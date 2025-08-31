Skip to content Skip to accessibility help
77 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
OLED77B53LA
Energiaosztály : HU
77 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025

OLED77B53LA
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

77 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025

OLED77B53LA
  • LG OLED AI B5 4K Smart TV elülső nézete. 12 éve világelső OLED embléma és LG OLED AI 2025 logo látható a képernyőn.
  • LG OLED AI B5 4K Smart TV oldalnézete.
  • LG OLED AI B5 4K Smart TV elülső és oldalsó nézete mutatva annak méreteit hosszúságban, szélességben, magasságban és mélységben.
  • Az alpha 8 AI Processor Gen2 narancs és rózsaszínen világít, és színes fénycsóvák lövellnek ki belőle. A cím arról szól, hogy a processzor 4K minőséget, lenyűgöző színeket és fényerőt biztosít. A kép szövege szerint körülbelül 1,7-szer nagyobb az NPU-s AI Neural Processing és 1,4-szer gyorsabb a CPU működés.
  • Nappali, falra szerelt LG OLED TV készülékkel. A TV-n egy hegyláncolat látható a csillagokkal teli, sötét, esti égbolt előtt. Ez a jelenet ketté van osztva, hogy megmutassa, hogyan biztosít a Perfect Black technológia tökéletes fekete szinteket, akár világos, akár sötét van Ön körül. Az egyik oldal egy fakóbb, szürkébb változatát mutatja a tájnak, Matt megjelenítés felirattal. A másik oldalon egy
  • Színpompás papagáj ultra-nagy felbontásban fekete háttér előtt. Körülötte vízcseppek lebegnek a levegőben. A kép a Perfect Color technológiát mutatja be, hogy a papagáj testén minden színárnyalat mennyire vibráló és élénk. A sötét háttér a részletes vízfröccsenésekkel azt is kiemeli, hogy a képernyő tükröződésmentes. Különböző UL és Intertek tanúsítvány logók láthatók. Ezek a 100%-os színhűségre,
  • Leopárd az erdőben élénk színekkel és részletességgel. A leopárd mögött egy rács és fény csillog, jelezve, hogy az LG AI Picture Pro impresszív látványfejlesztést hajtott végre a jelenet felbontásán, fényerején, mélységén és tisztaságán.
  • LG AI Magic Remote távirányító kiemelt AI gombbal. Körülötte láthatók a különböző funkciók, amelyeket a felhasználó a gombról elérhet. AI Voice ID, AI keresés, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI hangvarázsló. A szöveg arról szól, hogy az LG AI Magic Remote egy külön AI-gombbal teszi teljessé az AI-élményt, és úgy használható, mint egy légegér. Csak mutasson rá, és kattintson.
  • Széles látvány egy prémium nappaliról tompa földtónusokban. A falon LG OLED AI B5 4K Smart TV műalkotással a képernyőn. Egy LG Soundbar van alá szerelve.
  • Sci-fi tartalom kerül lejátszásra egy LG TV képernyőjén. A képernyőn az AI Chatbot felülete látható. A felhasználó üzenetet küldött a chatbotnak, hogy a képernyő túl sötét. A chatbot megoldásokat kínált a kérésre. A teljes kép ketté is van osztva. Az egyik oldal sötétebb, a másik oldal világosabb, megmutatva, hogyan oldotta meg az AI Chatbot a problémát automatikusan a felhasználónak. A szöveg elm
Fő tulajdonságok

  • 4K képminőség, AI felskálázott kép-és hang az alpha 8. 2. generációs AI processzornak köszönhetően
  • Valódi fekete szín által biztosított lenyűgöző kontraszt, mélység és részletesség
  • 100% Színhűség az élethű színekért, 100% Színtérfogat a gazdag színmegjelenítésért
  • Az AI Picture Pro minden képkocka elemzésével és fejlesztésével növeli a teljes látványt
  • AI Magic Remote távirányító dedikált új AI gombbal és "Drag&Drop" funkcióval
Kiberbiztonság

CES Innovációs Díj - 2025 Díjazottja

webOS Re:New Program

*A CES Innvocáviós Díj (CES Innovation Awards) a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA (Consumer Technology Association) nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.

Egy LG OLED AI TV képernyőjén egy absztrakt kép látható lenyűgöző részletességgel, színekkel és kontraszttal. A TV mögött a 2. generációs α8 AI Processzor felnagyított verziója tűnik fel, fényesen ragyogva, megvilágítva a környező mikrochip áramköröket. A cím: LG OLED AI. A sarokban egy arany logó csillagokkal, amely ezt hirdeti: A világ első számú OLED TV-je 12 éve.

Részletgazdag látvány minden megvilágításban

* Forrás - Omdia egyéni mérés, 2013-2024 időszakban. Az eredményekre való hivatkozásért, azokból levont következtetésekért az LG nem vállal felelősséget. Bővebb információt a mérésről a https://www.omdia.com/ weboldalon talál.

Képminőség webOS az AI számára Hangminőség Kialakítás Szórakoztatás

A gyorsabb és okosabb alpha 8 2. generációsAI processzor egy évtized fejlesztéséből.

A processzorunk AI motorja képes felismerni a tartalmat műfaj alapján. Ezen információk alapján a legoptimálisabb képminőség beállításokat biztosítja, a még jobb mélységért és részletességért.

A 2. generációs Alpha 8 AI Processzor narancssárgára és rózsaszínre világít, és színes fénycsóvák lövellnek ki belőle. A cím arról szól, hogy a processzor hogyan biztosít 4K minőséget, lenyűgöző színeket és fényerőt. A képen lévő szöveg azt írja, hogy körülbelül 1,7x nagyobb AI neurális feldolgozást (NPU), valamint 1,4x gyorsabb működést (CPU) biztosít.

*Belső specifikációs összehasonlítás alapján, azonos évjáratú belépőszintű Smart TV α7 8. generációs AI Processzorhoz képest.

Tökéletes fekete még a fényes vagy sötét helyeken is

Tökéletes Fekete világos és sötét térben is

Az UL tanúsítja, hogy a kijelzőn megjelenő fekete szín az igazi, Tökéletes Fekete színtartomány, amelyképes növelni az érzékelhető fényerőt és kontrasztot, attól függetlenül, hogy világos vagy sötét környezetben nézi a készüléket.

Nappali, falra szerelt LG OLED TV készülékkel. A TV-n egy hegyláncolat látható a csillagokkal teli, sötét, esti égbolt előtt. A jelenet ketté van osztva. Az egyik oldal egy fakóbb, szürkébb változatát mutatja a tájnak, Matt megjelenítés felirattal. A másik oldalon egy sokkal tetszetősebb kép látható, nagyobb fekete-fehér dinamika tartománnyal. Ennek a felirata: Tökéletes Fekete megjelenítés. A tanúsítvány logó is látható; A Perfect Black Technology fekete megjelenítése kisebb vagy egyenlő, mint 0,24 nit, 500 lux értékig. Egy szövegbuborék van mellette, amin ez olvasható: „Ellenőrizze a Perfect Black technológia tanúsító védjegyet”.

*Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).

*A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.

Tökéletes Szín

Tanúsított 100% Színtérfogat és 100% Színhűség. Élvezze a pontos, élénk színeket napfényes vagy akár sötét környezetben is!

Színpompás papagáj ultra-nagy felbontásban fekete háttér előtt. Körülötte vízcseppek lebegnek a levegőben. A kép a Perfect Color technológiát mutatja be, hogy a papagáj testén minden színárnyalat mennyire vibráló és élénk. A sötét háttér a részletes vízfröccsenésekkel azt is kiemeli, hogy a képernyő tükröződésmentes. Különböző UL és Intertek tanúsítvány logók láthatók. Ezek a 100%-os színhűségre, a 100%-os színvolumenre és a tükröződésmentességre utalnak. Szöveg is látható, ellenőrizze a Perfect Color tanúsító védjegyet.

*A 100%-os Színhűség és a 100%-os Színtartomány a DCI-P3 szerint a 2025 OLED TV-re vonatkozik.
*Az LG OLED kijelzőt a UL hitelesítette a "Perfect Color" szabvány szerint, az IDMS 11.5 "Ring-light Reflection" szabvány alapján
*A 100% Színtérfogat a kijelző azon teljesítményét jelenti, hogy a képernyő színterjedelmének térfogata (CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.
*Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.

Élethű kép az AI Picture Pro-val

Az AI Szuper Felskálázás, az AI Tárgyfelismerés Fokozó és a Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés) technológiák minden egyes képkocka részleteit elemzik, hogy javítsák a megjelenített kép felbontását, fényerejét, mélységét és élességét.

*Az AI Picture Pro nem lép működésbe az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

*A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

Az LG AI TV-k új generációja

Tudjon meg többet

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval


Könnyedén irányíthatja a tévéjét az AI Magic Remote távirányító segítségével – nincs szükség extra 9.
eszközre! Mozgásérzékelőjével és görgetőjével csak mutasson és kattintson a kijelző egyes pontjaira.

Az LG AI Magic Remote távirányító egérként használható, a rajta lévő AI gomb pedig AI funkciók elérésében segít.

*Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

*A használathoz internetkapcsolat szükséges.

*Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

Sci-fi tartalom lejátszása fut egy LG OLED TV képernyőjén. A képernyőn az AI Chatbot felülete látható. A felhasználó üzenetet küldött a chatbotnak, hogy a képernyő túl sötét. A chatbot megoldásokat kínált a kérésre. A teljes kép ketté is van osztva. Az egyik oldal sötétebb, a másik oldal világosabb, megmutatva, hogyan oldotta meg az AI Chatbot a problémát automatikusan a felhasználónak.

AI Chatbot

Az AI Magic Remote távirányítón keresztül elérheti az AI Chatbotot, amely segítségére lesz a megfelelő beállítások megtalálásától a különböző problémák megoldásáig. Az AI képes megérteni az felhasználók szándékát és azonnali megoldásokat kínálni.

*Internetkapcsolat szükséges.
*Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

*Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal.

Sci-fi tartalom látható egy LG OLED TV képernyőjén. A képernyőn az AI Chatbot felülete látható. A felhasználó azt üzenete a chatbotnak, hogy a képernyő túl sötét. A chatbot megoldásokat ajánlott a kérésre. Az egész jelenet két részre van osztva: az egyik oldal sötétebb, a másik pedig világosabb, bemutatva, hogyan oldotta meg az AI Chatbot automatikusan a problémát a felhasználó számára.

AI Képvarázsló

Válassza ki kedvenc képeit, és az AI Képvarázsló 1,6 milliárd lehetőség közül elkészíti pontosan az Ön egyedi ízlésére szabott képet, majd menti azt a profiljába.

A képernyőn egy felhasználó látható, amint végigmegy az AI Hangvarázsló személyre szabási folyamatán. Egy sor hangklip ikont választ ki. Egy jazz énekes és egy szaxofonista jelenik meg, a személyre szabott hangot jelképező hanghullámok animáltan futnak végig.

AI Hangvarázsló

Válassza ki a kedvenc hangját a hangklippek közül. Az AI 40 millió paraméter alapján egy személyre szabott hangprofilt készít, melyet pontosan az Ön ízléséhez igazít.

webOS Re:New Program logó és név, mellette a CES Innovation Awards 2025 Honoree jelvénnyel.

5 éven át tartó operációsrendszer-frissítés a díjnyertes webOS Re:New programmal

Élvezze a legújabb funkciók és szoftverek előnyeit az évenkénti operációsrendszer frissítésnek köszönhetően. A CES Innovációs Díjának kiberbiztonság kategóriájában díjazottjaként, a webOS használata közben biztonságban érezheti magát, hiszen a rendszer vigyáz személyes- és egyéb adataira. 

*A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

Home Hub, az okosotthon minden egyben platformja

Irányítsa egyszerűen, egyhelyről LG háztártatási gépeit, valamint Google Home eszközei - élje át azt a határtalan kényelmet, amelyet az összes készülékének egy egyszerű, intutív kezelőfelületen történő működtetése nyújt!

*Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.
*A kéz nélküli hangalapú funkció távirányító nélküli használata csak az alpha 9 AI és az alpha 11 AI processzorral lehetséges. Ez termékenként és régiónként változhat.

AI Sound Pro virtuális 9.1.2 csatornával

Egy férfi gitározik, egy nő mikrofonba énekel, és egy férfi zongorázik. A hanghullámok, amelyek tőlük áradnak, láthatóak, és bemutatják a hang kibocsátását, valamint azt, hogyan javítja a hangminőséget az AI Tiszta Hangzás (AI Clear Sound)

AI Tiszta Hangzás (AI Clear Sound)

A precíz tónuskorrekció javítja a hang tisztaságát, így kivételes audió élményt nyújt.

Egy LG OLED TV-n egy férfi látható motoron, melynek kerekéből lila absztrakt körök áramlanak, hogy szemléltessék a hang kibocsátását.

Dinamikus Hangerőnövelés az AI Processzor erejével 

Az AI feldolgozás javítja a tévé hangját, hogy még erőteljesebb hangélményt biztosítson.

Nappali, falra szerelt LG TV készülékkel. A hanghullámok grafikusan láthatók, ahogy kitöltik a teret, és azt mutatják, hogy a virtuális 9.1.2 csatornák hogyan teremtenek térhatású hangélményt a felhasználó számára.

Teljes körű térhangzás virtuális 9.1.2 csatornákkal

Élje át azt a térhatású hangélményt, amely csak egy LG TV-vel lehetséges. Az AI mélytanulási algoritmusokat használ azért, hogy Ön a 9.1.2 csatornából szóló hangzás középpontjában érezze magát.

*Aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében.
*A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

Még gazdagabb hangzás az LG TV és LG Soundbar együttesével

Egy nappali, LG OLED tévével és LG hangprojektorral, grafikai ábrázolással, amely bemutatja, hogyan tölti meg mindkét eszköz a teret többirányú térhatású hanggal.

WOW Orchestra: magával ragadó hangélmény tökéletes összhanggal

Az LG OLED tévék és LG Soundbarok tökéletes párost alkotnak, harmonikusan együttműködnek, hogy többirányú térhatású hangélményt biztosítsanak.

Az LG Hangprojektor az LG OLED TV alatt helyezkedik el. A TV képernyőjén a hangprojektor és a tévé hangerő-vezérlő felülete látható.

WOW Kezelőfelület: egyszerűen irányítható hangzás a tévé készülékén keresztül

*A hangprojektor és a tv külön vásárolható meg.
*A "Hangprojektor mód vezérlés" modelltől függően változhat.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.
*Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.
*A WOW Orchestra/WOW Kezelőfelület a 2025-ös LG OLED tévékre vonatkozik.

Az LG TV-jéhez legjobban illő LG Soundbar-ok:

 Vékony Kialakítás

A falra simuló kialakításával szinte résmentesen illeszkedik annak síkjára.

Nappali egy falra szerelt LG OLED TV-vel és LG Hangprojektorral. Enyhe oldalnézet bemutatja a TV vékony keretét a fal előtt.

Közelkép egy LG OLED TV sarokról egy nappaliban. Állványon áll a sarokban. Látható, hogy a karcsú sziluett jól illeszkedik a belső tér kialakításához.

 *A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.

Egy személy a nappalijában telefont tart a kezében. A telefonon egy átviteli ikon jelzi, hogy a telefon képernyőjét a tévén tükrözik. A tévén egy kosárlabda-mérkőzés látható, oldalt pedig a tükrözött képernyő, amely a játékosok statisztikáit mutatja.

Maximalizálja a szórakozást: használjon több képernyőt a Multi View funkcióval!

 

Hozza ki a legtöbbet a TV-ből a Multi View funkció segítségével:  Tükrözze egyéb eszközeinek képét Google Cast-on vagy AirPlay-en keresztül a TV készülékére, és használja a képernyő-felosztó előnyeit, hogy egyszerre lásson több tartalmat egymás mellett!

*A kép- és hangbeállítások mindkét képernyőn azonosak.
*Az Apple, az Apple logó, az Apple TV, az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek.
*Az AirPlay 2, HomeKit és a Google Cast támogatása régiótól és nyelvtől függően eltérő lehet.

LG AI TV + Gaming Portal = csúcskategóriás játék központ

Több ezer játékot játszhat közvetlenül LG AI TV-jén a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid és már az Xbox alkalmazásokkal! Élvezze a játékélmény széles skáláját - a gamepaddal játszható AAA címektől a távirányítóval játszható hagyományos játékokig!

 

Tudjon meg többet

*A Gaming Portal támogatása országonként eltérő lehet.
*A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok támogatása országonként változhat.
*Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.

Határtalan játékélmény

Élvezze a csúcsminőségű játékélményt G-Sync kompatibilitással, 0,1 ms-os pixel válaszidővel, AMD FreeSync Premium-mal. Játsszon késleltetés és mozgás elmosódás nélkül!

Két kép egy autóról egy videójátékban, egymás mellett. Az egyik képen sok a mozgáselmosódás, míg a másikon éles és fókuszált kép látható, bemutatva az LG OLED tévé magas képfrissítési sebességét. Az Nvidia G-Sync logója és más releváns tanúsítványok is láthatóak.

*A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.
*A HGiG támogatás országonként eltérhet.

A legjobb OLED TV filmezéshez

Nézze, ahogy a filmek életre kelnek otthoni mozijában az Ambient FILMMAKER üzemmód segítségével, amely a fénykompenzációval alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, így biztosítva a legjobb képi minőséget, amely megfelel a legnevesebb filmesek elvárásainak is.

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER üzemmód

Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte: A Dolby Vision és az Ambient FILMMAKER üzemmód a környezeti fénykompenzációval alkalmazkodik a helyiség körülményeihez, így a képek minél inkább megőrizik az eredeti mivoltukat.

Dolby Atmos

Engedje, hogy az élethű térbeli hangzás körülölelje, hogy úgy érezhesse magát, mintha benne lenne a jelenetben.

*Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

*Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.

*Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

A környezetet szem előtt tartva készült.

Szem előtt tartjuk a környezetet

Nemzetközi intézetek is elismerik az LG TV-k gyártása során a környezetért tett erőfeszítéseket: A Carbon Trust mérése megerősíti, hogy kevesebb az általunk generált szén-dioxid kibocsátás,  az Interek pedig az energia-hatékonyságot tanúsítja.


*Az Intertek erőforrás-hatékonysági tanúsítványa a következő modellekre vonatkozik: OLED M5, G5, C5, B5, valamint QNED9M, QNED85, QNED82 és QNED80.

*További információért kérjük, látogasson el a https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home weboldalra.

Nagy fehér tér, tele OLED TV készülékekkel, megmutatva, hogyan vezet be az LG korszakalkotó innovációkat már több mint egy évtizede. A „World's number one OLED TV for 12 Years” (12 éve a világ első számú OLED TV-je) embléma szintén látható.

LG OLED

Lássa a végtelen innovációt

Lássa a végtelen innovációt Tudjon meg többet!

*A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.
*Az összes fenti kép szimulált.
*A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.
*A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.
*Az AI Magic Remote távirányító megvásárlására külön is szükség lehet a TV méretétől, típusától és régiójától függően.

Legfontosabb műszaki adatok

  • Kijelző típusa

    4K OLED

  • Képfrissítés

    Natív 120Hz

  • Wide Color Gamut

    OLED Color

  • Processzor

    α8 AI Processzor 4K Gen2

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Kompatibilis (Nvidia)

    Igen

  • FreeSync Kompatibilis (AMD)

    Igen

  • Audio Teljesítmény

    20W

  • Hangrendszer

    2.0 Csatorna

  • Dolby Atmos

    Igen

  • TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)

    1 719 x 989 x 50,9

  • TV tömege talp nélkül (kg)

    22,9

Összes adat

KÉP/KIJELZŐ

  • Kijelző típusa

    4K OLED

  • Kijelző Felbontása

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Képfrissítés

    Natív 120Hz

  • Wide Color Gamut

    OLED Color

KÉPFELDOLGOZÁS

  • Processzor

    α8 AI Processzor 4K Gen2

  • AI Felskálázás

    α8 AI Szuper Felskálázás 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Igen (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Műfaj Választás

    Igen (SDR/HDR)

  • AI Fényerő Szabályozás

    Igen

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Igen

  • Dimming Technológia

    Pixel Dimming

  • Mozgásmegjelenítés

    OLED Motion

  • Kép üzemmód

    10 mód

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • AI Picture Pro

    Igen

  • QMS (Quick Media Switching)

    Igen

GAMING

  • G-Sync Kompatibilis (Nvidia)

    Igen

  • FreeSync Kompatibilis (AMD)

    Igen

  • HGIG Mód

    Igen

  • Játékoptimalizáló

    Igen (Játékirányítópult)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Igen

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Igen (120Hz-ig)

  • Dolby Vision játék (4K 120Hz)

    Igen

  • Válaszidő

    Kevesebb mint 0.1ms

KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK

  • Nagy Kontraszt

    Igen

  • Szürkeárnyalat

    Igen

  • Fordított Színek

    Igen

MÉRETEK ÉS TÖMEG

  • TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)

    1 719 x 989 x 50,9

  • TV mérete talppal (SzéxMaxMé mm)

    1 719 x 1 057 x 319

  • Csomagolás mérete (SzéxMaxMé mm)

    1 839 x 1 130 x 200

  • TV Állvány (SzéxMé mm)

    1 403 x 319

  • TV tömege talp nélkül (kg)

    22,9

  • TV tömege talppal (kg)

    23,5

  • Csomag tömege (kg)

    33,5

  • VESA (SzéxMa mm)

    300 x 200

VONALKÓD

  • VONALKÓD

    8806096345931

AUDIÓ

  • Dolby Atmos

    Igen

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Igen (Automatikus hangerő)

  • WiSA Támogatás

    Igen (2.1 Csatornáig)

  • LG Sound Sync

    Igen

  • Sound Mode Share

    Igen

  • Egyidejű hangkimenet

    Igen

  • Bluetooth Surround Ready

    Igen (kétirányú lejátszás)

  • Audio Teljesítmény

    20W

  • AI Akusztikus Hangolás

    Igen

  • Audió Kodek

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lásd a kézikönyvet)

  • Hangszórók Iránya

    Lefelé szóló

  • Hangrendszer

    2.0 Csatorna

  • WOW Orchestra

    Igen

MŰSORSZÓRÁS VÉTELE

  • Analóg TV vétel

    Igen

  • Digitális TV vétel

    DVB-T2/T (Földfelszíni), DVB-C (Kábel), DVB-S2/S (Műholdas)

CSATLAKOZÓK

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Támogatás

    Igen (v 5.3)

  • Ethernet Bemenet

    1db

  • Simplink (HDMI CEC)

    Igen

  • SPDIF (Optikai Digitális Hang Kimenet)

    1db

  • CI Foglalat

    1db (Kivéve UK, Írország)

  • HDMI Bemenet

    4db (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS támogatással (HDMI 4))

  • RF Bement (Antenna/Cable)

    2db

  • USB Bemenet

    2db (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Igen (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • Apple Airplay2 kompatiblis

    Igen

  • Operációs Rendszer (OS)

    webOS 25

  • USB Kamera Kompatibilis

    Igen

  • AI Chatbot

    Igen

  • Folyamatos Készenlét

    Igen

  • Böngésző

    Igen

  • Google Cast

    Igen

  • Google Home / Hub

    Igen

  • Home Hub

    Igen

  • Intelligens Hangfelismerés

    Igen

  • Magic Remote

    Kompatibilis

  • Multi View

    Igen

  • Telefonos Applikáció

    Igen (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Igen

  • Apple Home kompatibilis

    Igen

ENERGIA

  • Energiaellátás (Feszültség, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Készenléti Fogyasztás

    0.5W alatt

TARTOZÉKOK A CSOMAGBAN

  • Távirányító

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Olaszország)

  • Tápkábel

    Igen (Integrált)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

