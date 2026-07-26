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83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026

OLED83W69LA_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
OLED83W69LA_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026

OLED83W69LA
Front view of 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026 OLED83W69LA
LG 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026, OLED83W69LA
LG 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026, OLED83W69LA
LG 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026, OLED83W69LA
Front view of 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026 OLED83W69LA
LG 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026, OLED83W69LA
LG 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026, OLED83W69LA
LG 83 colos LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026, OLED83W69LA

Fő tulajdonságok

  • ~9 mm vékony 'Wallpaper Design' a térbe simuló eleganciáért
  • A világ első Valódi vezeték nélküli 4K 165 Hz-es technológiája a vizuálisan veszteségmentes képminőségért
  • Következő generációs OLED Hyper Radiant Színtechnológiával - a képminőség új szintje
  • Akár 3,9x világosabb csúcsfényerő az alpha 11 3. generációs AI processzor erejével: élénkebb kiemelések, tisztább részletek
  • A Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín technológiák, Reflection Free Premium tanúsítvánnyal még mélyebb kontrasztot és élénk, pontos színeket nyújtanak bármilyen fényviszony mellett
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AVForums Szerkesztők választása – Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

„8 éve a legjobb Smart TV-rendszer”

A CES Innovációs Díj a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.

Miért válasszam a W6 Wallpaper OLED TV-t?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ~9 mm vékony 'Wallpaper Design' és ultravékony oldalsó profillal

~ 9 mm vékony 'Wallpaper Design'

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, valódi vezeték nélküli 4K 165 Hz-es élmény Zero Connect Boxszal

4K 165Hz valódi vezeték nélküli TV

A világon először

LG OLED evo AI TV 3,9x világosabb kép, a11 3. gen. 4K AI processzor, Tökéletes Fekete & Szín, Reflection Free Premium jelzés.

Hyper Radiant Színtechnológia

LG OLED evo AI TV Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín kijelzője, balra fakó színek, jobbra mélyebb feketék és élénkebb színek.

Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín

LG OLED evo AI TV AI Hub, a távirányító körül Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

AI Hub a személyre szabott élményért

Biztonsági ikonokkal megjelenő LG Shield embléma: kiemelt webOS operációs rendszer védelem

LG Shield védelemmel ellátva

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 9 mm-es 'Wallpaper Design', Hyper Radiant Színtechnológia és 165 Hz valódi vezeték nélküli TV

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 9 mm-es 'Wallpaper Design', Hyper Radiant Színtechnológia és 165 Hz valódi vezeték nélküli TV

LG Wallpaper TV,
A csúcskategória legvékonyabb formája

A tényleges méret legfeljebb 9,95 mm, amely az anyag rugalmasságától, a felhelyezési és mérési körülményektől függ.

A tápegység és a hangszórók integrálva vannak a képernyőbe.

Forrás - Omdia egyéni mérés, 2013-2025 időszakban. Az LG-től független rangsorolás alapján.

Az eredményekre való hivatkozásért, azokból levont következtetésekért az LG nem vállal felelősséget. További információkért kérjük látogasson el a https://www.omdia.com/ weboldalra.

Miért válasszam az LG W6 Wallpaper TV-t?

Az LG W6 Wallpaper TV az LG OLED evo AI termékcsalád csúcsmodellje, amely az évek során megvalósított innováció eredményeként mindössze ~9 mm vékony. Ebben az ultravékony kialakításban egyesül az esztétikum és a fejlett mérnöki megoldások innovációja, így új szintre emeli a tér vizuális megjelenését, ahogy a falra szerelve belesimul környezetébe. Mindeközben a tanúsítottan Valódi vezeték nélküli teljesítmény vizuálisan veszteségmentes 4K, akár 165 Hz-es képminőséget tesz lehetővé, úgy, hogy a környezete kábelmentes és letisztult marad. A Hyper Radiant Színtechnológia kiemelkedő fényerőt biztosít, míg a Tökéletes Fekete, a Tökéletes Színek és a Reflection Free Premium tanúsítvány minden fényviszony mellett magával ragadó élethű képélményt nyújt.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ultravékony kialakítással és ragyogó arany bálna képpel a kijelzőn

~9 mm vékony innováció, amely újradefiniálja a tér esztétikáját

A kompromisszumokat nem ismerő kifinomultság ölt testet a ~9 mm vékony Wallpaper TV-ben: Kiálló és zavaró elemek nélkül simul a falra, mintha csak szerves része lenne annak. Kifinomult megjelenése új szintre emeli a teljes enteriőr élményét.1)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, változó művészi és tájképi jelenetekkel két elegáns nappaliban

'Wallpaper Design', falra illeszkedő, szinte résmentes kialakítással

~9 mm vékony 'Wallpaper Design' — ahol a fal véget ér, egy tökéletesen illeszkedő műalkotás kezdődik

Az LG OLED evo W6 TV szinte résmentesen simul a falhoz, látható elállás nélkül, ezzel letisztult és egységes megjelenést teremtve. A precíz illeszkedés minimálisra csökkenti a kiemelkedést, így a kijelző a fal síkjának természetes részévé válik, kifinomult eleganciával gazdagítva a belső teret.2)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, résmentes illeszkedéssel, ultravékony profillal és valódi vezeték nélküli kialakítással

Minden szögből kifinomult, elegáns karaktert kölcsönöz a belső térnek

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, kozmikus jelenettel, modern enteriőrben, harmonikusan illeszkedve a térbe

Az LG Gallery+ életre kelti a műalkotásokat a falán

LG Gallery+

Alakítsa tévéjét műalkotássá, válasszon változatos stílusú képek közül

Az LG Gallery+ több mint 100 műalkotáshoz, hangulatvideóhoz és egyéb vizuális tartalomhoz biztosít hozzáférést, hogy még kifinomultabbá tegye otthona hangulatát. A rendszeres tartalmi frissítéseknek köszönhetően könnyedén személyre szabhatja terét, és olyan válogatott alkotások közül választhat, amelyek tükrözik az Ön stílusát.3)

A világ első 4K 165 Hz-es Valódi vezeték nélküli TV-je a kábelek nélküli szabadságért

A valódi vezeték nélküli technológia kompromisszumok nélküli kép- és hangátvitelt biztosít, a vezetékes kapcsolathoz hasonló teljesítménnyel. A Zero Connect Box – amely 35%-kal kisebb az előző generációnál, és akár 10 méter távolságra is elhelyezhető – vizuálisan veszteségmentes 4K videó- és hangátvitelt tesz lehetővé vezeték nélkül, rendkívül alacsony késleltetés mellett, akár 4K 165 Hz felbontásban is. A valódi vezeték nélküli szabadságnak köszönhetően a W6 TV új lehetőségeket nyit az enteriőr kialakításában, így otthona bármely pontja a modern életstílus mesterművévé válhat. A W6 túllép a hagyományos telepítési korlátokon, megszabadítja belső terét a kábelektől, és új távlatokat nyit az otthontervezésben.4)

Tudjon meg többet az LG AI TV-ről
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, valódi vezeték nélküli technológiával, szabadon elhelyezve egy nappaliban

Vizuálisan veszteségmentes

Tapasztalja meg a vizuálisan veszteségmentes 4K 165 Hz élményt vezeték nélkül

A Valódi vezeték nélküli technológia rendkívül alacsony késleltetés mellett továbbítja a vizuálisan veszteségmentes 4K videót további kábelek nélkül, akár 165 Hz-en is. A finom részletek és a pontos színek változatlanul megmaradnak, így minden tartalmat úgy élvezhet, ahogy a készítő elképzelte.5)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, vizuálisan veszteségmentes 4K 165 Hz-es valódi vezeték nélküli képminőség

Díjnyertes LG OLED evo W6 – a világszerte elismert, forradalmi Wallpaper TV

LG OLED evo W6

CNN Underscored – A CES 2026 Legjobbjai

„…élettel töltötte meg az impresszionista festményeket… a Metropolitan Museum of Art falai között.”

Tudjon meg többet

LG OLED evo W6

TechRadar – A CES 2026 Legjobbjai

"Úgy tűnik, fantasztikus TV lesz a panelnek és az LG legújabb generációs képfeldolgozó technológiájának köszönhetően...” (2026.01.)

Tudjon meg többet

LG OLED evo W6

iF DESIGN AWARD 2026

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LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 Best In Show

„…csúcskategóriás képminőséget kínál, amely még az előző évi, többrétegű OLED paneltechnológiánál is nagyobb fényerőt biztosít.” (2026.01.)

Tudjon meg többet

LG OLED evo W6

HDTVTest – A CES 2026 legjobb TV‑je

„Az LG OLED evo W6 Wallpaper TV elnyerte a HDTVTest CES 2026 Legjobb TV‑je díját a CES-en bemutatott képminőség, dizájn és innováció alapján.”

Tudjon meg többet

LG OLED evo W6

USA Today – CES 2026 Top Picks

A Hyper Radiant Színtechnológia új mércét állít az OLED TV-k számára a ~9 mm vékony profilkialakításban

A 9 mm vékony 'Wallpaper Design' határait feszegetve a Wallpaper TV a képminőség minden elemét új szintre emeli. A Hyper Radiant Színtechnológia az OLED következő generációját hozza el, ezzel új mércét állítva a képminőségben. Lenyűgöző fényerőt, Tökéletes Feketét és Tökéletes Színeket biztosít bármilyen fényviszony mellett, miközben az α11 3.generációs AI processzor megőrzi a lélegzetelállító 4K részleteket. Az OLED evo W6 Reflection‑Free Premium tanúsítványa pedig garantálja a csökkentett tükröződésű, hibátlan képet világosban és sötétben egyaránt. Az OLED élmény így most még többet ad, mint valaha – lássa a különbséget, érezze a ragyogást, és lépjen be a látvány új világába.

LG OLED evo W6, 3,9x nagyobb fényerővel, Tökéletes Feketével, Tökéletes Színekkel és alpha 11 3. generációs AI processzorral

Brightness Booster Ultra (Ultraszintű Fényerő-rásegítés)

Ultrafényes élmény - 3,9x világosabb kép

Az alpha 11 3. generációs AI processzor új fényerő növelő algoritmusa és fényszabályzó architektúrája akár 3,9x magasabb csúcsfényerőt biztosít, élénkebb kiemelésekkel és tisztább részletekkel.6)

Az LG OLED evo AI TV Brightness Booster Ultra funkcióval akár 3,9-szer világosabb max. fényerőt biztosít.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín

Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín bármilyen fényviszonyban

Az LG OLED TV UL‑tanúsított Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín megjelenítéssel mélyebb kontrasztot, erőteljesebb fényerőt és életteli, pontos színeket kínál, így minden csillagot tisztán láthat a TV képernyőjén, még világos szobában is.7)

Osztott képernyőn bolygók és csillagok, összehasonlítva a matt kijelzőt a LG OLED Tökéletes Fekete és Szín kijelzővel.

Reflection Free Premium tanúsítvány

Csökkentett tükröződés, maximális LG OLED élmény

Az LG Reflection Free Premium tanúsítvánnyal rendelkező OLED kijelzője minimálisra csökkenti a tükröződést, miközben megőrzi a fényáteresztést, így a fekete és a színek kompromisszumok nélkül maradnak tökéletesek. Ezzel szemben a matt Anti‑Glare felületek elnyelik és szórják a fényt, ami a feketét szürkíti és torzíthatja a színeket – különösen világos környezetben.8)

LG OLED evo AI G6 TV az UL Eyesafe RPF 40 tanúsítvány ikonjával, amely igazolja a csökkentett kékfény‑kibocsátást.

LG OLED evo AI G6 TV az UL Eyesafe RPF 40 tanúsítvány ikonjával, amely igazolja a csökkentett kékfény‑kibocsátást.

Eyesafe‑tanúsítvánnyal a kevesebb kék fényért – minden képkocka kíméli a szemet9)

alpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal

Új AI processzor, immár Kettős AI Modullal

Az alpha 11 3. generációs AI processzorral az új LG OLED még erősebb, mint valaha volt. Ez a processzor pontosan vezérli a 8,3 millió önállóan világtó pixelt, a Kettős AI Modullal pedig még nagyobb teljesítményt nyújt. A Kettős AI Modul egyszerre finomítja a képélességet és a textúrákat, így a 4K kép még részletesebb és természetesebb lesz.10)

Az LG OLED evo G6 AI TV alpha11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal, egy sötét áramköri lapon

OLED Gondoskodás+

Megbízható OLED élmény - 5 év jótállás a kijelző panelre

Vigyázunk OLED készüléke épségére a kijelzővédő funkciókkal és az 5 év kijelző panelre vállalt jótállással.11)

Gallery+ ‘Forest Evening’ erdei tó jelenete látható, mellette a Music Lounge zenei vezérlőpanellel

BGM háttérzene

Teremtse meg a tökéletes hangulatot zenével

Teremtsen tökéletes hangulatot a képekhez illő zenével. Választhat személyre szabott zenei ajánlásokból, vagy Bluetooth‑on át lejátszhatja saját listáját is.

LG OLED evo AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

LG OLED evo AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

Saját fotók

Gyors hozzáférés a Google Fotókhoz és kedvenc emlékeihez

Kényelmesen hozzáférhet Google Fotók fiókjához, TV készülékén a telefonja segítségével. Szabja személyre otthonát saját fotógyűjteményének tartalmaival.12)

Falra szerelt LG OLED evo AI TV piros konzol felett, időjárást, sporteredményeket, TV ütemezőt és Home Hubot megjelenítve.

Falra szerelt LG OLED evo AI TV piros konzol felett, időjárást, sporteredményeket, TV ütemezőt és Home Hubot megjelenítve.

Információs tábla

Minden információ egy személyre szabott irányítópulton

Egy pillantással áttekintheti a legfontosabb információkat: időjárás, sportértesítések, Google Naptár bejegyzések, valamint értesítéseket is állíthat be a Home Hubhoz.

Galéria mód

Változtassa tévéjét műalkotássá könnyedén

A Galéria mód bekapcsolásával LG TV-je továbbra is energiatakarékosan működik, miközben kiválasztott műalkotásként jelenik meg, ezzel elegáns hangulatot teremtve otthonában.

Automatikus fényerő-szabályozás

Optimális fényerő minden környezetben

Az Automatikus fényerő-szabályozás a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, így minden környezetben optimális megjelenítést biztosít.13)

Mozgásérzékelő

Reagál a jelenlétére

A mozgásérzékelésnek köszönhetően a TV intelligensen reagál, és attól függően vált módot, hogy a közelben tartózkodik-e.14)

LG OLED evo AI TV Home Hub felületét mutatja, Google Home és LG ThinQ kapcsolatokkal és egységes vezérlőpanelekkel.

Okos csatlakoztatás

Home Hub, az okosotthon minden egyben platformja

A Home Hub egységes felületet kínál okoseszközei számára. Könnyedén csatlakoztathatja, irányíthatja és kezelheti otthoni IoT eszközeit Google Home vagy más egyéb integrációk segítségével.15)

Miért válasszam az LG AI TV-t?

Az LG AI TV optimalizálja a képet és a hangot, miközben a személyre szabott AI Hub okosabb élményt nyújt a mindennapokban

Tudjon meg többet az LG AI TV-ről

AI HDR Feljavítás

HDR minőség minden egyes képkockán

Az AI automatikusan optimalizálja a színeket, a fényerőt és a kontrasztot, így az SDR tartalmakat HDR‑szintű, gazdagabb és élethűbb látvánnyá alakítja.

Fedezze fel az AI Hub kiemelkedő előnyét

AI-alapú keresés

Fejlett AI keresés Google Gemini támogatással

Elég megadnia, mit keres, a rendszer mesterséges intelligenciát használ a pontosabb és átfogóbb eredményekért.19)

CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.

CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.

Díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszer

A díjnyertes webOS operációs rendszer mostantól LG Shield védelemmel

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

8 éve a legjobb Smart TV-rendszer 

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield

Védelem, amelyben megbízhat

Az LG Shield hét alapvető technológiája gondoskodik arról, hogy adatai biztonságban legyenek: biztonságos adattárolás és adatkezelés, megbízható kriptográfiai algoritmusok, garantált szoftver-integritás, felhasználó‑hitelesítés és hozzáférés‑vezérlés, biztonságos adattovábbítás, biztonsági események észlelése és kezelése, valamint biztonságos frissítéskezelés.21)

Védelem, amelyben megbízhat Tudjon meg többet az LG Shieldről

webOS Re:New Program

Frissítse tévéje operációs rendszerét 5 éven át ingyenesen22)

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Négypontos Védelem

Az LG Négypontos Védelem tartós védelmet nyújt LG TV-jének

A hardvertől a szoftverig, LG TV-je védve van. A beépített kondenzátorok védelmet nyújtanak a magas feszültségek, például villámcsapások ellen, míg a félvezetők túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva. A szilikon gél és a védőbevonatok megvédik a chipseteket a nedvességtől, és az LG Shield segítségével az adatai is biztonságban maradnak.

AI Magic Remote távirányító

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval

Egyetlen AI gomb minden intelligens funkcióhoz. A görgő és a hangalapú keresés egyszerű és intuitív vezérlést biztosít.23)

AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

Világelső, tanúsított gaming teljesítmény a ~9 mm vékony Wallpaper TV-n

Zavartalan, szakadozás mentes játékélmény

A világ első Valódi vezeték nélküli 4K 165 Hz-es gaming élménye G‑SYNC és AMD FreeSync támogatással

Az akár 165Hz-es frissítés még dinamikusabb, simább játékmenetet nyújt. A G‑Sync Compatible és az AMD FreeSync Premium csökkenti a szakadásokat, a VRR és az ultragyors válaszidő pedig folyamatos, pontos irányítást biztosít, hogy minden helyzetben előnyt élvezzen.24)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 165 Hz, NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync Premium gaming támogatással

VESA Display Stream Compression (DSC) képtömörítési technológia

A világ első VESA DSC‑tanúsított, vizuálisan veszteségmentes, alacsony késleltetésű gaming élménye

A VESA által tanúsított DSC technológiával vizuálisan veszteségmentes részletességet és azonnali játékreakciót élvezhet a HDMI 2.1 szabványnak megfelelően. Ez folyamatos, nagy felbontású játékélményt biztosít tiszta, torzításmentes képpel minden pillanatban.25)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, VESA DSC támogatással a vizuálisan veszteségmentes HDMI 2.1 gaming élményért

NVIDIA GeForce NOW

A világ első 4K 120Hz-es HDR felhőalapú játékélménye

Játsszon 4K 120Hz HDR játékokkal a TV-jén, akár külön eszköz nélkül az NVIDIA GeForce NOW alkalmazással. Az NVIDIA Blackwell architektúrája biztosítja a GeForce RTX 5080 szintű, csúcsminőségű felhőalapú játékélményt.26)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV NVIDIA GeForce NOW támogatással, 4K 120 Hz HDR felhőalapú gaminggel

Bluetooth ultra alacsony késleltetés

A világ első olyan TV-je, amely támogatja a Bluetooth ultra alacsony késleltetésű kontrollereket

Tapasztalja meg a rendkívül alacsony késleltetésű, nagy teljesítményű felhőalapú játékot a Bluetooth Ultra alacsony késleltetésű kontroller támogatással, amely a bemeneti késleltetést 2,5 ms alá csökkenti. Élvezze a zökkenőmentes, gyors reagálású vezérlést, amely pont olyan érzést kelt, mintha vezetékes kapcsolatot használna, még a felhőben való játék közben is.27)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV BT ultra alacsony késleltetés támogatással, RAZER Wolverine V3 emblémával

Alacsony bemeneti késleltetés

Tanúsított 0,1 ms válaszidő – az OLED azonnal reagál, szellemkép nélkül

A 0,1 ms válaszidő és az ALLM funkció ultraalacsony késleltetést kínál, így minden mozdulat azonnali pontossággal jelenik meg. A gyors reakcióidő tiszta, irányítható játékmenetet és egyértelmű versenyelőnyt ad.28)

LG OLED evo alacsony késleltetéssel intenzív játékjelenetet mutat robottal és robbanásokkal, ALLM ikonnal.

Clear Motion funkció

Minden mozdulat tisztán látható a VESA által tanúsított ClearMR 10000 teljesítményével

A gyors mozgású jeleneteknél elengedhetetlen, hogy minden részlet jól látható maradjon. A ClearMR 10000 tanúsítvánnyal rendelkező LG OLED evo minimálisra csökkenti a képkockák közötti mozgáselmosódást, így a gyors mozgások is élesen és tisztán jelennek meg. Eközben a HGiG pontosan megőrzi a HDR tónusleképezést az alkotók eredeti szándéka szerint, biztosítva a pontos csúcsfényeket, a mély árnyékokat és a kiegyensúlyozott színeket. A ClearMR tanúsítvány és a HGiG együttesen gondoskodik arról, hogy a mozgás tiszta, a HDR pedig pontos maradjon, így minden jelenet pontosan úgy jelenik meg, ahogyan azt megalkották.29)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, VESA ClearMR 10000 tanúsítvánnyal és HGiG támogatással
WebOS LG Gaming Portalt, több felhőalapú játékalkalmazás gyors elérésével mint az NVIDIA GeForce NOW és a webOS alkalmazások.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming portál

A gamer világ kapuja – minden egy helyen

Több ezer játékból válogathat az Xbox, az NVIDIA GeForce Now, a natív webOS alkalmazások és más platformok kínálatából. Válasszon a távirányítóval vagy gamepaddel játszható címek közül, és versenyezhet másokkal a Challenge Mode-ban.30)

Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.

Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.

Játékirányító Pult és Optimalizáló

Egyszerű beállítások az Ön játékstílusához igazítva

A Játékirányító Pult használatával gyorsan, valós időben módosíthatja a játékbeállításokat, míg a Játékoptimalizáló lehetővé teszi a preferenciái szerinti részletes finomhangolást. Képfrissítés, késleltetés, képüzemmódok – minden egyszerűen szabályozható.

Valódi mozi-élmény, minden részletet megőrizve

Dolby Vision és Ambient FILMMAKER üzemmód

Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte: A Dolby Vision és az Ambient FILMMAKER üzemmód a környezeti fénykompenzációval alkalmazkodik a helyiség körülményeihez, így a képek minél inkább megőrizik az eredeti mivoltukat.31)

Dolby Atmos

A Dolby Atmos a hangot térbeli, 360°‑ban elhelyezett hangobjektumokként kelti életre, így a részletek és a mélység mindig hűen tükrözik a jelenetet, igazi moziélményt teremtve.

Merüljön el a sportközvetítésekben

Az LG Soundbar minden jelenetet teljesebb térhangzással gazdagít

WOW Orchestra

Teljes térhatású hangzás az LG TV és LG Soundbar együtttesével

A TV és a Soundbar összehangolásával a hang mélyebb és irányítottabb lesz, így még élethűbb, körülölelő élményt biztosít.32)

WOW Orchestra-val lejátszott koncertjelenet, szoba­szerte terjedő hanghullám‑grafikák, vezeték nélküli térhangzás

Család több generációval egy nappaliban kanapén ülve, távirányítóval a kezükben LG TV‑t néznek világos térben.

Család több generációval egy nappaliban kanapén ülve, távirányítóval a kezükben LG TV‑t néznek világos térben.

Akadálymentesség

A kisegítő funkciók mindenki számára elérhetőbbé teszik a tévézést

Az LG TV‑k akadálymentesítési funkciókat kínálnak, mint a színbeállítási szűrő, a jelnyelvi útmutató és a hangsegítő eszközök közvetlen csatlakoztatásának támogatása.

A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.​
A műszaki adatok és funkciók régiónként, modellenként és méretenként változnak.​
A W6 modell a legvékonyabb az eddig megjelent OLED technológiás LG TV készülékek között.​
A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.​
A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.​
LG-fiók és a vonatkozó Felhasználási feltételek elfogadása szükséges a hálózati alapú intelligens szolgáltatások és funkciók eléréséhez, beleértve a streaming alkalmazásokat is. LG-fiók nélkül csak a külső eszközök csatlakoztatása (pl. HDMI-n keresztül) és földfelszíni/vezeték nélküli TV (csak tunerrel rendelkező TV-k esetén) érhető el. Az LG-fiók létrehozása nem jár költséggel. ​

1) A tényleges méret legfeljebb 9,95 mm, amely az anyag rugalmasságától, a felhelyezési és mérési körülményektől függ.

A tápegység és a hangszórók integrálva vannak a képernyőbe.

 

2) A telepítési környezettől függően előfordulhat, hogy a TV és a fal között egy kis rés lehet.

A telepítési követelmények eltérőek lehetnek.

 

3) Az elérhető tartalom régiónként eltérő lehet.

Az elérhető tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

 

4) A vezeték nélküli OLED TV kifejezés a Zero Connect Box és a képernyő közötti csatlakoztathatóságra vonatkozik.

A Zero Connect Box szekrényben történő elhelyezése a szekrény anyagától és vastagságától függően jelinterferenciát okozhat.

A Zero Connect Boxot a TV vezeték nélküli vevőegységénél alacsonyabban kell telepíteni.

A külső eszközöket vezetékkel kell csatlakoztatni a Zero Connect Boxhoz.

A tévéképernyőhöz és a Zero Connect Boxhoz tápkábeles csatlakozás szükséges.

A telepítési környezettől függően előfordulhat, hogy a TV és a fal között egy kis rés lehet.

A telepítési követelmények eltérőek lehetnek.

 

5) Az ISO/IEC 29170-2 belső tesztek alapján vizuálisan veszteségmentes, a tényleges teljesítmény a beállítások, környezeti feltételek és használat függvényében eltérő lehet. 

 

6) A fényerő modellenként, képernyő méretenként és régiónként eltérő lehet.

Belső mérések alapján, 3%-os tartomány ablakban tesztelve, a csúcsfényerő 3,9x magasabb, mint előző évjáratú OLED TV-k esetén.

 

7) Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.

A független Intertek igazolta, hogy a képernyő Color Gamut Volume (CGV) értéke megegyezik vagy meghaladja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).

A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.

 

8) A tükröződés mértéke az 550 nm hullámhosszon mért SCI (Specular Component Included) érték alapján került meghatározásra, az Intertek független vizsgálata szerint.

Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított, a Reflection Free (csökkentett tükröződés) minősítéssel rendelkezik, amley az IDMS 11.2.2 szabvány szerinti sampling‑sphere módszerrel (mintavételi gömbös mérés) volt mérve.

A tényleges eredmények a körülményektől függően eltérhetnek.

 

9) Csak az OLED rendelkezik csökkentett kék fény (RPF40) tanúsítvánnyal.

 

10) Belső specifikációs összehasonlítás alapján, előző évjáratú OLED evo modellekhez (a9 8. generációs AI processzor) képest.

 

11) A törvény által biztosított kötelező jótállás ideje alatt kiterjed a munkadíjra is. A törvényes jótállás lejártát követően, a vásárlás időpontjától számított legfeljebb 5 évig a jótállás csak a panelra terjed ki. Ezen időszakban az esetlegesen felmerülő további alkatrészek valamint munka- és kiszállás díját ki kell fizetni.

Az OLED Gondoskodás+ az OLED W6, G6 modellekre vonatkozik.

 

12) A funkció akkor működik, ha be van jelentkezve a Google Fotók fiókjába, és legalább 10 fotó található az alkalmazásban.

 

13) A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

 

14) A mozgásérzékelők csak a W6 és G6 modelleken elérhetők.

 

15) Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

 

16) Az AI Picture Pro működésbe lép az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

A képek akár 4K‑hoz hasonló minőségűre skálázhatók. A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

 

17) Aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében. A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

18) A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

19) Az AI-alapú keresés a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

Az AI-alapú keresés elérhetősége és funkciói régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.

 

20) Internetkapcsolat szükséges.

Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal

Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

 

21) Az LG Shield tanúsítvány modelltől függően változhat.

A telepítésvédelem kizárja a szokatlan forrásokból származó alkalmazástelepítéseket, kivéve többek között az LG alkalmazásokat.

A folyamatos 5 éves védelemhez rendszeres szoftverfrissítés szükséges.

Az adatvédelem és a titkosítás normál használat mellett biztosított.

 

22) A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

 

23) Gyors hozzáférést biztosít a TV AI‑funkcióihoz, de nem rendelkezik beépített AI‑feldolgozással.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

Néhány funkció használathoz internetkapcsolat szükséges.

Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

 

24) A 165Hz csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 165Hz-et.

NVIDIA G-Sync kompatibilis RTX 20, RTX 30, RTX 40 és GTX 16 videokártyákkal. A régebbi GPU-k nem támogatják a G-Sync kompatibilitást.

 

25) Az LG OLED TV‑k megfelelnek a VESA DSC tanúsítási követelményeinek.

 

26) Külön előfizetés szükséges. Az elérhető szolgáltatások az előfizetési csomagtól függően változhatnak.

Csak az LG OLED evo W6, G6, C6 és MRGB95, MRGB9M modelleken érhető el.

A GeForce NOW elérhetősége országonként változhat.

ULL üzemmódban csak egy gamepad/kontroller csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

 

27) ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

 

28) Az LG OLED kijelzőket az Intertek „0,1 ms válaszidejűre (szürkéről szürkére) és minősített játékteljesítményre” tanúsította.

 

29) A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

A HGiG támogatás országonként eltérhet.

A ClearMR egy VESA tanúsítási program, amely a képernyő mozgáselmosódás teljesítményét értékeli.

 

30) A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok és szolgáltatások támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

A gamepad külön vásárolható meg

 

31) Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód fényérzékelővel felszerelt modelleken működik.

 

32) A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.

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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

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