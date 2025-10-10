*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangbeállítási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangteljesítményt.

**Támogatja a mellékelt (6 csatornás) és az opcionális (2 csatornás) hátsó hangszórókat, és a csatornák száma alapján nincs különbség a kalibrálásban (a mellékelt és az opcionális hangszórók azonos erősítési szintkülönbséget és késleltetést kalibrálnak).

***A régi 2023-as algoritmussal működik, ha a hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.

****A hátsó hangszórók beállításakor az AI Room Calibration Pro az LG Soundbar alkalmazáson keresztül végezhető el.

*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

****** A hátsó hangszórók külön kaphatók.

*******Szimulált képernyőképek.