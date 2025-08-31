We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
77 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
Fő tulajdonságok
- 4K képminőség, AI felskálázott kép-és hang az alpha 8. 2. generációs AI processzornak köszönhetően
- Valódi fekete szín által biztosított lenyűgöző kontraszt, mélység és részletesség
- 100% Színhűség az élethű színekért, 100% Színtérfogat a gazdag színmegjelenítésért
- Az AI Picture Pro minden képkocka elemzésével és fejlesztésével növeli a teljes látványt
- AI Magic Remote távirányító dedikált új AI gombbal és "Drag&Drop" funkcióval
Kiberbiztonság
CES Innovációs Díj - 2025 Díjazottja
webOS Re:New Program
*A CES Innvocáviós Díj (CES Innovation Awards) a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA (Consumer Technology Association) nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.
* Forrás - Omdia egyéni mérés, 2013-2024 időszakban. Az eredményekre való hivatkozásért, azokból levont következtetésekért az LG nem vállal felelősséget. Bővebb információt a mérésről a https://www.omdia.com/ weboldalon talál.
A gyorsabb és okosabb alpha 8 2. generációsAI processzor egy évtized fejlesztéséből.
A processzorunk AI motorja képes felismerni a tartalmat műfaj alapján. Ezen információk alapján a legoptimálisabb képminőség beállításokat biztosítja, a még jobb mélységért és részletességért.
*Belső specifikációs összehasonlítás alapján, azonos évjáratú belépőszintű Smart TV α7 8. generációs AI Processzorhoz képest.
Tökéletes fekete még a fényes vagy sötét helyeken is
Tökéletes Fekete világos és sötét térben is
Az UL tanúsítja, hogy a kijelzőn megjelenő fekete szín az igazi, Tökéletes Fekete színtartomány, amelyképes növelni az érzékelhető fényerőt és kontrasztot, attól függetlenül, hogy világos vagy sötét környezetben nézi a készüléket.
*Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).
*A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.
Tökéletes Szín
Tanúsított 100% Színtérfogat és 100% Színhűség. Élvezze a pontos, élénk színeket napfényes vagy akár sötét környezetben is!
*A 100%-os Színhűség és a 100%-os Színtartomány a DCI-P3 szerint a 2025 OLED TV-re vonatkozik.
*Az LG OLED kijelzőt a UL hitelesítette a "Perfect Color" szabvány szerint, az IDMS 11.5 "Ring-light Reflection" szabvány alapján
*A 100% Színtérfogat a kijelző azon teljesítményét jelenti, hogy a képernyő színterjedelmének térfogata (CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.
*Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.
Élethű kép az AI Picture Pro-val
Az AI Szuper Felskálázás, az AI Tárgyfelismerés Fokozó és a Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés) technológiák minden egyes képkocka részleteit elemzik, hogy javítsák a megjelenített kép felbontását, fényerejét, mélységét és élességét.
*Az AI Picture Pro nem lép működésbe az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.
*A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.
Az LG AI TV-k új generációja
Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval
Könnyedén irányíthatja a tévéjét az AI Magic Remote távirányító segítségével – nincs szükség extra 9.
eszközre! Mozgásérzékelőjével és görgetőjével csak mutasson és kattintson a kijelző egyes pontjaira.
Az LG AI Magic Remote távirányító egérként használható, a rajta lévő AI gomb pedig AI funkciók elérésében segít.
*Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.
*A használathoz internetkapcsolat szükséges.
*Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.
*Internetkapcsolat szükséges.
*Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.
*Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal.
*A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.
*Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.
*A kéz nélküli hangalapú funkció távirányító nélküli használata csak az alpha 9 AI és az alpha 11 AI processzorral lehetséges. Ez termékenként és régiónként változhat.
AI Sound Pro virtuális 9.1.2 csatornával
*Aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében.
*A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.
Még gazdagabb hangzás az LG TV és LG Soundbar együttesével
*A hangprojektor és a tv külön vásárolható meg.
*A "Hangprojektor mód vezérlés" modelltől függően változhat.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.
*Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.
*A WOW Orchestra/WOW Kezelőfelület a 2025-ös LG OLED tévékre vonatkozik.
Az LG TV-jéhez legjobban illő LG Soundbar-ok:
Vékony Kialakítás
A falra simuló kialakításával szinte résmentesen illeszkedik annak síkjára.
*A keret mérete sorozatonként és méretenként eltérő lehet.
*A kép- és hangbeállítások mindkét képernyőn azonosak.
*Az Apple, az Apple logó, az Apple TV, az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek.
*Az AirPlay 2, HomeKit és a Google Cast támogatása régiótól és nyelvtől függően eltérő lehet.
LG AI TV + Gaming Portal = csúcskategóriás játék központ
*A Gaming Portal támogatása országonként eltérő lehet.
*A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok támogatása országonként változhat.
*Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.
Határtalan játékélmény
Élvezze a csúcsminőségű játékélményt G-Sync kompatibilitással, 0,1 ms-os pixel válaszidővel, AMD FreeSync Premium-mal. Játsszon késleltetés és mozgás elmosódás nélkül!
*A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.
*A HGiG támogatás országonként eltérhet.
A legjobb OLED TV filmezéshez
Nézze, ahogy a filmek életre kelnek otthoni mozijában az Ambient FILMMAKER üzemmód segítségével, amely a fénykompenzációval alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, így biztosítva a legjobb képi minőséget, amely megfelel a legnevesebb filmesek elvárásainak is.
Dolby Vision & Ambient FILMMAKER üzemmód
Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte: A Dolby Vision és az Ambient FILMMAKER üzemmód a környezeti fénykompenzációval alkalmazkodik a helyiség körülményeihez, így a képek minél inkább megőrizik az eredeti mivoltukat.
*Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.
*Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.
*Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.
*Az Intertek erőforrás-hatékonysági tanúsítványa a következő modellekre vonatkozik: OLED M5, G5, C5, B5, valamint QNED9M, QNED85, QNED82 és QNED80.
*További információért kérjük, látogasson el a https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home weboldalra.
*A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.
*Az összes fenti kép szimulált.
*A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.
*A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.
*Az AI Magic Remote távirányító megvásárlására külön is szükség lehet a TV méretétől, típusától és régiójától függően.
Legfontosabb műszaki adatok
Kijelző típusa
4K OLED
Képfrissítés
Natív 120Hz
-
Wide Color Gamut
OLED Color
Processzor
α8 AI Processzor 4K Gen2
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Kompatibilis (Nvidia)
Igen
FreeSync Kompatibilis (AMD)
Igen
-
20W
-
Hangrendszer
2.0 Csatorna
Dolby Atmos
Igen
-
TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)
1 719 x 989 x 50,9
-
TV tömege talp nélkül (kg)
22,9
Összes adat
KÉP/KIJELZŐ
Kijelző típusa
4K OLED
-
Kijelző Felbontása
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Natív 120Hz
-
Wide Color Gamut
OLED Color
KÉPFELDOLGOZÁS
-
Processzor
α8 AI Processzor 4K Gen2
-
AI Felskálázás
α8 AI Szuper Felskálázás 4K
-
Dynamic Tone Mapping
Igen (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Műfaj Választás
Igen (SDR/HDR)
-
AI Fényerő Szabályozás
Igen
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Igen
-
Dimming Technológia
Pixel Dimming
-
Mozgásmegjelenítés
OLED Motion
-
Kép üzemmód
10 mód
-
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
-
AI Picture Pro
Igen
-
QMS (Quick Media Switching)
Igen
GAMING
-
G-Sync Kompatibilis (Nvidia)
Igen
-
FreeSync Kompatibilis (AMD)
Igen
-
HGIG Mód
Igen
-
Játékoptimalizáló
Igen (Játékirányítópult)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Igen
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Igen (120Hz-ig)
-
Dolby Vision játék (4K 120Hz)
Igen
-
Válaszidő
Kevesebb mint 0.1ms
KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK
-
Nagy Kontraszt
Igen
-
Szürkeárnyalat
Igen
-
Fordított Színek
Igen
MÉRETEK ÉS TÖMEG
-
TV mérete talp nélkül (SzéxMaxMé mm)
1 719 x 989 x 50,9
-
TV mérete talppal (SzéxMaxMé mm)
1 719 x 1 057 x 319
-
Csomagolás mérete (SzéxMaxMé mm)
1 839 x 1 130 x 200
-
TV Állvány (SzéxMé mm)
1 403 x 319
-
TV tömege talp nélkül (kg)
22,9
-
TV tömege talppal (kg)
23,5
-
Csomag tömege (kg)
33,5
-
VESA (SzéxMa mm)
300 x 200
VONALKÓD
-
VONALKÓD
8806096345931
AUDIÓ
-
Dolby Atmos
Igen
-
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
Clear Voice Pro
Igen (Automatikus hangerő)
-
WiSA Támogatás
Igen (2.1 Csatornáig)
-
LG Sound Sync
Igen
-
Sound Mode Share
Igen
-
Egyidejű hangkimenet
Igen
-
Bluetooth Surround Ready
Igen (kétirányú lejátszás)
-
Audio Teljesítmény
20W
-
AI Akusztikus Hangolás
Igen
-
Audió Kodek
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lásd a kézikönyvet)
-
Hangszórók Iránya
Lefelé szóló
-
Hangrendszer
2.0 Csatorna
-
WOW Orchestra
Igen
MŰSORSZÓRÁS VÉTELE
-
Analóg TV vétel
Igen
-
Digitális TV vétel
DVB-T2/T (Földfelszíni), DVB-C (Kábel), DVB-S2/S (Műholdas)
CSATLAKOZÓK
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Támogatás
Igen (v 5.3)
-
Ethernet Bemenet
1db
-
Simplink (HDMI CEC)
Igen
-
SPDIF (Optikai Digitális Hang Kimenet)
1db
-
CI Foglalat
1db (Kivéve UK, Írország)
-
HDMI Bemenet
4db (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS támogatással (HDMI 4))
-
RF Bement (Antenna/Cable)
2db
-
USB Bemenet
2db (v 2.0)
-
Wi-Fi
Igen (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Apple Airplay2 kompatiblis
Igen
-
Operációs Rendszer (OS)
webOS 25
-
USB Kamera Kompatibilis
Igen
-
AI Chatbot
Igen
-
Folyamatos Készenlét
Igen
-
Böngésző
Igen
-
Google Cast
Igen
-
Google Home / Hub
Igen
-
Home Hub
Igen
-
Intelligens Hangfelismerés
Igen
-
Magic Remote
Kompatibilis
-
Multi View
Igen
-
Telefonos Applikáció
Igen (LG ThinQ)
-
Voice ID
Igen
-
Apple Home kompatibilis
Igen
ENERGIA
-
Energiaellátás (Feszültség, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Készenléti Fogyasztás
0.5W alatt
TARTOZÉKOK A CSOMAGBAN
-
Távirányító
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Olaszország)
-
Tápkábel
Igen (Integrált)
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
-
kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Hol kapható?
