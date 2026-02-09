48 colos LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

OLED48B6ELC_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
48 colos LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

OLED48B6ELC
Front view of 48 colos LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 OLED48B6ELC
Az LG OLED AI B6 Smart TV (2026) elölnézetben, Tökéletes Fekete kijelzővel
Az LG OLED AI B6 TV elöl- és oldalnézetben, 48 colos képernyő
LG OLED AI B6E TV alpha 8 3. generációs 4K AI processzora kék fényben, x5.0 gyorsabb NPU, gyorsabb CPU és nagyobb memória
CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.
Az LG OLED AI B6-on alkalmazott LG Shield látható középen az LG Shield logóval, lent biztonsági ikonokkal és felette egy 2026-os CES Innovation Awards díjazott jelvénnyel, amely az adat- és rendszervédelmet
LG OLED AI B6E TV falra rögzítve, minimalista térben festményszerű tájjal.
Fő tulajdonságok

  • A Tökéletes Fekete technológia mélyebb kontrasztot és élénk, pontos színeket nyújt bármilyen fényviszony mellett
  • Akár 120 Hz 4K felbontásban, G‑SYNC kompatibilitással és FreeSync Premium támogatással az akadozásmentes, magával ragadó játékélményért
  • Fejlett AI élmény díjnyertes webOS operációs rendszerrel — a Google Gemini* és a Microsoft Copilot erejével, immár az LG Shield védelmével
  • AI gomb által elérhető okos, személyre szabott élmény LG Shield védelemmel
Több
2026 CES Innovációs Díj díjazott jelvény a kiberbiztonság kategóriában az LG Shield elismerésére

CES Innovációs Díj - 2026 Díjazottja

TV Operációs rendszer LG Shield védelemmel

2026 CES Innovációs Díj díjazott jelvény a mesterséges intelligencia kategóriában a Multi-AI elismerésére

CES Innovációs Díj - 2026 Díjazottja

Multi-AI architektúra

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

AVForums Szerkesztők választása - Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

„8 éve a legjobb Smart TV-rendszer”

*A CES Innovációs Díj a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.

Miért válasszam az LG OLED B6E TV-t?

Osztott képernyőn bolygó, összehasonlítva a matt kijelzőt a LG OLED Tökéletes Fekete kijelzővel.

Tökéletes Fekete

LG OLED AI TV verhetetlen 4K játékélménnyel 120Hz-en, motorverseny jelenet, NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync Premium logókkal

Verhetetlen 4K Játékélmény 120Hz-en

LG OLED AI TV a díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszerrel, Microsoft Copilot és Google Gemini logókkal.

Díjnyertes Multi AI webOS

LG OLED AI B6E TV AI Hub, a távirányító körül Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

AI Hub a személyre szabott élményért

Biztonsági ikonokkal megjelenő LG Shield embléma: kiemelt webOS operációs rendszer védelem

LG Shield

Mi teszi az LG OLED B6E TV képminőségét kivételessé?

Az LG OLED B6E TV lenyűgöző, pixelpontos 4K képminőséget nyújt, Tökéletes Feketét biztosít bármilyen fényviszony mellett.

Az alpha 8 3. generációs 4K AI processzor pedig kiemeli a részleteket, élénkíti a színeket, és optimális hangzással teszi teljessé az élményt.

Tökéletes Fekete

Tökéletes fekete bármilyen fényviszonyban

Élvezze a tökéletes fekete színt az UL által tanúsított fekete színszintekkel, amelyek mélységet és tisztaságot adnak mind világos, mind sötét szobákban.1)

Az LG OLED AI B6E egy osztott képernyős, napfényes vizuális élményt nyújt, összehasonlítva egy tükröződésmentes matt kijelzőt a Perfect Black kijelzővel, így tisztább képminőséget biztosít bármilyen fényviszony mellett, a látható UL Perfect Black tanúsítvány által is alátámasztva.

Az LG OLED AI B6E rendelkezik az UL tanúsító jelvény Eyesafe RPF 40 minősítésével, amely igazoltan csökkentett teljesítményű kék fényre utal.

Eyesafe‑tanúsítvánnyal a kevesebb kék fényért – minden képkocka kíméli a szemet2)

alpha 8 3. generációs 4K AI processzor

Fejlett AI modul 5,0x gyorsabb NPU‑teljesítménnyel

Az újgenerációs processzor új szintre emeli a TV teljesítményét. Az AI így az Ön preferenciáihoz igazodva biztosít élesebb 4K részleteket, gazdag, telt hangzást és élénk, valósághű színeket.3)

Az LG OLED AI B6E alpha 8 AI 4K Gen3 processzora kék fényben világít az áramköri lapon, kiemelve az akár 5,0-szor gyorsabb NPU-nak, a 10%-kal gyorsabb CPU feldolgozásnak és 20%-kal nagyobb memóriakapacitásnak köszönhető AI feldolgozási teljesítményt.

Miért válasszam az LG AI TV-t?

Tudjon meg többet az LG AI TV-ről

Az LG AI TV optimalizálja a képet és a hangot, miközben a személyre szabott AI Hub okosabb élményt nyújt a mindennapokban

AI HDR Feljavítás

HDR minőség minden egyes képkockán

Az AI automatikusan optimalizálja a színeket, a fényerőt és a kontrasztot, így az SDR tartalmakat HDR‑szintű, gazdagabb és élethűbb látvánnyá alakítja.

Fedezze fel az AI Hub kiemelkedő előnyét

Fejlett Multi AI keresés Google Gemini és Microsoft Copilot támogatással

Elég megadnia, mit keres, majd kiválasztani a leginkább megfelelő AI‑modellt. A rendszer több mesterséges intelligenciát használ a pontosabb és átfogóbb eredményekért.7)

CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.

Díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszer

A díjnyertes webOS operációs rendszer mostantól LG Shield védelemmel

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

8 éve a legjobb Smart TV-rendszer 

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield

Védelem, amelyben megbízhat

Az LG Shield hét alapvető technológiája gondoskodik arról, hogy adatai biztonságban legyenek: biztonságos adattárolás és adatkezelés, megbízható kriptográfiai algoritmusok, garantált szoftver-integritás, felhasználó‑hitelesítés és hozzáférés‑vezérlés, biztonságos adattovábbítás, biztonsági események észlelése és kezelése, valamint biztonságos frissítéskezelés.9)

Védelem, amelyben megbízhat Tudjon meg többet az LG Shieldről

webOS Re:New Program

Frissítse tévéje operációs rendszerét 5 éven át ingyenesen10)

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Négypontos Védelem

Az LG Négypontos Védelem tartós védelmet nyújt LG TV-jének

A hardvertől a szoftverig, LG TV-je védve van. A beépített kondenzátorok védelmet nyújtanak a magas feszültségek, például villámcsapások ellen, míg a félvezetők túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva. A szilikon gél és a védőbevonatok megvédik a chipseteket a nedvességtől, és az LG Shield segítségével az adatai is biztonságban maradnak.

AI Magic Remote távirányító

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval

Egyetlen AI gomb minden intelligens funkcióhoz. A görgő és a hangalapú keresés egyszerű és intuitív vezérlést biztosít.11)

AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

Miért válasszam az LG OLED Gamer TV-t?

Zavartalan, szakadozásmentes játékélmény

Tapasztalja meg a 4K 120 Hz játékélményt G‑SYNC és AMD FreeSync támogatással

A 120 Hz‑es képfrissítésnek köszönhetően a mozgás minden játékban tisztább és folyamatos. A G‑SYNC kompatibilitás és az AMD FreeSync Premium szakadozásmentes, stabil képet biztosít, míg a VRR és a gyors válaszidő precíz reakciókat tesz lehetővé.12)

LG OLED AI B6E TV összehasonlítja a 120 Hz és 60 Hz játékot, a 120 Hz panel sima, szakadozásmentes képet mutat

Tanúsított 0,1 ms válaszidő – az OLED azonnal reagál, szellemkép nélkül

A 0,1 ms válaszidő és az ALLM funkció ultraalacsony késleltetést kínál, így minden mozdulat azonnali pontossággal jelenik meg. A gyors reakcióidő tiszta, irányítható játékmenetet és egyértelmű versenyelőnyt ad.13)

Magával ragadó játékélmény HGiG és ClearMR 9000 segítségével

A HGiG pontos HDR tartalom-megjelenítést biztosít, a ClearMR 9000 pedig csökkenti az elmosódást, így a gyors akciók is élesek és tiszták maradnak, intenzív játékélményt teremtve.14)

Az LG OLED AI B6E TV képernyőjén egy népszerű játékot ábrázoló poszter. NVIDIA GeForce NOW logó látható.

NVIDIA GeForce NOW

A világ első 4K 120Hz-es HDR felhőalapú játékélménye

Játsszon 4K 120Hz HDR játékokkal a TV-jén, akár külön eszköz nélkül az NVIDIA GeForce NOW alkalmazással. Az NVIDIA Blackwell architektúrája biztosítja a GeForce RTX 5080 szintű, csúcsminőségű felhőalapú játékélményt.15)

Az LG OLED AI B6E TV Bluetooth ultra alacsony késleltetéssel „Razer Wolverine V3 Bluetooth” feliratú gaming kontrollert mutat

Bluetooth ultra alacsony késleltetés

A világ első olyan TV-je, amely támogatja a Bluetooth ultra alacsony késleltetésű kontrollereket

Tapasztalja meg a rendkívül alacsony késleltetésű, nagy teljesítményű felhőalapú játékot a Bluetooth Ultra alacsony késleltetésű kontroller támogatással, amely a bemeneti késleltetést 2,5 ms alá csökkenti. Élvezze a zökkenőmentes, gyors reagálású vezérlést, amely pont olyan érzést kelt, mintha vezetékes kapcsolatot használna, még a felhőben való játék közben is.16)

WebOS LG Gaming Portalt, több felhőalapú játékalkalmazás gyors elérésével mint az NVIDIA GeForce NOW és a webOS alkalmazások.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming portál

A gamer világ kapuja – minden egy helyen

Több ezer játékból válogathat az Xbox, az NVIDIA GeForce Now, a natív webOS alkalmazások és más platformok kínálatából. Válasszon a távirányítóval vagy gamepaddel játszható címek közül, és versenyezhet másokkal a Challenge Mode-ban.17)

Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.

Játékirányító Pult és Optimalizáló

Egyszerű beállítások az Ön játékstílusához igazítva

A Játékirányító Pult használatával gyorsan, valós időben módosíthatja a játékbeállításokat, míg a Játékoptimalizáló lehetővé teszi a preferenciái szerinti részletes finomhangolást. Képfrissítés, késleltetés, képüzemmódok – minden egyszerűen szabályozható.

Miért jó választás az LG OLED TV a dizájn szerelmeseinek?

Ultravékony kialakítás, amely illeszkedik a modern életviteléhez

A vékony keret és a karcsú profil a képernyőt helyezik a középpontba, amely letisztult, egységes megjelenést biztosít, miközben a dizájn elegánsan beleolvad a térbe.18)

LG OLED AI B6E falra rögzítve, minimalista térben festményszerű tájjal.

Merüljön el a határtalan műalkotások világában az LG Gallery+ kínálatával

LG Gallery+

Alakítsa tévéjét műalkotássá, válasszon változatos stílusú képek közül

Az LG Gallery+ több mint 100 műalkotáshoz, hangulatvideóhoz és egyéb vizuális tartalomhoz biztosít hozzáférést, hogy még kifinomultabbá tegye otthona hangulatát. A rendszeres tartalmi frissítéseknek köszönhetően könnyedén személyre szabhatja terét, és olyan válogatott alkotások közül választhat, amelyek tükrözik az Ön stílusát.19)

Az LG Gallery+ válogatott műalkotásokat – világűr témájú képeket, koreai stílusú festményeket és festői tájakat – jelenít meg

LG OLED AI B6E is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

Gallery+ ‘Forest Evening’ erdei tó jelenete látható, mellette a Music Lounge zenei vezérlőpanellel.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM háttérzene

Teremtse meg a tökéletes hangulatot zenével

Teremtsen tökéletes hangulatot a képekhez illő zenével. Választhat személyre szabott zenei ajánlásokból, vagy Bluetooth‑on át lejátszhatja saját listáját is.

LG OLED AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

Saját fotók

Gyors hozzáférés a Google Fotókhoz és kedvenc emlékeihez

Kényelmesen hozzáférhet Google Fotók fiókjához, TV készülékén a telefonja segítségével. Szabja személyre otthonát saját fotógyűjteményének tartalmaival.20)

Falra szerelt LG OLED AI TV piros konzol felett, időjárást, sporteredményeket, TV ütemezőt és Home Hubot megjelenítve.

Információs tábla

Minden információ egy személyre szabott irányítópulton

Egy pillantással áttekintheti a legfontosabb információkat: időjárás, sportértesítések, Google Naptár bejegyzések, valamint értesítéseket is állíthat be a Home Hubhoz.

Galéria mód

Változtassa tévéjét műalkotássá könnyedén

A Galéria mód bekapcsolásával LG TV-je továbbra is energiatakarékosan működik, miközben kiválasztott műalkotásként jelenik meg, ezzel elegáns hangulatot teremtve otthonában.

Automatikus fényerő-szabályozás

Optimális fényerő minden környezetben

Az Automatikus fényerő-szabályozás a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, így minden környezetben optimális megjelenítést biztosít.21, 22)

LG OLED AI TV Home Hub felületét mutatja, Google Home és LG ThinQ kapcsolatokkal és egységes vezérlőpanelekkel.

Okos csatlakoztatás

Home Hub, az okosotthon minden egyben platformja

A Home Hub egységes felületet kínál okoseszközei számára. Könnyedén csatlakoztathatja, irányíthatja és kezelheti otthoni IoT eszközeit Google Home vagy más egyéb integrációk segítségével.

Valódi mozi-élmény, minden részletet megőrizve

  • Dolby Vision és Ambient FILMMAKER üzemmód

    Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte: A Dolby Vision és az Ambient FILMMAKER üzemmód a környezeti fénykompenzációval alkalmazkodik a helyiség körülményeihez, így a képek minél inkább megőrizik az eredeti mivoltukat.24)

  • Dolby Atmos

    A Dolby Atmos a hangot térbeli, 360°‑ban elhelyezett hangobjektumokként kelti életre, így a részletek és a mélység mindig hűen tükrözik a jelenetet, igazi moziélményt teremtve.

Merüljön el a sportközvetítésekben

Az LG Soundbar minden jelenetet teljesebb térhangzással gazdagít

WOW Orchestra

Teljes térhatású hangzás az LG TV és LG Soundbar együtttesével

A TV és a Soundbar összehangolásával a hang mélyebb és irányítottabb lesz, így még élethűbb, körülölelő élményt biztosít.25)

WOW Orchestra-val lejátszott koncertjelenet, szoba­szerte terjedő hanghullám‑grafikák, vezeték nélküli térhangzás

Család több generációval egy nappaliban kanapén ülve, távirányítóval a kezükben LG TV‑t néznek világos térben.

Akadálymentesség

A kisegítő funkciók mindenki számára elérhetőbbé teszik a tévézést

Az LG TV‑k akadálymentesítési funkciókat kínálnak, mint a színbeállítási szűrő, a jelnyelvi útmutató és a hangsegítő eszközök közvetlen csatlakoztatásának támogatása.

A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.

A műszaki adatok és funkciók régiónként, modellenként és méretenként változnak.

A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.

A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.

LG-fiók és a vonatkozó Felhasználási feltételek elfogadása szükséges a hálózati alapú intelligens szolgáltatások és funkciók eléréséhez, beleértve a streaming alkalmazásokat is. LG-fiók nélkül csak a külső eszközök csatlakoztatása (pl. HDMI-n keresztül) és földfelszíni/vezeték nélküli TV (csak tunerrel rendelkező TV-k esetén) érhető el. Az LG-fiók létrehozása nem jár költséggel.

1) Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.

A független Intertek igazolta, hogy a képernyő Color Gamut Volume (CGV) értéke megegyezik vagy meghaladja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).

A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.

 

2) Csak az OLED rendelkezik csökkentett kék fény (RPF40) tanúsítvánnyal.

 

3) Belső specifikációs összehasonlítás a 2025-ös alpha 8 2. generációs 4K AI processzorhoz képest.

 

4) Az AI Picture Pro működésbe lép az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

A képek akár 4K‑hoz hasonló minőségűre skálázhatók. A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

 

5) Aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében. A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

6) A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

7) Az AI-alapú keresés (Copilot) a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

Az AI-alapú keresés elérhetősége és funkciói régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.

 

8) Internetkapcsolat szükséges.

Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal.

Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

 

9) Az LG Shield tanúsítvány modelltől függően változhat.​
A telepítésvédelem kizárja a szokatlan forrásokból származó alkalmazástelepítéseket, kivéve többek között az LG alkalmazásokat.​
A folyamatos 5 éves védelemhez rendszeres szoftverfrissítés szükséges.​
Az adatvédelem és a titkosítás normál használat mellett biztosított. ​

 

10) A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

 

 

11) Gyors hozzáférést biztosít a TV AI‑funkcióihoz, de nem rendelkezik beépített AI‑feldolgozással.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

Néhány funkció használathoz internetkapcsolat szükséges.

Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

 

12) A 120Hz csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 120Hz-et.

NVIDIA G-Sync kompatibilis RTX 20, RTX 30, RTX 40 és GTX 16 videokártyákkal. A régebbi GPU-k nem támogatják a G-Sync kompatibilitást.

 

13) Az LG OLED kijelzőket az Intertek „0,1 ms válaszidőre (szürkéről szürkére) és minősített játékteljesítményre” tanúsította.

 

14) A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

A HGiG támogatás országonként eltérhet.

A 83/77/65/55/48/ colos OLED B6 modellek csak ClearMR 9000 tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A ClearMR egy VESA tanúsítási program, amely a képernyő mozgáselmosódás teljesítményét értékeli.

 

15) Külön előfizetés szükséges. Az elérhető szolgáltatások az előfizetési csomagtól függően változhatnak.

Csak az LG OLED W6, G6, C6 és MRGB95, MRGB9M modelleken érhető el.

A GeForce NOW elérhetősége országonként változhat.

ULL üzemmódban csak egy gamepad/kontroller csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

 

16) A Bluetooth ultra alacsony késleltetés csak egyes 2026-os LG TV-kre vonatkozik. Az ULL vezérlő funkciói csak kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatva támogatottak.

ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

 

17) A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok és szolgáltatások támogatása országonként változhat.

Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

A gamepad külön vásárolható meg.

 

18) A tényleges illeszkedés a telepítési környezettől függően változhat. A TV és a fal között kis rés lehetséges.

 

19) Az elérhető tartalom régiónként eltérő lehet.

Az elérhető tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

 

20) A funkció akkor működik, ha be van jelentkezve a Google Fotók fiókjába, és legalább 10 fotó található az alkalmazásban.

 

21) A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

 

22) A mozgásérzékelők csak a W6 és G6 modelleken elérhetők.

 

23) Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

 

24) Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód fényérzékelővel felszerelt modelleken működik.

 

25) A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.

Összes adat

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

