

A virtuális réteg élethű hangot teremt

A Triple Level Spatial Sound virtuális réteg hozzáadásával gazdagabb hangzású hangkupolát hoz létre Ön körül.

*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a Soundbar hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. A rendszer az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálja a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.

3.1.3ch csatornás térbeli hang

Csábító hangzás mindenütt

Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 400 W-os, 3.1.3 csatornás térbeli hangzással, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.

LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában zenei előadást játszik le. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból körbejárva a kanapét. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

Okos hangzás, az Ön ízlése szerint

Többcsatornás hangélmény

Érezze a nagy és kifejező hang csodáját

Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely átjárja a teret.

LG Soundbar, LG TV és mélyhangsugárzó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar fehér cseppekből álló, háromágú hanghullámokat bocsát ki, amelyek a padló alján lebegnek. A hangprojektor mellett egy mélynyomó található, amely alulról hozza létre a hanghatást.

2-csatornás

LG Soundbar, LG TV és mélyhangsugárzó egy modern, városi lakásban. Az LG Soundbar fehér cseppekből álló, háromágú hanghullámokat bocsát ki, amelyek a padló alján lebegnek. A hangprojektor tetejéről fehér cseppekből álló további hanghullámok lövellnek fel. A hangprojektor mellett egy mélynyomó található, amely alulról hozza létre a hanghatást. Összességében kupola hatást keltenek a szobában.

Többcsatornás

*Az intelligens keverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens keverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens keverő algoritmust, hanem a 2ch információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.

AI Sound Pro

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

*Szimulált képernyőképek.

Harmóniában működik a kedvenceivel

Intenzív játék

A hang minden képkockával szinkronizálódik

Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékot biztosít.

LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.

*Szimulált képernyőképek.
**A HDMI 2.1 műszaki szabványnak megfelelően ez a hangprojektor támogatja az eARC, VRR és ALLM technológiákat.
***A TV-nek, a hangprojektornak és a forráseszköznek (pl. játékkonzol) egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM technológiát.
****A VRR átengedés támogatja a 120 Hz-es tartalmakat. (4K esetén YCbCr 4:2:0 / 1080p esetén 120 Hz támogatás)
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.

HD streaming

Lenyűgöző HD-stream

A Spotify Connect, TIDAL Connect és a Google Cast veszteségmentes HD-támogatásával tömörítés nélkül streamelhet kedvenc platformjairól.

*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    3.1.3

  • Kimeneti teljesítmény

    400 W

  • Dolby Atmos

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • WOW Orchestra

    Igen

  • 890,0 x 61,5 x 126,0 mm

  • Mélynyomó

    195 x 361 x 280 mm

Összes adat

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    3.1.3

  • Kimeneti teljesítmény

    400 W

  • Hangszórók száma

    9 EA

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Mintavétel

    24bit/96kHz

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • AAC

    Igen

KAPCSOLÓDÁS

  • Optikai bemenet

    1

  • HDMI Be

    1

  • HDMI Ki

    1

  • USB

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.1

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • Vezeték nélküli hátsó kész

    Igen

HDMI TÁMOGATÁS

  • Pass-through

    Igen

  • Pass-through (4K)

    Igen

  • VRR / ALLM

    Igen

  • 120Hz

    Igen

  • HDR10

    Igen

  • Dolby Vision

    Igen

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW Orchestra

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 890,0 x 61,5 x 126,0 mm

  • Mélynyomó

    195 x 361 x 280 mm

SÚLY

  • 3,6 kg

  • Mélynyomó

    6,3 kg

  • Bruttó Tömeg

    13,0 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    23 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    30 W

TARTOZÉK

  • HDMI Kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

  • Jótállási jegy

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

