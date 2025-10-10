Skip to contentSkip to accessibility help
S95TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 9.1.5 csatornával

S95TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 9.1.5 csatornával

S95TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 9.1.5 csatornával

S95TR
Fő tulajdonságok

  • A legjobb az LG TV-khez
  • Magával ragadó 9.1.5 csatornás csúcsminőségű hang
  • Dolby Atmos és DTS:X
  • Tripla felfelé irányuló csatorna + hátsó hangszórókkal tartozékként
  • AI Room Calibration és AI Sound Pro
  • Hátsó hangszórókkal is használható

    *Az LG Bemutatóteremben megtalálható termékek időszakosan (előzetes bejelentés nélkül) eltérhetnek a weboldalon feltüntetett listától, illetve bármikor megváltozatásra kerülhetnek. A kiállított termékek pontos listájáról érdeklődhet az LG Ügyfélszolgálatától.
Több

A csúcskategóriás hangprojektor,amely méltó a kategóriájában legjobb LG OLED-hez

Tegye teljessé az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely gyönyörű designnal és erőteljes hangzással rendelkezik!

*Szimulált képernyőképek.

Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG Soundbar és LG TV egy nappaliban zenekari előadást játszik le. A hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból, és kivetítődnek a tévéből, miközben a mélynyomó alulról hanghatást kelt. LG TV, LG Soundbar, hátsó hangszórók és mélynyomó egy nappaliban. A szoba fölött egy rácsszerkezet jelenik meg, mintha szkennelné a teret. A cseppekből álló fehér hanghullámok azt mutatják, hogy a hátsó hangszórók és a hangprojektor harmóniában játszanak egymással.

*Schermbeeld gesimuleerd.

Érezze a valósághű hangpanorámát

Középső felfelé irányuló csatorna

A hangzás, amely a középpontba helyezi Önt

A középső felfelé irányuló csatorna még élethűbb és tisztább hangzást biztosít, valamint tökéletesen szinkronizálja a hangot a jelenetekhez, csúszás- és szakadozásmentesen.

Zenei előadást lejátszó LG Soundbar és LG TV egy fekete szobában. Hanghullámokat jelképező, cseppekből álló fehér hullámok felfelé és előre terjednek a hangprojektorból. A mélynyomó alulról hanghatást kelt.

*A fentieket saját módszerrel végzett vizsgálat erősíti meg.
**Szimulált képernyőképek.

LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez

A „ONE EXPERIENCE” (Egy valódi élmény) felirat zöld és sárga színátmenetes mintázattal.

Dolby Atmos

Az esti filmnézés úgy hangzik a
Dolby Atmos technológiával,
mint a mozikban

Merüljön el a jelenetekben a tökéletes Dolby-élményt nyújtó Dolby Vision technológiával és Dolby Atmos hangzással rendelkező LG TV és Soundbar készülékeinkkel.

Egy modern városi lakásban filmlejátszás közben látható oldalnézetből egy LG OLED TV és egy LG Soundbar. Hanghullámokat ábrázoló fehér gyöngyök vetülnek felfelé és lefelé a hangprojektorból és a TV-ből, hangkupolát hozva létre a térben. Dolby Atmos logó DTS X logó

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

3 Szintű Térbeli Hangzás (Triple Level Spatial Sound)

Virtuális réteggel az élethű hangért

A 3 Szintű Térbeli Hangzás egy virtuális réteg hozzáadásával egy hangkupolát hoz létre Ön körül, hogy a hangok még gazdagabban szóljanak.

*A Triple Level Spatial Sound a Cinema és az AI Sound Pro üzemmódokon keresztül érhető el.
**A középső réteg a hangprojektor hangszórócsatornájának felhasználásával jön létre. Az elülső és az elülső-felső hangszórók hangját szintetizálják a hangmező kialakításához. Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.
***Szimulált képernyőképek.
****Ha nincs hátsó hangszóró, a hátsó mező nem hozható létre.

15 csatornás térbeli hang

Lenyűgöző hangzás mindenütt

Keltse életre a jeleneteket LG TV-jén a 810 W-os, 15 csatornás térbeli hangzással, 5 db felfelé irányuló hangszóró, mélynyomó, valamint a Dolby Atmos és a DTS:X technológiák magával ragadó kiválóságával.

LG TV, LG Soundbar, hátsó hangszórók és egy mélynyomó egy felhőkarcoló nappalijában, egy zenei előadás lejátszása közben. Cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki a hangprojektorból és a hátsó hangszórókból, körbejárva a kanapét és a lakóteret. A mélynyomó alulról hanghatást kelt. Dolby Atmos logo DTS X logo

*A Dolby és a Dolby Vision a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.
**A dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
***Szimulált képernyőképek.

2ch hátsó hangszórók

Hátsó hangszórók a vezeték nélküli szabadságért

A hátsó hangszórók felszereléséhez csak a tápkábelt kell csatlakoztatnia. A hátsó hangszórók vezeték nélkül csatlakoznak a fő soundbarhoz.

*Szimulált képernyőképek.

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-jéről egyszerűen hozzáférhet a WOW kezelőfelülethez, amelyről egyszerűen vezérelheti a hangprojektorát, beállíthatja a hangmódokat, profilokat és irányíthat tovább funkciókat is.

Duettben az LG TV-je hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV együttes hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

Tévézzen kábeldzsungel nélkül

A WOWCAST lehetővé teszi az LG Soundbar vezeték nélküli csatlakoztatását az LG TV-hez, és a veszteségmentes többcsatornás hangtámogatást is.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. A kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak. A QNED 80 támogatás a 2022-es és 2023-as modellekre korlátozódik.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.

Okos hangzás, az Ön ízlése szerint

AI Room Calibration Pro

Összhangban a térrel, torzítás nélkül

A hangprojektor felméri az Ön, valamint a hátsó hangszórók helyzetét a szobában, majd az elhelyezéstől függetlenül beállítja a hangerő-különbségeket és a késleltetési időt, hogy a helyiség minden pontjában páratlan hangélménynek lehessen részese.

*Az AI Room Calibration Pro egy automatikus hangbeállítási technológia, amely kompenzálja a hangprojektor környezete okozta torzulást, és algoritmusokkal javítja a hangteljesítményt.
**Támogatja a mellékelt (6 csatornás) és az opcionális (2 csatornás) hátsó hangszórókat, és a csatornák száma alapján nincs különbség a kalibrálásban (a mellékelt és az opcionális hangszórók azonos erősítési szintkülönbséget és késleltetést kalibrálnak).
***A régi 2023-as algoritmussal működik, ha a hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva.
****A hátsó hangszórók beállításakor az AI Room Calibration Pro az LG Soundbar alkalmazáson keresztül végezhető el.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
******Szimulált képernyőképek.

Többcsatornás hangélmény

Érezze a dús és kifejező hangok csodáját

Az LG Soundbar az alap 2-csatornás hangot többcsatornássá alakítja át a mély hangzásért, amely egyszerűen átjárja a teret.

LG TV, LG Soundbar és mélynyomó egy modern városi lakásban. Az LG Soundbar fehér cseppekből álló hanghullámokat bocsát ki, amelyek betöltik a szobát, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. Összességében kupola hatást keltenek a szobában.

*Az intelligens felkeverő algoritmus az AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game és Sport módokban minden egyes csatornára alkalmazza a hangzást.
**A többcsatornás hangélmény egy intelligens felkeverő algoritmuson keresztül működik. Ez az algoritmus nem vonatkozik a Standard és a Music módra. A Bass Blast nem használja az intelligens felkeverő algoritmust, hanem a 2 csatornás információt másolja és adja ki az összes csatornára.
***Szimulált képernyőképek.

AI Sound Pro

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro érzékeli, hogy milyen műfajú tartalmat néz, majd alkalmazza az ahhoz ideális beállításokat.

*Szimulált képernyőképek.

Harmóniában működik a kedvenceivel

Intenzív játékélmény

A hang minden képkockával szinkronizálódik

Szabadítson fel portokat a tévéjén, és csatlakoztasson konzolokat az LG Soundbarhoz anélkül, hogy a grafikus teljesítmény csökkenne. A VRR/ALLM támogatás szakadozásmentes, alacsony bemeneti késleltetésű játékmeneteket tesz lehetővé.

LG Soundbar és LG TV együtt látható. Versenyautós játék látható a képernyőn.

*Szimulált képernyőképek.
**A TV-nek, a hangprojektornak és a konzolnak egyaránt támogatnia kell a VRR/ALLM funkciót.
***VRR-átengedés 60 Hz-es tartalomra korlátozva.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
*****A HDCP 2.3 támogatja a 4K felbontású tartalmakat. A 120 Hz-es támogatás eszközönként változik, 4K esetén akár YCbCr4:2:0 támogatással.

TIDAL Connect logó Spotify logó Google Cast logó
HD Streaming

Lenyűgöző HD-stream

A Spotify Connect, TIDAL Connect és a Google Cast veszteségmentes HD-támogatásával tömörítés nélkül streamelhet kedvenc platformjairól.

*A tartalom és az alkalmazás elérhetősége országonként vagy régiónként változhat.
**Az OTT-szolgáltatásokhoz külön előfizetés és internet kapcsolat szükséges.
***Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Egy LG Soundbar térbeli felülnézete.Apple AirPlay logo Google Home logo
Kompatibilitás

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő platformot

Az LG Soundbar hangprojektorok mostantól több AI szolgáltatással is kompatibilisek. Az LG Soundbart könnyedén vezérelheti az Ön által választott platformmal.

*Egyes funkciókhoz külső előfizetés vagy fiók szükséges.
**A Google a Google LLC védjegye és a Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.
***Az Apple, az Apple logó és az Apple AirPlay 2 az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    9.1.5

  • Kimeneti teljesítmény

    810 W

  • Dolby Atmos

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • 1 250 x 63 x 135 mm

  • Hátsó hangszóró

    159 x 223 x 142 mm

  • Mélynyomó

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Összes adat

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Mintavétel

    24bit/96kHz

  • Upbit/upsampling

    24bit/96kHz

KAPCSOLÓDÁS

  • HDMI Be

    1

  • HDMI Ki

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.1

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • Wi-Fi

    Igen

  • Vezeték nélküli hátsó kész

    Igen

  • USB

    1

  • Works with Alexa

    Igen

  • Spotify Connect

    Igen

  • Tidal Connect

    Igen

  • AirPlay 2

    Igen

  • Chromecast

    Igen

  • Works with Google Home

    Igen

  • Optikai bemenet

    1

HDMI TÁMOGATÁS

  • Pass-through

    Igen

  • Pass-through (4K)

    Igen

  • VRR / ALLM

    Igen

  • 120Hz

    Igen

  • HDR10

    Igen

  • Dolby Vision

    Igen

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    9.1.5

  • Hangszórók száma

    17 EA

  • Kimeneti teljesítmény

    810 W

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Atmos

    Igen

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • DTS:X

    Igen

  • AAC

    Igen

  • AAC+

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • AI Room Calibration Pro (App)

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 1 250 x 63 x 135 mm

  • Hátsó hangszóró

    159 x 223 x 142 mm

  • Mélynyomó

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

SÚLY

  • 5,65 kg

  • Hátsó hangszóró (2db)

    4,08 kg

  • Mélynyomó

    10,0 kg

  • Bruttó Tömeg

    26,4 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • HDMI Kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    65 W

  • Készenléti fogyasztás (hátsó hangszóró)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (hátsó hangszóró)

    33 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    40 W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

