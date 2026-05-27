1)*A maximális képernyőméret modelltől és régiótól függően változhat.

2)*A QNED evo szélesebb színskálával rendelkezik a QNED-hez képest.

3)*A független Intertek igazolta, hogy a képernyő Color Gamut Volume (CGV) értéke megegyezik vagy meghaladja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

4)*Az AI Picture Pro az OTT internetes közvetítési szolgáltatások jogvédett tartalmaival működik.

*A képek akár 4K minőségre is felskálázhatók. Az eredmények a forrás felbontásától függően változhatnak.

5)*A hang a lejátszási környezettől függően változhat.

6)*Az AI-alapú keresés (Copilot) a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

*Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI-szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

*Ez a funkció régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.

7)*Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem támogatottak bizonyos régiókban vagy modellekben.

*A megjelenő menük a kiadástól függően eltérőek lehetnek.

*A kulcsszóajánlások az alkalmazástól és a napszaktól függően változnak.

*Az „In This Scene” lap az EPG (elektronikus programújság) funkciót támogató országokban érhető el.

*Az „On Now” lap nem érhető el a Netflix és más CP (tartalomszolgáltató) alkalmazásokban, ezért a lap nem jelenik meg.

*A „Generatív AI” lap bizonyos régiókban vagy modellekben érhető el.

8)*Régiótól és hálózati kapcsolódástól függően csökkentett vagy korlátozott tartalom jelenhet meg.

*A Voice ID támogatás régiónként és országonként eltérő lehet, és a 2024-től megjelent OLED, QNED, NANO 4K UHD tévék, valamint 2026-tól megjelent MRGB és FHD tévék esetében érhető el.

*Kizárólag olyan alkalmazásokkal működik, amelyek támogatják a Voice ID fiókot.

*A zárat hasonló hangú személy is kinyithatja, és ha egészségi állapot vagy egyéb tényezők miatt a hang megváltozik, az azonosítás nem biztos, hogy hatékonyan működik.

*A rendelkezésre álló widgetek országonként eltérőek lehetnek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak vagy megszűnhetnek.

*A Saját oldal a 2026-os OLED, MRGB, QNED és NANO 4K UHD TV-kre vonatkozik.

9)*Internetkapcsolat szükséges.

*Lehetőség van az AI Chatbot ügyfélszolgálattal való összekapcsolására.

*Azokban az országokban, ahol az NLP nem támogatott, előfordulhat, hogy a hangalapú alkalmazás nem érhető el, illetve nem használható

10)*A webOS Re:New egy szoftverfrissítési program, amely csak bizonyos modelleken érhető el. A frissítések száma és a Re:New támogatási időtartam termékenként, modellenként vagy régiónként változhat.

*A frissítési ütemterv, valamint a funkciók, alkalmazások és szolgáltatások modelltől és régiótól függően eltérőek lehetnek.

*A rendelkezésre álló funkciók, tartalmak és szolgáltatások előzetes értesítés nélkül változhatnak, és termék, modell vagy régió szerint eltérhetnek.

11)*Gyors hozzáférést biztosít a TV AI funkcióihoz, de nincs beépített AI-feldolgozás.

*Az AI Magic Remote kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és támogatott nyelvenként változhatnak, még ugyanazon modell esetében is.

*Néhány funkcióhoz szükséges lehet internetkapcsolat.

*Az AI Voice Recognition csak azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

12)*Az „In This Scene” lap az EPG funkciót támogató országokban érhető el.

*A támogatás hatóköre országonként változhat.

*Az AI Concierge által biztosított információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem pontosak. Az LG nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen információk alapján hozott intézkedésekért vagy döntésekért.

13)*A 60Hz csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 60Hz-et.

*A HGiG támogatása országonként eltérő lehet.

*Mozgásfokozó módban a felbontás csökkenhet az optimális teljesítmény érdekében.

*A Motion Booster 120 akár 120Hz-es frissítési sebességet biztosít optimalizált Full HD felbontással az ultrasima játékélmény érdekében.

*Az 55 hüvelykes QNED80 nem támogatja a Motion Boostert.

15)*ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

*A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

16)*A felhőalapú játékszolgáltatások támogatása eltérő lehet.

*Egyes játékszolgáltatásokhoz előfizetés és gamepad szükséges lehet.

*A játékvezérlő külön kapható.

17)*A FILMMAKER Ambient MODE az UHD Alliance, Inc. védjegye.

*A FILMMAKER Ambient MODE automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime video alkalmazásokkal.

*A FILMMAKER Ambient MODE fényérzékelővel felszerelt modelleken működik.

18)*A rendelkezésre álló tartalom régiónként eltérő lehet, és változhat.

*A szolgáltatás fizetős előfizetéssel érhető el. Egy hónapos ingyenes próbaidőszak elérhető bejelentkezéssel és fizetési mód regisztrációval. Az előfizetés automatikusan megújul egy fizetős csomagra, ha a próbaidőszak vége előtt nem mondják le. Az előfizetés a próbaidőszak alatt bármikor lemondható.

19)*A rendelkezésre álló tartalom régiónként eltérő lehet, és változhat.

*A teljes tartalom és funkciók eléréséhez az LG Gallery+ szolgáltatásra való előfizetés szükséges.

20)*16 különböző profil áll rendelkezésre, amelyekhez tartalmi ajánlások tartoznak, amelyek az egyes profilokhoz tartozó adatok alapján kerülnek generálásra.

21)*A Generatív AI-funkció csak bizonyos régiókban vagy modellekben érhető el.

*Az előfizetés havi 20 kreditet tartalmaz. Egy kredit egy kép létrehozását teszi lehetővé.

*Az eszköz teljesítményétől, a fájl méretétől és a hálózati sebességtől függően az LG Link fájlátviteli sebessége változhat.

*Előfordulhat, hogy az LG Link egyes fájlkiterjesztéseket nem támogat, az eszköz műszaki adataitól függően.

*Az LG Link külső tárolóeszközt használhat, ha az eszköz memóriaspecifikációinak megfelelően használják.

22)*A funkció akkor működik, ha bejelentkezik a Google Fotók fiókba, és legalább 10 fotója van az alkalmazásban.

23)*A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

24)*A mozgásérzékelők csak a W6 és G6 modelleken elérhetők.

25)*Az LG Channels támogatása régiónként változik.

26)*Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

27)*A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

*A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

*Figyelem: a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

*Az LG TV távirányítójának használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.

28)*Az energiamegtakarítás csak akkor működik, ha a Galéria mód és az Always Ready is engedélyezve van. Ha az Always Ready ki van kapcsolva, a Galéria mód ugyanazt az energiát fogyasztja, mint amikor a TV be van kapcsolva.