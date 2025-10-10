We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
S95TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 9.1.5 csatornával
S95TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 9.1.5 csatornával
Fő tulajdonságok
- A legjobb az LG TV-khez
- Magával ragadó 9.1.5 csatornás csúcsminőségű hang
- Dolby Atmos és DTS:X
- Tripla felfelé irányuló csatorna + hátsó hangszórókkal tartozékként
- AI Room Calibration és AI Sound Pro
- Hátsó hangszórókkal is használható
*Az LG Bemutatóteremben megtalálható termékek időszakosan (előzetes bejelentés nélkül) eltérhetnek a weboldalon feltüntetett listától, illetve bármikor megváltozatásra kerülhetnek. A kiállított termékek pontos listájáról érdeklődhet az LG Ügyfélszolgálatától.
A csúcskategóriás hangprojektor,amely méltó a kategóriájában legjobb LG OLED-hez
*Szimulált képernyőképek.
Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli
Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG TV, LG Soundbar, hátsó hangszórók és mélynyomó egy nappaliban. A szoba fölött egy rácsszerkezet jelenik meg, mintha szkennelné a teret. A cseppekből álló fehér hanghullámok azt mutatják, hogy a hátsó hangszórók és a hangprojektor harmóniában játszanak egymással.
*Schermbeeld gesimuleerd.
Érezze a valósághű hangpanorámát
A hangzás, amely a középpontba helyezi Önt
A középső felfelé irányuló csatorna még élethűbb és tisztább hangzást biztosít, valamint tökéletesen szinkronizálja a hangot a jelenetekhez, csúszás- és szakadozásmentesen.
Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.
*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.
LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez
A „ONE EXPERIENCE” (Egy valódi élmény) felirat zöld és sárga színátmenetes mintázattal.
Az esti filmnézés úgy hangzik a
Dolby Atmos technológiával,
mint a mozikban
Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.
Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
Virtuális réteggel az élethű hangért
*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. Az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálják a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
15 csatornás térbeli hang
Lenyűgöző hangzás mindenütt
LG TV, LG Soundbar, hátsó hangszórók és egy mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában, egy zenei előadás lejátszása közben. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból és a hátsó hangszórókból, körbejárva a kanapét és a lakóteret. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logo DTS X logo
*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.
2ch hátsó hangszórók
Hátsó hangszórók a vezeték nélküli szabadságért
A hátsó hangszórók felszereléséhez csak a tápkábelt kell csatlakoztatnia. A hátsó hangszórók vezeték nélkül csatlakoznak a fő soundbarhoz.
*Szimulált képernyőképek.
Egyszerűség az Ön keze ügyében
Duettben az LG TV-je hangjával
Tévézzen kábeldzsungel nélkül
*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.
Okos hangzás, az Ön ízlése szerint
Összhangban a térrel, torzítás nélkül
*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangbeállítási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangteljesítményt.
**Támogatja a mellékelt (6 csatornás) és az opcionális (2 csatornás) hátsó hangszórókat, és a csatornák száma alapján nincs különbség a kalibrálásban (a mellékelt és az opcionális hangszórók azonos erősítési szintkülönbséget és késleltetést kalibrálnak).
***A régi 2023-as algoritmussal működik, ha a hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.
****A hátsó hangszórók beállításakor az AI Room Calibration Pro az LG Soundbar alkalmazáson keresztül végezhető el.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******Szimulált képernyőképek.
Érezze a dús és kifejező hangok csodáját
LG TV, LG Soundbar és mélynyomó egy modern városi lakásban. Az LG Soundbar fehér cseppekből álló hanghullámokat bocsát ki, amelyek betöltik a szobát, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. Összességében kupola hatást keltenek a szobában.
*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.
Minden hangulat és műfaj jól szól
*Szimulált képernyőképek.
Harmóniában működik a kedvenceivel
A hang minden képkockával szinkronizálódik
LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.
*Szimulált képernyőképek.
**A TV-nek, a hangprojektornak és a konzolnak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM funkciót.
***VRR-átengedés 60 Hz-es tartalomra korlátozva.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.
*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*Egyes funkciókhoz külső előfizetés vagy fiók szükséges.
**A Google a Google LLC védjegye és a Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.
***Az Apple, az Apple logó és az Apple AirPlay 2 az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
9.1.5
Kimeneti teljesítmény
810 W
Dolby Atmos
Igen
DTS:X
Igen
fő
1 250 x 63 x 135 mm
Hátsó hangszóró
159 x 223 x 142 mm
Mélynyomó
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
Összes adat
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Music
Igen
Cinema
Igen
Clear Voice Pro
Igen
Sport
Igen
Game
Igen
Bass Blast / Bass Blast +
Igen
HI-RESOLUTION AUDIO
Mintavétel
24bit/96kHz
Upbit/upsampling
24bit/96kHz
KAPCSOLÓDÁS
HDMI Be
1
HDMI Ki
1
Bluetooth Verzió
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
Wi-Fi
Igen
Vezeték nélküli hátsó kész
Igen
USB
1
Works with Alexa
Igen
Spotify Connect
Igen
Tidal Connect
Igen
AirPlay 2
Igen
Chromecast
Igen
Works with Google Home
Igen
Optikai bemenet
1
HDMI TÁMOGATÁS
Pass-through
Igen
Pass-through (4K)
Igen
VRR / ALLM
Igen
120Hz
Igen
HDR10
Igen
Dolby Vision
Igen
Audio Return Channel (ARC)
Igen
Audio Return Channel (e-ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
9.1.5
Hangszórók száma
17 EA
Kimeneti teljesítmény
810 W
HANGFORMÁTUM
Dolby Atmos
Igen
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Igen
DTS:X
Igen
AAC
Igen
AAC+
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
AI Room Calibration Pro (App)
Igen
Soundbar mód vezérlése
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
WOW interfész
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
1 250 x 63 x 135 mm
Hátsó hangszóró
159 x 223 x 142 mm
Mélynyomó
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
SÚLY
fő
5,65 kg
Hátsó hangszóró (2db)
4,08 kg
Mélynyomó
10,0 kg
Bruttó Tömeg
26,4 kg
TARTOZÉK
Jótállási jegy
Igen
HDMI Kábel
Igen
Fali konzol
Igen
Távirányító
Igen
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
65 W
Készenléti fogyasztás (hátsó hangszóró)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (hátsó hangszóró)
33 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
40 W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
